VIDEO | Dorin Junghietu explică motivul problemelor apărute la facturarea gazelor: Rog consumatorii să ofere acces, să fie citite datele contorului
Cotidianul, 26 noiembrie 2025 14:40
Consumatorii casnici nu permit controlorilor să citească datele contoarelor. Din acest motiv tarifele din facturi sunt calculate greșit. Explicația a fost oferită de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a menționat că a fost luat la întrebări, inclusiv pe stradă, de către cetățeni, după ce unii consumatori s-au trezit cu facturi mai mari după tranbziția la …
• • •
Acum 30 minute
14:40
Acum 2 ore
13:50
DOCUMENT | Guvernul va repara 380 de curți de bloc din Chișinău. Vezi dacă și curtea ta este în listă # Cotidianul
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de lei, bani alocați …
13:40
În ședința de astăzi, Cabinetul de miniștri a aprobat trei noi demisii din funcțiile de conducere din instituțiile publice. Astfel, Viorel Garaz a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. El a ocupat această funcție din ianuarie 2023, fiind responsabil de domeniul proprietății publice. Anterior, Garaz a activat …
13:30
VIDEO | Mihai Popșoi, despre planul de pace pentru Ucraina: Decizia finală aparține poporului ucrainean. Este nevoie de o pace justă # Cotidianul
Republica Moldova își menține poziția categorică șisolidară cu partenerii internaționali în contextul necesității unei soluții de pace în Ucraina. Declarația a fost făcută ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, pe fundalul discuțiilor recente legate de planul de pace al SUA. „Republica Moldova de fiecare dată a spus clar și a fost în perfectă concordanță cu partenerii …
13:20
Încă un acord de Securitate socială: moldovenii care au muncit în Slovacia vor putea beneficia de pensii și prestații sociale # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi semnarea unui Aranjament administrativ cu Republica Slovacă, care va permite cetățenilor moldoveni care au muncit oficial în acest stat să primească pensii și alte prestații sociale, inclusiv pensii pentru limită de vârstă, dizabilitate și pensii de urmaș. Acordul face parte dintr-o serie de înțelegeri bilaterale care vor oferi moldovenilor …
13:00
Dosarul de îmbogățire ilicită în care este vizat fostul deputat Constantin Țuțu se apropie de final. Pentru data de 26 noiembrie, la ora 11:00, a avut loc o nouă ședință, în cadrul căreia inculpatul urmează să își prezinte „ultimul cuvânt”, înainte ca judecătorii să se retragă pentru deliberări. Apărarea insistă că fostul parlamentar este nevinovat …
Acum 4 ore
12:50
VIDEO | Cărți de identitate și permise de conducere românești falsificate în Republica Moldova. Percheziții la Chișinău și Strășeni # Cotidianul
Percheziții desfășurate la două persoane din Chișinău și Strășeni; bănuiții sunt cercetați penal pentru falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Despre aceasta a anunțat miercuri, 26 noiembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, au fost desfășurate percheziții în mai multe localități din R. Moldova și România pentru consolidarea …
12:40
VIDEO | Camionul de la Albița, tentativă de a discredita Republica Moldova. Daniela Misail-Nichitin: „Sunt investigate toate scenariile posibile” # Cotidianul
Autoritățile iau în calcul ipoteza că lotul de muniții depistat la frontiera cu România ar putea face parte dintr-o tentativă de discreditare a Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de către ministra de Interne, Daniela Misail-Nichitin. Potrivit oficialei, lotul de muniții ar fi intrat în țară în mai multe tranșe, printr-un punct de trecere a …
12:10
VIDEO | Aeroportul Chișinău preia complet alimentarea aeronavelor. Junghietu: Kerosenul vine acum din România # Cotidianul
Aeroportul Internațional Chișinău a preluat integral procesul de alimentare a aeronavelor, după ce stocurile de combustibil furnizate anterior de Lukoil Moldova au fost utilizate până 22 noiembrie. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a precizat că instituția gestionează acum atât aprovizionarea, cât și distribuția kerosenului. Potrivit ministrului, autoritățile se află în …
11:00
Curtea Supremă de Justiție a respins cererea socialistului Igor Dodon de a-l exclude pe judecătorul Vladislav Gribincea din completul care examinează dosarul „Sacoșa”. Instanța a considerat solicitarea neîntemeiată și a menținut componența actuală a completului de judecători, argumentând că nu există motive obiective care să afecteze imparțialitatea magistraților. Solicitarea de recuzare a fost depusă la …
Acum 6 ore
10:40
Gimnaziul din Iliciovca, în care s-au investit 700.000 de lei, urmează să fie închis. Clădirea ar putea deveni centru comunitar. Dan Perciun: „Nu a fost o decizie inspirată” # Cotidianul
