Percheziții în județul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova

Moscova ar putea obține cu ușurință de la americani un mandat de influență nelimitată în fostul spațiu sovietic, în urma unui eventual plan de pace în Ucraina, iar în aceste condiții, există riscul ca Republica Moldova să rămână cu suveranitate limitată și sub controlul Rusiei, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale și editorialistul Alexandru Tănase într-un interviu pentru Radio Chișinău. În acest context, autoritățile de la Chișinău trebuie să anticipeze și să contureze încă de pe acum o strategie proprie, în strânsă coordonare cu Bucureștiul, privind perspectiva viitoare a celor două state românești, a opinat expertul în interviul realizat de Cristina Sănduță.