(live/update) Deputații, în ședință. Grosu, către Burduja: Deplasările nu sunt o scuză. Să veniți la întrunirile Comisiei

Ana Maria are 27 de ani și este din România, iar la moment locuiește în Belgia. Povestea ei de viață pare ruptă de realitate. De la o copilărie de coșmar, la alcool și o veste care i-a dat viața peste cap. „La 17 ani am aflat că nu pot avea copii, pentu că m-am născut fără uter și vagin, iar din această cauză nu pot avea relații sexuale normale”, a povestit tânăra în cadrul unui monolog cu Dorin Galben.