SHS: Cod galben de ceață. Pe arii extinse va ploua slab
Ziarul de Garda, 26 noiembrie 2025 16:10
Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie 2025, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova. Joi, 27 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00, se prevede cod galben de ceață, potrivit meteorologilor de la SHS. „Pe arii extinse se prevede ceață cu...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 5 minute
16:30
„Traseul armelor duce până la uzina din Tula. Sunt de producție rusească”. Lilian Carp oferă detalii despre armamentul de contrabandă de la vamă. Autoritățile cunosc de unde au intrat armele în țară # Ziarul de Garda
„SIS a oferit o informație, după codurile care sunt pe armament, că traseul armelor duce până la uzina din Tula (oraș din Rusia, n. red.), astfel sunt de producție rusească. Perioada de producere a acestui armament este 2019-2024. De fapt, din 2024 este drona, din 2019-2021 sunt celelalte arme”. Declarațiile au fost făcute de președintele...
Acum 10 minute
16:20
Tusk: Polonia va primi 44 de miliarde de euro din programul de investiții în apărare al UE # Ziarul de Garda
Polonia va primi 44 de miliarde de euro din programul SAFE al Uniunii Europene pentru a-și consolida forțele armate, a declarat miercuri, 26 noiembrie, prim-ministrul polonez Donald Tusk, transmite Reuters. Programul SAFE oferă împrumuturi în valoare de până la 150 de miliarde de euro statelor membre ale UE care solicită asistență financiară pentru investiții în...
Acum 30 minute
16:10
Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie 2025, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Conform hărții oficiale emise de SHS, codul este valabil pentru întreg teritoriul R. Moldova. Joi, 27 noiembrie, între orele 03:00 și 12:00, se prevede cod galben de ceață, potrivit meteorologilor de la SHS. „Pe arii extinse se prevede ceață cu...
Acum o oră
15:50
Două iniţiative paralele încearcă să pună bazele unui acord de încheiere a războiului dintre Rusia și Ucraina: un text promovat de Statele Unite (inițial prezentat drept un pachet din 28 de puncte, apoi adaptat), care a stârnit reacții puternice în Ucraina şi în rândul aliaţilor, și o contrapropunere elaborată de statele europene care modifică elemente-cheie...
15:40
Europarlamentar: Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro # Ziarul de Garda
Alocările Uniunii Europene pentru Vecinătatea Estică, inclusiv R. Moldova, cresc cu 25 de milioane de euro, după ce astăzi, 26 noiembrie, în plenul Parlamentului European a fost votat bugetul Uniunii Europene, anunță eurodeputatul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, bugetul consolidat răspunde direct provocărilor de securitate la frontierele estice ale UE și tensiunilor generate de Federația Rusă...
Acum 2 ore
15:20
Premieră la nivel național: peste trei mii de elevi și-au evaluat competențele digitale # Ziarul de Garda
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), anunță instituția printr-un comunicat de presă. Examenul a avut loc în 74 de instituții de...
15:10
Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a propus proiectul spre consultări pentru a stabili valoarea creșterii # Ziarul de Garda
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21350 de lei până la 21886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice. După ședința Guvernului de astăzi, 26 noiembrie, ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru a declarat că plata se mărește...
14:50
VIDEO/ Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, față în față cu drona găsită pe acoperișul unei case din Florești. Ministerul de Externe i-a înmânat diplomatului rus o notă de protest: „Acțiuni absolut inadmisibile” # Ziarul de Garda
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu drona rusească care a căzut peste o casă din raionul Florești. Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest în legătură „cu survolarea...
Acum 4 ore
14:30
Mai multe oportunități pentru artiștii și profesioniștii din domeniul culturii: Executivul a aprobat Acordul dintre R. Moldova și UE # Ziarul de Garda
Începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și alți profesioniști din domeniul culturii vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională. În ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană privind participarea țării noastre la Programul „Europa Creativă”, anunță într-un comunicat Ministerul Culturii....
14:20
DOC/ Dan Perciun, nemulțumit de o circulară emisă de autoritățile municipale: „Sistemul educațional are nevoie de parteneriate reale, nu de bariere birocratice suplimentare”. Reacția Direcției de educație # Ziarul de Garda
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport Chișinău a transmis școlilor o circulară care obligă instituțiile să ceară aprobări cu cel puțin 10 zile înainte pentru orice activitate extrașcolară — de la ateliere și evenimente culturale, până la activități sportive, artistice sau de voluntariat. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 noiembrie, de către ministrul Educației și...
