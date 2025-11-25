Patru noi arestări în cazul jafului de la Luvru, printre care şi ultimul suspect din grupul de hoţi. Bijuteriile rămân de negăsit
SafeNews, 25 noiembrie 2025 20:20
Poliţia franceză a arestat încă patru suspecţi în cadrul anchetei privind jaful de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a declarat procurorul parizian Laure Beccuau într-un comunicat. Printre aceştia se numără un bărbat suspectat a fi ultimul membru rămas în libertate al grupului de comando care a furat bijuteriile de la Luvru, acesta fiind […]
Acum 30 minute
20:20
20:10
Ideologul lui Putin spune că „Ucraina va fi în întregime a Rusiei”. Planul enunțat de Dughin pentru poporul ucrainean, teritoriile invadate și „noua structură administrativă” # SafeNews
Aleksandr Dughin, considerat ideologul regimului de la Kremlin, a declarat pe rețelele sociale că în Ucraina „nu va mai exista nici cea mai mică urmă de suveranitate", acuzându-i pe ucraineni că „sunt pur și simplu incapabili să o exercite". El a prezentat un plan pentru țara invadată de forțele Moscovei, într-o postare titrată „Revenirea Ucrainei […]
20:10
Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze și protejatul lui Le Pen, favorit să câștige alegerile prezidențiale în orice scenariu, arată un nou sondaj # SafeNews
Președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) ar putea ajunge la Palatul Élysée indiferent de adversarul său din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dacă acestea ar avea loc duminică, potrivit unui sondaj Odoxa-Mascaret, realizat pentru canalul Public Sénat și pentru presa regională și publicat marți, 25 noiembrie. Devenit în iulie personalitatea politică preferată a francezilor, […]
Acum o oră
20:00
VIDEO | România: Explozie puternică într-un bloc din Buftea. Sunt cinci răniți. O victimă, în stop cardiorespirator. Există risc de prăbușire # SafeNews
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc marţi într-un apartament situat pe Aleea Tineretului din localitatea Buftea, județul Ilfov, România. Imediat după incident, au fost mobilizate echipe specializate de căutare-salvare pentru verificarea întregii zone, iar autoritățile au dispus evacuarea locatarilor imobilului și a populației pe o rază de 50 de […]
19:40
Fondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a comentat discuția de pe rețeaua socială X (fostul Twitter) despre factorii care contribuie la o sănătate bună. Motivul a fost o întrebare a unei utilizatoare a rețelei sociale, annie, despre „secretul" oamenilor care se îmbolnăvesc rar. „Oamenii care se îmbolnăvesc rar, care este secretul vostru?", a scris utilizatoarea. Ca […]
Acum 4 ore
18:20
Fost vicepreședinte local al Partidului „Șor”, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare # SafeNews
Vicepreședintele oficiului teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor" a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului din partea unui grup criminal. Pedepasa va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, inculpatul nu va putea ocupa funcții sau desfășura […]
18:20
FOTO | Încercau să introducă bunuri nedeclarate în țară: Doi șoferi documentați de Serviciul Vamal # SafeNews
Doi șoferi încercau să introducă ilicit în Republica Moldova piese auto, fără a le declara la trecerea frontierei vamale, fiind documentați de autorități și pasibili de sancțiuni. Primul caz s-a înregistrat la postul vamal Leușeni, unde un autocar „Van Hool" venit din Italia a fost supus verificărilor. În bagajele călătorilor au fost depistate piese auto […]
18:10
Raport APCE 2025: Accesul la vot, transparența și resursele administrative, puncte critice în opinia lui Vlad Filat # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat a comentat recent, pe rețelele de socializare, raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) privind alegerile parlamentare din 2025, subliniind problemele structurale care au afectat procesul electoral. Potrivit acestuia, raportul evidențiază modificări legislative realizate în apropierea scrutinului, care au redus securitatea juridică și previzibilitatea procesului electoral, subminând încrederea publică și favorizând […]
18:10
Părinții din Republica Moldova vor primi o indemnizație unică mai mare la nașterea copilului începând cu anul 2026. Suma va crește de la 21.350 de lei, cât era în 2025, la 21.886 de lei, reprezentând o majorare de 536 de lei. Modificarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre care propune ajustarea anexei nr.1 a Regulamentului […]
18:00
ANALIZA | Ucraina NU a acceptat (încă) planul de pace. Pozițiile părților în negocierile care ar putea opri războiul declanșat de Putin # SafeNews
Negocierile privind un posibil plan de pace pentru cel mai sângeros război de după cel de-al Doilea Război Mondial din Europa au încins spiritele în capitalele implicate în conflict sau în a celor care vor găsirea unei soluții ce ar duce la împăcarea părților beligerante. Chiar dacă discuțiile par că au ajuns pe ultima sută […]
17:50
VIDEO | Oameni de afaceri cer intervenția statului: „Abuzurile din insolvență afectează economia” # SafeNews
Mai mulți oameni de afaceri solicită conducerii țării să intervină urgent împotriva abuzurilor comise de un grup de administratori de insolvență. În cadrul unei conferințe de presă la IPN, antreprenorii au avertizat că aceste practici pun în pericol stabilitatea economică a Republicii Moldova. Potrivit lor, zeci de plângeri rămân nerezolvate, iar procesele durează ani întregi, fără ca […]
