FLASH | Ambasadorul Rusiei, convocat din nou, la MAE după survolul dronelor rusești în spațiul aerian moldovenesc

Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, s-au revăzut pentru prima dată după o lună, încătușați și escortați de agenți ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). Cei doi se află în arest preventiv și urmează să fie judecați pentru trădare, după ce au recunoscut că au colaborat cu Rusia. Potrivit propriilor declarații, speră […]