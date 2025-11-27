VIDEO | Percheziție în Taraclia: PVP, marijuana și precursori, găsite la un bărbat de 32 de ani
SafeNews, 27 noiembrie 2025 15:40
Polițiștii au efectuat o operațiune în raionul Taraclia, în urma căreia au depistat substanțe narcotice și o încăpere improvizată destinată consumului ilegal de droguri. Percheziția a avut loc la domiciliul unui bărbat de 32 de ani. În locuință au fost găsite substanțe de tip PVP („sare"), marijuana, precum și precursori utilizați la fabricarea drogurilor.
• • •
Acum 5 minute
16:00
Organizația Promo-LEX atrage atenția asupra instruirii militar-patriotice a minorilor în Transnistria # SafeNews
Promo-LEX a prezentat un nou raport de monitorizare în care constată, pentru luna octombrie, noi măsuri restrictive și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană, evidențiind abuzuri în justiția juvenilă, alinierea forțată a educației la standardele rusești, folosirea intensă a instrumentelor propagandistice, organizarea unui proces electoral necompetitiv și agravarea situației socio-economice.
16:00
Președintele PLDM, Vlad Filat, acuză Guvernul PAS că ar compromite chiar domeniul pe care îl declară prioritar – dezvoltarea țării. Într-o analiză publicată astăzi, acesta afirmă că rectificarea bugetară demonstrează incapacitatea Executivului de a gestiona fondurile de investiții și de a atrage granturi externe. Filat susține că „717 milioane lei au fost tăiați direct din
Acum 10 minute
15:50
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a stabilit data alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru completarea organelor elective ale autonomiei. Scrutinul va avea loc la 22 martie 2026, iar, dacă va fi necesar, turul doi este programat pentru 5 aprilie 2026. Data a fost aprobată cu votul a 15 dintre cei 28 de deputați prezenți
15:50
Opt bărbaţi, condamnaţi pe viaţă, de către un Tribunal Militar rus, cu privire la aruncarea în aer a Podului Crimeea în octombrie 2022 # SafeNews
Opt bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi de faptul că au făcut parte dintr-o "grupare criminală organizată" care viza "să comită un atentat" la podul care leagă Crimeea de Rusia, soldat cu cinci morţi, în octombrie 2022, anunţă Tribunalul Militar regional din Rostov-pe-Don, relatează AFP. Explozia, care a avut loc la opt luni de la începutul
15:50
Marea Britanie ar putea introduce o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Potrivit Euronews, măsura urmărește să sprijine finanțarea transportului și infrastructurii sociale locale. Propunerea ar permite primarilor din marile orașe să aplice o taxă de vizitare pentru turiștii care se cazează în unități de profil. Taxa ar fi valabilă pentru
15:50
Macron anunță introducerea serviciului militar voluntar în Franța, un răspuns la amenințarea Rusiei # SafeNews
Noul serviciu militar voluntar va începe la jumătatea anului 2026, fiind adresat în special tinerilor de 18-19 ani, și va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute" de pe scena internațională, scriu Reuters și France 24 La aproape trei decenii după ce Franța a renunțat la serviciul militar obligatoriu, șeful statului a prezentat
Acum 30 minute
15:40
15:30
Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane # SafeNews
Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU, citați de The Guardian. Jakarta a depășit Tokyo pentru a deveni cel mai populat oraș din lume, potrivit unui studiu al ONU care utilizează noi criterii pentru a oferi o imagine mai precisă
Acum o oră
15:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de control al averii și intereselor personale în privința a doi oficiali locali: Maxim Moroșan, consilier municipal în Bălți, și Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani. Ambele controale au fost declanșate în urma sesizărilor din oficiu, înregistrate la 27 octombrie 2025, care indică suspiciuni privind posibile neconcordanțe între
15:20
Miliardarul american care a cumpărat „Chelsea” lui Abramovici intră în cursa pentru activele globale ale Lukoil # SafeNews
Miliardarul american Todd Boehly, cunoscut pentru achiziția clubului de fotbal Chelsea de la Roman Abramovici, s-a alăturat competiției internaționale pentru preluarea activelor externe ale gigantului rus Lukoil, scrie The Wall Street Journal. Pentru această tranzacție, Boehly a creat un consorțiu împreună cu un investitor din Emiratele Arabe Unite, potrivit companiei Xtellus Partners, care le reprezintă interesele.
