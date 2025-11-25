Termoelectrica a finalizat conectarea la căldură a consumatorilor din Chișinău
Ziua, 25 noiembrie 2025 08:50
Termoelectrica a anunțat finalizarea procedurii de conectare la agentul termic a consumatorilor racordați la sistemul centralizat de termoficare din Chișinău. Căldura ajunge în 161 de școli și licee, precum și în 143 de grădinițe din municipiu. Fondul locativ a fost conectat în proporție de 99%, transmite IPN. Întreprinderea precizează, într-un comunicat de presă, că agentul
• • •
Acum 5 minute
09:10
Un fost ministru, vizat într-o anchetă a Poliției și PCCOCS legată de finanțarea ilegală a unui partid # Ziua
Un fost ministru, care a fost și lider de partid, este vizat într-o anchetă a Inspectoratului Național de Investigații și a PCCOCS legată de finanțarea ilegală a unei formațiuni. Poliția Națională a anunțat că în această dimineață sunt organizate percheziții în această cauză, inclusiv pe mai multe adrese din Capitală. „Ofițerii INI, în comun cu
Acum 15 minute
09:00
VIDEO | Atac masiv cu drone ucrainene asupra regiunilor Rostov și Krasnodar din Rusia. Trei morți și peste zece răniți # Ziua
Sudul Rusiei a fost ținta unui atac de amploare cu drone ucrainene în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, loviturile vizând în special regiunea Rostov și Ținutul Krasnodar. Autoritățile ruse raportează cel puțin trei morți și peste zece răniți, precum și pagube considerabile la infrastructura civilă și industrială. În regiunea Rostov, guvernatorul Iuri Sliusar a
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:20
VIDEO | Cel puțin șase morți în Kiev după un atac combinat cu drone și rachete lansat asupra Ucrainei. Pagube masive asupra infrastructurii critice # Ziua
Ucraina a fost lovită în noaptea de luni spre marți de unul dintre cele mai intense atacuri recente, lansat de Rusia cu rachete „Kalibr" de pe Marea Neagră, rachete balistice, rachete hipersonice „Kinjal" și drone kamikaze. Capitala Kiev a fost principala țintă, unde s-au înregistrat distrugeri masive la infrastructura energetică și în zone rezidențiale. Bilanțul
Acum 24 ore
18:20
În regiunea separatistă transnistreană a început votarea anticipată pentru alegerea „deputaților” sovietului suprem și a celor locali # Ziua
Locuitorii din stânga Nistrului pot vota de azi anticipat în cadrul așa-zisului scrutin pentru alegerea „deputaților" din sovietul suprem de la Tiraspol, a șefilor administrațiilor sătești și a membrilor consiliilor locale. Pretinsa comisie electorală centrală de la Tiraspol a înregistrat 890 de candidați pentru toate aceste funcții. Votul anticipat este disponibil pentru cei care, în
17:50
Financial Times: Planul de pace al lui Trump a fost redus de la 28 la 19 de puncte după negocierile de la Geneva # Ziua
Planul de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina a fost substanțial redus în urma discuțiilor de la Geneva, fiind comprimat de la 28 la 19 de puncte, transmite Financial Times, care citează surse implicate în negocieri. Potrivit publicației, nu este clar care dintre prevederi au fost eliminate sau modificate în cadrul consultărilor dintre delegațiile
17:40
Ucraina își fixează „liniile roșii” în negocierile de pace cu Rusia: Fără recunoașterea ocupației, fără limitarea armatei și fără veto pe alianțe # Ziua
Ucraina a transmis luni un mesaj clar aliaților și mediatorilor internaționali, afirmând că există trei „linii roșii" pe care Kievul nu le va depăși în nicio negociere de pace cu Rusia. Anunțul a fost făcut de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, în cadrul celui de-al patrulea summit parlamentar al Platformei Crimeea, desfășurat la Stockholm. „Nicio
17:10
Kremlinul afirmă că Rusia cunoaște doar o singură versiune a planului de pace privind Ucraina – cea transmisă pe canale oficiale, elaborată pe baza înțelegerilor ruso-americane de la Anchorage (Alaska). Declarația a fost făcută luni de consilierul prezidențial Iuri Ușakov, care a precizat că varianta vehiculată acum în mass-media, inclusiv contrapropunerea europeană, „nu se potrivește
17:10
Germania anunță un „succes decisiv” la Geneva, după ce a reușit eliminarea din planul de pace a interdicției impuse Ucrainei privind aderarea la NATO # Ziua
