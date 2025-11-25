PeScurt // Drona de la Florești. Geniștii au ajuns la fața locului și intervin în zona în care a aterizat dispozitivul. De menționat este faptul că, în această dimineață, au fost semnalate șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova..

Agora.md, 25 noiembrie 2025 13:40

Acum 15 minute
13:40
Acum o oră
13:10
Problema facturilor cu erori: Chișinău-gaz începe colectarea datelor Agora.md
13:10
Expertă de securitate, despre dronele care au încălcat spațiul aerian al R. Moldova: „Sunt o provocare și un semnal de putere și pericol” Agora.md
13:10
Peste 180 de mii de persoane au beneficiat în luna octombrie de medicamente și dispozitive medicale compensate Agora.md
13:00
PeScurt // Șeful IGP explică căderea dronei la Florești. „Dronele, când sunt supuse procesului de bruiere, survolează până la momentul finalizării combustibilului. Agora.md
Acum 2 ore
12:30
Cum a căzut o dronă și acoperișul a rămas intact? Expert: „Gerber-momeală are circa 10 kg. E aparat de zbor, nu cade ca un bolovan” Agora.md
12:30
Diferență între consumul real și cel facturat la energia termică? Cum să evităm neconcordanțele Agora.md
12:20
Drona, căzută la Cuhureștii de Jos și acoperișul intact. Expert: „Gerber-momeală are circa 10 kg. E aparat de zbor, nu cade ca un bolovan” Agora.md
12:10
Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat la MAE după încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către mai multe drone Agora.md
12:00
PeScurt // CSM a respins raportul comisiei de evaluare externă în cazul judecătorului Vitalie Budeci și a decis reluarea procedurii de evaluare. Magistratul candidează pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. Agora.md
Acum 4 ore
11:30
Instituțiile locale și centrale, în pericol de a rămâne fără carburanți. Cauza: Sancțiunile internaționale impuse companiei Lukoil Agora.md
11:20
iPhone 17 vs iPhone 16: Ce s-a schimbat și merită upgrade-ul? Agora.md
11:10
Cum vor ajunge salariile la profesorii din Chișinău: „E suficientă dispoziția primarului” vs. „E nevoie de votul CMC” Agora.md
11:10
Ai găsit locuința visurilor tale? Energbank îți oferă finanțarea potrivită! Agora.md
10:50
Șeful IGP: „Au fost înregistrate 13 plângeri pe cazul TUX”. Audieri la Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe (UPDATE) Agora.md
10:40
Intoxicați cu CO: Trei persoane, dintre care doi minori, au fost găsiți în stare inconștientă Agora.md
10:30
Audieri pe subiectul TUX la Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe (UPDATE) Agora.md
10:20
Șase drone, detectate de radarele Armatei Naționale, au survolat spațiul aerian al R. Moldova Agora.md
10:20
Două drone care au intrat în spațiul aerian românesc, detectate în Tulcea și Galați. Aeronave militare, ridicate pentru supraveghere Agora.md
10:10
Audieri pe subiectul TUX la Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe (VIDEO) Agora.md
10:10
Rusia a atacat Ucraina. Autoritățile raportează șase morți și cel puțin 13 răniți Agora.md
10:10
Patru drone, detectate de radarele Armatei Naționale, au survolat spațiul aerian al R. Moldova Agora.md
Acum 6 ore
09:50
O dronă a căzut pe o casă din Florești. Oamenii legii, la fața locului Agora.md
09:50
România: Cetățeni moldoveni și din alte state ale fostei URSS, vizați într-o anchetă privind acte de identitate cu domiciliu fictiv Agora.md
09:30
Noi percheziții privind finanțarea ilegală a unui partid. Printre vizați, un fost ministru și ex-lider de partid Agora.md
09:10
Droguri în valoare de 1,2 milioane de lei confiscate în Chișinău. Un bărbat și o femeie, reținuți pentru trafic Agora.md
09:00
Noi percheziții privind finanțare ilegală a unui partid. Printre vizați, un fost ministru și ex-lider de partid Agora.md
08:50
O dronă Shahed a traversat spațiul aerian al R. Moldova spre România. Autoritățile verifică zona Agora.md
08:40
De ce se scumpesc ouăle în R. Moldova? ANSA: Exporturile masive și valul de gripă aviară din Europa pun presiune pe piața internă Agora.md
Acum 24 ore
00:40
Directorul APP: Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului de stat Giurgiulești Agora.md
00:40
Ar putea să revină clădirea hotelului „Național” în proprietatea statului? Ce spune Roman Cojuhari Agora.md
24 noiembrie 2025
22:00
Ar putea să revină clădirea hotelului „Național” în proprietatea statulu? Ce spune Roman Cojuhari Agora.md
21:10
Directorul APP: Nu există nicio discuție privind vânzarea sau concesionarea portului Giurgiulești Agora.md
21:00
PeScurt // Zelenski nu are, deocamdată, planificată o vizită în SUA, anunță Ambasada Ucrainei la Washington. Instituția a comunicat,pentru Kyiv Independent, că nu există planuri pentru o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în Statele Unite, însă „nicio opțiune nu este exclusă”. Agora.md
20:40
Fraudele de pe platformele de „investiții”, în vizorul parlamentarilor. Vor fi organizate audieri Agora.md
20:10
CA: „Jurnal TV” a încălcat regulile privind protecția minorilor, în timpul difuzării serialului „Plaha”. Postul, sancționat Agora.md
20:00
PeScurt // Germania respinge planul controversat al administrației americane privind Ucraina, a declarat cancelarul federal Friedrich Merz într-un interviu pentru Deutsche Welle. Agora.md
18:20
PeScurt // Droguri la frontiera Palanca. Un cetățean străin în vârstă de 35 de ani ar fi încercat să transporte ilicit substanțe interzise, însă a fost depistat de vameșii și polițiștii de frontieră moldoveni, împreună cu angajații autorităților de control vamal și grăniceresc din Ucraina, în postul vamal „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Agora.md
18:00
Moldelectrica, despre posibila reluarea a importului de curent de la Cuciurgan: „Sunt în lista operatorilor economici precalificați încă din 2021” Agora.md
17:00
Ședința de judecată a lui Țuțu, amânată. Vrea să participe la ultimul cuvânt în persoană Agora.md
16:40
Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero. Avocatul lui Dodon: „Mâine am fost citați” (UPDATE) Agora.md
16:40
Judo: Lotul R. Moldova cucerește 7 medalii la Campionatul European printre cadeți Agora.md
16:20
„Am rămas fără bani și fără apartament”. Un grup de oameni, la protest în fața Președinției (FOTO/VIDEO) Agora.md
16:10
Aproape 30 de mii de plângeri privind datele eronate din facturi. Operatorii de gaze, obligați să corecteze erorile Agora.md
16:00
Scandal și huiduieli la CMC. Consilierii PAS au părăsit ședința și s-au mutat în fața Primăriei (VIDEO) Agora.md
16:00
Noul sistem electronic de control, implementat la alte două puncte de trecere a frontierei Agora.md
15:50
Conferință de presă zădărnicită. Scandal în CMC (VIDEO) Agora.md
15:50
Cinci zile de film documentar: pe 26 noiembrie începe Moldox Festival Agora.md
15:40
Șor în Kârgâzstan sau cum laboratorul Rusiei din Găgăuzia este replicat în Asia Centrală Agora.md
15:10
Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero. Avocatul lui Dodon: „Mâine am fost citați” Agora.md
