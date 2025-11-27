(doc) Guvernul micșorează semnificativ alocațiile pentru APP, CSM și Ministerul Finanțelor: 100 milioane lei, tăiate doar de la Fondul Rutier

18:20

Cel puțin 14 oameni au murit, alții sunt în stare critică și un număr necunoscut de oameni au fost prinși într-un complex de opt blocuri turn ce au luat foc miercuri în Hong Kong, potrivit Reuters și presei chineze. Pompierii au început să se lupte cu incendiul din complexul cu 2.000 de apartamente înainte de venirea serii, iar imaginile de la fața locului arată cum sunt cuprinse de flăcări clădirile înalte, unele dintre ele înconjurate de schele din bambus deoarece erau în renovare, scrie hotnews.ro.