Cum a căzut o dronă și acoperișul a rămas intact? Expert: „Gerber-momeală are circa 10 kg. E aparat de zbor, nu cade ca un bolovan”
Agora.md, 25 noiembrie 2025 12:30
Cum a căzut o dronă și acoperișul a rămas intact? Expert: „Gerber-momeală are circa 10 kg. E aparat de zbor, nu cade ca un bolovan”
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
12:30
12:30
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
12:00
Acum 2 ore
11:30
11:10
10:50
Acum 4 ore
10:40
10:30
10:20
10:20
10:10
10:10
09:50
09:30
09:10
09:00
08:50
Acum 6 ore
08:40
Acum 12 ore
00:40
00:40
Acum 24 ore
22:00
21:10
21:00
20:40
20:10
20:00
18:20
PeScurt // Droguri la frontiera Palanca. Un cetățean străin în vârstă de 35 de ani ar fi încercat să transporte ilicit substanțe interzise, însă a fost depistat de vameșii și polițiștii de frontieră moldoveni, împreună cu angajații autorităților de control vamal și grăniceresc din Ucraina, în postul vamal „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. # Agora.md
18:00
17:00
16:40
16:20
16:10
16:00
16:00
15:40
15:10
15:00
14:40
14:30
14:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.