Unul dintre gimnaziile din țară propuse pentru închidere este gimnaziul din satul Iliciovca, raionul Florești, unde învață în prezent aproximativ 50 de elevi. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, unde prezentatorul a întrebat de ce instituția a beneficiat anterior de investiții substanțiale, dacă se anticipa că nu va avea viitor. …
10:00
Mark Rutte: Rusia va rămâne o amenințare pentru Europa, chiar și în cazul semnării păcii în Ucraina # Cotidianul
Chiar dacă negocierile de pace din Ucraina par să prindă contur, Alianța Nord Atlantică rămâne sceptică în privința unui viitor calm în regiune. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a subliniat, într-un interviu pentru publicația „El Pais” că, indiferent de deznodământul războiului din Ucraina, Rusia va continua să reprezinte o amenințare majoră pentru Europa pe …
09:40
Procuratura Generală vine cu precizări despre camionul cu armament depistat la vamă. Munițiile au fost introduse ilegal în R. Moldova de un cărăuș din Ucraina # Cotidianul
Armamentul din camionul depistat la vama Leușeni–Albița pe 20 noiembrie a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă, cu ajutorul unui cărăuș care circula periodic cu un camion marfar din Ucraina. Procuratura Generală anunță că munițiile au fost preluate prin intermediul mai multor curse, fiecare presupunând transportarea a câte două unități de muniție, ridicate …
09:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua prima vizită în teritoriu. Vezi unde va merge oficialul # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua joi, 27 noiembrie, prima sa vizită în teritoriu, la Ungheni, unde va participa la un eveniment public și va discuta cu locuitorii orașului. Potrivit Primăriei municipiului Ungheni, premierul va fi prezent la ceremonia de prezentare a noilor autobuze pentru transportul public urban, achiziționate cu sprijinul Guvernului și al administrației locale. …
Acum 24 ore
20:40
Mitropolia Basarabiei obține o nouă victorie în instanță în conflictul cu Mitropolia Moldovei # Cotidianul
Mitropolia Basarabiei a câștigat un nou dosar în instanță împotriva Mitropoliei Moldovei și a Întreprinderii de Stat Cadastrul Bunurilor Imobile. Curtea de Apel Chișinău a respins, în ședința din 25 noiembrie 2025, apelul depus de instituție împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău care obliga cadastrul să accepte cererea Mitropoliei Basarabiei privind radierea dreptului pretins de folosință al …
19:30
Siegfried Mureșan: „Republica Moldova este pregătită să treacă la următoarea etapă a aderării și să deschidă negocierile pe clusterele relevante” # Cotidianul
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan afirmă că Republica Moldova este pregătită să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană și să deschidă negocierile pe clusterele relevante. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul conferinței „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”. „Am transmis un mesaj clar: Moldova este pregătită să treacă la următoarea …
18:40
Fostul președinte al României Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în promenadă pentru dronele ruseşti” # Cotidianul
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat marţi, 25 noiembrie, după pătrunderea unor drone în spaţiul aerian din România, că „am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim …
18:30
EXCLUSIV | Octavian Țîcu: „Homo Moldovanus Sovietic” – rezultatul a 100 de ani de țarism și 50 de ani de comunism. Deconstrucția identității românești din Basarabia prin inginerie socială rusească # Cotidianul
Principala vulnerabilitate a Republicii Moldova în fața presiunilor rusești nu este una militară, economică sau politică, ci identitară, constituind rezultatul direct al rusificării țariste și al ingineriei sociale sovietice, care au reușit să destructureze identitatea românească a populației majoritare din Basarabia. Declarația a fost făcută, în exclusivitate, pentru Cotidianul.md, de istoricul Octavian Țîcu. Acesta atrage …
18:30
Consiliul Europei își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova în reforma justiției și combaterea dezinformării # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit, astăzi, cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul țării noastre în parcursul european și a asigurat că Republica Moldova va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor. Premierul a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de Consiliul Europei în procesul de integrare …
18:00
17:40
Vicepreședintele organizației teritoriale Anenii Noi a fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare. Este dat în căutare # Cotidianul