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că discuțiile de duminică de la Geneva au reprezentat „un succes decisiv" pentru Europa, după ce prevederile din planul de pace american care blocau aderarea Ucrainei la NATO au fost eliminate. Într-un interviu acordat postului Deutschlandfunk, Wadephul a subliniat că toate punctele din proiectul inițial al Washingtonului
17:10
CONTRASENS | Prognoze sumbre pentru economie. Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: „Redresarea ar fi un miracol” # Ziua
Expertul IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, a fost din nou invitatul emisiunii „Contrasens", realizată de jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc. Relația cauză-efect în contextul suspendării acordului cu FMI, viitorul buget, aflat sub presiunea austerității, prețuri, tarife și bâlbâiala autorităților, precum și boom-ul din construcții – sunt câteva dintre subiectele analizate. Abonați-vă la canalul de
16:50
A murit actorul german Udo Kier, celebru pentru rolurile din filmele despre Frankenstein și Dracula # Ziua
Actorul german Udo Kier, cunoscut pentru aparițiile sale în peste 200 de filme și pentru colaborările cu celebrul artist și producător american Andy Warhol, a murit la vârsta de 81 de ani, relatează Variety. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Kier a devenit faimos pentru rolurile sale excentrice și întunecate. The Guardian scria că
16:10
CSJ reia de la zero dosarul „Kuliok”, în care este judecat Igor Dodon. Marți urmează să aibă loc prima ședință # Ziua
Dosarul „Kuliok" (sacoșa n.r), în care fostul președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Toate
15:30
Imigranții din România și R. Moldova contribuie substanțial la răspândirea Ortodoxiei în Franța # Ziua
Imigrația românească din ultimii 14 ani s-a dovedit un vector de creștere pentru Ortodoxia din Franța. În perioada 2010-2024, numărul lăcașurilor de cult deținute de parohiile ortodoxe române din Franța s-a dublat, ajungând la puțin sub 38% din numărul total al lăcașurilor de cult ortodoxe din această țară. Este concluzia unui studiu realizat de părintele
15:20
Putin afirmă că planul SUA pentru Ucraina, „în varianta prezentată Moscovei”, poate sta la baza unui acord final de pace # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că propunerile elaborate de Statele Unite privind soluționarea conflictului din Ucraina ar putea sta la baza unui acord de pace cuprinzător. Anunțul a fost făcut de Kremlin după o convorbire telefonică între liderul rus și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Vladimir Putin a remarcat că propunerile americane, în forma
14:40
Se împlinesc 98 de ani de la moartea lui Ionel Brătianu, unul dintre principalii arhitecți ai României Mari, supranumit „Patriarhul Unirii” # Ziua
În urmă cu 98 de ani, în data de 24 noiembrie 1927, se stingea din viață, la vârsta de 63 de ani, Ion I. C. Brătianu, una dintre cele mai influente personalități politice ale României interbelice. Fondator al liberalismului românesc și lider al Partidului Național Liberal, a condus în câteva rânduri guvernul, fiind omul care
14:40
Primăria Chișinău a început montarea a 24 camere, care vor supraveghea clădirea fostului Hotel Național # Ziua
Primăria Chișinău anunță instalarea a 24 de camere care vor monitoriza non-stop clădirea fostului Hotel Național. Primarul Ion Ceban a declarat că setul de camere a fost oferit gratuit de o companie în cadrul proiectului „Orașul meu protejat". „Responsabilii din cadrul Preturii Centru au intervenit pentru blocarea acceselor în clădirea abandonată. Au fost sudate și
14:30
Operatorii de gaz, obligați să soluționeze cazurile legate de consumul exagerat în facturi. Numărul plângerilor a depășit 20 de mii # Ziua
Chișinău-Gaz și ceilalți operatori de distribuție din R. Moldova urmează să ajusteze, până la sfârșitul săptămânii, toate facturile care au fost expediate cu un consum exagerat și care nu corespunde datelor din contor. Ministerul Energiei susține că, până acum, a recepționat între 20 și 30 de mii de plângeri în acest sens. Ministerul Energiei a
14:10
După o lună de scumpiri la benzinării, carburanții încep să se ieftinească. O reducere ușoară de prețuri se anunță pentru marți. „Principalul motiv al diminuării prețurilor la carburanți îl reprezintă scăderea cotațiilor internaționale Platts, după perioada anterioară de creștere alimentată de decizia Trezoreriei SUA de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil", a
14:00
