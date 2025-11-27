(video) PSRM vrea anchetă parlamentară, după scandalul pe contrabanda cu arme. Carp: Au fost 3 ședințe ale Comisiei Securitate Națională la subiect
UNIMEDIA, 27 noiembrie 2025 14:10
În ședința plenară a Parlamentului din 27 noiembrie 2025, deputatul Marcel Cenușă (PSRM) a propus includerea pe ordinea de zi a unui proiect privind instituirea unei Comisii de anchetă care să exercite control parlamentar asupra contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare. La rândul său, deputatul PAS, Lilia Carp, a declarat că pe acest subiect, și nu doar, s-au desfășurat deja trei ședințe ale Comisiei.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
14:20
(video) Tragedie în parcul Valea Trandafirilor. Un bărbat de 55 de ani, găsit împușcat, lângă scaunul cu rotile # UNIMEDIA
Un bărbat de 55 de ani s-ar fi împușcat în parcul Valea Trandafirilor din capitală. Potrivit Poliției, cazul a avut loc ieri, 26 noiembrie.
Acum 30 minute
14:10
(video) PSRM vrea anchetă parlamentară, după scandalul pe contrabanda cu arme. Carp: Au fost 3 ședințe ale Comisiei Securitate Națională la subiect # UNIMEDIA
În ședința plenară a Parlamentului din 27 noiembrie 2025, deputatul Marcel Cenușă (PSRM) a propus includerea pe ordinea de zi a unui proiect privind instituirea unei Comisii de anchetă care să exercite control parlamentar asupra contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare. La rândul său, deputatul PAS, Lilia Carp, a declarat că pe acest subiect, și nu doar, s-au desfășurat deja trei ședințe ale Comisiei.
Acum o oră
13:50
Scandal internațional la Miss Universe: Coproprietarii concursului sunt vizați de o anchetă penală. Acuzațiile aduse # UNIMEDIA
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află, din nou, în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Competiția s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexc Fatima Bosch, care și luat revanşa după ce a fost public criticată de un prezentator al concursului, scrie digi24.ro.
13:50
Analist, despre eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Găgăuziei: Cine sunt posibilii candidaţi şi ce şanse au? # UNIMEDIA
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei în cazul în care concomitent cu alegerile în Adunarea Populară din 22 martie vor avea loc și alegeri pentru funcția de Bașcan.
13:40
Italia, „paralizată” vineri de o nouă grevă generală: Sindicatele protestează față de planurile bugetare ale guvernului # UNIMEDIA
Vineri, în Italia transporturile vor fi blocate din cauza grevei generale anunțate, la care vor participa atât angajații din transportul public, cât și cei din mediul privat. Greve au fost anunțate și în luna decembrie, scrie mediafax.ro.
13:30
(video) Scântei între Chicu și Grosu în Parlament: „- Tovarășe, în partid închideți gura, mie nu! - Calm, fără isterie, o să citiți acasă” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Igor Grosu l-a scos din sărite pe liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu în ședința de astăzi a Parlamentului. Chicu i-a cerut unui funcționar să-i citească un articol din noua lege privind Achizițiile Publice, iar Grosu a intervenit sugerându-i deputatului „să citească acasă”. „Tovarăș Grosu! Nu-mi închideți gura”, a reacționat Chicu, căruia Grosu i-a închis microfonul și a continuat să-i facă observații, chiar dacă într-un final articolul oricum a fost citit.
Acum 2 ore
13:20
(video) Un șofer a murit, după ce, urmărit de polițiști, a pierdut controlul și s-a izbit de o stație: Bărbatul, filmat de echipaj cum gonește și servește, înainte de impact # UNIMEDIA
Un șofer de 33 de ani din raionul Rîbnița a decedat, în această dimineață, pe traseul Ohrincea–Cruglic, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o stație de transport public, în urma unei urmăriri de poliție pentru nerespectarea indicațiilor legale.
13:10
Acum e și mai ușor să-ți gestionezi creditele în aplicația Microinvest: până la 200 000 lei online și plăți instant cu MIA # UNIMEDIA
Eficiența și confortul digital nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Din ce în ce mai mulți oameni își doresc soluții nu doar automatizate, ci și imediate, simple și sigure. De la plăți și comunicare, până la accesarea serviciilor financiare, totul trebuie să fie la îndemână, fără pauze și fără blocaje.
13:00
(video) Proteste violente în Bulgaria față de bugetul de austeritate: Manifestanții au format un lanț uman în jurul Parlamentului # UNIMEDIA
Mii de oameni s-au adunat la Sofia pentru a protesta față de bugetul de austeritate al Bulgariei pentru 2026. Manifestanții au încercat să blocheze accesul la Adunarea Națională, au vandalizat automobilele deputaților și au încercat să blocheze un microbuz cu angajați, relatează Libertatea.
