Bunicul celui mai deștept băiețel de pe planetă locuiește în raionul Basarabeasca și e șofer: „Sunt mândru de nepoțelul meu”
Moldova1, 27 noiembrie 2025 08:20
Bunicul „celui mai deștept copil din lume” locuiește în satul Abaclia, raionul Basarabeasca, și lucrează ca șofer pe ruta locală Cimișlia-Abaclia. Este vorba despre Ilie Țarlev, un bărbat care trăiește cu speranța că fetele și nepoții săi vor reveni cândva acasă și că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, unde va avea un viitor mai bun și prosper.
• • •
Acum 10 minute
08:30
Maia Sandu, la recepția dedicată Zilei Naționale a României: „Trăim sub presiunea unui război brutal la hotarele noastre. Trebuie să ne consolidăm reziliența și să apărăm adevărul istoric” # Moldova1
Republica Moldova, România și întreaga Europă „trăiește sub presiunea unui război brutal la hotarele noastre, ale cărui consecințe ajung până în satele și gospodăriile noastre”, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul recepției organizate pe 26 noiembrie la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat necesitatea întăririi rezilienței în fața atacurilor hibride și a amenințărilor fără precedent la adresa păcii, libertății și democrației în regiune.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
07:50
SUA: Doi soldați ai Gărzii Naționale, grav răniți într-un atac armat lângă Casa Albă. Autorul, un cetățean afgan, a fost arestat # Moldova1
Doi membri ai Gărzii Naționale a Statelor Unite au fost împușcați și răniți grav miercuri, 26 noiembrie, în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, într-un atac pe care autoritățile l-au descris drept o ambuscadă țintită. Suspectul, rănit în timpul confruntării, a fost reținut, scrie Reuters.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Europenii pregătesc un plan de pace pentru Ucraina mai ferm decât cel al SUA # Moldova1
De la dezvăluirea, săptămâna trecută, a planului american extrem de controversat, europenii și-au strâns rândurile pentru a ajuta Kievul să rafineze conținutul potențialului acord și să obțină condiții mai favorabile. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat astfel, miercuri, 26 noiembrie, că Rusia va trebui să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a se ajunge la o „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina.
07:40
OPINIE | Planul de pace propus de SUA poartă amprenta Rusiei, iar UE insistă pe garanții pentru Ucraina # Moldova1
Spre deosebire de planul de pace propus de americani pentru războiul din Ucraina, Uniunea Europeană (UE) pledează pentru garanții acordate Kievului, anticipând o rezistență din partea Federației Ruse. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, nevoia de sprijin financiar pentru Kiev pentru a evita un colaps economic post-război, pe fondul reducerii ajutorului american.
Acum 2 ore
07:20
Trafic îngreunat din cauza ceții. Șoferii și pietonii, avertizați să manifeste maximă prudență # Moldova1
În mai multe zone ale țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și îngreunează traficul rutier. Poliția Republicii Moldova avertizează conducătorii auto și pietonii să manifeste atenție sporită pentru a evita accidentele.
Acum 8 ore
00:50
Magia Ligii Campionilor. Arsenal Londra învinge pe Bayern Munchen, iar FC Liverpool pierde clar în fața lui PSV # Moldova1
Arsenal Londra a câștigat marele meci cu Bayern Munchen și își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor. „Tunarii” au învins gruparea bavareză cu 3:1 pe stadionul Emirates. Totodată, FC Liverpool a înregistrat o nouă înfrângere rușinoasă și pare a intra în criză.
Acum 12 ore
21:20
Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox își deschide astăzi porțile la Cineplex Loteanu din Chișinău. Timp de cinci zile, între 26 și 30 noiembrie 2025, publicul va putea urmări 27 de documentare de lung metraj și 6 scurtmetraje, producții din Republica Moldova și din întreaga lume, care vorbesc despre libertate, memorie, traume, demnitate, reziliență și încercarea noastră de a găsi sens într-o lume marcată de haos.
