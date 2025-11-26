Sportivii din Republica Moldova au cucerit două medalii la Campionatul European de Muaythai
Radio Chisinau, 26 noiembrie 2025 08:20
Trei sportivi din R. Moldova au urcat pe podium la Campionatul European de Muaythai. Competiția s-a desfășurat în Grecia.
• • •
Acum 5 minute
08:35
Leul a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a R. Moldovei.
Acum 30 minute
08:20
Sportivii din Republica Moldova au cucerit două medalii la Campionatul European de Muaythai
Trei sportivi din R. Moldova au urcat pe podium la Campionatul European de Muaythai. Competiția s-a desfășurat în Grecia.
Acum o oră
08:05
Crește numărul infecțiilor respiratorii: 1.825 de cazuri, raportate în ultima săptămână # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că, în săptămâna 17–23 noiembrie au fost raportate 1.825 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
Acum 12 ore
21:05
Zelenski va efectua încă o vizită în SUA, pentru o înțelegere finală cu Trump asupra propunerii de plan de pace # Radio Chisinau
SUA și Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de președintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înțelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marți un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegația care a negociat cu SUA duminică la Geneva.
20:45
În perioada 8 – 31 decembrie, în mai multe sectoare ale Capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de Crăciun, pentru a facilita accesul locuitorilor orașului la marfă în apropierea zonelor în care locuiesc.
20:25
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu # Radio Chisinau
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul României la Chișinău, E.S. Cristian-Leon Țurcanu, în cadrul căreia au fost trecute în revistă proiectele majore realizate sau aflate în derulare în cooperarea culturală dintre Republica Moldova și România.
20:05
Parlamentul European dă undă verde primului program privind industria europeană de apărare # Radio Chisinau
Reunit în sesiune plenară la Strasbourg, Parlamentul European a dat marți undă verde primului program privind industria europeană de apărare, un regulament care va consolida industria de apărare a UE, va promova achiziții publice comune la nivel european, va intensifica producția și va crește sprijinul pentru Ucraina.
20:05
Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri, 26 noiembrie, 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze, pe lângă anulările deja anunțate pentru zborurile la plecare. Măsura este determinată de o grevă la nivel național.
19:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Acum 24 ore
19:30
Șase orașe din R. Moldova au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Radio Chisinau
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Astăzi, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei.
19:05
Ucraina: Forțele Kievului afirmă că au lovit o navă de desant rusă într-un atac asupra portului Novorossiisk # Radio Chisinau
O navă de desant rusească, un terminal de încărcare și descărcare a petrolului și un sistem de rachete antiaeriene S-400 au fost lovite în noaptea de luni spre marți în urma unui atac ucrainean asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră, au declarat surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).
18:45
Memorandumuri semnate între R. Moldova și Ucraina în domeniul sănătății. Emil Ceban: Inițierea programului național de transplant cardiac reprezintă o prioritate strategică pentru Ministerul Sănătății # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a participat astăzi, 25 noiembrie, la Conferința de inițiere a programului național „Transplantul de cord în Republica Moldova”, care a avut loc la Spitalul Clinic Republican (SCR) „Timofei Moșneaga”.
18:25
Școlile din Chișinău, supraaglomerate: MEC pune la dispoziția Primăriei două clădiri # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, pentru a sprijini extinderea rețelei școlare din Capitală. Decizia vine după o analiză care arată că mai multe școli din municipiu funcționează mult peste capacitatea de proiect, cu clase ce ajung la 38–42 de elevi.
18:05
Rata șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani a ajuns la 16,7%, conform datelor Recensământului Populației și Locuințelor, care a fost prezentat astăzi de Biroul Național de Statistică.
17:50
Ministrul Mediului a discutat la Chișinău cu reprezentanții Administrației Fondului pentru Mediu din România # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a avut astăzi o întrevedere cu delegația Administrației Fondului pentru Mediu din România, condusă de Adrian Corbu, vicepreședinte AFM. Discuțiile au vizat proiectele de mediu aflate în derulare și pașii necesari pentru alinierea Republicii Moldova la standardele europene.
17:45
Noi condamnări în dosarul „Șor”. Vicepreședintele filialei Anenii Noi riscă patru ani și jumătate de închisoare # Radio Chisinau
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, găsit vinovat de complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, instanța i-a aplicat și interdicția de a ocupa funcții sau de a exercita activități de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pe o durată de patru ani.
17:30
La Iași a avut loc prima ediție a proiectului „Forumul Tinerilor Basarabeni din România” # Radio Chisinau
În perioada 13-16 noiembrie, Federația Tinerilor Basarabeni din România a organizat prima ediție a proiectului „Forumul Tinerilor Basarabeni din România”, la Iași. Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Iași, în baza Legii 350/2005 privind finanțarea activităților nonprofit de interes general și este organizat în parteneriat cu Asociația Tinerilor Români din Afara Granițelor din Iași.
