OPINIE | Planul de pace propus de SUA poartă amprenta Rusiei, iar UE insistă pe garanții pentru Ucraina

Problemele privind diferențele în facturile la gazele naturale au apărut în perioada de tranziție de la vechiul sistem de furnizare, dar și din cauza faptului că mulți locatari din Chișinău nu permit accesul operatorilor pentru citirea contoarelor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Alte deficiențe sunt legate de contoarele care nu au trecut verificarea metrologică. Junghietu a precizat că facturile vor fi recalculate și a îndemnat consumatorii să raporteze neconformitățile.