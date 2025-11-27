Depunerea declarației privind beneficiarul efectiv al companiilor – gratuită și simplă, dar obligatorie până la 31 decembrie
Moldova1, 27 noiembrie 2025 14:10
Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să depună declarația privind beneficiarul efectiv al afacerilor până pe 31 decembrie 2025. Această obligație vizează atât companiile, cât și organizațiile necomerciale, întreprinderile individuale și gospodăriile țărănești înregistrate în Republica Moldova.
• • •
Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov: „Pleacă rușinos – și-a schimbat chipiul galben pe unul roșu” # Moldova1
Deputații din Găgăuzia au luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al Adunării Populare. Interimatul va fi asigurat de vicepreședintele Nicolai Ormanji.
„STARTUP”: 27 de tineri au primit peste 5.25 de milioane de lei pentru a dezvolta afaceri în capitală și a crea 252 de locuri noi de muncă # Moldova1
Douăzeci și șapte de tineri reveniți acasă să-și lanseze sau să-și dezvolte propriile afaceri în Chișinău au obținut finanțare nerambursabilă de peste 5.25 de milioane de lei prin intermediul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți”. Investițiile planificate de beneficiari depășesc 25 de milioane de lei, companiile urmând să deschidă 252 de locuri noi de muncă.
Consilierii PAS din CMC propun soluții pentru supraaglomerarea școlilor din Chișinău: DGETS: „Se creează o problemă din nimic” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune constituirea unui grup de lucru interdepartamental, menit să rupă „cercul vicios al supraaglomerării” în școlile din Chișinău, acuzând Primăria că nu dispune de un plan coerent pentru gestionarea crizei. În replică, autoritățile municipale au acuzat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) că „închide școli în republică” și ar contribui, astfel, indirect la supraaglomerarea instituțiilor de învățământ din capitală.
Critici la Legea privind camerele agricole: asociațiile de profil solicită anularea documentului # Moldova1
Critici dure la adresa Legii privind crearea camerelor agricole, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Consiliului asociațiilor cu profil agroalimentar solicită anularea legii și inițierea unui proces real de cooperare public-privată pentru a crea un mecanism eficient de reprezentare a fermierilor. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că noua structură este esențială pentru modernizarea sectorului, iar scopul camerelor este de a sprijini fermierii în accesarea fondurilor europene și de a asigura o reprezentare mai eficientă la nivel local.
Șofer de 33 de ani, mort după ce a fugit de polițiști și s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare pe drumul Ohrincea - Cruglic # Moldova1
Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Râbnița, a murit după ce mașina pe care o conducea s-a lovit violent de stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic, raionul Criuleni, și a luat foc. Polițiștii și medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 27 noiembrie.
Camionul cu armament de la Albița: Spicherul Grosu propune control coordonat la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean # Moldova1
R. Moldova ar putea implementa controlul coordonat în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean, pentru a securiza hotarele naționale. Propunerea a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul cazului privind reținerea unui camion cu armament la vama Leușeni - Albița, care ar fi fost adus în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina. Opoziția susține însă că asemenea cazuri de contrabandă ar avea loc „în ambele sensuri” și subliniază „deficiențe grave” în sistemul de control vamal al R. Moldova.
Au acceptat provocarea Moldova 1: Trei fotbaliști sud-americani ai clubului Zimbru Chișinău au gustat bucate tradiționale moldovenești # Moldova1
Și-au adus contribuția la victoria Zimbrului Chișinău în fața rivalei Sheriff Tiraspol, s-au adaptat de minune în țara noastră, iar acum au încercat... mâncarea tradițională moldovenească. Brazilienii Matteo Amoroso și Caio Dantas împreună cu argentianianul Thiago Ceijas au acceptat provocarea postului național de televiziune de a fi în pielea unui moldovean într-o zi obișnuită.
R. Moldova va primi un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Franței pentru dezvoltarea sectorul energetic # Moldova1
Republica Moldova va primi un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), destinat implementării reformelor în sectorul energetic și accelerării tranziției către energia verde. Parlamentul a ratificat Acordul de facilitate de credit în ședința de joi, 27 noiembrie, cu votul a 69 de deputați.
