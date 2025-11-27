Corespondență Dan Alexe | Europenii pregătesc un plan de pace pentru Ucraina mai ferm decât cel al SUA

13:00

Harry Kane nu dorește să acorde o importanță exagerată reîntâlnirii sale cu Arsenal Londra. Fostul jucător al lui Tottenham Hotspur a marcat 15 goluri în poarta „tunarilor”, iar acum urmează să-i înfrunte pe discipolii lui Mikel Arteta din postura de fotbalist al lui Bayern Munchen. Partida din etapa a cincea a grupei unice a Ligii Campionilor UEFA este programată pentru diseară, de la ora 22.