12:50
Prețul motorinei scade mâine cu 11 bani. Și benzina va fi mai ieftină: Cât vor achita șoferii pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pe 28 noiembrie 2025.
12:50
(video) Replici cu subtexte în Parlament, pe portul Giurgiulești. Marian: Pretențiile la bunelul, tăticul dvs din stânga. Batrîncea: Ei au construit, iar bunelul vostru a pornit privatizarea # UNIMEDIA
Un schimb dur de replici a avut loc între PSRM și PAS pe tema portului Giurgiulești, după ce un oficial român a declarat public că portul ar putea fi vândut. Vicepreședintele Legislativului, Vlad Bătrîncea, deputatul PSRM, a cerut audierea premierului Alexandru Munteanu pentru clarificări în acest sens.
12:40
(live/update) Deputații, în ședință. Scântei între Grosu și Chicu: „Nu-mi închideți gura! - Calm, calm!” # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
12:40
„Derapaje grave. O anchetă transformată în spectacol”. Stoianoglo, după ce drona de la Florești a fost dusă pe scările MAE: Trebuia izolată imediat # UNIMEDIA
Fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, critică dur faptul că drona găsită pe acoperișul unei case, la Florești, a fost expusă pe scările clădirii Ministerului de Externe de la Chișinău, în loc să fie izolată imediat și predată experților. „O anchetă transformată în spectacol sfârșește inevitabil ca farsă. Iar într-o farsă vinovat poate deveni oricine, mai puțin adevărații vinovați. Iar asta, fără exagerare, e mai periculos decât drona în sine”, a punctat ex-șeful PG.
12:30
(video) „Indirect la noi nu merge”: PAS a aprobat rectificări la buget și a respins amendamentele pentru Chișinău. Istratii: Ce a făcut Ceban cu banii, i-a cheltuit pe ziare? # UNIMEDIA
Discuțiile despre buget au explodat în plenul Parlamentului, unde amendamentele deputatei Blocului „Alternativa”, Olga Rusu privind finanțarea Chișinăului, peste 178 de milioane de lei în total, au fost respinse pe bandă rulantă. În același timp majoritatea PAS a acuzat Primăria că ar ascunde „incompetența” edilului Ion Ceban.
Acum 4 ore
12:10
(video) Nagacevschi: „Dosarul lui Plahotniuc ne demonstrează că justiția în țară este selectivă și politizată” # UNIMEDIA
Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță o „justiție selectivă în cazul dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, lucru demonstrat inclusiv de abaterile și de modul în care este examinată în instanță această cauză”. Juristul se referă, în special, la „grabă suspectă operată de unii dintre judecătorii care examinează dosarul și care sunt în proces de vetting și în așteptarea unor promovări”. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații. Anterior însă, un deputat PAS a recunoscut public faptul că ședințele pe dosarul Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert.
12:10
Igor Dodon, despre camionul cu muniții depistat la Albița: Cred că nu e prima livrare de armament spre țările UE, prin RM. E o problemă pentru noi toți # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, consideră că au mai fost și alte livrări de armament, prin Republica Moldova, după cazul camionului cu muniții depistat la Vama Albița: „Eu cred că nu este prima livrare spre țările UE”, a declarat fostul șef de stat.
12:00
(video) Partidul Nostru a cerut suplinirea Fondului de Agricultură cu 500 mil. lei pentru subvențiile restante. PAS a respins propunerea # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a cerut suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol.
12:00
Maia Sandu a numit 15 judecători în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă: Vezi lista magistraților # UNIMEDIA
Şefa statului, Maia Sandu, a semnat un decret prin care 15 magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, în mai multe judecătorii din țară.
11:40
(live/update) Deputații, în ședință. Marian, către socialiști: Vă rog să vă adresați la tăticul dvs, când vorbiți de Giurgiulești # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
11:40
(video) „Un simbol al rezistenței”. Parlamentul a păstrat un minut de reculegere în memoria ex-deputatului Ilie Ilașcu # UNIMEDIA
În debutul ședinței plenare de astăzi, deputații au ținut un minut de reculegere în memoria ex-deputatului Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață pe 17 noiembrie.
11:40
Ultima oră! Vot final: Moldova a denunțat Acordul cu Rusia privind centrele culturale. Când se va închide „Ruskii Dom” # UNIMEDIA
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați.
11:30
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: Inovație, sustenabilitate și empatie # UNIMEDIA
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului — Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week — au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială, relateaza realitatea.md
11:30
(doc) Guvernul micșorează semnificativ alocațiile pentru APP, CSM și Ministerul Finanțelor: 100 milioane lei, tăiate doar de la Fondul Rutier # UNIMEDIA
Guvernul a aprobat, în ședința de ieri, amendamentele la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025. Astfel, statul va tăia semnificativ din alocațiile pentru Fondul Rutier, Agenția Proprietății Publice (APP), Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, dar și din Fondul de intervenție și cel de rezervă. Sumele variază între 2,4 și 100 de milioane de lei. Modificările urmează a fi aprobate de Parlament.