Alegerile în Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026. Data a fost stabilită în ședința din 27 noiembrie, în condițiile unei incertitudini privind funcționalitatea organului electoral din regiune, care urmează să organizeze scrutinul.
Ministrul Perciun propune trecerea tuturor școlilor din R. Moldova în subordinea MEC. Pavaloi: „Încearcă să-și subordoneze directorii” # Moldova1
Școlile din R. Moldova ar putea trece din subordinea autorităților locale în cea a Guvernului, după modelul spitalelor raionale, a afirmat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, fără să precizeze când ar urma să fie implementată această reformă. Schimbarea este văzută cu ochi buni de majoritatea șefilor direcțiilor de învățământ cu care a discutat Teleradio-Moldova.
DECRET | Președinta Maia Sandu a numit în funcție 15 judecători noi: instanțele în care vor activa # Moldova1
Cincisprezece judecători noi au fost numiți în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, printr-un decret semnat de șefa statului Maia Sandu și publicat pe 27 noiembrie în Monitorul Oficial. Judecătorii numiți în funcție vor activa la judecătoriile Chișinău, Soroca, Criuleni, Hâncești, Strășeni și Căușeni.
VOT FINAL | Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău va fi închis peste șase luni: Acordul dintre R. Moldova și Rusia, denunțat de Parlament # Moldova1
Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, deschis în 2009, urmează să fie închis peste șase luni, adică în vara anului 2026. Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost adoptat în lectura a doua cu votul a 57 de deputați, în ședința din 27 noiembrie.
Conflictele de muncă rămân o realitate în multe organizații, iar managerii ajung să își petreacă până la un sfert din timp încercând să le rezolve. Specialiștii reamintesc însă că drepturile salariaților sunt protejate deplin, iar în caz de litigiu, angajații pot primi despăgubiri integrale, fără limită maximă.
R. Moldova își va spori securitatea la frontiere și își va îmbunătăți capacitatea de a răspunde adecvat la cazuri de criminalitate transfrontalieră, fapt care o va apropia și mai mult de integrarea în Uniunea Europeană. Cele mai bune practici europene vor fi implementate la frontiera moldovenească grație proiectului „EU4Borders Security - Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană (UE).
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost vândute în vederea Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În timpul celor două faze inițiale de procurare a tichetelor, suporterii din cele trei țări-gazdă au generat cele mai multe achiziții, urmați de cei din Marea Britanie, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina și Franța. Pe 5 decembrie este programată tragerea la sorți și stabilirea programului meciurilor, după care, pe 11 decembrie, va demara următoarea fază de vânzare a biletelor.
Conflictele de muncă rămân o realitate în multe organizații, iar managerii ajung să își petreacă până la un sfert din timp încercând să le rezolve. Specialiștii reamintesc însă că drepturile salariaților sunt protejate deplin, iar în caz de litigiu, angajații pot primi despăgubiri integrale, fără limită maximă.
Estonia va deschide o ambasadă în R. Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallin și i-a fost comunicată la telefon, pe 27 noiembrie, viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, de către omologul său din Estonia, Margus Tsahkna.
Deputații au păstrat un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu: socialiștii și comuniștii au refuzat să-l comemoreze pe eroul național # Moldova1
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului din 27 noiembrie, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național.
O grevă generală națională ar putea genera perturbări majore în Italia vineri, 28 noiembrie. Protestul este programat să dureze 24 de ore și se preconizează că va afecta trenurile pe distanțe lungi, transportul local, feriboturile și alte servicii de transport.
Amendă de aproape 800 de mii de lei, aplicată de Consiliul Concurenței operatorului „Yandex Go” în R. Moldova # Moldova1
Operatorul platformei „Yandex Go” a fost amendat cu 776.363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații derulate de Consiliul Concurenței. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie curent, după ce întreprinderea nu a oferit date considerate esențiale pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.
Mai mulți congresmeni republicani au criticat virulent administrația președintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziție a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate inițiativele lui Trump, arată agenția de presă Reuters într-un comentariu.
Primarul capitalei cere o lege care să reglementeze problema parcărilor la nivel național, experții propun soluții locale # Moldova1
Deputații din fracțiunea parlamentară „Alternativa” vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa este motivată de lipsa unui cadru legal modern care să reglementeze un domeniu devenit critic, în special pentru municipiul Chișinău.