17:25
Inspectorii de mediu din Nisporeni au aplicat amenzi în valoare de peste 10 mii de lei pentru transport ilegal de lemn # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din Nisporeni au prins un bărbat, în timp ce transporta masă lemnoasă fără acte de proveniență. Pentru încălcarea legislației în vigoare, persoana a fost amendat în sumă totală de 10.000 de lei.
17:00
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor lansează o colaborare esențială pentru intervenții rapide în incidentele rutiere # Radio Chisinau
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare care va permite schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile. Acordul își propune să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice și să crească nivelul de siguranță pentru participanții la trafic.
16:30
Drogurile și contrabanda cu armament în atenția autorităților: MAI și Poliția propune legi mai dure # Radio Chisinau
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației.
16:20
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke # Radio Chisinau
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke.
16:15
Curtea de Apel Centru a menținut sentința pronunțată în cazul deputatei Irina Lozovan # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a respins drept nefondate apelurile depuse de avocații Irinei Lozovan și ai soțului acesteia împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău și a menținut condamnările aplicate celor doi: șase ani de închisoare pentru fosta deputată și cinci ani pentru soțul ei.
16:05
Noi direcții de cooperare moldo-suedeză, discutate de Prim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Suediei, Petra Larke # Radio Chisinau
Agenda europeană a Republicii Moldova, implementarea Planului de Creștere și sprijinul părții suedeze în atragerea investițiilor și realizarea reformelor cheie pentru țara noastră au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Suediei, Petra Larke.
15:40
Oficial american: Ucraina ar fi acceptat planul de pace propus de SUA. Discuțiile continuă la Abu Dhabi # Radio Chisinau
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Statele Unite ale Americii, însă anumite detalii urmează să fie finalizate, a declarat pentru CBS News un oficial american. Potrivit sursei, delegația ucraineană se află astăzi la Abu Dhabi, unde ministrul american Driscoll discută cu reprezentanții Federației Ruse o versiune actualizată a documentului.
15:25
Pacienții Centrului de Sănătate Iabloana din raionul Glodeni beneficiază de investigații hematologice realizate în condiții moderne, după ce instituția a fost dotată cu un analizator hematologic automat.
15:05
R. Moldova trebuie să dea dovadă de maturitate politică pentru aderarea la UE. Viceprim-ministra Cristina Gherasimov: „Este esențial ca majoritatea și opoziția să fie unite în jurul acestui obiectiv” # Radio Chisinau
Republica Moldova trebuie să demonstreze maturitate politică pentru a transforma în realitate dezideratul de aderare la Uniunea Europeană (UE). Pentru ca acest proces să fie credibil, țara are nevoie de stabilitate politică și consens în direcțiile strategice, iar atât majoritatea, cât și opoziția trebuie să fie unite în jurul obiectivului aderării la UE. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul Conferinței „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”.
14:55
Marcel Spătari: „Integrarea europeană a Republicii Moldova necesită accelerarea adaptării cadrului legislativ la standardele UE” # Radio Chisinau
Progresul Rep. Moldova pe drumul integrării europene depinde de o cooperare strânsă între instituțiile statului, societatea civilă, precum și de un Parlament capabil să planifice, să coordoneze și să monitorizeze riguros agenda legislativă și implementarea angajamentelor europene, inclusiv utilizarea eficientă a fondurilor destinate procesului de aderare. Sunt tezele principale expuse în cadrul unei conferințe dedicate rolului Parlamentului în procesul de integrare europeană la care au participat reprezentanți ai autorităților, mediului academic, societății civile și partenerilor internaționali.
14:40
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman: „Fiecare decizie pe care o vom lua va aduce țara mai aproape de UE” # Radio Chisinau
Fiecare decizie pe care o va lua Parlamentul Republicii Moldova va aduce țara mai aproape de integrarea europeană. Asigurările au fost date de vicepreședinta Legislativului, Doina Gherman, care a ținut marți, 25 noiembrie, un discurs la deschiderea lucrărilor Conferinței: „Parlamentul Republicii Moldova – Angajament deplin pentru Integrarea Europeană”. Gherman a subliniat că în următorii ani este important să crească sprijinul în societate pentru integrarea europeană.
14:25
Localitățile găgăuze încă resimt pierderile foametei. Serghei Anastasov: R. Moldova trebuie să îmbunătățească educația istorică despre tragediile perioadei sovietice # Radio Chisinau
Majoritatea localităților găgăuze nu au revenit nici până astăzi la numărul de locuitori pe care îl aveau înainte de foametea organizată din 1946-1947, care a ucis aproximativ 60% din populație, însă în școlile din regiune se predă în continuare istoria scrisă la Moscova, care prezintă tragedia ca un fenomen abstract.
14:10
Până în prezent au fost depuse doar 13 plângeri care vizează activitatea platformei de tranzacționare „TUX”. Numărul redus este explicat de către autorități prin reticența victimelor, care fie conștientizează că au luat parte la o schemă ilegală, fie se tem să declare sursa veniturilor investite. Informațiile în acest sens au fost prezentate în cadrul unor audieri publice, organizate de către Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe, transmite IPN.
13:55
Experți: „R. Moldova ar trebui să dezvolte un sistem de apărare antiaeriană, similar cu RO-Alert, care să alerteze populația în caz de survol neautorizat” # Radio Chisinau
Republica Moldova nu dispune de resursele necesare pentru a-și apăra spațiul aerian de dronele rusești care survolează spațiul aerian al țării, însă răspunde pe căi diplomatice, care sunt limitate, acțiunilor hibride ale Kremlinului, susțin experții. Specialiștii cer implementarea unui sistem integrat, similar celui din România, care să combine radare, lansatoare și tunuri automate și să alerteze populația în timp real, transmite Radio Chișinău.
13:40
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.
13:25
PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul Chișinăului. Primarul și funcționari - în vizor # Radio Chisinau
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău solicită Centrului Național Anticorupție să examineze posibile abuzuri și ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care ar fi făcut cheltuieli bugetare „cu încălcarea prevederilor legale”, transmite IPN.
12:55
Oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere, discutate de Alexandru Munteanu și reprezentanții Bursei Române de Mărfuri # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-au întâlnit la Chișinău cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), Gabriel Purice pentru a discuta activitatea BRM EST și posibilitățile de extindere a tranzacțiilor la noi categorii de produse.
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 26 noiembrie.
12:20
„Avem o nouă provocare a Rusiei la adresa României”. O dronă rusească a căzut în zona localității Puiești din județul Vaslui # Radio Chisinau
O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Acesta a spus că este vorba probabil despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții.
12:10
Republica Moldova trebuie să solicite în mod activ ca dosarul transnistrean să fie integrat în viitoarele negocieri ruso-occidentale (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre dosarul contrabandei cu muniții de la Leușeni–Albița. Experții susțin că incidentul a fost transformat într-o operațiune informațională, posibil „sub steag fals”, menită să lovească în relația cu Ucraina și în credibilitatea statului moldovean în ochii partenerilor europeni. Totodată, jurnaliștii rețin comentariul fostului ambasador Mihai Gribincea, care consideră că negocierile de pace pentru Ucraina oferă Republicii Moldova o oportunitate rară de a repune pe agenda internațională retragera trupelor ruse din regiunea transnistreană.
12:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 17 bani.
12:10
MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova. Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat pentru explicații
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor.
12:05
MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova. Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat pentru explicații # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor.
11:50
Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, ar putea crește. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026 în mărime de 17.400 lei, conform prognozei principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2026-2028, estimate de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
11:30
Șoferii vor plăti de astăzi mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto la mai multe categorii de vehicule. Noile tarife sunt aplicate după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, conform datelor din ultimii cinci ani privind accidentele și despăgubirile, transmite IPN.
11:15
Săptămâna trecută, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 1,2 miliarde de lei.
11:00
Ziua Națională a României va fi celebrată la Cahul și Bălți prin două concerte-eveniment # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, celebrează Ziua Națională a României peste Prut prin organizarea a două concerte-eveniment de muzică bizantină în limba română, cu intrare liberă.
10:40
Guvernul extinde programul „Curtea Europeană”. Vladimir Bolea: „Curțile trebuie să reflecte modul nostru european de a trăi” # Radio Chisinau
Programul „Curtea Europeană” va fi extins în mai multe orașe ale Republicii Moldova începând cu anul 2026. Pentru fiecare curte va fi asigurat un buget de cinci milioane de lei. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune, comunică MOLDPRES.
10:25
Șase drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Detaliile Ministerului Apărării # Radio Chisinau
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în această dimineață, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național.
10:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 17 bani.
10:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 17 bani.
10:05
O dronă a căzut într-o livadă din Cuhureștii de Jos. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii # Radio Chisinau
Poliția informează că acum câteva minute, o dronă a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
09:40
Republica Moldova trebuie să solicite în mod activ ca dosarul transnistrean să fie integrat în viitoarele negocieri ruso-occidentale (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre dosarul contrabandei cu muniții de la Leușeni–Albița. Experții susțin că incidentul a fost transformat într-o operațiune informațională, posibil „sub steag fals”, menită să lovească în relația cu Ucraina și în credibilitatea statului moldovean în ochii partenerilor europeni.
