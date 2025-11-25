Puncte de vânzare a brazilor, deschise în toate sectoarele capitalei între 8 și 31 decembrie

16:10

Dosarul „Kuliok” (sacoșa n.r), în care fostul președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Toate […] Articolul CSJ reia de la zero dosarul „Kuliok”, în care este judecat Igor Dodon. Marți urmează să aibă loc prima ședință apare prima dată în ZIUA.md.