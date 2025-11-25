Lavrov: Rusia este gata să discute formulările concrete ale planului de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina
Ziua, 25 noiembrie 2025 15:30
Rusia este pregătită să analizeze și să discute formulările concrete ale planului american de pace propus de președintele Donald Trump pentru Ucraina, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, marți, în cadrul unei conferințe de presă, la Moscova. „Președintele Putin a comentat detaliat și clar planul de pace al lui Trump săptămâna trecută, la […]
Acum 15 minute
15:40
VIDEO | Profesorii sunt singurul grup profesional din Republica Moldova cu salarii reale mai mici decât în 2020 # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că profesorii reprezintă singura categorie profesională din Republica Moldova al cărei salariu real este mai mic decât acum cinci ani, în pofida majorărilor anunțate de Guvern. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. „Ministrul iese și spune că salariile profesorilor au crescut cu 60%. Dar inflația […]
Acum 30 minute
15:30
15:30
VIDEO | Reprezentanții Primăriei acuză consilierii PAS din CMC de „intimidare” și „spectacol politic” # Ziua
Sesizarea PAS către CNA privind pretinse abuzuri în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei reprezintă un instrument clasic de intimidare, menit să transforme o chestiune administrativă în spectacol politic. Este replica pe care Victor Pruteanu, consilier în Cabinetul primarului, a lansat-o după ce fracțiunea PAS în Consiliul municipal Chișinău a solicitat Centrului Național Anticorupție să verifice cum […]
Acum o oră
15:20
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul municipal Chișinău (CMC) solicită Centrului Național Anticorupție (CNA) să examineze „posibile abuzuri și ilegalități" comise de autoritățile municipale în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care […]
15:00
Curtea Europeană obligă toate statele UE să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în interiorul Uniunii # Ziua
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis că toate statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru. Hotărârea, cu caracter obligatoriu, reprezintă un pas major pentru libertatea de circulație și dreptul la viață privată pentru cuplurile LGBT în Europa, relatează […]
15:00
FOTO | Primele imagini cu drona rusească găsită în județul Vaslui din România, în curtea unui localnic # Ziua
O dronă rusească a căzut în curtea unui localnic, în județul Vaslui, iar primele imagini de acolo au fost făcute publice. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu a declarat, marți, de la Baza Mihail Kogălniceanu, că o dronă căzută, fără încărcătură, a fost descoperită în Vaslui. „Nu este o sărbătoare, avem o nouă incursiune a […]
Acum 2 ore
14:40
O femeie și doi nepoți au fost salvați în ultimul moment, după ce s-au intoxicat cu gazul emanat de o sobă defectă # Ziua
O femeie, în vârstă de 58 de ani, și doi nepoți ai ei au fost la un pas de moarte, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o sobă defectă. Bunica și cei doi nepoți, de 11 și 13 ani, au fost găsiți în stare inconștientă în casă de tatăl copiilor. Cazul […]
14:30
Planul propus de Statele Unite pentru încheierea războiului din Ucraina „ar putea reprezenta o bază solidă" pentru viitoarele negocieri, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de presa de la Moscova. Oficialul rus a precizat că schița inițială a documentului transmis Moscovei „corespunde în mare măsură spiritului discuțiilor de la Anchorage", referindu-se […]
14:20
Comandantul Forțelor Terestre ale SUA în Europa, generalul Christopher Donahue, așteptat la Baza Mihail Kogălniceanu din România # Ziua
Ministerul român al Apărării Naționale (MApN), Ambasada Statelor Unite la București și Garnizoana Armatei Statelor Unite Black Sea găzduiesc astăzi vizita Comandantului Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, Generalul Christopher Donahue. Astfel, Baza 57 Mihail Kogălniceanu găzduiește cea mai mare prezență militară americană din România și este un simbol al angajamentului SUA față […]
Acum 4 ore
13:40
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Guvernul se împrumută masiv de pe piața internă pentru a întoarce datoriile luate anterior # Ziua
