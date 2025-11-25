Violența digitală împotriva femeilor crește alarmant în Europa. ONU avertizează: „Violența digitală este violență reală”
SafeNews, 25 noiembrie 2025 10:50
Violența online îndreptată împotriva femeilor se extinde rapid în Europa, alimentată de anonimatul internetului și de lipsa consecințelor pentru agresori. Deepfake-uri, amenințări și hărțuire digitală reduc la tăcere tot mai multe femei, fenomen pe care ONU îl descrie drept o reflectare a sexismului adânc înrădăcinat din societate. Belén Sanz, Directoare pentru UN Women Europa și […]
• • •
Acum 15 minute
11:00
Transnistria raportează scăderea veniturilor bugetare, dar promite plata integrală a salariilor în decembrie # SafeNews
Așa-zisul premier al regiunii transnistrene, Alexandr Rozenberg, a anunțat o reducere semnificativă a veniturilor bugetare în primele zece luni ale anului. În pofida deficitului acumulat la principalele taxe, administrația de la Tiraspol afirmă că bugetarii își vor primi salariile din decembrie integral și într-o singură tranșă. Conform datelor prezentate de Rozenberg, deficitul la impozitul pe […]
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:30
Administrația Trump dispune o revizuire amplă a tuturor refugiaților admiși sub mandatul lui Joe Biden # SafeNews
Administrația președintelui american Donald Trump a ordonat o verificare amplă a tuturor refugiaților care au intrat în Statele Unite în perioada administrației Joe Biden, potrivit unui memo intern al guvernului american consultat de Reuters. Măsura, fără precedent, ar putea redeschide cazurile a aproximativ 233.000 de persoane care au primit protecție în SUA între 20 ianuarie […]
10:30
Ronaldo, „mașina de goluri”: vârstă biologică de 28 și aproape 1000 de reușite în carieră # SafeNews
Vârsta biologică a lui Cristiano Ronaldo continuă să uimească lumea sportului. Deși a împlinit 40 de ani, starul portughez al echipei „Al-Nassr” are, potrivit companiei Whoop, o vârstă biologică de doar 28 de ani – cu 12 ani mai puțin decât vârsta sa reală. Informația a fost publicată pe rețeaua socială X și a devenit […]
10:20
Fost adjunct la SIS: Rusia avea în ambasada din Bruxelles 3 ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE # SafeNews
Rusia a avut în ambasada de la Bruxelles trei ofițeri care analizau cum se apropie Moldova de NATO și UE, susține fostul șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS), Valentin Dediu. Ex-funcționarul a precizat că asemenea „surse” sunt infiltrate sau căutate de Kremlin în mai multe instituții guvernamentale din țara noastră, scrie realitatea.md. […]
10:20
Ministerul Apărării anunță că, în urma atacului masiv asupra Ucrainei din noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere ale Armatei Naționale au detectat în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Prima dronă a fost observată pe direcția Vinogradovca – Vulcănești și s-a deplasat […]
Acum 2 ore
10:10
O femeie de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, de 13 și 11 ani, readuși la viață după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # SafeNews
O femeie în vârstă de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la soba defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost […]
10:00
Două drone rusești au intrat pe teritoriul României. MApN a ridicat avioane de urgență. Populația, îndemnată să se adăpostească # SafeNews
Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați. Autoritățile au emis alerte Ro-Alert, iar situația este în continuare monitorizată de MApN. Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat […]
10:00
Acum câteva minute, pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. „Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii”, comunică Poliția. În context, amintim că în această dimineață, Poliția de […]
10:00
Mădălina Cojocari, o fetiță originară din R. Moldova, care locuia în Cornelius, Carolina de Nord, avea 11 ani când a dispărut pe 21 noiembrie 2022, iar trei ani mai târziu autoritățile americane nu au reușit să stabilească ce s-a întâmplat cu ea. Dispariția rămâne un mister care frământă anchetatorii locali, de stat și federali. Mădălina […]
09:40
Trei persoane, inclusiv doi minori, au fost la un pas de tragedie după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Victimele, […]
09:40
LIVE | Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA privind pretinsele abuzuri și ilegalități comise de primarul Ivan Ceban # SafeNews
Fracțiunea PAS depune o sesizare la CNA privind pretinsele abuzuri și ilegalități comise de primarul Ivan Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău.