21:10
Haos pe aeroporturile din Belgia. O grevă națională a paralizat activitatea aeroportului din Bruxelles, unde au fost anulate peste jumătate dintre zboruri. Autoritățile au anunțat că redirecționarea curselor este responsabilitatea companiilor aeriene și îi îndeamnă pe pasageri să verifice direct la operatori sau pe site-ul aeroportului dacă zborul lor este afectat.
21:00
„Armata” de nuci a unui fost militar: zeci de hectare cu nuci de soi francez, la Criuleni # Moldova1
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
20:50
Marcel Spatari explică ce are de făcut R. Moldova pentru aderarea la UE: „Suntem într-o cursă contracronometru” # Moldova1
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană - structură creată pentru prima dată în în Legislativ - spune că R. Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contracronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
20:20
În Republica Moldova lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta. Printre cei care așteaptă cu îngrijorare este și Iulia Iațco, care a primit un nou ficat și depinde în totalitate de acest tratament. Autoritățile dau asigurări că medicamentul va ajunge în țară la sfârșitul lunii.
Acum 24 ore
19:30
„Suntem într-o cursă contra cronometru”: Marcel Spătari explică ce are de făcut Republica Moldova pentru aderarea la UE # Moldova1
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Deputatul Marcel Spătari, președintele noii Comisii Parlamentare pentru Integrare Europeană - structură creată pentru prima dată în istoria țării, spune că Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contra cronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari, într-un interviu în cadrul emisiunii „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
19:20
Tot mai multe petroliere vechi, pe care Rusia le-a adunat pentru a exporta petrol ocolind sancțiunile occidentale, își epuizează resursa și necesită casare. Vârsta medie a navelor din flota tenebră este de 20 de ani, iar 60% dintre acestea au 20 de ani sau chiar mai mult, potrivit datelor S&P Global.
19:00
Igor Armaș a intrat deja, cum se spune, „în pâine” în noua sa funcție de director sportiv la FC Voluntari: „Fotbaliștii îmi spun domnul director!” # Moldova1
Igor Armaș, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a oferit primele declarații despre această schimbare majoră în viața sa după ce și-a agățat ghetele în cui și a dezvăluit ce planuri are pentru viitor.
18:20
18:10
Președintele SUA, Donald Trump, renunță la data de 27 noiembrie ca termen-limită pentru un acord de pace în Ucraina, spunând presei că nu există un termen concret pentru semnarea documentului, transmite NBC News.
18:00
18:00
Parlamentul Italiei a votat marți în unanimitate pentru introducerea în codul penal a unei prevederi separate privind femicidul - uciderea unei femei comisă din motive de gen. Această infracțiune va fi pedepsită cu închisoare pe viață, transmite BBC News.
17:30
UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al R. Moldova și reafirmă sprijinul pentru securitatea regiunii # Moldova1
Comisia Europeană (CE) condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că aceste acțiuni reprezintă o provocare deliberată și o escaladare a tensiunilor în Europa de Est.
17:30
Prima testare națională a competențelor digitale: elevii vor primi un raport personalizat # Moldova1
Peste trei mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor primi certificate de competență digitală după prima testare națională, organizată în data de 26 noiembrie de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Exercițiul a implicat elevi din peste 70 de instituții.
17:00
16:50
Cazul armamentului descoperit la vamă ar putea fi o provocare rusească menită să discrediteze Kievul și Chișinăul, afirmă experții # Moldova1
Cazul armamentului descoperit la punctul de trecere Leușeni - Albița ar putea fi parte a unei strategii de destabilizare, vizând nu doar Ucraina, dar și Republica Moldova, cu scopul de a amplifica narativele despre corupție și trafic de arme. Expertul în securitate Pavel Horea a subliniat, la Moldova 1, necesitatea unei reacții prompte din partea autorităților pentru a proteja imaginea țării și a preveni viitoare incidente similare.
