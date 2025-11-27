Alexandru Flenchea, la Moldova 1: „Incidentul cu arme la frontieră este un risc de securitate și un motiv pentru reintegrarea țării”

13:40

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început să cumpere kerosen pentru avioane de la mai multe companii petroliere din România, după ce Lukoil a fost sancționată, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Asta după ce autoritățile de la Chișinău au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea continuă de kerosen către sectorul aviației.