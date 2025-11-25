Guvernul extinde programul „Curtea Europeană”. Vladimir Bolea: „Curțile trebuie să reflecte modul nostru european de a trăi”

21:20

Vinul Moldovei încheie anul în care a strălucit pe scena mondială, cu o ediție specială a Vernisajului Vinului. Pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului, va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra realizările internaționale care au marcat un an excepțional pentru întreaga industrie. Pe parcursul lui 2025, țara noastră a găzduit două evenimente de talie internațională: cea de-a 46-a ediție a Congresului Mondial OIV, cel mai important forum global științific și tehnic al vinului, și Concours Mondial de Bruxelles, ediția dedicată spumantelor. Astfel, ediția de iarnă a Vernisajului Vinului recapitulează cele mai importante momente, în care „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, a devenit un jucător de talie internațională și și-a consolidat poziția pe harta vinicolă mondială.