17:40
BREAKING NEWS | Guvernul propune reducerea compensațiilor la energie pentru sezonul rece 2025–2026 # SafeNews
Suma maximă a compensației la energie pentru sezonul rece 2025–2026 urmează să fie redusă de la 1.400 la 1.000 de lei, iar cea minimă va fi fixată la 500 de lei, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului aprobat astăzi în cadrul ședinței secretarilor generali de la Cancelaria de stat. Noile reguli se vor aplica […]
17:10
FOTO | Lemn fără acte și încălcări la vânătoare: controale ale inspectorilor de mediu în Nisporeni # SafeNews
Inspectorii de mediu din Nisporeni au depistat recent un bărbat care transporta lemn fără acte care să-i ateste proveniența. Acțiunea a avut loc în cadrul controalelor obișnuite pentru prevenirea tăierilor ilegale de pădure. Pentru încălcarea legislației, bărbatul a fost amendat cu 10.000 de lei. În aceeași perioadă, inspectorii au organizat și o razie antibraconaj, verificând […]
Acum 6 ore
15:00
Forțele Kievului afirmă că au lovit o navă de desant rusă într-un atac asupra portului Novorossiisk # SafeNews
O navă de desant rusească, un terminal de încărcare și descărcare a petrolului și un sistem de rachete antiaeriene S-400 au fost lovite în noaptea de luni spre marți în urma unui atac ucrainean asupra portului Novorossiisk de la Marea Neagră, au declarat surse din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) agenției oficiale de […]
15:00
Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse # SafeNews
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a arătat iritat de „isteria media” creată în jurul noului plan de pace pentru Ucraina și a avertizat, marți, că Rusia va avea o perspectivă fundamental diferită dacă „spiritul și litera” summitului din Anchorage vor fi eliminate din înțelegerile-cheie. Vorbind într-o conferință de presă la Moscova, Lavrov a declarat […]
14:40
Drona care a aterizat în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost identificată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Potrivit Poliției, aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și pentru […]
Acum 8 ore
14:00
VIDEO | Grindină uriașă și peste 95.000 de locuințe fără curent în Queensland, după o furtună violentă # SafeNews
O furtună puternică de primăvară a lovit marți coasta de est a Australiei, provocând pagube semnificative în statul Queensland, unde grindină gigantică și rafale puternice de vânt au lăsat peste 95.000 de locuințe fără electricitate, relatează Reuters. Biroul național de meteorologie a raportat că în Brisbane a căzut grindină cu dimensiuni de până la 14 […]
14:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu una dintre cele mai dificile dileme de la începutul războiului: să accepte un acord de pace negociat de Donald Trump și Vladimir Putin sau să mizeze pe o susținere europeană considerată insuficientă și inconsistentă, potrivit unei analize publicate de Politico. După discuțiile de weekend din Geneva, europenii au […]
13:50
ULTIMA ORĂ | Cernăuțeanu confirmă: Foști funcționari de stat, implicați în schema frauduloasă TUX # SafeNews
Printre persoanele implicate în schema de investiții frauduloase TUX se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Declarațiile au fost făcute de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul audierilor parlamentare din 25 noiembrie 2025. Cernăuțeanu a anunțat că aproximativ 50 de persoane au fost deja identificate la nivelul organizării schemei, iar investigațiile continuă. El […]
13:20
Autoritățile de la Chișinău au confirmat că nu intenționează să introducă un regim fără vize pentru cetățenii din Tadjikistan și Kîrgîzstan, în contextul procesului de aliniere la standardele Uniunii Europene. Mai exact, Ministerul Afacerilor Externe a explicat că, odată cu avansarea negocierilor de aderare la UE, Republica Moldova trebuie să adopte normele comunitare privind politica […]
13:00
NOI SCUMPIRI DE ASTĂZI | Șoferii din Chișinău simt din plin noile tarife RCA: diferențe uriașe față de raioane # SafeNews
Începând cu 25 noiembrie 2025, polițele de asigurare obligatorie auto (RCA) se modifică, ca urmare a noilor prime de referință stabilite de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile tarife prevăd atât majorări, cât și reduceri pentru diferite categorii de vehicule, reflectând costurile reale ale reparațiilor și nivelul ridicat al daunelor, în special în zona Chișinău. […]
12:50
Fosta deputată Iulia Dascălu a anunțat, printr-o postare pe Facebook, că părăsește Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), după ce nu a fost inclusă în lista formațiunii pentru un nou mandat la recentele alegeri parlamentare. Într-un mesaj pe rețele, aceasta acuză schimbări majore în interiorul formațiunii și spune că valorile care au unit echipa inițială „s-au […]
12:40
Igor Grosu: Politicienii care minimalizează incidentul dronelor pun în pericol securitatea țării # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat pe rețelele de socializare la comentariile care iau în derâdere prăbușirea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova, considerând astfel de atitudini „grave și periculoase". „Să iei în derâdere căderea dronelor pe teritoriul nostru – mai ales când asta fac politicieni și deputați în Parlament – este și grav, și periculos. […]
Acum 12 ore
12:30
FLASH | Ambasadorul Rusiei, convocat din nou, la MAE după survolul dronelor rusești în spațiul aerian moldovenesc # SafeNews