ANSA reține la frontieră un lot de ciocolată aproape de expirarea termenului recomandat de consum # Moldova1
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a reținut la frontieră un lot de 4.680 de bucăți de ciocolată cu termenul recomandat de consum până la data de 26 decembrie.
Alexandru Flenchea, la Moldova 1: „Incidentul cu arme la frontieră este un risc de securitate și un motiv pentru reintegrarea țării” # Moldova1
Dacă ancheta va confirma că muniția de contrabandă a fost introdusă în R. Moldova din Ucraina, prin segmentul transnistrean al frontierei necontrolate de Chișinău, atunci procesul de integrare a țării va deveni un subiect de interes regional. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că vulnerabilitățile de securitate din stânga Nistrului nu mai sunt o chestiune politică internă a Republicii Moldova.
Un tren care transporta echipamente de monitorizare seismică a accidentat mortal, joi dimineață, 11 muncitori în stația Luoyangzhen din Kunming, provincia Yunnan din sud-vestul Chinei China. Două persoane au fost rănite.
Din stradă și dependență la salvare și ajutor pentru alții. Este povestea lui Alexandru Șmiglu. La doar 14 ani, curiozitatea l-a împins spre droguri, iar moartea tatălui a adâncit prăpastia dependenței. După 18 ani de luptă și momente dramatice peste hotare, Alexandru a reușit să se recupereze și acum îi sprijină pe cei care se confruntă cu aceeași luptă, demonstrând că există întotdeauna o cale de ieșire.
Politico: SUA vor oferi garanții de securitate Ucrainei doar după semnarea acordului de pace # Moldova1
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a transmis aliaților europeni că Washingtonul va fi dispus să ofere Ucrainei garanții de securitate doar după semnarea unui acord de pace. Informațiile apar într-un material publicat miercuri, 26 noiembrie, de Politico, care citează un diplomat european și o altă persoană familiarizată cu negocierile.
Bilanțul incendiului din Hong Kong crește: Cel puțin 44 de morți și peste 270 de dispăruți # Moldova1
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
Din ianuarie până în octombrie 2025, loviturile aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei au provocat moartea a 548 de civili - cu peste un sfert mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, se arată în raportul Misiunii de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) a ONU. În aceeași perioadă, 3.592 de civili ucraineni au fost răniți, relatează DW.
Laboratoare moderne pentru formarea specialiștilor în energie verde: școlile și companiile confirmă nevoia acută de instalatori # Moldova1
Un atelier modern pentru formarea specialiștilor în energia regenerabilă a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Electronică și Energetică din Chișinău, în contextul cererii tot mai mari de competențe pe piața muncii și al deficitului de instalatori calificați în domeniul energiei verzi, resimțit acut de companiile din sector.
Maia Sandu, la recepția dedicată Zilei Naționale a României: „Trăim sub presiunea unui război brutal la hotarele noastre. Trebuie să ne consolidăm reziliența și să apărăm adevărul istoric” # Moldova1
Republica Moldova, România și întreaga Europă „trăiește sub presiunea unui război brutal la hotarele noastre, ale cărui consecințe ajung până în satele și gospodăriile noastre”, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul recepției organizate pe 26 noiembrie la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat necesitatea întăririi rezilienței în fața atacurilor hibride și a amenințărilor fără precedent la adresa păcii, libertății și democrației în regiune.
Bunicul celui mai deștept băiețel de pe planetă locuiește în raionul Basarabeasca și e șofer: „Sunt mândru de nepoțelul meu” # Moldova1
Bunicul „celui mai deștept copil din lume” locuiește în satul Abaclia, raionul Basarabeasca, și lucrează ca șofer pe ruta locală Cimișlia-Abaclia. Este vorba despre Ilie Țarlev, un bărbat care trăiește cu speranța că fetele și nepoții săi vor reveni cândva acasă și că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, unde va avea un viitor mai bun și prosper.
SUA: Doi soldați ai Gărzii Naționale, grav răniți într-un atac armat lângă Casa Albă. Autorul, un cetățean afgan, a fost arestat # Moldova1
Doi membri ai Gărzii Naționale a Statelor Unite au fost împușcați și răniți grav miercuri, 26 noiembrie, în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, într-un atac pe care autoritățile l-au descris drept o ambuscadă țintită. Suspectul, rănit în timpul confruntării, a fost reținut, scrie Reuters.
