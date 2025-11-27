Tragedie feroviară în China: 11 morți și doi răniți după ce un tren de testare a lovit muncitorii pe șine
UNIMEDIA, 27 noiembrie 2025 09:50
Unsprezece persoane au murit și alte două rănite, joi dimineață, după ce un tren de testare a intrat în coliziune cu muncitori de întreținere aflați pe calea ferată în Kunming, capitala provinciei Yunnan din sud-vestul Chinei, au declarat autoritățile feroviare locale, scrie China Xinhua News, citat de digi24.ro.
Acum 5 minute
10:10
(doc) Guvernul taie din compensațiile pentru încălzire și introduce criterii noi de selecție: Ajutorul scade de la 1400 la 1000 de lei # UNIMEDIA
Compensațiile pentru încălzire vor fi mai mici în aces an. Un proiect discutat în cadrul unei ședințe la Cancelaria de Stat, prevede reducerea compensațiilor de la 1400 la 1000 de lei și stablirea unui minim de 500 de lei pentru perioada noiembrie 2025 - martie 2026.
Acum 15 minute
10:00
(video) Un şofer, care ar fi fost beat, a distrus mai multe maşini parcate, la Botanica: Momentul cum gonește pe contrasens înainte de impact, filmat # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 26 noiembrie, pe o stradă din sectorul Botanica. Potrivit imaginilor, șoferul a ieșit pe contrasens, a accelerat și a intrat într-o mulțime de mașini.
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:40
O copilă de 13 ani, transportată la spital și 6 mașini, distruse în accidentul de la Botanica: Șoferul beat, reținut # UNIMEDIA
O copilă de 13 ani a fost transportată la spital în urma accidentului de ieri de la Botanica. Potrivit Poliției, în accident au fost implicate șase mașini, iar șoferul care era în stare de ebrietate a fost reținut.
09:40
09:30
09:30
09:20
(video) Bilanțul incendiului devastator din Hong Kong: 44 de morți, 280 de oameni dispăruți și trei arestări. Flăcările încă nu au fost stinse # UNIMEDIA
Aproape 280 de persoane sunt încă date dispărute în urma incendiului devastator din Hong Kong, care a provocat moartea a cel puțin 44 de oameni și a lăsat zeci de victime în stare critică, scrie The Guardian, potrivit adevarul.ro.
Acum 2 ore
09:10
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # UNIMEDIA
Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult.
09:10
(video) O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion: Oamenii legii au fost internați în spital # UNIMEDIA
O femeie de 39 de ani a băgat doi polițiști spanioli în spital, după ce au încercat să o imobilizeze într-un avion care urma să decoleze din Tenerife. Agresoarea nu este oricine, ci o campionă mondială la MMA, scrie digi24.ro.
08:50
(video) „La 17 ani am aflat că nu am vagin”. Dezvăluirile incredibile ale unei tinere care a trăit o copilărie de coșmar alături de tatăl său: La 12 ani eram alcoolică # UNIMEDIA
Ana Maria are 27 de ani și este din România, iar la moment locuiește în Belgia. Povestea ei de viață pare ruptă de realitate. De la o copilărie de coșmar, la alcool și o veste care i-a dat viața peste cap. „La 17 ani am aflat că nu pot avea copii, pentu că m-am născut fără uter și vagin, iar din această cauză nu pot avea relații sexuale normale”, a povestit tânăra în cadrul unui monolog cu Dorin Galben.
08:30
Scorpionii vor rezolva probleme serioase, iar Racii vor avea parte de surprize: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Află ce îți rezervă ziua de joi, 27 noiembrie 2025, în dragoste, carieră și bani. Energiile zilei favorizează luarea deciziilor inteligente și claritatea interioară, scrie presa română.
Acum 4 ore
08:10
07:50
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:30
(video) Atac armat în SUA. Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați mortal lângă Casa Albă. Trump: „Animalul va plăti scump” # UNIMEDIA
Trei persoane, din care două sunt militari americani din Garda Națională a SUA, au fost împușcați miercuri la Washington, în apropiere de Casa Albă, informează BBC, citat de presa română. Poliția a arestat un suspect.
07:20
Conform informațiilor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, vremea în Moldova se va menține stabilă pe parcursul zilei de astăzi, cu cer predominant noros și fără precipitații semnificative.