11:10
(video) Durere fără margini la Cahul: Fetița de nici un an a unei tiktokerițe, care a decedat subit, înmormântată astăzi # UNIMEDIA
Fetița de nici un an a unei creatoare de conținut TikTok din Cahul, care a decedat subit, va fi înmormântată astăzi. Apropiații și doritorii sunt așteptați să-i ofere un ultim rămas bun.
11:00
(live/update) Deputații, în ședință. Grosu, către Burduja: Deplasările nu sunt o scuză. Să veniți la întrunirile Comisiei # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
11:00
Ajutoare de stat de 800 mil. lei, oferite fără monitorizare, iar alt jumătate de miliard - în lipsa autorizării: Curtea de Conturi a verificat granturile oferite agenților economici # UNIMEDIA
Ajutoare de stat de aproape jumătate de miliard de lei, acordate fără autorizarea Consiliului Concurenței și granturi de zeci de milioane de lei pentru unii agenți economici care deja dispuneau de active semnificative pentru a activa și a se dezvolta. Acestea sunt doar o parte din neconformitățile depistate de auditorii Curții de Conturi, în cadrul procedurilor de control. Rezultatele auditului au fost prezentate în ședința de ieri a CCRM.
10:50
Modificările la Legea partidelor, la Curtea Constituțională. Irina Vlah: După evaluările critice ale observatorilor internaționali, solicităm verificarea acestor abuzuri # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele.
10:50
(video) Moment bizar în timpul unui discurs al lui Volodimir Zelenski: Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește # UNIMEDIA
Ultimele zile au fost extrem de tensionate în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina. În urma atacurilor recente și a discuțiilor despre o posibilă pace, Volodimir Zelensky a susținut un monolog în mediul online în care vorbește despre toate cele întâmplate. Însă, un moment bizar a fost observat de mulți și a fost intens discutat, scrie cancan.ro.
10:40
(video) „Ultimul tău drum, pe care veneai cu drag acasă”. Tânără de 21 de ani decedată în accidentul de la Blindești, a fost înmormântată: „Ai lăsat o mare durere” # UNIMEDIA
Durere fără margini în satul Alexeevca, din raionul Ungheni. Daniela, tânăra de 21 de ani care și-a pierdut viața în accidentul cumplit de la Blindești, a fost înmormântată ieri, 26 noiembrie. Familia, prietenii și a întreaga comunitate, răvășită de tragedie, au condus-o pe ultimul său drum.
10:30
Încă o femeie a fost păcălită de un escroc care s-a dat drept Brad Pitt: „M-am lăsat purtată de iubire și i-am dat 102 mii de euro” # UNIMEDIA
O pensionară din Elveția a rămas fără aproximativ 100.000 de franci elvețieni (adică aproximativ 102.000 de euro), după ce a fost păcălită de un escroc care pretindea că este celebrul actor Brad Pitt. Femeia nu este singura victimă a acestui tip de escrocherie, scrie presa română.
10:30
Amendă usturătoare pentru Yandex GO, aplicată de Consiliul Concurenței: Compania sancționată cu circa 800 mii lei. Care este motivul # UNIMEDIA
Plenul Consiliului Concurenței a sancționat, pe 2o noiemdrie, „Ridetech International” BV - operatorul platformelor „Yandex Go” și „Yandex Pro” utilizate de companiile de taxi din Republica Moldova - pentru încălcarea normelor de procedură. Decizia este parte a investigației inițiate în ianuarie 2023 privind activitatea aplicațiilor pe piața locală.
Acum 6 ore
10:20
(live) Deputații, în ședință, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: Ce proiecte au pe agendă # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
10:10
(doc) Guvernul taie din compensațiile pentru încălzire și introduce criterii noi de selecție: Ajutorul scade de la 1400 la 1000 de lei # UNIMEDIA
Compensațiile pentru încălzire vor fi mai mici în aces an. Un proiect discutat în cadrul unei ședințe la Cancelaria de Stat, prevede reducerea compensațiilor de la 1400 la 1000 de lei și stablirea unui minim de 500 de lei pentru perioada noiembrie 2025 - martie 2026.
10:00
(video) Un şofer, care ar fi fost beat, a distrus mai multe maşini parcate, la Botanica: Momentul cum gonește pe contrasens înainte de impact, filmat # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 26 noiembrie, pe o stradă din sectorul Botanica. Potrivit imaginilor, șoferul a ieșit pe contrasens, a accelerat și a intrat într-o mulțime de mașini.