Republica Moldova a intrat într-un cerc vicios, din cauza datoriilor, iar suspendarea relațiilor cu FMI complică și mai mult situația. Asupra acestui fapt atrage atenția expertul economic Veaceslav Ioniță, care subliniază că Guvernul contractează masiv credite scumpe de pe piața bancară internă, dar nu pentru a face investiții, ci pentru a returna împrumuturile vechi, în […]
13:20
Se scumpește asigurarea RCA. Cei mai afectați vor fi proprietarii mașinilor cu motoare de putere medie și mare și cei care au mașini electrice # Ziua
Șoferii vor plăti, de astăzi, mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto la mai multe categorii de vehicule. Noile tarife sunt aplicate după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, conform datelor din ultimii cinci ani privind accidentele și despăgubirile. Actualizarea tarifelor […]
13:00
Guvernarea a admis în mod deliberat blocarea tranșelor FMI, dă de înțeles Veaceslav Ioniță: A profitat de renunțarea condiționalității UE de a avea un acord cu FMI # Ziua
Blocarea celor două tranșe ale Fondului Monetar Internațional, în valoare de aproximativ trei miliarde de lei, nu a fost una întâmplătoare, iar guvernarea de la Chișinău a admis în mod deliberat acest lucru. Este afirmația analistului economic Veaceslav Ioniță, exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Ioniță susține că executivul a profitat de renunțarea […]
12:30
CSAT a decis ca România să se pregătească pentru un război de amploare și de lungă durată în apropierea granițelor # Ziua
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a decis, în ședința de luni, că România trebuie să își consolideze capacitatea de apărare și să fie pregătită să gestioneze riscurile unui conflict armat de amploare și de lungă durată în proximitatea frontierelor sale. Concluziile apar în analiza strategică privind securitatea națională, aprobată în cadrul reuniunii și […]
12:20
Drona care a survolat spațiul aerian al României s-a prăbușit în județul Vaslui. Ministrul român al Apărării: „Mi-aș fi dorit să fie doborâtă” # Ziua
Drona rusească detectată în această dimineață în județele Tulcea, Galați și Vrancea s-a prăbușit în județul Vaslui, în zona localității Puiești, a confirmat ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu. Oficialul precizează că aparatul nu avea încărcătură explozibilă, iar prăbușirea s-a produs cel mai probabil din cauza unei defecțiuni tehnice, prin pierderea comenzii sau rămânerea fără […]
12:10
Ministerul de Externe îl convoacă din nou pe ambasadorul Rusiei, după ce alte șase drone au pătruns în spațiul aerian # Ziua
Ministerul de Externe de la Chișinău a condamnat „ferm și fără echivoc" încălcarea gravă a spațiului aerian al țării de către mai multe drone, dintre care una s-a prăbușit în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Incidentul este considerat „extrem de periculos" și reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor, se arată în comunicatul oficial. […]
Acum 6 ore
11:40
VIDEO | Droguri, aduse din UE prin intermediul coletelor, ridicate în urma unei operațiuni din Capitală. Două persoane, reținute de ofițeri # Ziua
O cantitate de amfetamină și mefedronă, în valoare de 1,2 milioane de lei, a fost ridicată în Capitală în urma unei operațiuni a ofițerilor Poliției de Frontieră și a procurorilor PCCOCS. Drogurile au fost aduse din Polonia prin intermediul coletelor. În urma operațiunii, a fost reținut un bărbat, în vârstă de 35 de ani, și […]
11:10
Armata Română a pierdut contactul cu drona rusească, după mai multe ore în care a survolat spațiul aerian al României # Ziua
Drona rusească detectată în această dimineață în județele Tulcea, Galați și Vrancea nu se mai află în spațiul aerian al României, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului român al Apărării, Corneliu Pavel. Contactul vizual al piloților români cu aparatul a fost posibil doar în zona Chilia Veche, în nordul județului Tulcea. Potrivit oficialului, drona […]
10:50
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi. Oficialii discută accelerarea negocierilor de pace # Ziua
Secretarul Armatei Statelor Unite, Dan Driscoll, a purtat discuții cu reprezentanți ai Federației Ruse la Abu Dhabi, luni, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Întâlnirea are loc în contextul intensificării demersurilor administrației președintelui Donald Trump de a obține un acord de pace între Rusia și Ucraina. Potrivit sursei, care a vorbit sub protecția anonimatului, […]
10:40
Ministerul Apărării precizează că, în total, a detectat șase drone care au survolat, noaptea trecută, spațiul aerian al R. Moldova # Ziua