07:10
Parlamentul European cere ca accesul la rețelele sociale să fie interzis pentru copiii sub 16 ani # UNIMEDIA
Parlamentul European a transmis că doreşte impunerea limitei de vârstă de 16 ani pentru accesul la reţelele sociale şi interzicerea celor mai nocive practici care duc la dependență, exprimând îngrijorări legate de riscurile pentru sănătatea fizică și mentală a minorilor, scrie presa română.
Acum 12 ore
22:40
„Droguri se consumă și în perimetrul clădirii Parlamentului și al altor instituții”. Declarația a fost făcută de primarul capitalei, Ion Ceban, în cadrul emisiunii „Новая неделя” de la tv8.
22:20
(video) Momentul în care drona găsită pe acoperișul unei case la Florești „aterizează” pe scările MAE, înainte să fie convocat Ozerov # UNIMEDIA
Momentul în care drona găsită pe acoperișul unei case, la Florești, este adusă pe scările clădirii Ministerului de Externe de la Chișinău, cu puțin timp înainte să fie convocat ambasadorul rus, Oleg Ozerov, a fost filmat.
21:50
(video) Ce spune Carp despre persoana reținută astăzi în schema cu muniții: „Nu este din transnistria, dar are mai multe cetățenii” # UNIMEDIA
Președintele Comisiel pentru securitate națională, Lilian Carp, a declarat că persoana reținută astăzi, în schema cu muniții de la vama Albița, deține mai multe cetățenii.
21:40
(doc) DGETS, cu explicații pe circulara care i-a indignat pe directorii de școli: E în strictă conformitate cu actele MEC. Reacția ministrului Perciun # UNIMEDIA
Direcția Educație a Primăriei Chișinău confirmă că a emis care obligă toate instituțiile educaționale din municipiu să coordoneze prealabil toate activitățile extrașcolare desfășurate în instituțiile de învățământ – inclusiv aniversări, ateliere, parteneriate, activități culturale, artistice, sportive sau de voluntariat, document care l-a indignat pe directorul Şcolii-grădiniţă „Abeceluş”, Sergiu Afanasiu. În context, și ministrul Educației, Dan Perciun, au venit cu o reacție.
21:30
Kremlinul spulberă planul de pace în Ucraina al lui Donald Trump: „Nu se poate pune problema vreunei concesii sau a abandonării abordării noastre” # UNIMEDIA
Rusia respinge afirmațiile lui Donald Trump privind concesiile în negocierile de pace, în timp ce trimisul său se confruntă cu presiuni din cauza unei înregistrări scurse. Pe front au loc „bătălii aprige”. Potrivit Sky News, situația rămâne tensionată, cu poziții divergente între părțile implicate, scrie Libertatea.
Acum 24 ore
21:10
(video) „Ești izvorul meu de putere.” Momente emoționante pentru mama lui Igor Cuciuc, de ziua sa. Ce dedicație i-a făcut artistul # UNIMEDIA
Sărbătoare în familia lui Igor Cuciuc. Mama interpretului este omagiată astăzi. Cu acest prilej, artistul i-a făcut o dedicație specială pe rețele.
21:00
20:50
20:40
Uniunea Avocaților anunță despre decesul avocatului Filip Digor, care a activat în domeniu mai bine de 30 de ani.
20:20
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto: Motivul invocat de autorități # UNIMEDIA
Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat miercuri să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând Budapesta că l-a sprijinit pe liderul sârb bosniac în acțiuni care subminează suveranitatea Bosniei, a transmis miercuri seara agenția Reuters, citată de HotNews.ro.
20:10
Cu Mercedesul și peste 150 km/h, gonind pe străzile capitalei: Un șofer de 21 de ani, prins de polițiști pe bd. Dacia # UNIMEDIA
Un tânăr de 21 de ani, care conducea cu viteză excesivă un Mercedes, pe străzile capitalei, a fost oprit, ieri de polițiști. Acum, acesta riscă să rămână fără permis, pentru un termen de până la 90 de zile.
19:40
Chișinăul intră în atmosfera sărbătorilor de iarnă: Când se va inaugura Pomul și se va deschide Târgul de Crăciun # UNIMEDIA
Primăria capitalei invită cetățenii la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun care este amenajat în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului și a principalului Pom de Crăciun va avea loc pe 5 decembrie, începând cu ora 16:00.