09:50
Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine # UNIMEDIA
Unsprezece persoane au murit și alte două rănite, joi dimineață, după ce un tren de testare a intrat în coliziune cu muncitori de întreținere aflați pe calea ferată în Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, au declarat autoritățile feroviare locale, scrie China Xinhua News, citat de digi24.ro.
09:40
O copilă de 13 ani, transportată la spital și 6 mașini, distruse în accidentul de la Botanica: Șoferul beat, reținut # UNIMEDIA
O copilă de 13 ani a fost transportată la spital în urma accidentului de ieri de la Botanica. Potrivit Poliției, în accident au fost implicate șase mașini, iar șoferul care era în stare de ebrietate a fost reținut.
09:40
„Eden” pare a fi un loc ideal pentru a locui, combinând arhitectura modernă, tehnologia de ultimă oră și o locație excelentă.
09:30
Duminică, 30 noiembrie, ora 17:30, Teatrul Național „Eugène Ionesco” te așteaptă la una dintre cele mai puternice și actuale comedii satirice din literatura universală: „Revizorul”, de Nikolai Gogol, în regia lui Petru Vutcărău. Spectacol recomandat publicului 15+.
09:30
O copilă de 13 ani, rănită în carambolul de la Botanica: 6 mașini au fost distruse, iar șoferul beat, reținut # UNIMEDIA
O copilă de 13 ani a fost transportată la spital în urma accidentului de ieri de la Botanica. Potrivit Poliției, în accident au fost implicate șase mașini, iar șoferul care era în stare de ebrietate a fost reținut.
09:20
(video) Bilanțul incendiului devastator din Hong Kong: 44 de morți, 280 de oameni dispăruți și trei arestări. Flăcările încă nu au fost stinse # UNIMEDIA
Aproape 280 de persoane sunt încă date dispărute în urma incendiului devastator din Hong Kong, care a provocat moartea a cel puțin 44 de oameni și a lăsat zeci de victime în stare critică, scrie The Guardian, potrivit adevarul.ro.
09:10
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # UNIMEDIA
Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult.
09:10
(video) O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion: Oamenii legii au fost internați în spital # UNIMEDIA
O femeie de 39 de ani a băgat doi polițiști spanioli în spital, după ce au încercat să o imobilizeze într-un avion care urma să decoleze din Tenerife. Agresoarea nu este oricine, ci o campionă mondială la MMA, scrie digi24.ro.
08:50
(video) „La 17 ani am aflat că nu am vagin”. Dezvăluirile incredibile ale unei tinere care a trăit o copilărie de coșmar alături de tatăl său: La 12 ani eram alcoolică # UNIMEDIA
Ana Maria are 27 de ani și este din România, iar la moment locuiește în Belgia. Povestea ei de viață pare ruptă de realitate. De la o copilărie de coșmar, la alcool și o veste care i-a dat viața peste cap. „La 17 ani am aflat că nu pot avea copii, pentu că m-am născut fără uter și vagin, iar din această cauză nu pot avea relații sexuale normale”, a povestit tânăra în cadrul unui monolog cu Dorin Galben.
08:30
Scorpionii vor rezolva probleme serioase, iar Racii vor avea parte de surprize: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Află ce îți rezervă ziua de joi, 27 noiembrie 2025, în dragoste, carieră și bani. Energiile zilei favorizează luarea deciziilor inteligente și claritatea interioară, scrie presa română.
Acum 8 ore
08:10
(video) Un şofer, care ar fost beat, a distrus mai multe maşini parcate, la Botanica: Momentul cum gonește pe contrasens înainte de impact, filmat # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 26 noiembrie, pe o stradă din sectorul Botanica. Potrivit imaginilor, șoferul a ieșit pe contrasens, a accelerat și a intrat într-o mulțime de mașini.
07:50
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:30
(video) Atac armat în SUA. Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați mortal lângă Casa Albă. Trump: „Animalul va plăti scump” # UNIMEDIA
Trei persoane, din care două sunt militari americani din Garda Națională a SUA, au fost împușcați miercuri la Washington, în apropiere de Casa Albă, informează BBC, citat de presa română. Poliția a arestat un suspect.
07:20
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vremea în Moldova se va menține stabilă pe parcursul zilei de astăzi, cu cer predominant noros și fără precipitații semnificative.
07:10
Parlamentul European cere ca accesul la rețelele sociale să fie interzis pentru copiii sub 16 ani # UNIMEDIA
Parlamentul European a transmis că doreşte impunerea limitei de vârstă de 16 ani pentru accesul la reţelele sociale şi interzicerea celor mai nocive practici care duc la dependență, exprimând îngrijorări legate de riscurile pentru sănătatea fizică și mentală a minorilor, scrie presa română.
Acum 24 ore
22:40
„Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului și al altor instituții”. Declarația a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la tv8.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.