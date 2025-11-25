Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Decizia Curții de Justiție a UE

Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Decizia Curții de Justiție a UE

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md