Ministerul Apărării anunță că, în total, noaptea trecută, spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat de șase drone. Aparatele au fost detectate de sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale în urma atacului masiv asupra Ucrainei. Pe lângă primul dispozitiv aerian, detectat pe direcția localităților Vinogradovca – Vulcănești din sudul R. Moldova și despre care […]
10:10
VIDEO | Percheziţii în România într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și R. Moldova # Ziua
17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, România, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova şi alte state din fosta URSS, relatează News.ro. „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) şi […]
Acum 8 ore
09:50
O dronă rusească înaintează pe teritoriul României. Aeronavele de luptă sunt în aer și au permisiunea de a doborî ținta # Ziua
O dronă rusească înaintează pe teritoriul României, dinspre județul Galați spre județul Vrancea. Aeronavele de luptă sunt în aer și au permisiunea de a doborî ținta, dar încă o monitorizează. Purtătorul de cuvânt al MApN, Corneliu Pavel, a declarat la Digi24 că „în prezent și în Vrancea a fost emis un mesaj Ro-alert, la 08:36" […]
09:50
O dronă a căzut într-o livadă din nordul R. Moldova. Aparatul, găsit pe acoperișul unei locuințe # Ziua
O dronă a căzut pe teritoriul unei livezi din satul Cuhureștii de Jos din raionul Florești, anunță Poliția Națională. IGP a publicat o imagine cu aparatul de zbor ce se află pe acoperișul unei încăperi a paznicului gospodăriei agricole. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. De asemenea, persoanele din zonă au […]
09:40
România a ridicat din nou avioanele de luptă după ce două drone rusești au intrat în spațiul aerian național, în Tulcea și Galați # Ziua
Două drone rusești au pătruns în această dimineață în spațiul aerian al României, în județele Tulcea și Galați, forțând autoritățile să ridice de la sol aeronave de luptă românești și germane, anunță Ministerul român al Apărării. Situația a fost considerată una de risc ridicat, iar operațiunile au continuat pe parcursul dimineții. Potrivit MApN, radarele au […]
09:20
O dronă de tip Shahed, lansată în timpul atacului masiv desfășurat în noaptea de 24 spre 25 noiembrie asupra Ucrainei, a survolat teritoriul Republicii Moldova, informează Poliția de Frontieră. Dispozitivul a fost detectat în dimineața zilei de 25 noiembrie de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării. Potrivit datelor preliminare, traiectoria dronei a fost observată […]
09:20
Valeriu Pleșca ar fi fostul demnitar vizat în prechezițiile matinale privind finanțarea ilegală a unui partid # Ziua
Fostul demnitar vizat în ancheta Poliției și PCCOCS privind finanțarea ilegală a unui partid ar fi Valeriu Pleșca, scrie deschide.md. Acesta ar fi bănuit că a fost implicat în scheme ilicite de finanțare a unei formațiuni afiliate grupării lui Ilan Șor. Amintim că Poliția a anunțat că organizează mai multe percheziții matinale pe mai multe […]
09:10
Un fost ministru, vizat într-o anchetă a Poliției și PCCOCS legată de finanțarea ilegală a unui partid # Ziua
Un fost ministru, care a fost și lider de partid, este vizat într-o anchetă a Inspectoratului Național de Investigații și a PCCOCS legată de finanțarea ilegală a unei formațiuni. Poliția Națională a anunțat că în această dimineață sunt organizate percheziții în această cauză, inclusiv pe mai multe adrese din Capitală. „Ofițerii INI, în comun cu […]
09:00
VIDEO | Atac masiv cu drone ucrainene asupra regiunilor Rostov și Krasnodar din Rusia. Trei morți și peste zece răniți # Ziua
Sudul Rusiei a fost ținta unui atac de amploare cu drone ucrainene în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, loviturile vizând în special regiunea Rostov și Ținutul Krasnodar. Autoritățile ruse raportează cel puțin trei morți și peste zece răniți, precum și pagube considerabile la infrastructura civilă și industrială. În regiunea Rostov, guvernatorul Iuri Sliusar a […]
08:50
Termoelectrica a anunțat finalizarea procedurii de conectare la agentul termic a consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare din Chișinău. Căldura ajunge în 161 de școli și licee, precum și în 143 de grădinițe din municipiu. Fondul locativ a fost conectat în proporție de 99%, transmite IPN. Întreprinderea precizează, într-un comunicat de presă, că ag
08:20
VIDEO | Cel puțin șase morți în Kiev după un atac combinat cu drone și rachete lansat asupra Ucrainei. Pagube masive asupra infrastructurii critice # Ziua
