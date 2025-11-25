VIDEO | Grindină uriașă și peste 95.000 de locuințe fără curent în Queensland, după o furtună violentă

06:50

La finalul mandatului său de deputat, Marina Tauber a depus declarația de avere în care a menționat cadouri în valoare de zeci de mii de euro și mai multe bunuri de lux. Parlamentara a primit 28.500 de euro de ziua sa de naștere și 17.000 de euro cu ocazia zilei de 8 Martie. Potrivit aceleiași […]