Kremlinul afirmă că nu a primit versiunea „de la Geneva” a planului american de pace pentru Ucraina # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit de la Washington textul oficial al versiunii actualizate a planului de pace propus de SUA pentru Ucraina, rezultat al consultărilor dintre delegațiile americană și ucraineană desfășurate pe 23 noiembrie la Geneva. Peskov a precizat că nu sunt planificate în această
14:00
Trump sugerează „un posibil progres” în negocierile de pace privind Ucraina: „Ceva bun s-ar putea să se întâmple” # Ziua
Președintele american Donald Trump a transmis luni un mesaj pe platforma sa Truth Social în care lasă să se înțeleagă că negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina ar putea înregistra un avans semnificativ. „Este oare posibil să se facă un progres major în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu
13:30
ANALIZĂ | Mihai Gribincea: Chestiunea retragerii trupelor ruse din Transnistria în contextul negocierilor privind pacea din Ucraina # Ziua
Discuțiile aflate în desfășurare la Geneva, având ca obiect revizuirea celor 28 de puncte ale Planului de Pace pentru Ucraina propus de Donald Trump, conturează o situație geopolitică favorabilă Republicii Moldova. Întrucât negocierile ar putea conduce, într-un orizont relativ apropiat, la definirea unei noi arhitecturi de securitate în Europa de Est, se deschide o oportunitate
13:20
VIDEO | Incident grav de securitate pe un aeroport din Germania. Doi pasageri români au pătruns pe platformă pentru a prinde un avion Wizz Air # Ziua
Un incident grav de securitate a avut loc pe aeroportul Koln, unde doi cetățeni români au pătruns ilegal pe platforma aeroportuară în încercarea de a prinde un avion Wizz Air care deja părăsise poarta de îmbarcare și se deplasa pe o cale de rulare către pista de decolare. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată
13:00
O casă din raionul Dondușeni, distrusă de un incendiu. Pompierii au reușit să scoată din locuință patru butelii de gaz # Ziua
Pompierii au reușit evitarea unei explozii puternice într-o casă din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni, cuprinsă de flăcări. Salvatorii au scos din locuință și dintr-o anexă patru butelii de gaz. Incendiul a avut loc noaptea trecută, pompierii fiind alertați la ora 23.11. La fața locului au ajuns două echipaje, care au lichidat flăcările timp de aproape
12:30
Planul european pentru Ucraina permite aderarea acesteia la NATO. Europa respinge interdicția propusă de SUA și Rusia # Ziua
Planul european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, nu conține nicio interdicție privind aderarea Ucrainei la NATO, spre deosebire de proiectul american și de cerințele Moscovei. Documentul, cuprins în 28 de puncte și consultat de Reuters, preia structura propunerii SUA, însă introduce modificări majore în chestiunile considerate esențiale pentru securitatea
12:10
Un contingent al Armatei Naționale, care va participa la Parada de Ziua Națională a României, va ajunge azi la București. Militarii din Chișinău vor participa la pregătirile pentru manifestațiile din 1 Decembrie, inclusiv la repetiția generală din 29 noiembrie. Detașamentul este format din militari ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre", precum și din Grupul port-drapel, reprezentat
12:00
Harkovul, din nou sub focul dronelor. Patru oameni au murit, iar clădiri întregi au fost distruse în atacul nocturn al Rusiei # Ziua
În noaptea de 24 noiembrie, Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind 162 de drone de atac de diferite tipuri, inclusiv Shahed și Geran, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei. Deși majoritatea au fost interceptate, autoritățile confirmă 37 de lovituri directe în 15 locații, precum și căderi de resturi în
11:40
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate, formațiunii „Partidul Nostru" și Blocului Electoral „Alternativa". Astfel, a fost validate mandatele deputaților aleși pe lista PAS, Vladimir Rusu, Ana Oglinda, Vasile Porțevschi, Oleg Canațui și Efimia Bandalac. De asemenea, Curtea Constituțională a validat mandatele lui Constantin Cuiumju și Nicolae
11:10
Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece, asigurate de furnizori. A fost pregătit un volum de 145 de milioane de metri cubi # Ziua
Stocurile strategice de gaze pentru sezonul rece au fost asigurate de furnizorii de pe piață. Volumul înregistrat este de peste 145 de milioane de metri cubi, ceea ce reprezintă, în medie, un consum lunar pe timp de iarnă în dreapta Nistrului. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că, în conformitate cu cerințele legale,
