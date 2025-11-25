VIDEO | Reprezentanții Primăriei acuză consilierii PAS din CMC de „intimidare” și „spectacol politic”

13:20

Un incident grav de securitate a avut loc pe aeroportul Koln, unde doi cetățeni români au pătruns ilegal pe platforma aeroportuară în încercarea de a prinde un avion Wizz Air care deja părăsise poarta de îmbarcare și se deplasa pe o cale de rulare către pista de decolare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată […]