(video) Ion Ceban: Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului
UNIMEDIA, 26 noiembrie 2025 22:40
„Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului și al altor instituții”. Declarația a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la tv8.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum o oră
22:40
„Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului și al altor instituții”. Declarația a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la tv8.
22:20
(video) Momentul în care drona găsită pe acoperișul unei case la Florești „aterizează” pe scările MAE, înainte să fie convocat Ozerov # UNIMEDIA
Momentul în care drona găsită pe acoperișul unei case, la Florești, este adusă pe scările clădirii Ministerului de Externe de la Chișinău, cu puțin timp înainte să fie convocat ambasadorul rus, Oleg Ozerov, a fost filmat.
Acum 2 ore
21:50
(video) Ce spune Carp despre persoana reținută astăzi în schema cu muniții: „Nu este din transnistria, dar are mai multe cetățenii” # UNIMEDIA
Președintele Comisiel pentru securitate națională, Lilian Carp, a declarat că persoana reținută astăzi, în schema cu muniții de la vama Albița, deține mai multe cetățenii.
21:40
(doc) DGETS, cu explicații pe circulara care i-a indignat pe directorii de școli: E în strictă conformitate cu actele MEC. Reacția ministrului Perciun # UNIMEDIA
Direcția Educație a Primăriei Chișinău confirmă că a emis care obligă toate instituțiile educaționale din municipiu să coordoneze prealabil toate activitățile extrașcolare desfășurate în instituțiile de învățământ – inclusiv aniversări, ateliere, parteneriate, activități culturale, artistice, sportive sau de voluntariat, document care l-a indignat pe directorul Şcolii-grădiniţă „Abeceluş”, Sergiu Afanasiu. În context, și ministrul Educației, Dan Perciun, au venit cu o reacție.
21:30
Kremlinul spulberă planul de pace în Ucraina al lui Donald Trump: „Nu se poate pune problema vreunei concesii sau a abandonării abordării noastre” # UNIMEDIA
Rusia respinge afirmațiile lui Donald Trump privind concesiile în negocierile de pace, în timp ce trimisul său se confruntă cu presiuni din cauza unei înregistrări scurse. Pe front au loc „bătălii aprige”. Potrivit Sky News, situația rămâne tensionată, cu poziții divergente între părțile implicate, scrie Libertatea.
Acum 4 ore
21:10
(video) „Ești izvorul meu de putere.” Momente emoționante pentru mama lui Igor Cuciuc, de ziua sa. Ce dedicație i-a făcut artistul # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Igor Cuciuc. Mama interpretului este omagiată astăzi. Cu acest prilej, artistul i-a făcut o dedicație specială pe rețele.
21:00
Veste tulburătoare în lumea muzicii internaționale: Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal” # UNIMEDIA
Este doliu în lumea muzicii internaționale. Cântărețul albanez Shpat Kasapi a murit la vârsta de 40 de ani, după ce a suferit un infarct. Artistul se afla în Italia, Bologna, alături de fosta sa soție, unde ar fi trebuit să susțină un concert, scrie Can Can.
20:50
Doliu în lumea muzicii internaționale: Un cântăreț de doar 40 de ani a murit în urma unui „infarct care i-a fost fatal” # UNIMEDIA
Este doliu în lumea muzicii internaționale. Cântărețul albanez Shpat Kasapi a murit la vârsta de 40 de ani, după ce a suferit un infarct. Artistul se afla în Italia, Bologna, alături de fosta sa soție, unde ar fi trebuit să susțină un concert, scrie Can Can.
20:40
Uniunea Avocaților anunță despre decesul avocatului Filip Digor, care a activat în domeniu mai bine de 30 de ani.
20:20
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto: Motivul invocat de autorități # UNIMEDIA
Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat miercuri să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând Budapesta că l-a sprijinit pe liderul sârb bosniac în acțiuni care subminează suveranitatea Bosniei, a transmis miercuri seara agenția Reuters, citată de HotNews.ro.
20:10
Cu Mercedesul și peste 150 km/h, gonind pe străzile capitalei: Un șofer de 21 de ani, prins de polițiști pe bd. Dacia # UNIMEDIA
Un tânăr de 21 de ani, care conducea cu viteză excesivă un Mercedes, pe străzile capitalei, a fost oprit, ieri de polițiști. Acum, acesta riscă să rămână fără permis, pentru un termen de până la 90 de zile.