Vicepreședintele organizației teritoriale Anenii Noi a fostului partid „Șor” a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. Sentința a fost pronunțată pe 25 noiembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Inculpatul este dat în căutare. Potrivit instanței, bărbatul a fost recunoscut vinovat de acceptarea și utilizarea …
17:10
Poliția și MAI propun pedepse mai dure pentru traficul de droguri și implicarea minorilor. Făptașii riscă până la 20 de ani de închisoare # Cotidianul
Poliția și Ministerul Afacerilor Interne propun înăsprirea pedepselor pentru trafic de droguri. Potrivit autorităților, scopul inițiativei este de a oferi siguranță mai mare pentru comunitățile din R. Moldova. Conform datelor prezentate, schimbările propuse aduc pedepse mai aspre pentru formele agravante ale infracțiunilor, lărgesc lista substanțelor interzise și clarifică regimul precursorilor, al etnobotanicelor și al noilor …
16:40
Curtea de Apel Centru menține condamnarea fostei deputate Irina Lozovan, afiliată fugarului Ilan Șor # Cotidianul
Astăzi, 25 noiembrie, Curtea de Apel Chișinău, sediul Centru, a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații Irinei Lozovan și ai soțului acesteia, Pavel Gîrleanu, fost consilier raional la Ocnița, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, anunță Procuratura Anticorupție. Prin hotărârea pronunțată, instanța a menținut condamnarea celor doi la 6, respectiv …
16:30
Poliția confirmă: drona rusească de tip „Gerbera”, căzută la Florești, este un dispozitiv-momeală # Cotidianul
Poliția Republicii Moldova confirmă că drona căzută marți dimineața în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, este un aparat de tip „Gerbera”, de fabricație rusească. Specialiștii aflați la fața locului au stabilit că dispozitivul nu avea încărcătură explozivă și a aterizat automat după pierderea alimentării, comportament specific acestor drone-momeală. Potrivit Poliției, dronele „Gerbera”, pot fi …
16:20
Letonia returnează 80 de milioane de euro oligarhului din Transnistria: Judecătorii au respins confiscarea sumelor suspectate de spălare de bani # Cotidianul
Letonia a decis să nu confiște 80 de milioane de euro blocate în banca ABLV și asociate cu crima organizată din regiunea separatistă transnistreană. Instanța a considerat că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi, în timp ce anchetatorii afirmă că judecătorii tind să favorizeze infractorii în dosarele de spălare de bani. Suma a fost arestată …
15:50
Două clădiri de învățământ trec în comodat Primăriei Chișinău: MEC creează 1 600 de noi locuri pentru elevi, în contextul supraaglomerării școlilor din capitală # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește …
15:30
Dodon vrea un proces „echitabil”, adică după regulile lui. Socialistul încearcă din nou să-și aleagă judecătorul # Cotidianul
Igor Dodon cere excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul care îi examinează dosarul „Kuliok”, acuzându-l de părtinire și susținând că implicarea acestuia i-ar bloca dreptul la un proces echitabil. Cererea de recuzare urmează să fie analizată astăzi de Curtea Supremă de Justiție. „Conform principiilor de exercitare obiectivă și corectă a legilor, Vladislav Gribincea trebuie să …
15:20
Ucraina acceptă o propunere de pace, rămânând doar „detalii minore” de clarificat, spune un oficial american. Rusia nu a oferit încă un răspuns # Cotidianul
Un oficial american a declarat marți pentru CBS News că Guvernul Ucrainei ar fi acceptat un „acord de pace” propus de administrația Trump, menit să pună capăt celor aproape patru ani de agresiune rusă. Atât oficialul american, cât și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au confirmat că a fost atins „un punct comun” …
Ieri
14:40
Tineri recrutați de Kremlin pentru trădare: cum disperarea financiară îi transformă pe ucraineni în agenți ai Rusiei # Cotidianul
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți în timp ce intră în încăpere, sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Politico. Este prima dată când cuplul se vede după o lună, ambii sunt reținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru acuzații …
14:20
VIDEO | Emmanuel Macron respinge termenii planului de pace al lui Trump: „Doar europenii trebuie să decidă soarta activelor rusești înghețate” # Cotidianul
Președintele francez, Emmanuel Macron, respinge categoric planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina și insistă că Europa trebuie să decidă singură soarta activelor rusești înghețate pe teritoriul ei. Liderul de la Elysee avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar transmite un semn de slăbiciune și ar afecta poziția strategică a Europei …
14:00
