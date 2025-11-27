Interes uriaș pentru Campionatul Mondial de fotbal din anul 2026

15:20

Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în reparații vor fi obligați prin lege să le îngrădească și să le acopere cu un material perforat care să ilustreze viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini la alegere. Propunerile au fost prezentate în cadrul audierilor din Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pe subiectul fostului Hotel „Național”, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime.