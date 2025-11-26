Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost decorat cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze

21:05

SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA duminică la Geneva.