Ucraina a fost lovită în noaptea de luni spre marți de unul dintre cele mai intense atacuri recente, lansat de Rusia cu rachete „Kalibr” de pe Marea Neagră, rachete balistice, rachete hipersonice „Kinjal” și drone kamikaze. Capitala Kiev a fost principala țintă, unde s-au înregistrat distrugeri masive la infrastructura energetică și în zone rezidențiale. Bilanțul […] Articolul VIDEO | Cel puțin șase morți în Kiev după un atac combinat cu drone și rachete lansat asupra Ucrainei. Pagube masive asupra infrastructurii critice apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:20
În regiunea separatistă transnistreană a început votarea anticipată pentru alegerea „deputaților” sovietului suprem și a celor locali # Ziua
Locuitorii din stânga Nistrului pot vota de azi anticipat în cadrul așa-zisului scrutin pentru alegerea „deputaților” din sovietul suprem de la Tiraspol, a șefilor administrațiilor sătești și a membrilor consiliilor locale. Pretinsa comisie electorală centrală de la Tiraspol a înregistrat 890 de candidați pentru toate aceste funcții. Votul anticipat este disponibil pentru cei care, în […] Articolul În regiunea separatistă transnistreană a început votarea anticipată pentru alegerea „deputaților” sovietului suprem și a celor locali apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Financial Times: Planul de pace al lui Trump a fost redus de la 28 la 19 de puncte după negocierile de la Geneva # Ziua
Planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina a fost substanțial redus în urma discuțiilor de la Geneva, fiind comprimat de la 28 la 19 de puncte, transmite Financial Times, care citează surse implicate în negocieri. Potrivit publicației, nu este clar care dintre prevederi au fost eliminate sau modificate în cadrul consultărilor dintre delegațiile […] Articolul Financial Times: Planul de pace al lui Trump a fost redus de la 28 la 19 de puncte după negocierile de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Ucraina își fixează „liniile roșii” în negocierile de pace cu Rusia: Fără recunoașterea ocupației, fără limitarea armatei și fără veto pe alianțe # Ziua
Ucraina a transmis luni un mesaj clar aliaților și mediatorilor internaționali, afirmând că există trei „linii roșii” pe care Kievul nu le va depăși în nicio negociere de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, în cadrul celui de-al patrulea summit parlamentar al Platformei Crimeea, desfășurat la Stockholm. „Nicio […] Articolul Ucraina își fixează „liniile roșii” în negocierile de pace cu Rusia: Fără recunoașterea ocupației, fără limitarea armatei și fără veto pe alianțe apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Kremlinul afirmă că Rusia cunoaște doar o singură versiune a planului de pace privind Ucraina – cea transmisă pe canale oficiale, elaborată pe baza înțelegerilor ruso-americane de la Anchorage (Alaska). Declarația a fost făcută luni de consilierul prezidențial Iuri Ușakov, care a precizat că varianta vehiculată acum în mass-media, inclusiv contrapropunerea europeană, „nu se potrivește […] Articolul Kremlinul consideră „complet nepotrivit” planul european de pace pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Germania anunță un „succes decisiv” la Geneva, după ce a reușit eliminarea din planul de pace a interdicției impuse Ucrainei privind aderarea la NATO # Ziua
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că discuțiile de duminică de la Geneva au reprezentat „un succes decisiv” pentru Europa, după ce prevederile din planul de pace american care blocau aderarea Ucrainei la NATO au fost eliminate. Într-un interviu acordat postului Deutschlandfunk, Wadephul a subliniat că toate punctele din proiectul inițial al Washingtonului […] Articolul Germania anunță un „succes decisiv” la Geneva, după ce a reușit eliminarea din planul de pace a interdicției impuse Ucrainei privind aderarea la NATO apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
CONTRASENS | Prognoze sumbre pentru economie. Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: „Redresarea ar fi un miracol” # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, a fost din nou invitatul emisiunii „Contrasens”, realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Relația cauză-efect în contextul suspendării acordului cu FMI, viitorul buget, aflat sub presiunea austerității, prețuri, tarife și bâlbâiala autorităților, precum și boom-ul din construcții – sunt câteva dintre subiectele analizate. Abonați-vă la canalul de […] Articolul CONTRASENS | Prognoze sumbre pentru economie. Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: „Redresarea ar fi un miracol” apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
