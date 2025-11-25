Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi. Oficialii discută accelerarea negocierilor de pace

13:50

Un incendiu puternic a izbucnit la Centrala electrică din Șatura, aflată la peste 100 de kilometri de Moscova, în urma unui atac nocturn cu drone. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că mai multe aparate de zbor au fost distruse de apărarea antiaeriană, însă câteva drone au căzut pe teritoriul centralei. În imaginile […] Articolul Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură apare prima dată în ZIUA.md.