Igor Grosu condamnă ironiile unor politicieni pro-ruși privind survolarea dronelor rusești: „Să lase la o parte fițuicile trimise de un stat străin și să se gândească la securitatea familiilor din Moldova” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a criticat dur reacțiile unor politicieni pro-ruși care au ironizat incidentul legat de survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone de producție rusească, dintre care una a căzut pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Într-o postare pe Facebook, Igor Grosu a calificat drept „periculoase …
13:50
Dorin Recean, apariție publică după demisia din Parlament și anunțul retragerii din politică. Alături de Nicu Popescu la Paris # Cotidianul
Dorin Recean a apărut public pentru prima dată după ce și-a depus mandatul de deputat și a anunțat că se retrage din viața politică. Fostul prim-ministru al Republicii Moldova a participat la o conferință organizată la Paris de Ambasada României în Franța, dedicată inițiativei europene „Scutul democratic”, lansată recent de Comisia Europeană. „Am participat la …
13:20
Experții Watchdog demontează propaganda: drona căzută la Florești este rusească și face parte dintr-o strategie de „momeli” folosită pentru saturarea radarelor # Cotidianul
În timp ce trolii pro-ruși încearcă să minimizeze incidental, în spațiul online și să insinueze că drona căzută la Cuhureștii de Jos ar fi o „diversiune”, analiza experților Watchdog arată clar că dispozitivul este o dronă-momeală rusească, identică cu cele folosite de armata rusă pentru a crea ținte false pe radare și pentru a testa …
13:10
Consilierii PAS au depus o sesizare la CNA privind gestionarea bugetului municipal de către primarul Ion Ceban. Edilul capitalei este acuzat de cheltuieli nejustificate de peste 200 de milioane de lei # Cotidianul
Consilierii municipali ai fracțiunii PAS, Zinaida Popa și Ion Melnic, au depus marți o sesizare la Centrul Național Anticorupție, solicitând verificarea pretinselor ilegalități comise de primarul Ion Ceban în administrarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Potrivit acestora, în perioada în care orașul a funcționat fără un buget aprobat, ar fi fost efectuate cheltuieli de peste …
12:40
VIDEO | Igor Dodon apără Rusia și acuză PAS că ar fi „așezat gingaș” drona pe acoperișul unei case din Florești # Cotidianul
Pro-rusul Igor Dodon sare în apărarea Federației Ruse și sugerează că incidentul în care șase drone au survolat Republica Moldova — una dintre ele ajungând pe acoperișul unei case din Florești — ar fi fost pus în scenă de actuala guvernare pentru a „acoperi scandalurile interne”. Într-o conferință de presă, Dodon a ironizat situația și …
12:30
Fosta deputată Iulia Dascălu a părăsit PAS, după neincluderea pe lista pentru parlamentare: „Valorile mele nu mai coincid cu cele ale partidului” # Cotidianul
Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce nu a fost inclusă pe lista candidaților pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Într-un mesaj public, ea afirmă că valorile sale „nu mai coincid” cu cele promovate de actuala conducere a formațiunii și susține că procedura de plecare a …
12:20
Ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov, convocat de MAE după prăbușirea unei drone în Florești # Cotidianul
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident care pune în pericol siguranța cetățenilor. În context, ambasadorul agreat al Federației Ruse va fi convocat mâine, la ora 14:00, la sediul MAE pentru a oferi explicații …
12:10
„Arată ca o buburuză turbo”. Pro-rusa Victoria Furtună, după ce o dronă a aterizat pe un acoperiș din Florești: „Dacă sufli mai tare din balcon, o duci direct la Prut” # Cotidianul
Pro-rusa Victoria Furtună ironizează incidentul alarmant în care o dronă a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești. Lidera partidului „Moldova Mare” a publicat o postare în care relativizează survolarea dronelor rusești și sugerează că autoritățile exagerează situația. „Oameni buni, hai să ne trezim un pic. A apărut în presă marea „alertă națională”: o …
12:10
VIDEO | Anatol Șalaru: Armamentul depistat la frontieră nu este sovietic, ci rusesc din 2021–2022, destinat operațiunilor de destabilizare în Europa # Cotidianul
Munițiile depistate la punctul de trecere Leușeni–Albița nu sunt de producție sovietică, ci rusească, fabricate în perioada 2021–2022, iar scopul lor ar putea fi destabilizarea situației de securitate din Europa. Declarația aparține fostului ministru al Apărării, Anatol Șalaru, făcută în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV. Potrivit lui Șalaru, inscripțiile de pe cutiile …
11:50
VIDEO | Atacuri rusești asupra Kievului: șase morți și zeci de răniți. Operațiunile de salvare sunt în derulare # Cotidianul
În Kiev continuă operațiunile de salvare la două locații din sectoarele Dniprovsk și Desniansk în clădiri rezidențiale afectate de atacuri rusești. În cursul zilei, au fost vizate și sectoarele Holosiivsk, Pecersk, Darnitsk și Sviatoshinsk ale capitalei. Până în prezent, autoritățile au raportat șase persoane decedate și peste zece rănite, iar salvatorii Serviciului de Situații de …