15:10
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul incidentului provocat de șase drone care au survolat spațiul aerian al țării, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. Grosu a subliniat că există măsuri mai eficiente decât expulzarea,
Acum 2 ore
15:00
Eventuale demisii în cazul camionului cu muniții depistat la intrarea în România pot fi luate doar după finalizarea verificărilor. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, care afirmă că responsabilitățile trebuie determinate clar, iar măsurile nu se rezumă la schimbări de funcții. „Trebuie așteptate concluziile comisiei și ale organelor de anchetă. În funcție de acestea, pot
15:00
VIDEO | Armata ucraineană postează o înregistrare video în care un pilot al unui avion de tip Mirage doboară o rachetă rusă de croazieră # SafeNews
Armata ucraineană a postat pe reţele de socializare o înregistrare video în care un pilot ucrainean doboară, la bordul unui avion de luptă francez de tip Mirage 2000-5F, o rachetă rusă de croazieră deasupra Ucrainei, relatează BFMTV. Armata ucraineană a difuzat aceste imagini miercuri, în timp ce negocieri continuă cu privire la un plan american
14:50
VIDEO | Cimișlia: Percheziție într-un apartament transformat în „speluncă” pentru consum de droguri # SafeNews
Polițiștii din Cimișlia au descins într-un apartament despre care existau informații operative că ar fi fost folosit ca loc pentru consumul de droguri. Percheziția a fost efectuată în baza unei autorizații emise de instanță. În locuința unui bărbat de 41 de ani, oamenii legii au găsit mai multe dispozitive artizanale utilizate pentru consumul substanțelor narcotice,
14:50
Un schimb dur de replici a avut loc între PSRM și PAS pe tema portului Giurgiulești, după ce un oficial român a declarat public că portul ar putea fi vândut. Vicepreședintele Legislativului, Vlad Bătrîncea, deputatul PSRM, a cerut audierea premierului Alexandru Munteanu pentru clarificări în acest sens. „Am fost martori la un selfie plin de
14:50
Deputații au aprobat în prima lectură modificările la Legea privind regimul explozivilor de uz civil. Află noile prevederi # SafeNews
Parlamentul a aprobat în prima lectură modificările Legii privind regimul explozivilor de uz civil, care au scopul de a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Modificările prevăd consolidarea supravegherii pieței și a controlului operațiunilor cu explozivi, precum și clarificarea obligațiilor producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse explozive de uz civil. Potrivit proiectului, produsele vor
14:40
REACȚIE | Rusia închide Consulatul Poloniei din Irkutsk, ca răspuns la decizia Varșoviei de a suspenda activitatea consulatului rus din Gdańsk # SafeNews
Rusia a anunțat oficial retragerea acordului pentru funcționarea Consulatului General al Poloniei din Irkutsk, ca măsură de răspuns la decizia Poloniei de a închide consulatul rus din Gdańsk. Declarația a fost publicată joi de Ministerul rus de Externe, transmite European Pravda. Potrivit MAE rus, ambasadorul Poloniei la Moscova a fost convocat pe 27 noiembrie, unde
14:40
FOTO | Suspectul în atacul de la Washington, identificat de presă ca fiind Rahmanullah Lakanwal, a lucrat cu armata americană şi CIA în Afganistan # SafeNews
Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii Naţionale la Washington, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu armata americană şi Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) în Afganistan înainte să fie scos din ţară şi adus în Statele Unite, scrie presa americană, relatează AFP. Potrivit postului Fox
14:40
Polițiștii au efectuat, pe 26 noiembrie, două percheziții în Chișinău în cadrul unor cauze penale legate de consumul și distribuirea drogurilor, descoperind atât substanțe narcotice de tip PVP, cât și dispozitive artizanale folosite pentru consum. Prima percheziție a avut loc într-un apartament de pe strada Hristo Botev, unde oamenii legii au găsit cinci persoane cu
14:30
Proiect de lege aprobat în prima lectură: procedura de numire a conducerii BNM va fi modificată, membrii vor fi numiți după consultarea Președintelui Parlamentului # SafeNews
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede modificări importante în procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Printre principalele schimbări se numără excluderea viceguvernatorului din componența Consiliului de supraveghere, creșterea de la patru la cinci a numărului membrilor nesalariați ai Consiliului și reducerea
14:10
Acum 4 ore
13:50
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a ridicat în 2025 un salariu dublu față de ex-premierul Dorin Recean # SafeNews
Daniel Vodă a ridicat în 2025 salariu dublu, față de cel al ex-prim-ministrului Dorin Recean. Dacă fostul șef de Guvern declară că a primit de la începutul anului cumulativ leafă de 238.349 de lei, purtătorul de cuvânt al cabinetului de miniștri a indicat că a fost remunerat în aceeași perioadă cu 574.268 de le,i transmite