A murit actorul german Udo Kier, celebru pentru rolurile din filmele despre Frankenstein și Dracula # Ziua
Actorul german Udo Kier, cunoscut pentru aparițiile sale în peste 200 de filme și pentru colaborările cu celebrul artist și producător american Andy Warhol, a murit la vârsta de 81 de ani, relatează Variety. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Kier a devenit faimos pentru rolurile sale excentrice și întunecate. The Guardian scria că […] Articolul A murit actorul german Udo Kier, celebru pentru rolurile din filmele despre Frankenstein și Dracula apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
CSJ reia de la zero dosarul „Kuliok”, în care este judecat Igor Dodon. Marți urmează să aibă loc prima ședință # Ziua
Dosarul „Kuliok” (sacoșa n.r), în care fostul președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Toate […] Articolul CSJ reia de la zero dosarul „Kuliok”, în care este judecat Igor Dodon. Marți urmează să aibă loc prima ședință apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
15:30
Imigranții din România și R. Moldova contribuie substanțial la răspândirea Ortodoxiei în Franța # Ziua
Imigrația românească din ultimii 14 ani s-a dovedit un vector de creștere pentru Ortodoxia din Franța. În perioada 2010-2024, numărul lăcașurilor de cult deținute de parohiile ortodoxe române din Franța s-a dublat, ajungând la puțin sub 38% din numărul total al lăcașurilor de cult ortodoxe din această țară. Este concluzia unui studiu realizat de părintele […] Articolul Imigranții din România și R. Moldova contribuie substanțial la răspândirea Ortodoxiei în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că propunerile elaborate de Statele Unite privind soluționarea conflictului din Ucraina ar putea sta la baza unui acord de pace cuprinzător. Anunțul a fost făcut de Kremlin după o convorbire telefonică între liderul rus și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Vladimir Putin a remarcat că propunerile americane, în forma […] Articolul Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Se împlinesc 98 de ani de la moartea lui Ionel Brătianu, unul dintre principalii arhitecți ai României Mari, supranumit „Patriarhul Unirii” # Ziua
În urmă cu 98 de ani, în data de 24 noiembrie 1927, se stingea din viață, la vârsta de 63 de ani, Ion I. C. Brătianu, una dintre cele mai influente personalități politice ale României interbelice. Fondator al liberalismului românesc și lider al Partidului Național Liberar, a condus în câteva rânduri guvernul, fiind omul care […] Articolul Se împlinesc 98 de ani de la moartea lui Ionel Brătianu, unul dintre principalii arhitecți ai României Mari, supranumit „Patriarhul Unirii” apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Primăria Chișinău a început montarea a 24 camere, care vor supraveghea clădirea fostului Hotel Național # Ziua
Primăria Chișinău anunță instalarea a 24 de camere care vor monitoriza non-stop clădirea fostului Hotel Național. Primarul Ion Ceban a declarat că setul de camere a fost oferit gratuit de o companie în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”. „Responsabilii din cadrul Preturii Centru au intervenit pentru blocarea acceselor în clădirea abandonată. Au fost sudate și […] Articolul Primăria Chișinău a început montarea a 24 camere, care vor supraveghea clădirea fostului Hotel Național apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Operatorii de gaz, obligați să soluționeze cazurile legate de consumul exagerat în facturi. Numărul plângerilor a depășit 20 de mii # Ziua
Chișinău-Gaz și ceilalți operatori de distribuție din R. Moldova urmează să ajusteze, până la sfârșitul săptămânii, toate facturile care au fost expediate cu un consum exagerat și care nu corespunde datelor din contor. Ministerul Energiei susține că, până acum, a recepționat între 20 și 30 de mii de plângeri în acest sens. Ministerul Energiei a […] Articolul Operatorii de gaz, obligați să soluționeze cazurile legate de consumul exagerat în facturi. Numărul plângerilor a depășit 20 de mii apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
