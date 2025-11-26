(video) Ion Ceban: Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului

15:20

Se spune că orice naș își are nașul, iar nici președintele Statelor Unite, Donald Trump, nu a scăpat de-a lungul vremii de asta. Deși în prezent este cel mai puternic om din lume, poziție din care își permite inclusiv să îi insulte pe jurnaliștii care îi pun întrebări incomode, în trecut, el s-a aflat și în postura de a fi înjurat de o persoană care, la acea vreme, avea mai multă putere politică decât el, scrie cancan.ro.