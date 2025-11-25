Greva națională în Belgia: Peste 100 de zboruri anulate la Bruxelles

09:00

Șaptesprezece percheziții, inclusiv la instituții publice, au loc marți dimineață, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova și alte state din fosta URSS. Acuzațiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals și complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar al dobândirii cetățeniei române.