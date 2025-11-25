VIDEO | ULTIMA ORĂ | Doi reținuți în Chișinău pentru trafic de droguri de aproape 1,2 milioane de lei

12:50

Momente de groază și uimire au avut loc duminică la un templu din Thailanda, după ce o bătrână care fusese considerată decedată s-a trezit în sicriu cu doar cinci minute înainte de a fi incinerată. Rudele au adus trupul femeii la templu pentru ritualurile funerare, după ce aceasta fusese declarată moartă cu o zi înainte, […] Articolul ȘOCANT | O bătrână din Thailanda s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare apare prima dată în SafeNews.