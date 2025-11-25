Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate
Radio Chisinau, 25 noiembrie 2025 13:40
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
13:40
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate # Radio Chisinau
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.
Acum 30 minute
13:25
PAS cere CNA să examineze cum se cheltuie bugetul Chișinăului. Primarul și funcționari - în vizor # Radio Chisinau
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate în Consiliul municipal Chișinău solicită Centrului Național Anticorupție să examineze posibile abuzuri și ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al capitalei. PAS cere să fie trași la răspundere pentru depășirea atribuțiilor de serviciu acei funcționari publici și de demnitate publică de la Primărie care ar fi făcut cheltuieli bugetare „cu încălcarea prevederilor legale”, transmite IPN.
Acum o oră
12:55
Oportunitățile de extindere a tranzacțiilor bursiere, discutate de Alexandru Munteanu și reprezentanții Bursei Române de Mărfuri # Radio Chisinau
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, s-au întâlnit la Chișinău cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), Gabriel Purice pentru a discuta activitatea BRM EST și posibilitățile de extindere a tranzacțiilor la noi categorii de produse.
Acum 2 ore
12:40
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 26 noiembrie.
12:20
„Avem o nouă provocare a Rusiei la adresa României”. O dronă rusească a căzut în zona localității Puiești din județul Vaslui # Radio Chisinau
O dronă fără încărcătură a căzut în zona localității Puiești, județul Vaslui, a anunțat ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu. Acesta a spus că este vorba probabil despre drona care a fost urmărită timp de mai multe ore pe teritoriul României în cursul dimineții.
12:10
Republica Moldova trebuie să solicite în mod activ ca dosarul transnistrean să fie integrat în viitoarele negocieri ruso-occidentale (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre dosarul contrabandei cu muniții de la Leușeni–Albița. Experții susțin că incidentul a fost transformat într-o operațiune informațională, posibil „sub steag fals”, menită să lovească în relația cu Ucraina și în credibilitatea statului moldovean în ochii partenerilor europeni. Totodată, jurnaliștii rețin comentariul fostului ambasador Mihai Gribincea, care consideră că negocierile de pace pentru Ucraina oferă Republicii Moldova o oportunitate rară de a repune pe agenda internațională retragera trupelor ruse din regiunea transnistreană.
12:10
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 17 bani.
12:10
MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova. Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat pentru explicații # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor.
12:05
MAE condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al R. Moldova. Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat pentru explicații # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident ce reprezintă un risc major pentru siguranța cetățenilor.
Acum 4 ore
11:50
Cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026, ar putea crește. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, se propune stabilirea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2026 în mărime de 17.400 lei, conform prognozei principalilor indicatori macroeconomici pentru anii 2026-2028, estimate de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
11:30
Șoferii vor plăti de astăzi mai mult pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto la mai multe categorii de vehicule. Noile tarife sunt aplicate după ce Banca Națională a Moldovei a aprobat un set actualizat de prime de referință și coeficienți de risc, conform datelor din ultimii cinci ani privind accidentele și despăgubirile, transmite IPN.
11:15
Săptămâna trecută, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 1,2 miliarde de lei.
11:00
Ziua Națională a României va fi celebrată la Cahul și Bălți prin două concerte-eveniment # Radio Chisinau
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), din cadrul Guvernului României, celebrează Ziua Națională a României peste Prut prin organizarea a două concerte-eveniment de muzică bizantină în limba română, cu intrare liberă.
10:40
Guvernul extinde programul „Curtea Europeană”. Vladimir Bolea: „Curțile trebuie să reflecte modul nostru european de a trăi” # Radio Chisinau
Programul „Curtea Europeană” va fi extins în mai multe orașe ale Republicii Moldova începând cu anul 2026. Pentru fiecare curte va fi asigurat un buget de cinci milioane de lei. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune, comunică MOLDPRES.
10:25
Șase drone au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Detaliile Ministerului Apărării # Radio Chisinau
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în această dimineață, șase drone care traversau neautorizat spațiul aerian național.
10:20
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 17 bani.