13:20
Franța consideră inacceptabile incursiunile dronelor rusești în România și Republica Moldova # SafeNews
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt „inacceptabile", a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa şi Afaceri Externe. „Spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franţa reafirmă
13:20
VIDEO | Tragedie pe traseul Ohrincea–Cruglic: un șofer a murit după ce s-a izbit cu mașina de o stație de autobuz # SafeNews
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil Volkswagen s-a izbit de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, mașina a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul
13:10
Turiștii ar putea plăti o taxă nouă în Anglia. În Scoția și Țara Galilor au fost introduse deja măsuri similare # SafeNews
Marea Britanie ar putea să introducă o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Măsura, deja aplicată în multe state europene, ar urma să ajute la finanțarea transportului și infrastructurii locale, relatează Euronews. Turiștii care vor rămâne peste noapte în Anglia ar putea să aibă parte de o nouă taxă: guvernul
13:00
Parlamentul a aprobat un credit în valoare de 25 de milioane de euro de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare pentru implementarea reformelor în sectorul energetic # SafeNews
Republica Moldova va beneficia de un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), destinat susținerii reformelor în sectorul energetic. Parlamentul a aprobat recent Acordul de facilitate de credit, deschizând calea implementării proiectelor de modernizare și eficientizare a infrastructurii energetice. Autoritățile moldovene au declarat că fondurile vor fi folosite
12:50
O persoană a fost găsită decedată în seara zilei de miercuri, 26 noiembrie, în parcul Valea Trandafirilor din municipiul Chișinău. „La fața locului, polițiștii au depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat lângă un scaun cu rotile. În apropiere a fost găsită o armă de foc, care a fost ridicată pentru
12:30
Cauzele incendiului devastator care a ucis cel puțin 55 de oameni în Hong Kong. Experții au un suspect major, posibil responsabil pentru extinderea focului # SafeNews
Autoritățile spun că au motive să creadă că persoanele responsabile din cadrul companiei care renova blocurile „au dat dovadă de neglijență gravă" în munca lor. Experții iau în calcul ca schelele de bambus – și alte materiale inflamabile folosite – să fi contribuit la răspândirea rapidă a focului, scriu South China Morning Post și CNN.
12:20
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar contestă legea Camerelor Agricole: „Se încalcă dreptul la liberă asociere” # SafeNews
Consiliul Asociațiilor de Profil Agroalimentar (CAPA) a emis o scrisoare publică semnată de președintele său, Sergiu Veșca, adresată Parlamentului, Guvernului și Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, prin care atrage atenția asupra problemelor generate de Legea nr. 39 privind organizarea și funcționarea Camerelor Agricole. Reprezentanții CAPA susțin că legea ar încălca dreptul fermierilor la libertatea
12:10
VIDEO | Captură majoră de peste 22.000 de țigarete și 142 de litri alcool fără acte de proveniență în raionul Drochia: un bărbat reținut de Serviciul Vamal # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost depistat transportând ilegal peste 22.000 de țigarete și 142,5 litri de alcool, în lipsa actelor de proveniență legală. Incidentul a fost înregistrat astăzi, 27 noiembrie, în localitatea Petreni, raionul Drochia, când ofițerii Echipelor mobile ale
Acum 6 ore
12:00
Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova, printre primii 20 de exportatori mondiali de fructe # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a participat la conferința organizată de Moldova Fruct, unde a felicitat producătorii și exportatorii de fructe pentru contribuția lor la dezvoltarea sectorului agricol. „Datorită investițiilor și muncii lor enorme, fructele noastre sunt îndrăgite acasă și căutate peste tot în lume”, a declarat șeful guvernului. Republica Moldova s-a remarcat în ultimii ani, poziționându-se […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova, printre primii 20 de exportatori mondiali de fructe apare prima dată în SafeNews.
12:00
VIDEO | Criză energetică la Glodeni. Solicitare de fonduri și dispute politice în Parlament # SafeNews
Alocarea urgentă a 2 milioane de lei orașului Glodeni pentru compensarea diferențelorh de tarife la energie electrică și gaze naturale. Este solicitarea Partidului Nostru către Parlament. În acest sens, deputatul Alexandru Berlinschii a depus un amendament la proiectul de modificare a Legii bugetului de stat pentru 2025, prin care cere susținerea financiară a orașului Glodeni […] Articolul VIDEO | Criză energetică la Glodeni. Solicitare de fonduri și dispute politice în Parlament apare prima dată în SafeNews.