19:40
Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă: Când se va inaugura Pomul și se va deschide Târgul de Crăciun # UNIMEDIA
Primăria capitalei invită cetățenii la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun care este amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului și a principalului Pom de Crăciun va avea loc pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00.
19:20
(video) „Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit opoziția română pe Nicușor Dan, în Parlament: Strigăte despre corupție și războiul din Ucraina # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat miercuri Strategia de Apărare a țării până în 2030. Parlamentarii opoziției au strigat și l-au ironizat în timpul discursului despre combaterea corupției și sprijinirea Ucrainei, iar la final șeful statului a stat de vorbă separat cu aleșii USR și s-a fotografiat cu aceștia. „Râdeți cu el sau de el?”, a strigat din sală și un senator PSD către colegii din USR, relatează digi24.ro.
Acum 6 ore
19:10
(video) „Traseul armelor duce până la uzina din Tula”. Autoritățile, cu detalii despre armamentul de contrabandă, fără să precizeze cum acesta a ajuns în Moldova # UNIMEDIA
„SIS-ul a oferit o informație precum că, în urma codurilor care sunt pe armament, traseul armelor în pare parte duce până la uzina din Tula”. Declarația aparține Președintelui Comisiei parlamentare pentru securitate națională.
18:40
Pleduri de Crăciun, confiscate la sud: Un cetățean, cu mașina plină cu pături fără acte, oprit și verificat de vameși, pe un drum de lângă Comrat # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în timpul unei acțiuni de control desfășurate în regiunea municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, au oprit și au verificat un autoturism de model „Seat Ibiza”, condus de un conațional în vârstă de 37 de ani.
18:20
(video) Ca în filmele de groază: Opt zgârie nori dintr-un complex din Hong Kong au luat foc. Zeci de apartamente continuă să ardă, la aproape 10 ore # UNIMEDIA
Cel puțin 14 oameni au murit, alții sunt în stare critică și un număr necunoscut de oameni au fost prinși într-un complex de opt blocuri turn ce au luat foc miercuri în Hong Kong, potrivit Reuters și presei chineze. Pompierii au început să se lupte cu incendiul din complexul cu 2.000 de apartamente înainte de venirea serii, iar imaginile de la fața locului arată cum sunt cuprinse de flăcări clădirile înalte, unele dintre ele înconjurate de schele din bambus deoarece erau în renovare, scrie hotnews.ro.
18:10
(stop cadru) Chicu: Tot ce am înțeles e că cineva a înlocuit scanerele, ce văd armamentul, cu radare - ce nu văd dronele... # UNIMEDIA
Fostul premier, Ion Chicu a venit cu o reacție cu privire la incidentele recente cu dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, dar și contrabanda cu muniții, deconspirată la vama Leușeni-Albița. Politicianul a tratat ironic modul în care instituțiile responsabile gestionează securitatea țării.
17:50
(video) „Nu am spus asta nicăieri”. Ce nu s-a văzut la prima întâlnire a lui Pavel Sîrbu cu soția sa, la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
Comediantul Pavel Sîrbu, membru al proiectului „Zebra Show”, este invitatul următoarei ediții a emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. În cadrul interviului, Pavel ne-a dezvăluit cele mai picante detalii din culisele activității sale - de la trecerea de la medicină la comedie și provocările din echipă, până la veniturile sale, timpul petrecut cu cei dragi, cum și-a cunoscut soția și cine este membrul nou din familia lui.
17:30
Șeful SIS, detalii privind camionul cu muniții din vamă: Am lucrat cu serviciile din regiune, ca armamentul să nu ajungă în RM. E un caz specific # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate colaborează cu serviciile speciale din Ucraina și România pe cazul contrabandei cu armament depistat la Vama Albița, a anunțat directorul SIS. „Lucrăm pentru a stabili toate detaliile, astfel încât asta să nu se mai repete”, a precizat Alexandru Musteață.
