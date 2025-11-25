PeScurt // Fără violență. În această seară, Parlamentul R. Moldova este iluminat în portocaliu. „Este nu doar un gest simbolic, ci un apel către întreaga societate: violența împotriva femeilor și fetelor nu trebuie tolerată niciodată.

PeScurt // Fără violență. În această seară, Parlamentul R. Moldova este iluminat în portocaliu. „Este nu doar un gest simbolic, ci un apel către întreaga societate: violența împotriva femeilor și fetelor nu trebuie tolerată niciodată.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md