10:50
Noi detalii despre planul de pace al SUA pentru Ucraina. Ce s-a schimbat după negocierile de la Geneva # Ziua
Negocierile de la la Geneva dintre delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au dus la apropierea pozițiilor privind majoritatea prevederilor planului de pace propus de Washington, iar o parte dintre cele mai disputate puncte au fost ajustate, relatează RBC-Ucraina. Secretarul de stat american Marko Rubio și șeful delegației u
10:20
CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice # Ziua
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește luni, 24 noiembrie, într-un context regional marcat de provocări de securitate și vulnerabilități strategice. Ședința are ca obiectiv principal analizarea planurilor de apărare ale României pentru perioada următoare, precum și evaluarea proiectelor pe care țara le propune Comisiei Europene prin Programul SAFE. Un punct central pe […] Articolul CSAT se reunește pentru stabilirea planurilor de apărare ale României și evaluarea riscurilor strategice apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
VIDEO | Deputații MAN vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind funcționarea parcărilor cu plată # Ziua
Deputații MAN vor înregistrat în Parlament un proiect de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor cu plată și parcajelor auto. Anunțul a fost făcut de către primarul Chișinăului, Ion Ceban. Legea ar urma să reglementeze activitatea parcărilor cu plată pe întreg teritoriul R. Moldova. Potrivit edilului-șef al Chișinăului, în prezent nu există reglementări legale […] Articolul VIDEO | Deputații MAN vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind funcționarea parcărilor cu plată apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:00
Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului # Ziua
Familia tinerei Axenia Manoli, care a fost găsit moartă, acum 10 zile, într-o pădure din comuna Cave, aflată la 60 de kilometri de Roma, cere sprijin pentru a face față tragediei și pentru a acoperi cheltuielile legate de repatriere și înmormântare. Femeia, în vârstă de 31 de ani, mamă a doi copii, de 7 și […] Articolul Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Atacuri aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate în aer # Ziua
Federația Rusă a reluat în noaptea de 23 spre 24 noiembrie atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din regiunea ucraineană Odesa, în proximitatea frontierei cu România, a anunțat Ministerul român al Apărării. Sistemele radar românești au detectat, în prima parte a nopții, ținte aeriene îndreptându-se spre zona Izmail. În urma […] Articolul Atacuri aeriene rusești în apropierea graniței cu România. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate în aer apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
VIDEO | SUA și Ucraina au elaborat un „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului. Progres semnificativ la negocierile de la Geneva # Ziua
Statele Unite și Ucraina au convenit asupra unui „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului, în urma discuțiilor de nivel înalt desfășurate pe 23 noiembrie la Geneva, au anunțat Casa Albă și Biroul Președintelui Ucrainei. Potrivit Washingtonului, ambele părți împărtășesc aceeași poziție, conform căreia orice acord viitor trebuie să respecte suveranitatea Ucrainei și să asigure […] Articolul VIDEO | SUA și Ucraina au elaborat un „plan actualizat și îmbunătățit” pentru încheierea războiului. Progres semnificativ la negocierile de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
23 noiembrie 2025
18:00
Zelenski, încrezător că discuțiile de la Geneva vor duce la includerea în planul de pace al SUA și „viziuni importante ale Ucrainei” # Ziua
Delegația Kievului la Geneva, acolo unde au loc discuții în contextul planului de pace propus, zilele trecute, de SUA, a prezentat deja rapoarte scurte despre primele întâlniri. Despre acest lucru a anunțat liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, care este încrezător că în documentul administrației de la Washington se vor regăsi viziuni importante ale Ucrainei. […] Articolul Zelenski, încrezător că discuțiile de la Geneva vor duce la includerea în planul de pace al SUA și „viziuni importante ale Ucrainei” apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Precizările Poliției în cazul tragediei de la Sculeni. Fata care a provocat accidentul și a murit nu deținea carnet auto # Ziua