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri, 26 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe, în legătură cu survolarea spațiului aerian național de către șase drone rusești. Reprezentanții MAE au condamnat ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova și au menționat că prăbușirea unei drone în localitatea Cuhureștii de […]
12:20
VIDEO | Consilierii PAS sesizează CNA privind presupuse abuzuri ale primarului Ceban la gestionarea bugetului Chișinăului. Replica Primăriei # SafeNews
Fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău a depus o sesizare la CNA împotriva primarului Ivan Ceban, acuzându-l de cheltuieli ilegale și abuzuri în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului. Potrivit consilierilor Zinaida Popa și Ion Melnic, pe ordinea de zi a Consiliului a fost introdus un proiect de decizie care, susțin ei, urmărește legalizarea a peste […]
12:10
11:50
ANALIZĂ | Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei # SafeNews
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, s-au revăzut pentru prima dată după o lună, încătușați și escortați de agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Cei doi se află în arest preventiv și urmează să fie judecați pentru trădare, după ce au recunoscut că au colaborat cu Rusia. Potrivit propriilor declarații, speră […]
11:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 25 noiembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 15 subiecte.
11:00
Transnistria raportează scăderea veniturilor bugetare, dar promite plata integrală a salariilor în decembrie # SafeNews
Așa-zisul premier al regiunii transnistrene, Alexandr Rozenberg, a anunțat o reducere semnificativă a veniturilor bugetare în primele zece luni ale anului. În pofida deficitului acumulat la principalele taxe, administrația de la Tiraspol afirmă că bugetarii își vor primi salariile din decembrie integral și într-o singură tranșă. Conform datelor prezentate de Rozenberg, deficitul la impozitul pe […]
10:50
Violența digitală împotriva femeilor crește alarmant în Europa. ONU avertizează: „Violența digitală este violență reală” # SafeNews
Violența online îndreptată împotriva femeilor se extinde rapid în Europa, alimentată de anonimatul internetului și de lipsa consecințelor pentru agresori. Deepfake-uri, amenințări și hărțuire digitală reduc la tăcere tot mai multe femei, fenomen pe care ONU îl descrie drept o reflectare a sexismului adânc înrădăcinat din societate. Belén Sanz, Directoare pentru UN Women Europa și […]
10:30
Administrația Trump dispune o revizuire amplă a tuturor refugiaților admiși sub mandatul lui Joe Biden # SafeNews
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat o verificare amplă a tuturor refugiaților care au intrat în Statele Unite în perioada administrației Joe Biden, potrivit unui memo intern al guvernului american consultat de Reuters. Măsura, fără precedent, ar putea redeschide cazurile a aproximativ 233.000 de persoane care au primit protecție în SUA între 20 ianuarie […]
10:30
Ronaldo, „mașina de goluri”: vârstă biologică de 28 și aproape 1000 de reușite în carieră # SafeNews
Vârsta biologică a lui Cristiano Ronaldo continuă să uimească lumea sportului. Deși a împlinit 40 de ani, starul portughez al echipei „Al-Nassr" are, potrivit companiei Whoop, o vârstă biologică de doar 28 de ani – cu 12 ani mai puțin decât vârsta sa reală. Informația a fost publicată pe rețeaua socială X și a devenit […]
10:20
Fost adjunct la SIS: Rusia avea în ambasada din Bruxelles 3 ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE # SafeNews
Rusia a avut în ambasada de la Bruxelles trei ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE, susține fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valentin Dediu. Ex-funcționarul a precizat că asemenea „surse" sunt infiltrate sau căutate de Kremlin în mai multe instituții guvernamentale din țara noastră, scrie realitatea.md. […]
10:20
Ministerul Apărării anunță că, în urma atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025
10:10
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, de 13 și 11 ani, readuși la viață după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # SafeNews
O femeie în vârstă de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la soba defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost […]
10:00
Două drone rusești au intrat pe teritoriul României. MApN a ridicat avioane de urgență. Populația, îndemnată să se adăpostească # SafeNews
Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați. Autoritățile au emis alerte Ro-Alert, iar situația este în continuare monitorizată de MApN. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat […]
10:00
Acum câteva minute, pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. „Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, comunică Poliția. În context, amintim că în această dimineață, Poliția de […]
10:00
Mădălina Cojocari, o fetiță originară din R. Moldova, care locuia în Cornelius, Carolina de Nord, avea 11 ani când a dispărut pe 21 noiembrie 2022, iar trei ani mai târziu autoritățile americane nu au reușit să stabilească ce s-a întâmplat cu ea. Dispariția rămâne un mister care frământă anchetatorii locali, de stat și federali. Mădălina […]
09:40
Trei persoane, inclusiv doi minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Victimele, […]
09:40
LIVE | Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA privind pretinsele abuzuri și ilegalități comise de primarul Ivan Ceban # SafeNews
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA privind pretinsele abuzuri și ilegalități comise de primarul Ivan Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău.