16:20
Șase cămine ale USM și UTM vor fi renovate cu sprijinul financiar al Franței și Germaniei # Moldova1
Șase cămine ale Universității de Stat din Moldova (USM) și ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM) – clădiri care nu au beneficiat de renovări majore de peste jumătate de secol – intră în reparații. Lucrările de reabilitare energetică sunt realizate în cadrul Proiectului INSPIREE, implementat de Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD).
16:20
Cod galben de ceață pe 27 noiembrie. Vizibilitate redusă la 200 de metri pe întreg teritoriul Republicii Moldova # Moldova1
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie, valabil în intervalul 03:00 - 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, fenomen care va reduce vizibilitatea până la aproximativ 200 de metri.
16:20
Locuitorii regiunii transnistrene, momiți cu măsuri populiste ca să asigure prezența la urne | Experți: Risc iminent de catastrofă financiară # Moldova1
Regiunea transnistreană trece printr-o nouă perioadă de incertitudine economică și politică, pe fondul întârzierilor la plata gazelor de către Rusia, al deficitului bugetar și al pretinselor alegeri, nerecunoscute pe plan internațional.
16:10
Bilanțul incendiului din Hong Kong urcă la 13 morți. Peste 700 de salvatori și 100 de autospeciale intervin la fața locului # Moldova1
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin 13 persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
15:30
Încă un organizator reținut în dosarul camionului cu armament. Carp: Traseul tehnic duce la uzina din Tula, iar armele par a fi „trofee” capturate în Ucraina # Moldova1
Încă o persoană a fost reținută în dosarul armamentului descoperit la 20 noiembrie la punctul de trecere Leușeni–Albița. Președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a anunțat că aceasta are rol de organizator, iar schema investigată este mult mai amplă decât se credea inițial. Potrivit oficialului, armele erau produse în Federația Rusă. Declarațiile au fost miercuri, 26 noiembrie, după audierea în Parlament a autorităților competente privind acest caz.
15:20
Drona căzută la Florești, pe scările MAE, în fața lui Oleg Ozerov: Federația Rusă, somată să evite acțiunile care pun în pericol securitatea R. Moldova # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a înmânat o altă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul de din 25 noiembrie, când șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe scările de la intrarea în MAE a fost expusă drona cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii militare ruse, care a căzut pe acoperișul casei din Cuhureștii de Jos, Florești.
15:20
Audieri privind fostul Hotel „Național”: proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați prin lege să le securizeze # Moldova1
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în reparații vor fi obligați prin lege să le îngrădească și să le acopere cu un material perforat care să ilustreze viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini la alegere. Propunerile au fost prezentate în cadrul audierilor din Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pe subiectul fostului Hotel „Național”, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime.
15:20
Spor de 50% pentru salariile primarilor și viceprimarilor: Guvernul a alocat 147,6 milioane de lei pentru autoritățile publice locale # Moldova1
Primarii, viceprimarii și secretarii consiliilor locale vor primi un spor salarial de 50%, după ce Guvernul a aprobat, pe 26 noiembrie, avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. „Prin această abordare, s-a demonstrat respectul față de administrația publică locală”, a comentat Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM).
15:10
Spiritul Jocurilor Olimpicea fost readus la viață într-o ceremonie spectaculoasă, marcând startul simbolic al celui mai așteptat eveniment sportiv al iernii Olimpiada de Iarnă 2026. În Grecia a fost aprinsă torța olimpică, iar din acel moment a început călătoria sa impresionantă spre Italia, unde cei mai buni sportivi ai lumii se vor duela pentru glorie, performanță și intrarea în istorie.
15:00
Legalizarea caselor fără acte: procedura ar putea continua până în 2028, după întârzieri la nivel local # Moldova1
Veste bună pentru moldovenii care vor să-și înregistreze casele edificate fără autorizațiile necesare. Termenul de înregistrare a construcțiilor de până la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole, ar putea fi prelungit până pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens a fost propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră la sfârșitul lunii ianuarie, anul viitor.
