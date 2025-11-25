PeScurt // Drona de la Florești. Geniștii au ajuns la fața locului și intervin în zona în care a aterizat dispozitivul. De menționat este faptul că, în această dimineață, au fost semnalate șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova..
Agora.md, 25 noiembrie 2025 13:40
PeScurt // Droguri la frontiera Palanca. Un cetățean străin în vârstă de 35 de ani ar fi încercat să transporte ilicit substanțe interzise, însă a fost depistat de vameșii și polițiștii de frontieră moldoveni, împreună cu angajații autorităților de control vamal și grăniceresc din Ucraina, în postul vamal „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. # Agora.md