17:30
(foto/video) LaLa Band, reuniune-surpriză la 10 ani de la despărțire. Membrii trupei au filmat un proiect special, noaptea, într-un mall # UNIMEDIA
LaLa Band, fenomenul muzical lansat în 2011 odată cu serialul "Pariu cu viața", trupă aflată în spatele unora dintre cei mai cunoscuți artiști pop din România, s-a reunit la circa 10 ani de la despărțire. Membrii trupei au anunțat zilele trecute că au filmat împreună un proiect special, primul după mai bine de un deceniu, scrie profm.ro.
17:30
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Alerta intră în vigoare mâine, în intervalul orelor 3.00 - 12.00
17:30
(video) Vor exista demisii după camionul cu armament depistat la Albița? Carp: Cu siguranță, a unor persoane care au fost implicate # UNIMEDIA
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a declarat că persoanele implicate în schema cu camionul cu armament, depistat la vama Albița, vor fi demise.
17:20
Șeful SIS, detalii privind camionul cu muniții din vamă: Am lucrat cu serviciile din regiune, ca armanentul să nu ajungă în RM. E un caz specific # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate colaborează cu serviciile speciale din Ucraina și România pe cazul contrabandei cu armament depistat la Vama Albița, a anunțat directorul SIS. „Lucrăm pentru a stabili toate detaliile, astfel încât asta să nu se mai repete”, a precizat Alexandru Musteață.
Acum 8 ore
17:10
(video) Jennifer Lopez, show senzațional la una dintre cele mai luxoase nunți din India. A fost prezent și Donald Trump Jr. # UNIMEDIA
Jennifer Lopez a devenit virală după show-ul pe care l-a avut la una dintre cele mai extravagante nunți indiene ale anului, dintre moștenitoarea unei companii farmaceutice, Netra Mantena, și ale antreprenorului din domeniul tech din New York, Vamsi Gadiraju, scrie adevarul.ro.
17:00
Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar: Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac # UNIMEDIA
Curtea de Casație a examinat miercuri, 26 noiembrie, recursul lui Nicolas Sarkozy împotriva condamnării sale în dosarul Bygmalion, o ultimă cale de atac în acest dosar, aproape eclipsat de cutremurul provocat de încarcerarea fostului președinte, scrie digi24.ro.
16:50
(video) Carp, despre munițiile din camionul depistat la Albița: Prima percepție este că sunt armamente de trofeu, luate de ucraineni de la armata rusă # UNIMEDIA
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, susține că „prima percepție este că armamentul depistat în camionul de la vama Albița este armament de trofeu luat de la armata rusă de către armata ucraineană”.
16:40
(foto) Andreea Bălan a anunțat data nunții: Când va ajunge artista în fața altarului și cine îi sunt nașii # UNIMEDIA
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt tot mai aproape de pasul cel mare. Cei doi au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nuntă. Au stabilit locația, decorul, urmează degustarea, iar acum au anunțat și data nunții. Can can dezvăluie când vor ajunge aceștia în fața altarului.
16:40
Doliu în mass-media. Decesul unei jurnaliste de 43 de ani a șocat comunitatea: „E nedrept și teribil de trist” # UNIMEDIA
Doliu în presa din Republica Moldova. Jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani. Colegii de breaslă, șocați de vestea tristă, au transmis condoleanțe rudelor îndoliate.
16:40
(video) Incendiu violent la un spital din Spania: Personal și pacienți, evacuați în siguranță # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la Spitalul Santa Lucía din Cartagena, în sud-estul Spaniei. O parte dintre angajați și pacienți a fost evacuată preventiv, iar autoritățile anunță că nu există victime, scrie adevarul.ro.
16:30
(foto) Vladimir Putin se laudă că e talentat la judo și pian, în calendarul pentru 2026: „Sunt un porumbel cu aripi de fier” # UNIMEDIA
Calendarele rusești din 2026 cu Vladimir Putin au fost lansate și sunt la fel de ciudate cum au fost mereu, anunță Metro. În fiecare an, ziarul Komsomolskaya Pravda realizează un calendar cu fotografii și cele mai inspiraționale citate ale președintelui rus, relatează Libertatea.
16:30
Andreea Bălan a anunțat data nunții: Când va ajunge artist în fața altarului și cine îi sunt nașii # UNIMEDIA
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt tot mai aproape de pasul cel mare. Cei doi au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nuntă. Au stabilit locația, decorul, urmează degustarea, iar acum au anunțat și data nunții. Can can dezvăluie când vor ajunge aceștia în fața altarului.
