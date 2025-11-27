Sistemul judecătoresc, completat cu 15 magistrați noi: au fost numiți în funcție prin decret prezidențial

14:20

Autoritățile R. Moldova se pregătesc să introducă în legislație pedepse mai dure pentru combaterea traficului, circulației și contrabandei cu substanțe psihotrope. De la începutul anului curent, în R. Moldova au fost înregistrate peste 900 de cauze penale legate de asemenea infracțiuni, traficul de droguri continuând să fie una dintre cele mai serioase provocări pentru țara noastră, afirmă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.