14:50
Doi bărbați din Chișinău și Strășeni, percheziționați într-un dosar de falsificare a actelor românești # Moldova1
Șase persoane, printre care cetățeni moldoveni și români, sunt cercetate penal într-un dosar privind falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești.
14:40
ACORD | Echipamente audiovizuale moderne pentru Compania „Teleradio-Moldova”: Guvernul Japoniei oferă un grant de 21 de milioane de lei # Moldova1
Guvernul Japoniei oferă un grant de 21 de milioane de lei pentru modernizarea Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), investiție destinată achiziționării de echipamente audiovizuale moderne și creșterii calității serviciilor media publice. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 26 noiembrie, avizul pentru inițierea negocierilor asupra Acordului de grant dintre Guvernul Republicii Moldova și cel al Japoniei.
14:30
Camerele agricole create în R. Moldova vor ajuta fermierii să acceseze fonduri europene, spun autoritățile. Agricultorii vor contesta legea la Curtea Constituțională # Moldova1
Autoritățile anunță crearea a cinci camere agricole în Republica Moldova, în cadrul procesului de reorganizare a sectorului agricol, menit să pregătească fermierii pentru accesarea fondurilor europene și pentru o reprezentare mai eficientă în teritoriu. Potrivit ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, noua structură este esențială pentru modernizarea agriculturii, în pofida criticilor venite din partea unor organizații ale fermierilor.
14:20
Pedepse mai dure, controale mai stricte și garanții sporite pentru cei care denunță traficanții de droguri: autoritățile pregătesc modificarea legislației antidrog # Moldova1
Autoritățile R. Moldova se pregătesc să introducă în legislație pedepse mai dure pentru combaterea traficului, circulației și contrabandei cu substanțe psihotrope. De la începutul anului curent, în R. Moldova au fost înregistrate peste 900 de cauze penale legate de asemenea infracțiuni, traficul de droguri continuând să fie una dintre cele mai serioase provocări pentru țara noastră, afirmă ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.
14:20
Campanie națională | Ministerul Educației încurajează elevii și profesorii să semnaleze cazurile de trafic și consum de droguri # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării lansează o campanie națională de conștientizare a riscurilor asociate consumului și traficului de substanțe stupefiante. Acțiunea vine ca răspuns la informațiile privind presupuse cazuri de vânzare și plasare a drogurilor în incinta sau în preajma instituțiilor de învățământ.
13:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a început să cumpere kerosen pentru avioane de la mai multe companii petroliere din România, după ce Lukoil a fost sancționată, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Asta după ce autoritățile de la Chișinău au preluat temporar administrarea terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, în urma unui contract de comodat cu Lukoil, pentru a asigura furnizarea continuă de kerosen către sectorul aviației.
13:30
Cel puțin patru morți și mai mulți răniți în urma unui incendiu masiv la un complex rezidențial din Hong Kong # Moldova1
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin patru persoane, rănirea altora și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
13:10
Pensii pentru moldovenii care au muncit în Slovacia: Executivul aprobă aplicarea acordului social cu această țară # Moldova1
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea primi pensii și alte prestații sociale calculate în baza perioadelor contributive realizate pe teritoriul acestui stat. Aranjamentul administrativ privind aplicarea acordului social dintre cele două țări a fost aprobat de Executivul de la Chișinău la 26 noiembrie.
13:00
Vicepremierul Popșoi, înaintea convocării lui Ozerov la MAE: „Am atenționat Rusia că un asemenea comportament este inacceptabil” # Moldova1
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat, în după-amiaza zilei de 26 noiembrie, la sediul Ministerului Afacerilor de Externe pentru a primi o nouă notă de protest în legătură cu încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Acțiunile Chișinăului sunt în conformitate cu dreptul internațional și proporționale, afirmă șeful diplomației moldovenești, Mihai Popșoi.