14:10
CNN: Ucraina a respins trei cerințe cheie ale „planului de pace” în negocierile cu SUA # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump a anunțat progrese în negocierile cu Ucraina pentru a pune capăt războiului, dar Kievul a respins trei puncte cheie ale planului de pace al SUA, a declarat pentru CNN o sursă ucraineană de rang înalt. Potrivit acesteia, Ucraina încă nu este pregătită să predea partea neocupată a Donbasului Rusiei, să limiteze...
14:00
Psihologul chatului 12Plus recomandă: Învață să recunoști și să te aperi de violența digitală # Ziarul de Garda
În contextul campaniei naționale #16zileîmpotrivaviolenței de gen, este important să vorbim despre o formă de abuz tot mai des întâlnită în rândul adolescenților: violența digitală. În mediul online, limitele pot părea difuze, însă impactul emoțional este cât se poate de real. Iar pentru violența digitală există o singură atitudine corectă: #NICIOSCUZĂ, se spune într-un comunicat...
13:50
Ultimul cuvânt al ex-deputatului democrat Constantin Țuțu în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență. „Sper să fie dreptate” # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu și-a spus ultimul cuvânt în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Acesta se declară nevinovat și spune că „sper să fie dreptate”. În timp ce Țuțu spune că „aesta este un abuz. Eu n-am încălcat nimic”, iar avocatul său menționează că dosarul este unul...
13:40
Ministra de Interne: Autoritățile iau în calcul ipoteza că lotul de muniții depistat la frontieră ar putea face parte dintr-o tentativă de discreditare a R. Moldova # Ziarul de Garda
Autoritățile și organele de drept investighează ipoteza prin care lotul de arme și muniții depistat la frontiera moldo-română ar putea face parte dintr-o acțiune deliberată, menite să discrediteze R. Moldova, declarațiile au fost făcute astăzi, 26 noiembrie, de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, după ședința Guvernului. „A fost creat un grup de investigație comun cu...
13:10
Cinci blocuri de locuit au luat foc în Hong Kong, într-un complex cu 2000 de apartamente. Mai mulți oameni sunt prinși în clădirile cuprinse de flăcări # Ziarul de Garda
Un incendiu de proporții a cuprins mai multe clădiri ale unui complex rezidențial din nordul Hong Kongului. Serviciile de urgență încă se luptau să stingă flăcările, scrie CNN. Cel puțin patru oameni au murit, potrivit primului bilanț, iar mai multe persoane sunt blocate în interiorul turnurilor în flăcări, potrivit informațiilor de la poliție. Două persoane...
13:10
Grant de 21 milioane lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova”, acordat de Japonia # Ziarul de Garda
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală, anunță într-un comunicat miercuri, 26 noiembrie, Parlamentul. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor acordului de grant dintre Guvernele R. Moldova și Japoniei. Potrivit Parlamentului, proiectul are drept scop creșterea calității...
13:00
Proprietăți subevaluate și evidență contabilă neconformă: Comisia pentru control al finanțelor publice a examinat raportul de audit la Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2024 # Ziarul de Garda
Terenuri și clădiri subevaluate, precum și evidență contabilă neconformă sunt câteva dintre constatările ce se regăsesc în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru anul 2024. Raportul a fost audiat la ședința de astăzi, 26 noiembrie, a Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice, comunică Legislativul. În rezultatul auditului realizat,...
12:50
Negocieri: Cetățenii R. Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Ziarul de Garda
Cetățenii R. Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Membrii Comisiei parlamentare pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament. Conform sursei citate, odată ratificate, acordurile...
12:40
LIVE TEXT/ Mai multe drone au atacat Ceboksari din Rusia, rapoartele arată că o centrală de război electronic a fost lovită din nou. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:30 Drone neidentificate au lovit orașul rusesc Ceboksari în primele ore ale zilei de 26 noiembrie, canalele rusești Telegram sugerând că o instalație locală legată de armată ar fi putut fi din nou vizată, scrie presa ucraineană. Potrivit canalului Telegram SHOT, prima explozie a fost auzită în jurul orei 2:40 dimineața, ora locală. Locuitorii...
Acum 6 ore
12:30
Cărți de identitate și permise de conducere românești, falsificate în R. Moldova. Percheziții la Chișinău și Strășeni # Ziarul de Garda
Percheziții desfășurate la două persoane din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, au fost desfășurate percheziții în mai multe localități din R. Moldova și România pentru consolidarea probatoriului acumulat până acum. PCCOCS...