10:15
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 17 bani.
10:05
O dronă a căzut într-o livadă din Cuhureștii de Jos. Persoanele au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii # Radio Chisinau
Poliția informează că acum câteva minute, o dronă a căzut pe acoperișul casei paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești.
Acum 6 ore
09:40
Republica Moldova trebuie să solicite în mod activ ca dosarul transnistrean să fie integrat în viitoarele negocieri ruso-occidentale (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre dosarul contrabandei cu muniții de la Leușeni–Albița. Experții susțin că incidentul a fost transformat într-o operațiune informațională, posibil „sub steag fals”, menită să lovească în relația cu Ucraina și în credibilitatea statului moldovean în ochii partenerilor europeni.
09:35
Chestiunea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană, în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău continuă să scrie despre dosarul contrabandei cu muniții de la Leușeni–Albița. Experții susțin că incidentul a fost transformat într-o operațiune informațională, posibil „sub steag fals”, menită să lovească în relația cu Ucraina și în credibilitatea statului moldovean în ochii partenerilor europeni.
09:20
Fost ministru în Guvernul Republicii Moldova, vizat într-un dosar de finanțare ilegală și spălare de bani # Radio Chisinau
Poliția informează că, la această oră, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari.
09:00
Percheziții în județul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova # Radio Chisinau
Șaptesprezece percheziții, inclusiv la instituții publice, au loc marți dimineață, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova și alte state din fosta URSS. Acuzațiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals și complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar al dobândirii cetățeniei române.
08:55
Ministrul Energiei Dorin Junghietu despre tarifele la gaze: „ANRE va decide, noi doar urmărim piața” # Radio Chisinau
În luna decembrie Energocom va furniza pachetul de date și calculele către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a evalua oportunitatea de ajustare a prețurilor la gaze, potrivit ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a oferit detalii privind evaluarea prețurilor la gaze pentru consumatorii din Republica Moldova, în cadrul emisiunii În Context, difuzată în această seară la postul public Moldova 1, transmite MOLDPRES.
08:30
În această dimineața, Poliția de Frontieră a fost alertată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind detectarea unei drone de tip Shahed în sudul Republicii Moldova.
08:20
METEO | Cer variabil și fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi, 25 noimebrie # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 25 noiembrie, cer variabil, fără precipitații. Dimineața în unele zone se va semnala ceață slabă, care poate reduce vizibilitatea.
08:05
Planul de pace propus de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina a produs un șoc geopolitic în întreaga Europă. Departe de a reprezenta un cadru echilibrat de negociere, documentul pare – așa cum observa Bob Seely, fost parlamentar britanic, citat de Daily Mail – „mai degrabă redactat pe antetul Kremlinului decât ca o inițiativă venită de la Washington”. Similaritatea izbitoare dintre condițiile impuse Kievului și vechile cerințe maximaliste ale Moscovei stârnește întrebări grave nu doar cu privire la sustenabilitatea păcii în regiune, ci și la viitorul securității europene. În subsidiar, planul riscă să reconfigureze harta politică a Europei de Est, cu consecințe directe asupra Republicii Moldova.
Acum 24 ore
21:20
„Vinul nostru cucerește lumea” | Peste 700 de vinuri și spumante, prezentate la ediția a XXIV a Vernisajului Vinului de la Palatul Republicii # Radio Chisinau
Vinul Moldovei încheie anul în care a strălucit pe scena mondială, cu o ediție specială a Vernisajului Vinului. Pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului, va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra realizările internaționale care au marcat un an excepțional pentru întreaga industrie. Pe parcursul lui 2025, țara noastră a găzduit două evenimente de talie internațională: cea de-a 46-a ediție a Congresului Mondial OIV, cel mai important forum global științific și tehnic al vinului, și Concours Mondial de Bruxelles, ediția dedicată spumantelor. Astfel, ediția de iarnă a Vernisajului Vinului recapitulează cele mai importante momente, în care „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, a devenit un jucător de talie internațională și și-a consolidat poziția pe harta vinicolă mondială.