Fata de 21 de ani care a murit după ce a intrat cu mașina într-un copac lângă satul Sculeni nu deținea carnet auto. Precizările despre tragedia de pe șoseaua Sculeni – Ungheni au fost făcute de Inspectoratul General al Poliției. Polițiștii susțin că victima, originară din satul Săghieni, se îndrepta spre orașul Ungheni. Fata a […] Articolul Precizările Poliției în cazul tragediei de la Sculeni. Fata care a provocat accidentul și a murit nu deținea carnet auto apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Cristina Ciubotaru, despre procedura de numire a șefului PACCO: Miza legii nu este eficiența noului procuror-șef, ci cum să scapi de el # Ziua
Criteriile de numire și de evaluare a viitorului șef al Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate ridică semne mari de întrebare, autorii legii PACCO urmărind mai mult scopul cum să scape de viitorul conducător al instituției, decât cum să identifice un procuror-șef integru și profesionist. Despre acest risc vorbește experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care precizează […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru, despre procedura de numire a șefului PACCO: Miza legii nu este eficiența noului procuror-șef, ci cum să scapi de el apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Până în 2028, în Republica Moldova va fie creată Agenția Erasmus, ce va oferi noi posibilități de studii în statele UE # Ziua
Republica Moldova va crea, până în anul 2028, o agenție Erasmus la Chișinău. Acest lucru va permite oferirea de noi oportunități pentru universitățile și studenții din R. Moldova și efectuarea de schimburi de experiență în rândul profesorilor. „În această săptămână, am avansat pe discuțiile privind Programul Erasmus+. Colegii noștri au fost la Bruxelles. Este un […] Articolul Până în 2028, în Republica Moldova va fie creată Agenția Erasmus, ce va oferi noi posibilități de studii în statele UE apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Tragedie la Sculeni. O șoferiță de 21 de ani a murit, după ce a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Accident grav pe șoseaua Ungheni – Sculeni. O tânără de 21 de ani a murit, după ce mașina pe care o conducea a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Tragedia a avut loc sâmbătă seara, în apropierea de satul Blindești. Preliminar, potrivit portalului News Ungheni, motivul ar fi neadaptarea stilului de condus la condițiile […] Articolul Tragedie la Sculeni. O șoferiță de 21 de ani a murit, după ce a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă # Ziua
Acum 107 ani, în 23 noiembrie 1918, a avut loc legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii de la Bacău la Blaj, care a transmis documente importante Consiliului Național Român din Ardeal în vederea Unirii Transilvaniei, care avea să fie decretată peste doar câteva zile, în 1 Decembrie 1918. Zborul a fost ordonat de Marele […] Articolul 107 ani de la legendarul zbor peste Carpați al Avionului Unirii. Piloții au adus în Regat vestea unirii Ardealului cu Țara-Mamă apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură # Ziua
Un incendiu puternic a izbucnit la Centrala electrică din Șatura, aflată la peste 100 de kilometri de Moscova, în urma unui atac nocturn cu drone. Guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, a declarat că mai multe aparate de zbor au fost distruse de apărarea antiaeriană, însă câteva drone au căzut pe teritoriul centralei. În imaginile […] Articolul Incendiu puternic la o centrală electrică de lângă Moscova în urma unui atac cu drone. Aproximativ 100 de mii de oameni au rămas fără căldură apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru # Ziua
În comunitatea juridică din Republica Moldova există o „discuție întreagă” despre problema transferului temporar al judecătorilor din instanțele de fond la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), iar statul nostru riscă să fie condamnat la CEDO pentru această practică. Opinia aparține expertului anticorupție, Cristina Ciubotaru, și a fost exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. […] Articolul VIDEO | Transferul temporar al judecătorilor din instanțele de fond, la CSJ, ne-ar putea costa dosare pierdute la CEDO, susține Cristina Ciubotaru apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Operațiunea de salvare de la Ternopol, supus unui atac dur acum patru zile, s-a încheiat. Bilanțul oficial este de 33 de morți # Ziua