11:50
Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a atacat amicul cu o furculiță pentru a-i fura telefonul # SafeNews
Un bărbat de 42 de ani din Bălți a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru tâlhărie, după ce și-a atacat amicul cu o furculiță și un cuțit de bucătărie pentru a-i sustrage telefonul mobil. Potrivit Procuraturii Bălți, în 2024, inculpatul, declarat anterior agresor familial și obligat să părăsească locuința pentru o perioadă determinată, […] Articolul Bărbat condamnat la 9 ani de închisoare după ce și-a atacat amicul cu o furculiță pentru a-i fura telefonul apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO | Un cetățean străin, reținut pentru distribuirea drogurilor în capitală: polițiștii au ridicat 9,5 kg de mefedronă și 2 kg de marijuana, cu valoare estimată de 10 milioane de lei # SafeNews
Un bărbat, cetățean străin, a fost reținut de polițiștii din Botanica și procurorii Oficiului Botanica, fiind suspectat de distribuirea de substanțe narcotice în Chișinău. Pe 25 noiembrie, în timpul unei acțiuni de investigație, polițiștii l-au observat pe suspect cu comportament suspect într-o zonă forestieră din comuna Grătiești. În rucsacul acestuia au fost descoperite două pachete […] Articolul VIDEO | Un cetățean străin, reținut pentru distribuirea drogurilor în capitală: polițiștii au ridicat 9,5 kg de mefedronă și 2 kg de marijuana, cu valoare estimată de 10 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
11:20
Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă # SafeNews
Comitetul de anchetă din regiunea Moscovei a anunțat reținerea unui bărbat de 46 de ani din districtul Bogorodsk. Acesta este acuzat de uciderea a două fete, de determinarea a încă două femei să consume droguri și de violuri. Conform versiunii anchetatorilor, bărbatul căuta pe internet bone pentru fiul său de 9 ani, iar când acestea […] Articolul Un rus se dădea fals milionar pentru a putea angaja bone pe care le droga și viola. Două dintre victime au dispărut fără urmă apare prima dată în SafeNews.
11:10
CSM a demarat discuțiile pentru implementarea Legii care reglementează judecarea cauzelor de corupție: Judecătoria Chișinău ar putea avea un colegiu anticorupție # SafeNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Agenția pentru Digitalizare în Justiție și Administrare Judecătorească au demarat discuțiile pentru implementarea Legii nr. 192/2025, care reglementează judecarea cauzelor de corupție și conexe corupției, în cadrul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Președintele CSM, Sergiu Caraman, împreună cu membrii CSM Ioana Chironeț, Natalia Bondarenco, Alexandru Postica și […] Articolul CSM a demarat discuțiile pentru implementarea Legii care reglementează judecarea cauzelor de corupție: Judecătoria Chișinău ar putea avea un colegiu anticorupție apare prima dată în SafeNews.
11:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a anunțat astăzi că Estonia va deschide o ambasadă la Chișinău. Informația a fost comunicată telefonic de ministrul eston de externe, Margus Tsahkna. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și […] Articolul Estonia va deschide o ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
10:50
VIDEO | Escrocherie cu carduri bancare: doi tineri reținuți după trei luni de operațiuni, 22.000 de lei obținuți fraudulos de la o victimă # SafeNews
Un grup de persoane din Taraclia este cercetat pentru escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare, după ce ar fi obținut fraudulos de la o victimă peste 22.000 de lei. Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii oficiului Cahul, filiala Taraclia, au documentat activitatea ilegală a grupului pe parcursul a trei luni. […] Articolul VIDEO | Escrocherie cu carduri bancare: doi tineri reținuți după trei luni de operațiuni, 22.000 de lei obținuți fraudulos de la o victimă apare prima dată în SafeNews.
10:40
Tânăr condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru violență digitală și pornografie infantilă # SafeNews
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis, după ce a determinat o fată de 14 ani să întrețină acte sexuale și a înregistrat aceste acțiuni video pentru satisfacerea propriilor interese sexuale. Cazul a fost făcut public în cadrul […] Articolul Tânăr condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare pentru violență digitală și pornografie infantilă apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | Tragedie evitată: șofer beat și fără permis, oprit la timp în satul Pîrlița de polițiștii din Ungheni # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani din satul Bumbăta a fost prins de polițiștii din Ungheni conducând un autoturism în stare avansată de ebrietate. Incidentul a avut loc pe o stradă din satul Pîrlița, unde oamenii legii au observat un Renault Megane deplasându-se neuniform și au solicitat șoferului să oprească vehiculul. Testul alcoolscopic efectuat cu […] Articolul VIDEO | Tragedie evitată: șofer beat și fără permis, oprit la timp în satul Pîrlița de polițiștii din Ungheni apare prima dată în SafeNews.