12:10
Miniștrii au aprobat: negocierile asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu va fi inițiat # Ziarul de Garda
Inițierea negocierilor Acordul interguvernamental dintre R. Moldova și România privind scutirea de vize pentru deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu, a fost aprobată miercuri, 26 noiembrie, în ședința Guvernului. Potrivit unui comunicat de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), inițiativa semnării Acordului aparține părții române, având în vedere faptul că, începând cu 31 martie 2024, România...
11:40
Țuțu, escortat în fața instanței. Urmează să își prezinte ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență # Ziarul de Garda
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost escortat de mascați în fața instanței în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Miercuri, 26 noiembrie 2025, Țuțu urmează să-și pronunțe ultimul cuvânt în dosar. Dosarele lui Țuțu Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut...
11:30
A fost aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030: Reorganizarea poliției, reducerea timpului de reacție la apelurile 112 și majorarea numărului echipelor de patrulare # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat, astăzi, 26 noiembrie, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative și a...
11:20
Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova: Avocații din Republica Moldova au participat la cursuri de formare continuă în cadrul a trei seminare tematice # Ziarul de Garda
În anul 2025, în colaborare cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova, echipa Ambasadei Drepturilor Omului a susținut trei lecții publice pentru avocați, care au avut loc în format mixt (offline – la Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, și online – prin platforma Zoom) și au reunit peste o 100...
11:20
A fost extins programul „Curtea Europeană”. Noua listă cuprinde 381 de curți eligibile din capitală, cu un buget de până la cinci milioane de lei pentru fiecare curte # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 noiembrie, Guvernul a aprobat extinderea programului național „Curtea Europeană”, care va fi implementat în mai multe orașe ale R. Moldova începând cu anul 2026. Conform proiectului, pentru fiecare curte reabilitată va fi alocat un buget de până la cinci milioane de lei, măsură care urmărește modernizarea spațiilor dintre blocuri și crearea unor zone...
11:10
Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG
10:50
Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, și-a vândut participația de aproximativ 10% din companie, care valorează circa 7 miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, a vândut participația sa de aproximativ 7 miliarde de dolari în compania rusă. După luni în care a evitat sancțiunile occidentale impuse din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, Lukoil a fost puternic afectată în octombrie și își vinde acum activele externe, informează Reuters. Compania a fost mult timp...
Acum 8 ore
10:30
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la un operator de gaze pentru refuz nejustificat de prestare a serviciilor # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale. Potrivit unui comunicat, investigația a fost inițiată în urma depistării unor semne de acțiuni abuzive din partea operatorului, „manifestate prin refuzul nejustificat de a presta servicii de sigilare/desigilare a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ce aparțin consumatorilor noncasnici racordați...
10:10
Transportul școlar va fi monitorizat prin intermediul unei platforme digitale, anunță Ministerul Educației # Ziarul de Garda
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, anunță miercuri, 26 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Astfel, potrivit instituției, fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web,...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Guvernului: Aprobarea Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 și avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului pentru anul 2025, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 noiembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agenda Executivului sunt 22 de subiecte, inclusiv avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025. La fel, miniștrii urmează să aprobe Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. La ședința Guvernului urmează să fie aprobat proiectul...
09:30
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacat noaptea trecută, însă nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În regiunea Dnipropetrovsk noaptea trecută, forțele ruse au atacat raionul Sinelnikove cu drone. „În comunitatea Vasilkov, în urma loviturii unei drone, a izbucnit un incendiu la o locuință privată. În comunitatea Sloviansk, armata rusă a atacat o clădire administrativă. În comunitatea Petropavlivka, în urma atacului cu drone, acoperișul unei instituții financiare a luat...
09:30
Bloomberg: Dmitriev s-ar fi înțeles cu Witkoff să prezinte condițiile Rusiei drept planul de pace al administrației Trump # Ziarul de Garda
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperarea economică cu țările străine, ar fi transmis condițiile Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina trimisului prezidențial american Steve Witkoff, care au fost apoi prezentate drept planul de pace al adminitrației Trump. Acest lucru reiese dintr-o înregistrare a unei conversații telefonice între Dmitriev și consilierul...
09:00
REUTERS/ Planul de pace al SUA pentru Ucraina este inspirat dintr-un document rusesc # Ziarul de Garda
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a devenit public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document scris de autor rus, prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit unor surse, transmite Reuters. Rușii au distribuit documentul, care sublinia condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, unor înalți oficiali...
08:40
PG a venit cu precizări cu privire la camionul cu armament depistat la vama. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse dintr-un depozit neidentificat din Ucraina # Ziarul de Garda
Munițiile din camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. De asemenea, au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în cadrul dosarului investigat...