19:20
(video) „Râdeți cu el sau de el?” Cum l-a primit opoziția română pe Nicușor Dan, în Parlament: Strigăte despre corupție și războiul din Ucraina # UNIMEDIA
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat miercuri Strategia de Apărare a țării până în 2030. Parlamentarii opoziției au strigat și l-au ironizat în timpul discursului despre combaterea corupției și sprijinirea Ucrainei, iar la final șeful statului a stat de vorbă separat cu aleșii USR și s-a fotografiat cu aceștia. „Râdeți cu el sau de el?”, a strigat din sală și un senator PSD către colegii din USR, relatează digi24.ro.
19:10
(video) „Traseul armelor duce până la uzina din Tula”. Autoritățile, cu detalii despre armamentul de contrabandă, fără să precizeze cum acesta a ajuns în Moldova # UNIMEDIA
„SIS-ul a oferit o informație precum că, în urma codurilor care sunt pe armament, traseul armelor în pare parte duce până la uzina din Tula”. Declarația aparține Președintelui Comisiei parlamentare pentru securitate națională.
18:40
Pleduri de Crăciun, confiscate la sud: Un cetățean, cu mașina plină cu pături fără acte, oprit și verificat de vameși, pe un drum de lângă Comrat # UNIMEDIA
Ofițerii Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal, în timpul unei acțiuni de control desfășurate în regiunea municipiului Comrat, UTA Găgăuzia, au oprit și au verificat un autoturism de model „Seat Ibiza”, condus de un conațional în vârstă de 37 de ani.
18:20
(video) Ca în filmele de groază: Opt zgârie nori dintr-un complex din Hong Kong au luat foc. Zeci de apartamente continuă să ardă, la aproape 10 ore # UNIMEDIA
Cel puțin 14 oameni au murit, alții sunt în stare critică și un număr necunoscut de oameni au fost prinși într-un complex de opt blocuri turn ce au luat foc miercuri în Hong Kong, potrivit Reuters și presei chineze. Pompierii au început să se lupte cu incendiul din complexul cu 2.000 de apartamente înainte de venirea serii, iar imaginile de la fața locului arată cum sunt cuprinse de flăcări clădirile înalte, unele dintre ele înconjurate de schele din bambus deoarece erau în renovare, scrie hotnews.ro.
18:10
(stop cadru) Chicu: Tot ce am înțeles e că cineva a înlocuit scanerele, ce văd armamentul, cu radare - ce nu văd dronele... # UNIMEDIA
Fostul premier, Ion Chicu a venit cu o reacție cu privire la incidentele recente cu dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, dar și contrabanda cu muniții, deconspirată la vama Leușeni-Albița. Politicianul a tratat ironic modul în care instituțiile responsabile gestionează securitatea țării.
17:50
(video) „Nu am spus asta nicăieri”. Ce nu s-a văzut la prima întâlnire a lui Pavel Sîrbu cu soția sa, la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
Comediantul Pavel Sîrbu, membru al proiectului „Zebra Show”, este invitatul următoarei ediții a emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. În cadrul interviului, Pavel ne-a dezvăluit cele mai picante detalii din culisele activității sale - de la trecerea de la medicină la comedie și provocările din echipă, până la veniturile sale, timpul petrecut cu cei dragi, cum și-a cunoscut soția și cine este membrul nou din familia lui.
17:30
Șeful SIS, detalii privind camionul cu muniții din vamă: Am lucrat cu serviciile din regiune, ca armamentul să nu ajungă în RM. E un caz specific # UNIMEDIA
Serviciul de Informații și Securitate colaborează cu serviciile speciale din Ucraina și România pe cazul contrabandei cu armament depistat la Vama Albița, a anunțat directorul SIS. „Lucrăm pentru a stabili toate detaliile, astfel încât asta să nu se mai repete”, a precizat Alexandru Musteață.
17:30
(foto/video) LaLa Band, reuniune-surpriză la 10 ani de la despărțire. Membrii trupei au filmat un proiect special, noaptea, într-un mall # UNIMEDIA
LaLa Band, fenomenul muzical lansat în 2011 odată cu serialul "Pariu cu viața", trupă aflată în spatele unora dintre cei mai cunoscuți artiști pop din România, s-a reunit la circa 10 ani de la despărțire. Membrii trupei au anunțat zilele trecute că au filmat împreună un proiect special, primul după mai bine de un deceniu, scrie profm.ro.