Acum 4 ore
09:10
Un fost ministru al Apărării, vizat în percheziții desfășurare în aceste momente de oamenii legii # SafeNews
Fostul ministru al Apărării, Valeriul Pleșca, este vizat într-un dosar în care oamenii legii desfășoară percheziții marți dimineață, precizează sursele TVR Moldova. „La această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS Fulger și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de […]
09:00
O nouă funcție legată de transparență a platformei X, Despre acest cont, a scos la iveală că o serie de conturi importante ce promovau mișcarea MAGA a lui Donald Trump aveau drept locație nu SUA, ci mai curând Rusia, Nigeria, India și chiar Europa de Est. Noua funcție permite aflarea unor informații precum locația contului, […]
08:50
VIDEO | ULTIMA ORĂ | Doi reținuți în Chișinău pentru trafic de droguri de aproape 1,2 milioane de lei # SafeNews
Direcția investigare criminalitate transfrontalieră, împreună cu Direcția urmărire penală a IGPF și sub conducerea procurorilor PCCOCS, au anunțat reținerea unui bărbat și a unei femei suspectați de trafic de amfetamină și mefedronă, în valoare de aproximativ 1.200.000 de lei. Bărbatul, în vârstă de 35 de ani și cu studii juridice superioare, și femeia, de 25 […]
08:50
BREAKING NEWS | Noi percheziții la Chișinău într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice # SafeNews
În această dimineață, ofițerii INI, împreună cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții simultane pe mai multe adrese din Chișinău într-o cauză penală legată de finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Acțiunile vizează stabilirea circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și a conducerii unui partid […]
08:40
În noaptea de luni spre marți, mai multe zone din Kiev au fost afectate de atacuri rusești, soldate cu pierderi de vieți omenești, răniți și pagube materiale semnificative. Serviciile de urgență ucrainene au raportat că o clădire rezidențială cu nouă etaje din districtul Dnipro a fost lovită de resturi, declanșând un incendiu la etajele 6 […]
08:40
Stațiunea de schi „Dragobrat”, cea mai înaltă din Ucraina, scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane de dolari # SafeNews
Cea mai înaltă stațiune de schi din Carpații ucraineni, „Dragobrat”, situată în regiunea Transcarpatia, este de vânzare pentru 2,75 milioane de dolari. Anunțul privind vânzarea drepturilor corporative ale SRL „Dragobrat” a fost publicat pe OLX pe 18 noiembrie, iar coproprietarul Ivan Zezekalo a confirmat intenția de a vinde pe 24 noiembrie, transmite epravda.com.ua. Zezekalo a […]
08:30
FLASH | Anchetă privind obținerea ilegală a cetățeniei române: Percheziții simultane la instituții publice. 18 moldoveni, urmăriți penal # SafeNews
Șaptesprezece percheziții, inclusiv în sediile unor instituții publice, au fost desfășurate marți dimineață în județul Suceava, într-o anchetă care vizează eliberarea de acte de identitate cu domicilii fictive pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova și alte state din fosta URSS, relatează presa română. „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte […]
08:20
FOTO | Carne crudă, brânzeturi și alcool ascuns: captură masivă a vameșilor germani într-o remorcă moldovenească # SafeNews
Un control vamal de rutină desfășurat pe autostrada A44, lângă Bad Wünnenberg, s-a transformat într-o captură impresionantă pentru autoritățile germane: aproximativ două tone de produse alimentare interzise au fost găsite într-o remorcă frigorifică tractată de un microbuz înmatriculat în Republica Moldova. Incidentul a avut loc pe 5 noiembrie, însă Biroul Vamal Principal din Bielefeld a […]
08:20
Trafic intens la frontieră: peste 47.000 de persoane au traversat granița în ultimele 24 de ore # SafeNews
Punctele de trecere ale frontierei Republicii Moldova au fost tranzitate de 47.109 persoane în ultimele 24 de ore, potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră. Cele mai aglomerate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14.587 de traversări, urmat de Leușeni cu 6.311 treceri, Sculeni cu 5.311, Palanca cu 4.150 și Otaci cu 3.043. În același […]
