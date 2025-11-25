Oficial american: Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi

17:00

Dosarul numit generic „Sacoșa”, în care ex-președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Informația a fost confirmată pentru IPN de șefa Direcției instanței pentru informare și relații cu publicul, Corina Moraru.