10:50
Percheziții în România: rețea de acte de identitate false pentru cetățeni din Rusia, Ucraina și R. Moldova. Poliția a descins și acasă la un primar # Cotidianul
17 percheziții de amploare au avut loc în această dimineață în județul Suceava și în București, într-un dosar care vizează o rețea specializată în obținerea ilegală de acte de identitate românești și de cetățenie, pe baza unor domicilii fictive. Beneficiarii ar fi cetățeni din Federația Rusă, Ucraina, Republica Moldova și alte state din spațiul ex-sovietic, …
10:40
Declarația de avere a Marinei Tauber: cadouri de 45.500 euro, bijuterii de lux și împrumuturi de milioane cu dobândă zero # Cotidianul
Deputata pro-rusă Marina Tauber și-a depus declarația de avere și interese personale la încetarea mandatului pentru anul 2025. Zeci de mii de euro au fost relatate în declarație sub forma unor „cadouri” și „evenimente de familie”, iar unele bunuri de lux sunt trecute fără nicio valoare estimată. Totodată, Tauber apare cu împrumuturi masive de la …
10:20
Șase drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. Una a căzut pe o casă din raionul Florești # Cotidianul
În urma atacului masiv lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Apărării, prima dronă a fost observată pe direcția localităților Vinogradovca – …
10:10
Valeriu Pleșca, fost ministru al Apărării, cercetat pentru presupusă implicare în finanțarea ilegală a partidelor „ȘOR” # Cotidianul
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, au descins marți dimineață cu noi percheziții într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Potrivit Poliției, acțiunile se desfășoară simultan pe mai multe adrese din Chișinău și urmăresc clarificarea modului …
24 noiembrie 2025
21:10
Tânăra cântăreață Naoko și chitaristul Aleksandr Orlov au părăsit Rusia după ce au fost închiși pentru melodii critice la adresa Kremlinului # Cotidianul
Doi tineri muzicieni stradali din Sankt Petersburg au fugit din Rusia imediat după eliberarea lor din detenție, potrivit mai multor publicații rusești. Diana Loghinova, în vârstă de 18 ani, cunoscută sub pseudonimul artistic Naoko, și Aleksandr Orlov, 22 de ani, chitaristul trupei lor, au fost reținuți în octombrie pentru interpretarea unor melodii considerate anti-Kremlin. Cei …
20:10
VIDEO | Ion Ceban, acuzat că ascunde cheltuieli ilegale în spatele salariilor profesorilor # Cotidianul
Consilierul municipal PAS, Ion Melnic, acuză Primăria Chișinău și pe primarul Ion Ceban că ar folosi bugetul local nu doar pentru salariile profesorilor, ci și pentru cheltuieli nejustificate. Într-un mesaj video, Melnic solicită ca deciziile bugetare să fie separate clar între sumele pentru educație și cele pentru alte proiecte, și cere transparență totală în utilizarea …
19:10
VIDEO | Dmitri Gordon: Planul lui Trump nu convine nici Rusiei, nici Ucrainei. Europa va sprijini Ucraina până la urmă # Cotidianul
Planul lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina este imposibil de implementat în forma actuală și nu va fi acceptat nici de Kiev, nici de Moscova. Asigurarea vine din partea jurnalistului ucrainean Dmitro Gordon, care a explicat, în cadrul unei intervenții la postul de televiziune 1TV, motivele politice, economice și militare pentru care presiunile asupra …
18:00
Nicușor Dan, la reuniunea liderilor UE: Securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova sunt interconectate # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, prin videoconferință, la reuniunea extraordinară a liderilor Uniunii Europene privind Ucraina. Șeful statului român a subliniat legătura directă dintre securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova și a cerut ca negocierile de pace să țină cont de acest aspect. În mesajul transmis pe platforma X, Nicușor Dan a descris …
17:20
Discuția despre „planul în 28 de puncte”, intens vehiculat în presa occidentală, nu reprezintă o dezbatere autentică despre pace. Este, mai degrabă, o discuție despre asasinarea politică a unui stat și despre nașterea unei noi paradigme geopolitice, în care dreptul internațional devine doar o piesă de muzeu, iar hărțile se redesenează de marile puteri fără …
17:10
Țuțu vrea să-și spună ultimul cuvânt în fața instanței. Ședința finală va avea loc miercuri # Cotidianul
Ședința de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost din nou amânată. De această dată inculpatul a solicitat să își susțină personal ultimul cuvânt. Instanța a stabilit noul termen pentru 26 noiembrie, ora 11:00, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Cererea lui Țuțu, transmisă prin avocat, a fost admisă de instanță, care a …