Autoritățile ucrainene anunță că au încheiat amplele operațiuni de căutare și salvare de la Ternopol, la locul unde o rachetă a lovit o clădire rezidențială. Salvatorii au lucrat neîntrerupt timp de patru zile. Bilanțul tragediei este de 33 de morți, printre care șase copii. De asemenea, în urma atacului au fost rănite 94 de persoane, […] Articolul Operațiunea de salvare de la Ternopol, supus unui atac dur acum patru zile, s-a încheiat. Bilanțul oficial este de 33 de morți apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază # Ziua
O casă de schimb valutar din Florești a fost spartă noaptea trecută. Doi bărbați au deschis ușa unității cu o rangă metalică, după care au sustras o sumă mare de bani din seiful, care, potrivit Poliției, era descuiat în momentul furtului. Inspectoratul General al Poliției nu a precizat care este suma exactă sustrasă de hoți. […] Articolul O casă de schimb valutar din Florești, prădată de doi bărbați. Hoții au fugit la venirea agenților privați de pază apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Un microbuz cu cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul dintre orașele Bârlad și Adjud # Ziua
Un microbuz cu 18 cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul național dintre orașele Adjud și Bârlad. Vehiculul a fost cuprins din flăcări în mers în această dimineață. Oamenii au reușit să se evacueze la timp, circulația între Adjud și Bârlad a fost oprită pe un sens, transmite Centrul Infotrafic al IGP din […] Articolul Un microbuz cu cetățeni moldoveni la bord a luat foc în România, pe drumul dintre orașele Bârlad și Adjud apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA # Ziua
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se întâlnesc duminică la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Administrației Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio urmează să sosească și ei pentru […] Articolul Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc azi la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Liderii G20 au semnat o declarație finală la summitul din Africa de Sud. Referințele la războiul din Ucraina, cu multe ezitări # Ziua
Statele G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, au adoptat o declarație finală în care, printre altele, condamnă războiul purtat de Rusia în Ucraina, însă acest lucru este făcut indirect. Țara gazdă, Africa de Sud, precizează că documentul final de la Johannesburg, adoptat în timpul primei sesiuni de lucru, nu menționează explicit Rusia sau […] Articolul Liderii G20 au semnat o declarație finală la summitul din Africa de Sud. Referințele la războiul din Ucraina, cu multe ezitări apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă # Ziua
Responsabili din cadrul Ministerului de Interne, ai Serviciului de Informații și Securitate și din Serviciul Vamal vor fi chemați miercuri, 26 noiembrie, la raport în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la Vama Leușeni – Albița. Audierile vor fi organizate de Comisia parlamentară pentru securitate. În aceeași ședință vor fi organizate audieri privind tragedia […] Articolul Responsabili din MAI, SIS și Serviciul Vamal, chemați la audieri în Parlament în cazul contrabandei cu armament de la vamă apare prima dată în ZIUA.md.
22 noiembrie 2025
17:30
Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară # Ziua
Mai mulți lideri europeni și cei ai Japoniei și Canadei, întruniți la Summitul G20 din Africa de Sud, au declarat că planul de pace propus de Statele Unite pentru războiul din Ucraina reprezintă o bază pentru discuții menite să pună capăt conflictului, însă are nevoie de „muncă suplimentară”. Liderii au încercat să echilibreze aprecierea pentru […] Articolul Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Locuitorii din stânga Nistrului vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata serviciilor de întreținere # Ziua
Locuitorii regiunii transnistrene vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata utilităților. Măsura se aplică pe perioada sezonului rece, respectiv între noiembrie 2025 și martie 2026. Sovietul Suprem, așa-zisul organ legislativ al autoproclamatei administrații transnistrene, a decis că restanțele acumulate în această perioadă vor putea fi achitate eșalonat, în tranșe egale, până la sfârșitul anului […] Articolul Locuitorii din stânga Nistrului vor fi scutiți de penalități pentru restanțele la plata serviciilor de întreținere apare prima dată în ZIUA.md.