Corespondență Dan Alexe | Europenii pregătesc un plan de pace pentru Ucraina mai ferm decât cel al SUA # Moldova1
De la dezvăluirea, săptămâna trecută, a planului american extrem de controversat, europenii și-au strâns rândurile pentru a ajuta Kievul să rafineze conținutul potențialului acord și să obțină condiții mai favorabile. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat astfel, miercuri, 26 noiembrie, că Rusia va trebui să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a se ajunge la o „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina.
OPINIE | Planul de pace propus de SUA poartă amprenta Rusiei, iar UE insistă pe garanții pentru Ucraina # Moldova1
Spre deosebire de planul de pace propus de americani pentru războiul din Ucraina, Uniunea Europeană (UE) pledează pentru garanții acordate Kievului, anticipând o rezistență din partea Federației Ruse. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, nevoia de sprijin financiar pentru Kiev pentru a evita un colaps economic post-război, pe fondul reducerii ajutorului american.
Trafic îngreunat din cauza ceții. Șoferii și pietonii, avertizați să manifeste maximă prudență # Moldova1
În mai multe zone ale țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și îngreunează traficul rutier. Poliția Republicii Moldova avertizează conducătorii auto și pietonii să manifeste atenție sporită pentru a evita accidentele.
Magia Ligii Campionilor. Arsenal Londra învinge pe Bayern Munchen, iar FC Liverpool pierde clar în fața lui PSV # Moldova1
Arsenal Londra a câștigat marele meci cu Bayern Munchen și își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor. „Tunarii” au învins gruparea bavareză cu 3:1 pe stadionul Emirates. Totodată, FC Liverpool a înregistrat o nouă înfrângere rușinoasă și pare a intra în criză.
Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox își deschide astăzi porțile la Cineplex Loteanu din Chișinău. Timp de cinci zile, între 26 și 30 noiembrie 2025, publicul va putea urmări 27 de documentare de lung metraj și 6 scurtmetraje, producții din Republica Moldova și din întreaga lume, care vorbesc despre libertate, memorie, traume, demnitate, reziliență și încercarea noastră de a găsi sens într-o lume marcată de haos.
Haos pe aeroporturile din Belgia. O grevă națională a paralizat activitatea aeroportului din Bruxelles, unde au fost anulate peste jumătate dintre zboruri. Autoritățile au anunțat că redirecționarea curselor este responsabilitatea companiilor aeriene și îi îndeamnă pe pasageri să verifice direct la operatori sau pe site-ul aeroportului dacă zborul lor este afectat.
„Armata” de nuci a unui fost militar: zeci de hectare cu nuci de soi francez, la Criuleni # Moldova1
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
Marcel Spatari explică ce are de făcut R. Moldova pentru aderarea la UE: „Suntem într-o cursă contracronometru” # Moldova1
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană - structură creată pentru prima dată în în Legislativ - spune că R. Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contracronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
În Republica Moldova lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta. Printre cei care așteaptă cu îngrijorare este și Iulia Iațco, care a primit un nou ficat și depinde în totalitate de acest tratament. Autoritățile dau asigurări că medicamentul va ajunge în țară la sfârșitul lunii.
Tot mai multe petroliere vechi, pe care Rusia le-a adunat pentru a exporta petrol ocolind sancțiunile occidentale, își epuizează resursa și necesită casare. Vârsta medie a navelor din flota tenebră este de 20 de ani, iar 60% dintre acestea au 20 de ani sau chiar mai mult, potrivit datelor S&P Global.
Igor Armaș a intrat deja, cum se spune, „în pâine” în noua sa funcție de director sportiv la FC Voluntari: „Fotbaliștii îmi spun domnul director!” # Moldova1
Igor Armaș, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a oferit primele declarații despre această schimbare majoră în viața sa după ce și-a agățat ghetele în cui și a dezvăluit ce planuri are pentru viitor.
Președintele SUA, Donald Trump, renunță la data de 27 noiembrie ca termen-limită pentru un acord de pace în Ucraina, spunând presei că nu există un termen concret pentru semnarea documentului, transmite NBC News.