21:05
„Vinul nostru cucerește lumea” | Peste 700 de vinuri și spumante, prezentate la ediția a XXIV-a Vernisajului Vinului de la Palatul Republicii # Radio Chisinau
Vinul Moldovei încheie anul în care a strălucit pe scena mondială, cu o ediție specială a Vernisajului Vinului. Pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului, va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra realizările internaționale care au marcat un an excepțional pentru întreaga industrie. Pe parcursul lui 2025, țara noastră a găzduit două evenimente de talie internațională: cea de-a 46-a ediție a Congresului Mondial OIV, cel mai important forum global științific și tehnic al vinului, și Concours Mondial de Bruxelles, ediția dedicată spumantelor. Astfel, ediția de iarnă a Vernisajului Vinului recapitulează cele mai importante momente, în care „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, a devenit un jucător de talie internațională și și-a consolidat poziția pe harta vinicolă mondială.
20:40
Spitalul Ministerului Sănătății ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut astăzi, 24 noiembrie, o întrevedere oficială cu Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Jaromír Plíšek. Discuțiile au vizat proiectele implementate cu sprijinul Guvernului ceh, în special inițiative de modernizare a infrastructurii medicale și de îmbunătățire a accesului la tehnologii moderne.
20:20
Parlamentele europene rămân alături de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în implementarea reformelor necesare modernizării statului. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după discuțiile purtate astăzi, la Stockholm, cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria, comunică MOLDPRES.
20:00
Ambasadoru Cristian-Leon Țurcanu s-a întâlnit cu ministra muncii Natalia Plugaru. Parteneriatul în domeniul social și al digitalizării serviciilor, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere oficială cu ministrul muncii și protecției sociale Natalia Plugaru, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău. Întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale între România și Republica Moldova în mai multe domenii de interes comun.
19:40
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” # Radio Chisinau
Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
19:15
Instituțiile publice ce au contracte cu Lukoil-Moldova riscă să rămână fără carburanți # Radio Chisinau
Autoritățile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale au fost atenționate de Ministerul Finanțelor despre necesitatea optimizării consumului de carburanți și gestionarea prudentă a resursele disponibile, după sancțiunile impuse companiei Lukoil de către Statele Unite.
18:55
Eugen Osmochescu, la Summitul Global pentru Industrie: Tranziția către energia verde și digitalizarea - esențiale pentru fortificarea economiei naționale # Radio Chisinau
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, participă la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), evenimente care reunesc lideri guvernamentali și reprezentanți ai sectorului industrial din întreaga lume. În discursul său din deschiderea summitului, ministrul a subliniat că economia mondială se confruntă cu provocări tot mai complexe, iar acestea impun o transformare industrială durabilă, bazată pe leadership guvernamental coerent, instituții solide și un sector privat inovator și adaptabil.
18:35
Ședința în dosarul lui Constantin Țuțu, suspectat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată, comunică MOLDPRES.
18:30
Semnarea contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Bulgariei la Chișinău # Radio Chisinau
Consolidarea rezilienței și a securității energetice a Republicii Moldova, inclusiv importanța semnării contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz, a fost discutată deprim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Bulgariei la Chișinău Maya Dobreva. Bulgaria și-a reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru proiectele care asigură stabilitatea și bunăstarea cetățenilor.
18:20
Semnarea contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz, discutat de premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Bulgariei la Chișinău # Radio Chisinau
Consolidarea rezilienței și a securității energetice a Republicii Moldova, inclusiv importanța semnării contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz, a fost discutată deprim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Bulgariei la Chișinău Maya Dobreva. Bulgaria și-a reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru proiectele care asigură stabilitatea și bunăstarea cetățenilor.
17:55
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează # Radio Chisinau
În vreme ce discuțiile din Elveția s-au încheiat pentru moment, negocierile pe tema unui acord de pace continuă, scrie Reuters.