Acum 12 ore
08:30
LIVE TEXT/ Atac nocturn asupra Zaporijjea: sunt avariate mai multe clădiri de locuit. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturilor, au fost avariate șapte blocuri de locuit cu mai multe etaje, o benzinărie, un magazin și câteva automobile. În diferite sectoare ale orașului au izbucnit incendii. „În...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ Ucraina ar fi distrus două avioane rusești, inclusiv o platformă laser rară A-60. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Forțele ucrainene au distrus un avion de transport greu rusesc Il-76, precum și o platformă laser experimentală A-60, potrivit lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, pe 25 noiembrie. Statul Major General al Ucrainei raportase anterior atacuri reușite asupra mai multor ținte strategice rusești, inclusiv Uzina de Reparații de Avioane...
21:40
Victor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Victor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu...
21:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat trei districte din regiunea Dnipropetrovsk cu artilerie și drone, provocând victime. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:15 Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor armatei ruse asupra districtelor Nikopol, Samar și Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, a relatat pe Facebook de Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale. Acesta a spus că, după examinari suplimentare, medicii au stabilit că starea fetiței de patru ani, rănită la Dnipro, este gravă. Același...
21:10
Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace împreună cu Trump # Ziarul de Garda
Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în urma relatărilor...
20:50
Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace cu Trump # Ziarul de Garda
Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în urma relatărilor...
20:10
Clădirea Parlamentului iluminată în oranj. Legislativul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Ziarul de Garda
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Marți, 25 noiembrie, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, astfel, clădirea Legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor, se arată într-un comunicat. Potrivit Parlamentului, în acest an,...
19:20
EDITORIAL/ Atunci când postaci, politicieni și canale de Telegram „gândesc” la fel. Cum a exploatat propaganda rusă cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă # Ziarul de Garda
Marți, 25 noiembrie. Mai multe drone violează spațiul aerian al R. Moldova, punându-i în pericol locuitorii. Una dintre drone se oprește pe o casă din raionul Florești. Câteva zile mai devreme, un camion încărcat cu arme de contrabandă încercase să treacă frontiera din R. Moldova în România. Sunt evenimente extrem de grave pentru securitatea R....
19:20
Starmer: „Regatul Unit va negocia cu UE în privința activelor înghețate ale Rusiei, pentru a sprijini financiar Ucraina” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți, 25 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a Coaliției Voluntare, că Londra este „gata să colaboreze” cu Uniunea Europeană în ceea ce privește acordarea de sprijin financiar Ucrainei, bazat pe valoarea activelor „imobilizate”. „Aceasta este cea mai bună modalitate de a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin că ar trebui...
19:00
Dodon și apărătorii săi au cerut recuzarea magistratului Vladislav Gribincea și a întregului complet de judecată care examinează dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Igor Dodon a cerut recuzarea a noului membru al completului de judecată, Vladislav Gribincea. Cu o cerere asemănătoare au venit și apărătorii săi, care însă au cerut recuzarea întregului completul. Apărarea a invocat „o strânsă legătură între domnul magistrat Vladislav Gribincea și partidul de guvernare”. Ambele cereri au fost examinate marți, 25 noiembrie 2025, într-o...
18:00
Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în promenada dronelor ruseşti” # Ziarul de Garda
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat marţi, 25 noiembrie, după pătrunderea unor drone în spaţiul aerian din România, că „am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim...
18:00
„Este dreptul său să refuze să participe la ședințe”. Împrumuturi de la băncile falimentare și tranzacții fictive. O nouă ședință de judecată, în absența lui Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
Dosarul penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc este examinat în continuare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în absența acestuia, fiind la etapa de examinare a probelor materiale, când sunt cercetate acțiunile de urmărire penală, procesele verbale și actele care au fost ridicate și examinate. Acestea sunt prezentate de în fața instanței de către procurorul de...
17:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală # Ziarul de Garda
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, Leonid Bîrca, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 25 noiembrie....
17:10
Financial Times: Ucraina va fi de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, conform unei noi versiuni a planului de pace al SUA # Ziarul de Garda
În noua versiune a planului de pace, Ucraina a fost de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni de rang înalt apropiați președintelui Volodimir Zelenski. Prima versiune a planului, care, potrivit relatărilor din presă, a fost pregătită de trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și...
16:50
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare pentru „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră” # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND) au semnat un acord de colaborare, care va permite „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile”, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul 112. Documentul, semnat de Directorul...
16:40
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # Ziarul de Garda
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, 26 noiembrie, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aeroportului, care a adăugat că revine companiilor aeriene să redirecționeze zborurile...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.