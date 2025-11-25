Intoxicați cu CO: Trei persoane, dintre care doi minori, au fost găsiți în stare inconștientă
Agora.md, 25 noiembrie 2025 10:40
Intoxicați cu CO: Trei persoane, dintre care doi minori, au fost găsiți în stare inconștientă
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 10 minute
10:40
Acum 30 minute
10:30
10:20
10:20
Acum o oră
10:10
10:10
09:50
Acum 2 ore
09:30
09:10
09:00
08:50
Acum 4 ore
08:40
Acum 12 ore
00:40
00:40
24 noiembrie 2025
22:00
Acum 24 ore
21:10
21:00
20:40
20:10
20:00
18:20
PeScurt // Droguri la frontiera Palanca. Un cetățean străin în vârstă de 35 de ani ar fi încercat să transporte ilicit substanțe interzise, însă a fost depistat de vameșii și polițiștii de frontieră moldoveni, împreună cu angajații autorităților de control vamal și grăniceresc din Ucraina, în postul vamal „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. # Agora.md
18:00
17:00
16:40
16:20
16:10
16:00
16:00
15:40
15:10
15:00
14:40
14:30
14:20
14:00
13:30
12:20
12:20
12:20
12:10
12:00
11:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.