(video) PSRM vrea anchetă parlamentară, după scandalul pe contrabanda cu arme. Carp: Au fost 3 ședințe ale Comisiei Securitate Națională la subiect

Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță o „justiție selectivă în cazul dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, lucru demonstrat inclusiv de abaterile și de modul în care este examinată în instanță această cauză”. Juristul se referă, în special, la „grabă suspectă operată de unii dintre judecătorii care examinează dosarul și care sunt în proces de vetting și în așteptarea unor promovări”. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații. Anterior însă, un deputat PAS a recunoscut public faptul că ședințele pe dosarul Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert.