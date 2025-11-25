PeScurt // Drona de la Florești. Geniștii au ajuns la fața locului și intervin în zona în care a aterizat dispozitivul. De menționat este faptul că, în această dimineață, au fost semnalate șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova..