16:20
Tragedie de nedescris în familia unei tiktokerițe din Cahul: Fetița acesteia, de nici un an, a murit subit # UNIMEDIA
O fetiță de nici un an din Cahul a decedat subit, luni, 25 noiembrie. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 de către echipajul medical de urgență, care a constatat decesul copilului înainte de sosirea poliției. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, copilul ar aparține unei tinere cunoscute pe rețelele sociale, însă autoritățile nu confirmă deocamdată aceste detalii.
15:50
„De ce tac Zelenski, Sandu și Bruxelles-ul?” Igor Dodon: PG a confirmat că prin RM se face contrabandă și tranzit de arme din Ucraina către UE # UNIMEDIA
„Procuratura Generală a confirmat astăzi că Republica Moldova s-a transformat într-o țară a contrabandei și tranzitului de arme din Ucraina către UE”, declară liderul PSRM, fostul șef de stat, Igor Dodon. „De ce tac Zelenski și Sandu? Și Bruxelles-ul, care îi tolerează?”, se întreabă politicianul.
15:20
Donald Trump și trauma purcelușului: Cum a ajuns o insultă din anii ‘80 să îi bântuie și astăzi discursurile # UNIMEDIA
Se spune că orice naș își are nașul, iar nici președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a scăpat de-a lungul vremii de asta. Deși în prezent este cel mai puternic om din lume, poziție din care își permite inclusiv să îi insulte pe jurnaliștii care îi pun întrebări incomode, în trecut, el s-a aflat și în postura de a fi înjurat de o persoană care, la acea vreme, avea mai multă putere politică decât el, scrie cancan.ro.
Acum 12 ore
15:10
Amendă uriașă pe piața asigurărilor: BNM a sancționat cu peste 2 milioane de lei o companie din domeniu # UNIMEDIA
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei unei companii de asigurări, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată „în raport cu pluralitatea de încălcări constatate în activitatea Companiei pentru perioada 01.01.2023—30.06.2024”, suma reprezentând echivalentul a 102 400 de euro.
15:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat astăzi două schimbări în echipa sa și în structurile Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).
15:10
Ultima oră! O altă persoană a fost reținută în dosarul camionului plin cu muniții de la Leușeni - Albița. Ce rol ar fi avut # UNIMEDIA
A patra persoană a fost reținută în dosarul camionului plin cu muniții de la Leușeni - Albița. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că acesta ar fi avut rolul de organizator.
15:00
MAE a reiterat apelul către Rusia de a evita orice acțiuni care pun în pericol securitatea țării noastre: Ozerov a primit o „notă de protest”, după incidentul cu drona de la Cuhurești # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe i-a înmânat o notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, pe 25 noiembrie 2025.
14:50
Olesea Stamate: Mai multe camioane cu astfel de muniții au ieșit recent din Moldova. Destinația oficială era Israel, dar realitatea e alta. De ce autoritățile tac? # UNIMEDIA
Fosta deputată PAS, Olesea Stamate, susține că mai multe camioane cu muniții au traversat frontiera Republicii Moldova, pe sensul de ieșire, în ultima perioadă. „Destinația oficială era aceeași — Israel. Cea reală însă era cu totul alta. Despre asta, autoritățile statului nu ne vor vorbi. De ce oare?”, se întreabă Stamate.
14:40
(video) După ce a testat ardezia de la Cuhurești, s-a mutat pe scări la MAE: Ambasadorul rus „s-a întâlnit” cu drona pe pragul instituției # UNIMEDIA
Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Ozerov, a fost convocat astăzi la Ministerul Afacerilor Externe după incidentul din 25 noiembrie, când o dronă a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
14:40
Irina Vlah cere anularea modificărilor abuzive la Legea partidelor: „Riscăm compromiterea angajamentelor europene” # UNIMEDIA
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul constatărilor îngrijorătoare formulate în Raportul APCE privind observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, publicat la 20 noiembrie 2025. Politiciana a solicitat majorității parlamentare să anuleze modificările operate la Legea partidelor la 14 iunie 2025.