17:30
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pe întreg teritoriul țării. Alerta intră în vigoare mâine, în intervalul orelor 3.00 - 12.00
17:30
(video) Vor exista demisii după camionul cu armament depistat la Albița? Carp: Cu siguranță, a unor persoane care au fost implicate # UNIMEDIA
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a declarat că persoanele implicate în schema cu camionul cu armament, depistat la vama Albița, vor fi demise.
17:20
17:10
(video) Jennifer Lopez, show senzațional la una dintre cele mai luxoase nunți din India. A fost prezent și Donald Trump Jr. # UNIMEDIA
Jennifer Lopez a devenit virală după show-ul pe care l-a avut la una dintre cele mai extravagante nunți indiene ale anului, dintre moștenitoarea unei companii farmaceutice, Netra Mantena, și ale antreprenorului din domeniul tech din New York, Vamsi Gadiraju, scrie adevarul.ro.
17:00
Nicolas Sarkozy a fost condamnat într-un nou dosar: Fostul președinte francez a epuizat ultima cale de atac # UNIMEDIA
Curtea de Casație a examinat miercuri, 26 noiembrie, recursul lui Nicolas Sarkozy împotriva condamnării sale în dosarul Bygmalion, o ultimă cale de atac în acest dosar, aproape eclipsat de cutremurul provocat de încarcerarea fostului președinte, scrie digi24.ro.
16:50
(video) Carp, despre munițiile din camionul depistat la Albița: Prima percepție este că sunt armamente de trofeu, luate de ucraineni de la armata rusă # UNIMEDIA
Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, susține că „prima percepție este că armamentul depistat în camionul de la vama Albița este armament de trofeu luat de la armata rusă de către armata ucraineană”.
16:40
(foto) Andreea Bălan a anunțat data nunții: Când va ajunge artista în fața altarului și cine îi sunt nașii # UNIMEDIA
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt tot mai aproape de pasul cel mare. Cei doi au intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru nuntă. Au stabilit locația, decorul, urmează degustarea, iar acum au anunțat și data nunții. Can can dezvăluie când vor ajunge aceștia în fața altarului.
16:40
Doliu în mass-media. Decesul unei jurnaliste de 43 de ani a șocat comunitatea: „E nedrept și teribil de trist” # UNIMEDIA
Doliu în presa din Republica Moldova. Jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani. Colegii de breaslă, șocați de vestea tristă, au transmis condoleanțe rudelor îndoliate.
16:40
(video) Incendiu violent la un spital din Spania: Personal și pacienți, evacuați în siguranță # UNIMEDIA
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la Spitalul Santa Lucía din Cartagena, în sud-estul Spaniei. O parte dintre angajați și pacienți a fost evacuată preventiv, iar autoritățile anunță că nu există victime, scrie adevarul.ro.
16:30
(foto) Vladimir Putin se laudă că e talentat la judo și pian, în calendarul pentru 2026: „Sunt un porumbel cu aripi de fier” # UNIMEDIA
Calendarele rusești din 2026 cu Vladimir Putin au fost lansate și sunt la fel de ciudate cum au fost mereu, anunță Metro. În fiecare an, ziarul Komsomolskaya Pravda realizează un calendar cu fotografii și cele mai inspiraționale citate ale președintelui rus, relatează Libertatea.
16:30
16:20
Tragedie de nedescris în familia unei tiktokerițe din Cahul: Fetița acesteia, de nici un an, a murit subit # UNIMEDIA
O fetiță de nici un an din Cahul a decedat subit, luni, 25 noiembrie. Cazul a fost raportat la Serviciul 112 de către echipajul medical de urgență, care a constatat decesul copilului înainte de sosirea poliției. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, copilul ar aparține unei tinere cunoscute pe rețelele sociale, însă autoritățile nu confirmă deocamdată aceste detalii.
15:50
„De ce tac Zelenski, Sandu și Bruxelles-ul?” Igor Dodon: PG a confirmat că prin RM se face contrabandă și tranzit de arme din Ucraina către UE # UNIMEDIA
„Procuratura Generală a confirmat astăzi că Republica Moldova s-a transformat într-o țară a contrabandei și tranzitului de arme din Ucraina către UE”, declară liderul PSRM, fostul șef de stat, Igor Dodon. „De ce tac Zelenski și Sandu? Și Bruxelles-ul, care îi tolerează?”, se întreabă politicianul.