09:10
Un fost ministru al Apărării, vizat în percheziții desfășurare în aceste momente de oamenii legii # SafeNews
Fostul ministru al Apărării, Valeriul Pleșca, este vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova. „La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de […]
09:00
O nouă funcție legată de transparență a platformei X, Despre acest cont, a scos la iveală că o serie de conturi importante ce promovau mișcarea MAGA a lui Donald Trump aveau drept locație nu SUA, ci mai curând Rusia, Nigeria, India și chiar Europa de Est. Noua funcție permite aflarea unor informații precum locația contului, […]
08:50
VIDEO | ULTIMA ORĂ | Doi reținuți în Chișinău pentru trafic de droguri de aproape 1,2 milioane de lei # SafeNews
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, împreună cu Direcția urmărire penală a IGPF și sub conducerea procurorilor PCCOCS, au anunțat reținerea unui bărbat și a unei femei suspectați de trafic de amfetamină și mefedronă, în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani și cu studii juridice superioare, și femeia, de 25 […]
08:50
BREAKING NEWS | Noi percheziții la Chișinău într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice # SafeNews
În această dimineață, ofițerii INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții simultane pe mai multe adrese din Chișinău într-o cauză penală legată de finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile vizează stabilirea circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și a conducerii unui partid […]
08:40
În noaptea de luni spre marți, mai multe zone din Kiev au fost afectate de atacuri rusești, soldate cu pierderi de vieți omenești, răniți și pagube materiale semnificative. Serviciile de urgență ucrainene au raportat că o clădire rezidențială cu nouă etaje din districtul Dnipro a fost lovită de resturi, declanșând un incendiu la etajele 6 […]
08:40
Stațiunea de schi „Dragobrat”, cea mai înaltă din Ucraina, scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane de dolari # SafeNews
Cea mai înaltă stațiune de schi din Carpații ucraineni, „Dragobrat”, situată în regiunea Transcarpatia, este de vânzare pentru 2,75 milioane de dolari. Anunțul privind vânzarea drepturilor corporative ale SRL „Dragobrat” a fost publicat pe OLX pe 18 noiembrie, iar coproprietarul Ivan Zezekalo a confirmat intenția de a vinde pe 24 noiembrie, transmite epravda.com.ua. Zezekalo a […]
08:30
FLASH | Anchetă privind obținerea ilegală a cetățeniei române: Percheziții simultane la instituții publice. 18 moldoveni, urmăriți penal # SafeNews
Șaptesprezece percheziții, inclusiv în sediile unor instituții publice, au fost desfășurate marți dimineață în județul Suceava, într-o anchetă care vizează eliberarea de acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state din fosta URSS, relatează presa română. „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte […]
08:20
FOTO | Carne crudă, brânzeturi și alcool ascuns: captură masivă a vameșilor germani într-o remorcă moldovenească # SafeNews
Un control vamal de rutină desfășurat pe autostrada A44, lângă Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o captură impresionantă pentru autoritățile germane: aproximativ două tone de produse alimentare interzise au fost găsite într-o remorcă frigorifică tractată de un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe 5 noiembrie, însă Biroul Vamal Principal din Bielefeld a […]
08:20
Trafic intens la frontieră: peste 47.000 de persoane au traversat granița în ultimele 24 de ore # SafeNews
Punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 47.109 persoane în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14.587 de traversări, urmat de Leușeni cu 6.311 treceri, Sculeni cu 5.311, Palanca cu 4.150 și Otaci cu 3.043. În același […]
