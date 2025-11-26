Carburanții se ieftinesc. Prețul motorinei scade sub pragul de 21 de lei
Radio Chisinau, 26 noiembrie 2025 13:10
Carburanții se ieftinesc. Prețul motorinei scade cu 13 bani și coboară sub pragul de 21 de lei
„Aeroportul aduce combustibil din România”. Precizările ministrului Dorin Junghietu referitoare la alimentarea avioanelor cu kerosen # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional Chișinău a preluat integral procesul de alimentare a aeronavelor, după ce stocurile de combustibil furnizate anterior de Lukoil Moldova au fost utilizate până 22 noiembrie, a precizat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în declarațiile susținute ănainte de ședința Guvernului.
Timpi reduși de reacție la apelurile de urgență 112, respectarea drepturilor omului, combaterea violenței, inclusiv în mediul online. Guvernul lansează Programul național de securitate public # Radio Chisinau
Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 a fost aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri, având drept obiectiv modernizarea structurilor aflate în subordinea Ministerului de Interne, inclusiv reorganizarea Poliției. Inițiativa vizează reducerea timpului de reacție la urgențe, extinderea patrulelor locale și consolidarea legăturii dintre poliție și comunitate, transmite Radio Chișinău.
Donald Trump anunță că ultimatumul dat lui Zelenski nu mai e valabil: „Rusia face concesii și Ucraina este mulțumită de negocierile pentru pace” # Radio Chisinau
Donald Trump susține că Rusia „face concesii” la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, dar și că Kievul este „mulțumit” de cum progresează discuțiile, relatează SkyNews.
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț.
Cetățenii Republicii Moldova care au activat în Slovacia vor beneficia de prestații sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Guvernul a aprobat astăzi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două state.
Autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Radio Chisinau
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF.
Peste 152 de milioane de lei au fost alocate de CNAM în acest an pentru consumabile medicale costisitoare # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a investit peste 152 de milioane de lei, în primele zece luni ale anului curent, pentru achitarea consumabilelor medicale costisitoare utilizate în cadrul intervențiilor chirurgicale complexe. Dispozitivele sunt decontate suplimentar față de costul tratamentelor acordate în spitale, prin sistemul de clasificare în grupe de diagnostic.
Instituțiile din R. Moldova și Anglia caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate la conversiunea permiselor de conducere # Radio Chisinau
Autoritățile din Republica Moldova și Regatul Unit caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate de moldovenii stabiliți în Marea Britanie la conversiunea permiselor de conducere. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe comune, organizate la inițiativa Ambasadei Republicii Moldova la Londra, cu participarea Agenției Servicii Publice (ASP) și a Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată în cadrul investigației privind un operator de distribuție a gazelor naturale # Radio Chisinau
Consiliul Concurenței anunță că a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații lansate prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat de a efectua livrări către un beneficiar.
Guvernul a aprobat eliberarea din funcțiile deținute a unor conducători de instituții de stat # Radio Chisinau
Mai mulți șefi ai unor instituții de stat au fost eliberați din funcții la ședința Guvernului de astăzi, 26 noiembrie.
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 47.016 traversări. Totodată, 21 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
Urmăriți live ședința Guvernului Republicii Moldova din 12 noiembrie 2025.
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost decorat cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze # Radio Chisinau
Emilian Galaicu-Păun, una dintre cele mai importante și influente voci ale literaturii contemporane din Republica Moldova, a primit astăzi Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler.
Mitropolia Basarabiei obține în instanța de judecată radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei câștigă un nou dosar în instanța de judecată împotriva Mitropoliei Moldovei și a IP Cadastrul Bunurilor Imobile. În ședința de judecată din 25.11.2025, Curtea de Apel Chișinău, a respins cererea de apel depusă de IP Cadastrul Bunurilor Imobile împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău, prin care ultima a fost obligată să accepte cererile Mitropoliei Basarabiei de radiere pretinsul drept de folosință al Mitropoliei Moldovei față de cele peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova, a transmis avocatul Iulian Rusanovschi.