17:35
Emmanuel Macron inaugurează un cenotaf în memoria lui Robert Badinter, personalitate cu orgini din Republica Moldova # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul național din centrul Parisului unde sunt omagiate marile personalități ale istoriei franceze. „Este un gest de recunoaștere națională pentru una dintre conștiințele morale ale Europei, o personalitate cu origini din Republica Moldova”, a subliniat Mnisterul Afacerilor Externe.
17:20
MALURI DE PRUT | Jurnalistul și omul de radio de la Iași, Florin Bălănescu: Sunt convins că salvarea neamului românesc va veni, ca în 1918, tot de la voi (VIDEO) # Radio Chisinau
Cunoscutul om de radio de la Iași, Florin Bălănescu, autor a peste o mie de interviuri, adunate în mai multe volume, un mare iubitor al Basarabiei, a fost invitatul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
17:00
CSJ reia de la zero dosarul „Sacoșa”, în care e judecat Igor Dodon. Marți e prima ședință # Radio Chisinau
Dosarul numit generic „Sacoșa”, în care ex-președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Informația a fost confirmată pentru IPN de șefa Direcției instanței pentru informare și relații cu publicul, Corina Moraru.
16:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:30
Reuniunea liderilor UE. Nicușor Dan: Negocierile de pace privind Ucraina trebuie să țină seama de securitatea R. Moldova # Radio Chisinau
Nicușor Dan a participat, prin videoconferință, la reuniunea liderilor UE privind Ucraina. Potrivit unui mesaj transmis pe X, președintele României a subliniat „legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”, cerând astfel ca „actualele negocieri de pace să țină seama de acest aspect”.
16:10
Precizările Moldelectrica privind posibila reluare a importului de energie de la centrala de la Cuciurgan # Radio Chisinau
Întreprinderea de stat Moldelectrica vine cu clarificări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Chișinăul ar relua importul de energie de la Cuciurgan. Instituția precizează că includerea centralei pe lista operatorilor precalificați nu indică o reluare a importurilor, ci reprezintă doar un statut tehnic pe care centrala îl deține încă din 2021, transmite IPN.
15:50
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă la conferința ODIHR dedicată integrității parlamentare # Radio Chisinau
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 24–25 noiembrie, la o conferință internațională desfășurată la Erevan, Republica Armenia, dedicată dezvoltării standardelor de integritate parlamentară. Evenimentul este organizat de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).
15:35
Începând de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de intrare/ieșire (EES) devine operațional și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea.
15:20
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou München 1938”. Senatorii americani critică dur înțelegerea Putin-Trump # Radio Chisinau
Politicienii americani care se opun capitulării Ucrainei în fața agresorului nu s-au zgârcit în weekend cu aprecieri dure la adresa planului „pașnic” susținut de Donald Trump. Documentul, care a fost de fapt redactat de Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, a fost numit „planul lui Putin”, fiind comparat atât cu acordul de la München din 1938, cât și cu retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan în 2021.
15:00
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, la Chișinău. Alexandru Munteanu: „Sprijinul Comitetului European al Regiunilor și cel al României rămân decisive pentru avansarea parcursului european” # Radio Chisinau
Peste 100 de primari din Rep. Moldova și din state membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Chișinău pentru a discuta progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul a avut loc în cadrul celei de-a doua ședințe a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, transmite Radio Chișinău.
14:40
Carburanții auto se ieftinesc. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 noiembrie.
14:25
Summitul Platformei Crimeea, la Stockholm. Igor Grosu. „Noi știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Mesajul R. Moldova este clar și consecvent: suntem alături de Ucraina” # Radio Chisinau
Partenerii europeni ai Ucrainei trebuie să țină cont de faptul că Federația Rusă intenționează să obțină o recunoaștere legală a teritoriile ocupate, a atenționat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la cel de-al doilea Summit parlamentar al „Platformei Crimeea”, care se desfășoară la Stockholm. Președintele Legislativului, Igor Grosu, prezent la eveniment, a reafirmat sprijinul Rep. Moldova pentru Ucraina, de care depinde stabilitatea întregii regiuni, transmite Radio Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.