14:30
Perchezițiile au trecut Prutul: Capitala și Strășeni, asaltate de mascați în dosarul de falsificare a actelor românești # UNIMEDIA
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii de Poliție, au desfășurat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Tot astăzi, precheziții în același dosar au avut loc în România.
14:20
(video) Botez cu vedete de pe Tiktok. Caras „își strânge” nanii pentru încreștinarea fiului său. Invitația sa cu două pâini face ravagii pe internet # UNIMEDIA
Sportivul Victor Muntean, cunoscut pe rețelele sociale drept „Caras”, se pregătește să-și boteze copilul și a început deja să-și invite nanii - în mare parte influenceri și tiktokeri. În ultimele zile, internetul a fost inundat de videoclipuri în care acesta merge personal la fiecare dintre ei pentru a le face invitația.
14:20
Pe 25 noiembrie, la Volgograd, a murit Valerian Sobolev, inginer-proiectant sovietic și rus, care a fost implicat în dezvoltarea unei serii de complexe de rachete. Activitatea sa de-a lungul deceniilor a fost legată de industria de apărare a URSS și, ulterior, a Federației Ruse, scrie adevărul.ro.
13:50
Profesoară de matematică din Iași, vedetă pe TikTok și Instagram. Cum a convins peste 200.000 de elevi să învețe pentru Bac: „Îmi aleg rochiile în funcție de lecția pe care o predau” # UNIMEDIA
O profesoară de matematică din Iași a ajuns vedetă pe rețelele de socializare după ce a început să predea meditații gratuite pe TikTok și Instagram. În vârstă de 29 de ani, tânăra și-a cucerit elevii explicând exercițiile pe înțelesul tuturor și purtând, în același timp, ținute absolut răvășitoare: rochii decoltate, bluze care abia se mai țin într-un nasture și pantaloni mulați, scrie libertatea.ro.
13:40
S-a trezit în flăcări: Un bărbat din Ceadîr-Lunga a scăpat cu viață, după ce salteaua pe care dormea i-a luat foc # UNIMEDIA
Un incendiu izbucnit în seara zilei de 25 noiembrie 2025, într-o locuință din satul Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, a mobilizat două echipaje de pompieri, după ce în interiorul casei a fost observat fum dens. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 21:54,
13:40
Audierile pe scandalul cu contrabanda de armament, sub grif secret. Carp: Dacă unele informații se vor face publice și vor prejudicia ancheta, să vă asumați consecințele # UNIMEDIA
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică desfășoară audieri, cu ușile închise, în cazul camionului cu muniții, oprit în noaptea de 20 noiembrie, la vama Albița. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a avertizat că în sală rămân doar persoanele care au acces la secretul de stat. „Pentru informațiile care vor prejudicia ancheta, vă asumați consecințele”, a menționat Carp.
13:40
(video) Va petrece sărbătorile după gratii și în așteptare: Constantin Țuțu își va afla sentința în 2026. Ce declarații a făcut înainte de ședința de judecată # UNIMEDIA
Fostul deputat Constantin Țuțu își va afla sentința în ianuarie 2026. Acesta a declarat la ședința de astăzi, 26 noiembrie, că „nu a încălcat nimic”.
13:20
Renato Usatîi a propus ca audierile în Comisia securitate națională, apărare și ordine publică, pe cazul camionului cu arme depistat la frontiera cu România, să fie, pe cât posibil, publice # UNIMEDIA
Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, a propus ca audierile privind cazul camionului cu arme și muniții depistat la frontiera cu România să fie desfășurate, pe cât posibil, în regim public, astfel încât informațiile prezentate să nu prejudicieze ancheta aflată în derulare.
13:10
Audierile pe scandalul cu contrabanda de armament, sub grif secret. Carp: Dacă cineva va dezvălui ceva ce va prejudicia ancheta, să vă asumați consecințele # UNIMEDIA
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică desfășoară audieri, cu ușile închise, în cazul camionului cu muniții, oprit în noaptea de 20 noiembrie, la vama Albița. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a avertizat că în sală rămân doar persoanele care au acces la secretul de stat. „Pentru informațiile care vor prejudicia ancheta, vă asumați consecințele”, a menționat Carp.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.