13:00
Indemnizația unică la naștere va fi majorată în 2026 proporțional cu scumpirea bunurilor necesare sarcinii și nașterii, afirmă ministra Plugaru # Moldova1
Cuantumul indemnizației unice la nașterea copilului va fi majorat proporțional cu scumpirea produselor incluse în lista de necesități pentru perioada de sarcină și naștere. Estimările arată o creștere de aproximativ 500 de lei a indemnizației pentru anul 2026, afirmă Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale.
13:00
Harry Kane nu dorește să acorde o importanță exagerată reîntâlnirii sale cu Arsenal Londra. Fostul jucător al lui Tottenham Hotspur a marcat 15 goluri în poarta „tunarilor”, iar acum urmează să-i înfrunte pe discipolii lui Mikel Arteta din postura de fotbalist al lui Bayern Munchen. Partida din etapa a cincea a grupei unice a Ligii Campionilor UEFA este programată pentru diseară, de la ora 22.
12:50
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost adus, pe 26 noiembrie, în fața instanței pentru a-și prezenta ultimul cuvânt în dosarul în care este acuzat de îmbogățire ilicită și trafic de influență. Țuțu a declarat că „va spune adevărul” și că ar avea probe care-i demonstrează nevinovăția. Judecătorii au anunțat că sentința în dosarul lui Constantin Țuțu va fi pronunțată pe 27 ianuarie 2026, la ora 13:00.
12:40
Acces la fonduri europene de milioane de euro: Guvernul sprijină aderarea R. Moldova la Programul „Europa Creativă” # Moldova1
Organizațiile și oamenii de creație din Republica Moldova vor avea acces, începând cu 1 ianuarie 2026, la un fond în valoare de milioane de euro destinat culturii și industriilor creative, prin participarea la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”. Proiectul de lege privind ratificarea Acordului de aderarea la program a fost aprobat de Cabinetul de miniștri la 26 noiembrie.
12:30
Diferențele din facturile la gaz, explicate: probleme de tranziție și acces limitat la contoare, spune ministrul Energiei # Moldova1
Problemele privind diferențele în facturile la gazele naturale au apărut în perioada de tranziție de la vechiul sistem de furnizare, dar și din cauza faptului că mulți locatari din Chișinău nu permit accesul operatorilor pentru citirea contoarelor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Alte deficiențe sunt legate de contoarele care nu au trecut verificarea metrologică. Junghietu a precizat că facturile vor fi recalculate și a îndemnat consumatorii să raporteze neconformitățile.
12:30
Școala specializată de fotbal, creată la Chișinău în urma fuzionării a două instituții sportive # Moldova1
O nouă instituție sportivă dedicată performanței în fotbal va fi creată în Chișinău. Aceasta se va numi „Școala specializată de fotbal din Chișinău” și va fi înființată după fuziunea Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 1 și Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 2. Reorganizarea celor două instituții a fost aprobată de Guvern în ședința din 26 noiembrie.
12:20
Autoritățile franceze desfășoară o investigație privind asociația SOS Donbass, suspectată de spionaj și de acțiuni destabilizatoare în interesul Rusiei. Doi bărbați și o femeie au fost reținuți în Franța, sub acuzația de spionaj și de tentative de influențare a opiniei publice în favoarea Rusiei. Anunțul a fost făcut de agenția AFP în noaptea de miercuri, 26 noiembrie, scrie DW.
12:10
Aproape un milion de euro pentru tranziția verde a IMM-urilor din R. Moldova, alocați prin proiectul „REC4SMEs” # Moldova1
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova vor primi sprijin european pentru tranziția la energia verde: acces la fonduri pentru comunități energetice și reducerea costurilor operaționale. Cabinetul de miniștri a dat undă verde proiectului „REC4SMEs”, cu un buget de aproape un milion de euro, prin care antreprenorii locali vor beneficia de consultanță juridică, suport tehnic și granturi pentru a se alinia standardelor UE și a deveni mai rezilienți în fața prețurilor la energie.