08:20
ULTIMA ORĂ | O dronă de tip Shahed a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat în România. Autoritățile investighează traseul # SafeNews
O dronă de tip Shahed a survolat în dimineața zilei de 25 noiembrie 2025 spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind detectată în regiunea de sud a țării, a anunțat Poliția de Frontieră. Informația a fost transmisă de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării, care a observat dispozitivul pe direcția Vinogradovca–Vulcănești. Potrivit datelor preliminare, drona s-a […]
08:10
Licitație cu strigare: Primăria Chișinău pune în vânzare terenuri pentru construcții și parcări # SafeNews
Primăria municipiului Chișinău organizează pe 17 decembrie o nouă licitație funciară cu strigare pentru vânzarea și cumpărarea a 11 terenuri situate în intravilanul capitalei. La concurs pot participa atât persoane fizice și juridice din Republica Moldova, cât și investitori străini, prețurile de pornire variind între 700 de mii și 35 de milioane de lei. Suprafața […]
08:00
Un vulcan din nord-estul Etiopiei a erupt pentru prima dată în aproximativ 12.000 de ani, aruncând în atmosferă coloane dense de fum și cenușă de până la 14 kilometri, care s-au extins peste Marea Roșie, în direcția Yemenului și Omanului, transmite The Guardian. Vulcanul Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar, aproape de granița cu Eritreea, […]
08:00
Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova în data de 25 noiembrie, cu temperaturi minime care vor coborî până la -2°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, atingând în rafale până la 27 km/h, iar umiditatea aerului se va situa între 65% și 70%. În nordul țării, temperaturile vor […]
07:50
VIDEO | Primul martor în dosarul lui Andronachi, audiat. Ex-deputatul a lipsit de la ședință # SafeNews
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat pe 24 noiembrie. Andronachi nu a fost prezent în sala de judecată, fiind deținut preventiv într-o altă cauză penală. La ședință a participat însă coînvinuitul său, Anatolie Blonschi. Martorul audiat, […]
07:50
35,5 litri de alcool şi 550 de litri de motorină ascunși într-un autocar din Moldova, depistați la frontiera României # SafeNews
550 de litri de motorină ascunși într-un rezervor improvizat al unui autocar înmatriculat în Republica Moldova au fost depistați la Punctul de Trecere Albița. Descoperirea a fost făcută de autoritățile de frontieră din România, în urma unui control amănunțit efectuat asupra vehiculului condus de un bărbat de 40 de ani, cu cetățenie română și moldovenească. […]
07:40
Circa 100 de ruși și moldoveni ar fi obținut ilegal acte românești. Unde au fost depistate ultimele cazuri # SafeNews
În jur de 100 de persoane sunt suspectate că au obţinut certificate false de cetăţenie. În Sectorul 6 al Bucureștiului, Direcția de Evidență a Populației a descoperit șase astfel de cazuri de cetățeni ruși care au obţinut ilegal cetăţenia română, cu scopul de a călători în alte state ale Uniunii Europene. În urmă cu câteva […]
07:40
Boris Johnson critică dur „planul de pace” al lui Donald Trump: „O trădare completă a Ucrainei” # SafeNews
Fostul premier britanic Boris Johnson a lansat critici dure la adresa „planului de pace” propus de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Într-un articol publicat în Daily Mail, citat de Ukrinform, Johnson a susținut că propunerea americană reprezintă, de fapt, o capitulare în fața Kremlinului. Johnson a sugerat că […]
07:40
Alertă aeriană declanşată în toată Ucraina. Oficial ucrainean: „„Dronele Shahed şi rachetele de croazieră inamice sunt în aer” # SafeNews
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP, citat de news.ro. „Există o ameninţare cu rachete asupra întregii Ucraine”, au avertizat forţele aeriene pe Telegram, şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko, raportând o ameninţare cu rachete balistice. „Dronele Shahed şi […]
07:30