După o lună de scumpiri la benzinării, carburanții încep să se ieftinească. O reducere ușoară de prețuri se anunță pentru marți. „Principalul motiv al diminuării prețurilor la carburanți îl reprezintă scăderea cotațiilor internaționale Platts, după perioada anterioară de creștere alimentată de decizia Trezoreriei SUA de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil”, a […] Articolul După o lună de scumpiri, carburanții se ieftinesc ușor apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Kremlinul afirmă că nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului american de pace pentru Ucraina # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit de la Washington textul oficial al versiunii actualizate a planului de pace propus de SUA pentru Ucraina, rezultat al consultărilor dintre delegațiile americană și ucraineană desfășurate pe 23 noiembrie la Geneva. Peskov a precizat că nu sunt planificate în această […] Articolul Kremlinul afirmă că nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului american de pace pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Trump sugerează „un posibil progres” în negocierile de pace privind Ucraina: „Ceva bun s-ar putea să se întâmple” # Ziua
Președintele american Donald Trump a transmis luni un mesaj pe platforma sa Truth Social în care lasă să se înțeleagă că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina ar putea înregistra un avans semnificativ. „Este oare posibil să se facă un progres major în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu […] Articolul Trump sugerează „un posibil progres” în negocierile de pace privind Ucraina: „Ceva bun s-ar putea să se întâmple” apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina # Ziua
Discuțiile aflate în desfășurare la Geneva, având ca obiect revizuirea celor 28 de puncte ale Planului de Pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, conturează o situație geopolitică favorabilă Republicii Moldova. Întrucât negocierile ar putea conduce, într-un orizont relativ apropiat, la definirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa de Est, se deschide o oportunitate […] Articolul ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | Incident grav de securitate pe un aeroport din Germania. Doi pasageri români au pătruns pe platformă pentru a prinde un avion Wizz Air # Ziua
Un incident grav de securitate a avut loc pe aeroportul Koln, unde doi cetățeni români au pătruns ilegal pe platforma aeroportuară în încercarea de a prinde un avion Wizz Air care deja părăsise poarta de îmbarcare și se deplasa pe o cale de rulare către pista de decolare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată […] Articolul VIDEO | Incident grav de securitate pe un aeroport din Germania. Doi pasageri români au pătruns pe platformă pentru a prinde un avion Wizz Air apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
O casă din raionul Dondușeni, distrusă de un incendiu. Pompierii au reușit să scoată din locuință patru butelii de gaz # Ziua
Pompierii au reușit evitarea unei explozii puternice într-o casă din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, cuprinsă de flăcări. Salvatorii au scos din locuință și dintr-o anexă patru butelii de gaz. Incendiul a avut loc noaptea trecută, pompierii fiind alertați la ora 23.11. La fața locului au ajuns două echipaje, care au lichidat flăcările timp de aproape […] Articolul O casă din raionul Dondușeni, distrusă de un incendiu. Pompierii au reușit să scoată din locuință patru butelii de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Planul european pentru Ucraina permite aderarea acesteia la NATO. Europa respinge interdicția propusă de SUA și Rusia # Ziua
Planul european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, nu conține nicio interdicție privind aderarea Ucrainei la NATO, spre deosebire de proiectul american și de cerințele Moscovei. Documentul, cuprins în 28 de puncte și consultat de Reuters, preia structura propunerii SUA, însă introduce modificări majore în chestiunile considerate esențiale pentru securitatea […] Articolul Planul european pentru Ucraina permite aderarea acesteia la NATO. Europa respinge interdicția propusă de SUA și Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Un contingent al Armatei Naționale, care va participa la Parada de Ziua Națională a României, va ajunge azi la București. Militarii din Chișinău vor participa la pregătirile pentru manifestațiile din 1 Decembrie, inclusiv la repetiția generală din 29 noiembrie. Detașamentul este format din militari ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat […] Articolul Militarii din R. Moldova care vor participa la Parada de 1 Decembrie ajung azi la București apare prima dată în ZIUA.md.