Curtea Supremă a reluat de la zero procesul „kuliok” al lui Igor Dodon (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa relatează despre reluarea procesului de judecată în dosarul „kuliok” al lui Igor Dodon. De asemenea, jurnaliștii scriu despre dronele rusești care au survolat și căzut pe teritoriul R. Moldova și cum acest caz este minimizat de propaganda rusă.
Munițiile găsite în camionul reținut la frontieră au fost aduse în R. Moldova de un cărăuș din Ucraina, anunță Procuratura Generală # Radio Chisinau
Munițiile depistate într-un camion reținut zilele trecute la vama Leușeni-Albita au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina, informează Procuratura Generală.
116 ani de la nașterea lui Eugen Ionescu, părintele teatrului absurdului și unul dintre cei mai influenți dramaturgi ai secolului XX # Radio Chisinau
Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea lui Eugen Ionescu, dramaturgul român care avea să schimbe definitiv arhitectura teatrului european. Născut la Slatina, în 26 noiembrie 1909, Ionescu a devenit membru al Academiei Franceze și o referință culturală globală, montat constant în marile centre teatrale ale lumii.
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # Radio Chisinau
Parlamentul European (PE) le-a cerut marți statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând "colapsul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale" din această țară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea "unui regim hibrid de autocrație electorală”.
Leul a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a R. Moldovei.
Sportivii din Republica Moldova au cucerit două medalii la Campionatul European de Muaythai # Radio Chisinau
Trei sportivi din R. Moldova au urcat pe podium la Campionatul European de Muaythai. Competiția s-a desfășurat în Grecia.
Crește numărul infecțiilor respiratorii: 1.825 de cazuri, raportate în ultima săptămână # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că, în săptămâna 17–23 noiembrie au fost raportate 1.825 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
Zelenski va efectua încă o vizită în SUA, pentru o înțelegere finală cu Trump asupra propunerii de plan de pace # Radio Chisinau
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA duminică la Geneva.
În perioada 8 – 31 decembrie, în mai multe sectoare ale Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor orașului la marfă în apropierea zonelor în care locuiesc.
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu # Radio Chisinau
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul României la Chișinău, E.S. Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost trecute în revistă proiectele majore realizate sau aflate în derulare în cooperarea culturală dintre Republica Moldova și România.
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Radio Chisinau
Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria europeană de apărare, un regulament care va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.
Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri, 26 noiembrie, 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze, pe lângă anulările deja anunțate pentru zborurile la plecare. Măsura este determinată de o grevă la nivel național.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Șase orașe din R. Moldova au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Radio Chisinau
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Astăzi, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei.
Ucraina: Forțele Kievului afirmă că au lovit o navă de desant rusă într-un atac asupra portului Novorossiisk # Radio Chisinau
O navă de desant rusească, un terminal de încărcare și descărcare a petrolului și un sistem de rachete antiaeriene S-400 au fost lovite în noaptea de luni spre marți în urma unui atac ucrainean asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră, au declarat surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).
Memorandumuri semnate între R. Moldova și Ucraina în domeniul sănătății. Emil Ceban: Inițierea programului național de transplant cardiac reprezintă o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a participat astăzi, 25 noiembrie, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, care a avut loc la Spitalul Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga”.
Școlile din Chișinău, supraaglomerate: MEC pune la dispoziția Primăriei două clădiri # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, pentru a sprijini extinderea rețelei școlare din Capitală. Decizia vine după o analiză care arată că mai multe școli din municipiu funcționează mult peste capacitatea de proiect, cu clase ce ajung la 38–42 de elevi.
Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la 16,7%, conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor, care a fost prezentat astăzi de Biroul Național de Statistică.
Ministrul Mediului a discutat la Chișinău cu reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu din România # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Administrației Fondului pentru Mediu din România, condusă de Adrian Corbu, vicepreședinte AFM. Discuțiile au vizat proiectele de mediu aflate în derulare și pașii necesari pentru alinierea Republicii Moldova la standardele europene.
Noi condamnări în dosarul „Șor”. Vicepreședintele filialei Anenii Noi riscă patru ani și jumătate de închisoare # Radio Chisinau
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța i-a aplicat și interdicția de a ocupa funcții sau de a exercita activități de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pe o durată de patru ani.