Contractul dintre Energocom și Bulgartransgaz, discutat la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Bulgariei # SafeNews
Semnarea contractului dintre Energocom și operatorul bulgar Bulgartransgaz a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva. Oficialii au subliniat necesitatea finalizării acordului, evidențiind rolul acestuia în consolidarea rezilienței și securității energetice ale țării. Diplomata bulgară a reiterat sprijinul Bulgariei pentru parcursul european […]
07:20
În Sankt Petersburg, un grup de deținuți, selectați pentru a fi trimiși pe front, au ucis șoferul mașinii de escortă și au fugit: aceștia erau transportați direct din închisoare pe front. În districtul Vsevolzhsk (la marginea estică a Sankt Petersburgului), un grup de deținuți deosebit de periculoși, care erau transferați din închisoare pentru a fi […]
07:20
Premieră mondială: Un sportiv din Ucraina câștigă pentru prima dată Cupa Imperială la sumo # SafeNews
Pentru prima dată în istoria prestigioasei Cupe Imperiale a Japoniei la sumo, trofeul a fost câștigat de un sportiv originar din Ucraina. Daniil Iavgusișin, în vârstă de 21 de ani, a obținut victoria istorică sub numele său de ring, Aonisiki, un pseudonim în care apare ideograma pentru „albastru” – o trimitere directă la culorile drapelului […]
Acum 6 ore
07:10
Blocaje și acuzații în Consiliul Municipal Chișinău: Proiecte respinse, buget neaprobat și tensiuni între fracțiuni # SafeNews
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) s-a transformat din nou într-un schimb de acuzații, după ce mai multe proiecte de decizie au fost respinse, inclusiv cele privind majorările salariale rezultate din modificările operate la Legea bugetului de stat pentru 2025. Într-o postare publică, consilierul municipal Chiril Moțpan a afirmat că „ședința de astăzi a fost boicotată […]
07:00
Guvernul Australiei a decis ca, începând cu 10 decembrie, rețelele sociale să ia „măsuri rezonabile” pentru a împiedica accesul copiilor sub 16 ani la platformele lor. Conturile existente ale minorilor vor trebui dezactivate sau șterse. Australia devine astfel prima țară din lume care impune un astfel de interdicție, decizia fiind susținută de mulți părinți. Autoritățile […]
06:50
Cadouri de zeci de mii de euro și bijuterii de lux în ultima declarație de avere a Marinei Tauber # SafeNews
La finalul mandatului său de deputat, Marina Tauber a depus declarația de avere în care a menționat cadouri în valoare de zeci de mii de euro și mai multe bunuri de lux. Parlamentara a primit 28.500 de euro de ziua sa de naștere și 17.000 de euro cu ocazia zilei de 8 Martie. Potrivit aceleiași […]
06:40
Un cetățean ucrainean a fost pus sub acuzare în Polonia pentru sprijin acordat autorilor sabotajului de pe calea ferată, inclusiv în colectarea de informații despre zona vizată, informează bbc.com. Bărbatul a fost reținut pe 20 noiembrie, iar instanța a decis plasarea sa în arest preventiv. Incidentelor investigate au avut loc la mijlocul lunii noiembrie. În […]
06:30
13.865 solicitări, dintre care 1.360 au vizat copii, au fost înregistrate de echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească (AMU) în perioada 17–23 noiembrie 2025, informează IMSP CNAMUP. Din totalul apelurilor, 451 au fost considerate inutile, neîncadrându-se în criteriile de urgență medico-chirurgicală. 5.780 pacienți, inclusiv 1.036 copii, au fost transportați la spital după acordarea primului ajutor. […]
06:20
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine” # SafeNews
Rusia consideră prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina propusă de SUA drept un punct de plecare, a declarat președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică cu premierul turc Recep Tayyip Erdogan. Kremlinul susține că propunerea corespunde discuțiilor de la summitul ruso-american din Alaska și ar putea pune bazele unei soluționări […]
06:10
„Jurnal TV” amendat cu 10 000 de lei pentru încălcarea protecției minorilor la difuzarea serialului „Plaha” # SafeNews