10:30
VIDEO | NO COMMENT | Minut de reculegere pentru Ilie Ilașcu în Parlament, socialiștii și comuniștii nu s-au ridicat # SafeNews
Deputații PSRM și PCRM au rămas pe scaune în timpul momentului de reculegere ținut în Parlamentul Republicii Moldova în memoria lui Ilie Ilașcu, Erou al națiunii și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a țării. Restul deputaților s-au ridicat în picioare. Ceremonia a fost anunțată de la tribuna centrală. Sala a păstrat liniștea […] Articolul VIDEO | NO COMMENT | Minut de reculegere pentru Ilie Ilașcu în Parlament, socialiștii și comuniștii nu s-au ridicat apare prima dată în SafeNews.
10:20
„Yandex Go” și „Yandex Pro”, amendate de Consiliul Concurenței cu aproape 800.000 lei. Află motivul # SafeNews
Plenul Consiliului Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International” BV, operatorul platformei electronice „Yandex Go” și a aplicației „Yandex Pro”, utilizată de companiile de taxi din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată în cadrul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului nr. 03 din 23 ianuarie 2023. În cadrul anchetei, Consiliul Concurenței a […] Articolul „Yandex Go” și „Yandex Pro”, amendate de Consiliul Concurenței cu aproape 800.000 lei. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
10:00
Un cutremur de magnitudinea 6,6 a avut loc joi pe o insuliţă situată la nord-vest de Sumatra, în Indonezia, potrivit Institutului american de geofizică USGS, în urma căruia autorităţile nu au anunţat imediat pagube, relatează AFP. Epicentrul seismului, înregistrat la ora locală 11.56 (6.56, ora Moldovei), a fost localizat pe Insula Simeulue, la o adâncime de […] Articolul Cutremur de magnitudinea 6,6 zguduie nord-vestul Indoneziei apare prima dată în SafeNews.
10:00
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi prima vizită de lucru în raionul Ungheni # SafeNews
Astăzi, Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează prima sa vizită de lucru în raionul Ungheni, concentrându-se pe dezvoltarea infrastructurii și susținerea afacerilor locale. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 vehicule moderne care vor îmbunătăți mobilitatea în oraș și confortul călătorilor. De asemenea, Munteanu va inspecta progresul lucrărilor la podul Ungheni-Ungheni, un proiect major de […] Articolul Prim-ministrul Alexandru Munteanu efectuează astăzi prima vizită de lucru în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut # SafeNews
Un grav accident rutier s-a produs în seara zilei de 26 noiembrie, în jurul orei 19:40, pe strada Valea Crucii din municipiul Chișinău. Coliziunea a implicat mai multe autovehicule și s-a soldat cu rănirea unei minore. Potrivit ofițerului de presă al Direcției de Poliție Chișinău, Svetlana Scripnic, oamenii legii au stabilit preliminar că un autoturism […] Articolul VIDEO | Accident în Chișinău: O minoră, rănită. Șoferul vinovat era beat și a fost reținut apare prima dată în SafeNews.
09:30
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători până la atingerea plafonului de vârstă # SafeNews
Decretul emis de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care mai mulți magistrați sunt numiți în funcție până la atingerea vârstei-limită, a fost publicat în Monitorul Oficial și a devenit aplicabil. Lista noilor numiri cuprinde mai multe instanțe din țară. La Judecătoria Chișinău își vor începe activitatea șase judecători: Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, […] Articolul Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători până la atingerea plafonului de vârstă apare prima dată în SafeNews.
09:10
09:10
08:50
Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă # SafeNews
Un tată și fiul său riscă o amendă de 10.000 de euro după ce au intrat ilegal în tunelurile fostului lagăr de concentrare Mittelbau-Dora din Turingia (Germania). Incidentul a declanșat o operațiune amplă de căutare a poliției, relatează Bild. Între 1943 și 1945, deținuții lagărului de concentrare au fost forțați să asambleze arme-rachetă în complexul […] Articolul Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă apare prima dată în SafeNews.