La Iași a avut loc prima ediție a proiectului „Forumul Tinerilor Basarabeni din România” # Radio Chisinau
În perioada 13-16 noiembrie, Federația Tinerilor Basarabeni din România a organizat prima ediție a proiectului „Forumul Tinerilor Basarabeni din România”, la Iași. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași, în baza Legii 350/2005 privind finanțarea activităților nonprofit de interes general și este organizat în parteneriat cu Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor din Iași.
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi în valoare de peste 10 mii de lei pentru transport ilegal de lemn # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din Nisporeni au prins un bărbat, în timp ce transporta masă lemnoasă fără acte de proveniență. Pentru încălcarea legislației în vigoare, persoana a fost amendat în sumă totală de 10.000 de lei.
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor lansează o colaborare esențială pentru intervenții rapide în incidentele rutiere # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare care va permite schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile. Acordul își propune să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice și să crească nivelul de siguranță pentru participanții la trafic.
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propune legi mai dure # Radio Chisinau
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației.
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke # Radio Chisinau
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke.
Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în cazul deputatei Irina Lozovan # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a respins drept nefondate apelurile depuse de avocații Irinei Lozovan și ai soțului acesteia împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău și a menținut condamnările aplicate celor doi: șase ani de închisoare pentru fosta deputată și cinci ani pentru soțul ei.
Oficial american: Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi # Radio Chisinau
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Statele Unite ale Americii, însă anumite detalii urmează să fie finalizate, a declarat pentru CBS News un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde ministrul american Driscoll discută cu reprezentanții Federației Ruse o versiune actualizată a documentului.
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază de investigații hematologice realizate în condiții moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat.
R. Moldova trebuie să dea dovadă de maturitate politică pentru aderarea la UE. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Este esențial ca majoritatea și opoziția să fie unite în jurul acestui obiectiv” # Radio Chisinau
Republica Moldova trebuie să demonstreze maturitate politică pentru a transforma în realitate dezideratul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Pentru ca acest proces să fie credibil, țara are nevoie de stabilitate politică și consens în direcțiile strategice, iar atât majoritatea, cât și opoziția trebuie să fie unite în jurul obiectivului aderării la UE. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul Conferinței „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”.
Marcel Spătari: „Integrarea europeană a Republicii Moldova necesită accelerarea adaptării cadrului legislativ la standardele UE” # Radio Chisinau
Progresul Rep. Moldova pe drumul integrării europene depinde de o cooperare strânsă între instituțiile statului, societatea civilă, precum și de un Parlament capabil să planifice, să coordoneze și să monitorizeze riguros agenda legislativă și implementarea angajamentelor europene, inclusiv utilizarea eficientă a fondurilor destinate procesului de aderare. Sunt tezele principale expuse în cadrul unei conferințe dedicate rolului Parlamentului în procesul de integrare europeană la care au participat reprezentanți ai autorităților, mediului academic, societății civile și partenerilor internaționali.
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman: „Fiecare decizie pe care o vom lua va aduce țara mai aproape de UE” # Radio Chisinau
Fiecare decizie pe care o va lua Parlamentul Republicii Moldova va aduce țara mai aproape de integrarea europeană. Asigurările au fost date de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, care a ținut marți, 25 noiembrie, un discurs la deschiderea lucrărilor Conferinței: „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”. Gherman a subliniat că în următorii ani este important să crească sprijinul în societate pentru integrarea europeană.
Localitățile găgăuze încă resimt pierderile foametei. Serghei Anastasov: R. Moldova trebuie să îmbunătățească educația istorică despre tragediile perioadei sovietice # Radio Chisinau
Majoritatea localităților găgăuze nu au revenit nici până astăzi la numărul de locuitori pe care îl aveau înainte de foametea organizată din 1946-1947, care a ucis aproximativ 60% din populație, însă în școlile din regiune se predă în continuare istoria scrisă la Moscova, care prezintă tragedia ca un fenomen abstract.
Până în prezent au fost depuse doar 13 plângeri care vizează activitatea platformei de tranzacționare „TUX”. Numărul redus este explicat de către autorități prin reticența victimelor, care fie conștientizează că au luat parte la o schemă ilegală, fie se tem să declare sursa veniturilor investite. Informațiile în acest sens au fost prezentate în cadrul unor audieri publice, organizate de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, transmite IPN.