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat postul de televiziune „Jurnal TV” cu 10 000 de lei pentru încălcarea regulilor privind protecția minorilor în timpul difuzării serialului „Plaha”. Controlul autorității de reglementare a arătat că, în perioada 15–26 septembrie, postul a difuzat episoadele în orele serii (în jurul orei 21:00) și în reluare la prânz (12:45), cu […]
Acum 8 ore
05:10
Ucrainenii folosesc roboți terestri pentru logistică în zona Pokrovska, sub amenințarea dronelor rusești # SafeNews
Ucrainenii utilizează roboți terestri (NRK) pentru logistică pe linia frontului din zona Pokrovska, sub amenințarea dronelor kamikaze rusești. Aceste echipamente au fost folosite pe scară largă pentru prima dată în bătălia pentru Pokrovska, permițând transportul rapid al echipamentelor și aprovizionarea unităților militare. Rusia încearcă să întrerupă toate drumurile care leagă Pokrovska și Mirnograd, orașe care […]
04:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită crearea a două comisii parlamentare de anchetă, vizând atât platforma de tranzacționare TUX Moldova, cât și cazurile de contrabandă cu arme și tehnică militară. Deputatul PSRM Marcel Cenușa a prezentat inițiativa de verificare a activității TUX Moldova, despre care socialiștii susțin că ar fi funcționat ca o piramidă […]
Acum 24 ore
21:00
Termoelectrica anunță: Școli, grădinițe și blocuri locative din Chișinău primesc agent termic # SafeNews
Termoelectrica a finalizat conectarea la căldură a consumatorilor din Chișinău, anunță întreprinderea. Agentul termic ajunge acum în 161 de școli și licee și în 143 de grădinițe din municipiu, iar fondul locativ a fost racordat în proporție de 99%. Potrivit comunicatului, căldura este livrată în 4.063 de imobile din totalul de 4.311 conectate la sistemul […]
20:50
Un tânăr ucrainean a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în Lituania pentru incendierea unui magazin IKEA din Vilnius, atac comis în mai 2024. Incidentul a fost considerat de instanță „un act de terorism”, iar inculpatul, Daniil Bardadim, a fost găsit vinovat și de tentativă de atac terorist la Siauliai, unde […]
17:40
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe", pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca […]
17:40
Ședința în care Constantin Țuțu urma să rostească ultimul său cuvânt în cadrul procesului penal în care este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații a fost amânată. Deși instanța a solicitat confirmarea prezenței inculpatului până pe 21 noiembrie, abia astăzi avocatul acestuia a depus o cerere prin care Țuțu […]
17:30
FOTO | Medalii cu sacrificii: Irina Rîngaci dezvăluie drama nevăzută din spatele performanțelor: „Fiecare competiție din acest an a fost cu anestezie și durere” # SafeNews
Campioana Irina Rîngaci a dezvăluit, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, drama ascunsă în spatele performanțelor sale din acest an. Tânăra sportivă a mărturisit că medaliile obținute au fost câștigate cu mari sacrificii, durere și suferință fizică, până în momentul în care genunchiul i-a cedat complet și a fost nevoită să accepte o intervenție […]
14:50
„E de rahat”. Părerile ucrainenilor din prima linie despre planul care ar obliga Kievul să renunțe la teritoriu # SafeNews
Soldații ucraineni de pe linia frontului au reacționat la proiectul de propuneri de pace al SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare. BBC a vorbit cu șase dintre ei, care au trimis opiniile lor prin intermediul rețelelor sociale și al e-mailului, ca răspuns la planul inițial al SUA, ale cărui detalii au fost […]
14:40
Dosarul numit generic „Kuliok", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. […]
14:30
A început montarea carcasei metalice a pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să fie amenajat principalul spațiu festiv al capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă. Bradul va avea aproximativ 20 de metri înălțime, iar lucrările de asamblare se vor desfășura timp de câteva zile, transmite IPN. După instalarea carcasei va fi […]
