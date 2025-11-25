Termoelectrica a finalizat conectarea la căldură a consumatorilor din Chișinău

17:30

Mai mulți lideri europeni și cei ai Japoniei și Canadei, întruniți la Summitul G20 din Africa de Sud, au declarat că planul de pace propus de Statele Unite pentru războiul din Ucraina reprezintă o bază pentru discuții menite să pună capăt conflictului, însă are nevoie de „muncă suplimentară”. Liderii au încercat să echilibreze aprecierea pentru […] Articolul Lideri ai statelor UE și cei ai Japoniei și Canadei, despre planul de pace al SUA pentru războiul din Ucraina: E nevoie de muncă suplimentară apare prima dată în ZIUA.md.