Documentarul moldovenesc „Electing Ms Santa” a câștigat Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival
#diez, 23 noiembrie 2025 11:30
Filmul documentar „Electing Ms Santa", regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională de Filme Documentare.
• • •
Acum 30 minute
11:30
Documentarul moldovenesc „Electing Ms Santa" a câștigat Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival
Filmul documentar „Electing Ms Santa", regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională de Filme Documentare.
Acum 4 ore
09:30
Dacă studiezi în România și încă mai vii acasă de fiecare dată când te îmbolnăvești, trebuie să știi că statul român oferă un șir de servicii medicale gratuite la care poți apela. Acestea sunt decontate prin intermediul Casei Naționale de Asigurări pentru Sănătate (CNAS) și sunt accesibile inclusiv studenților străini. În continuare îți spunem care sunt aceste servicii și cum poți beneficia de ele.
Acum 24 ore
19:15
(video) Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat o versiune actualizată a piesei „Hora fetelor"
Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat piesa „HORA", o versiune actualizată a hitului Irinei Rimes „Hora fetelor". Compoziția îmbină motive etnice ucrainene și motive etnice românești, reinterpretând tema folclorică a libertății și a puterii feminine.
18:15
Al doilea semestru din anul de învățământ este unul important pentru clasele care absolvă ciclul gimnazial și cel liceal. Pe lângă pregătirea pentru examene, elevii susțin și pretestări. Tinerii din clasa a IX-a sunt cei care vor susține, la sfârșitul lunii februarie, primele evaluări.
16:00
Elevii din Republica Moldova vor putea învăța limba chineză la școală. De asemenea, profesorii vor avea posibilitate să urmeze programe de formare destinate predării limbii chineze. Acest lucru va fi posibil datorită semnării unui acord între Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză.
16:00
Ministrul mediului, actorul Emilian Crețu și mai mulți voluntari au plantat o pădure de 10 hectari la Negureni
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori au plantat o pădure pe o suprafață de 10 hectare. Copacii au fost sădiți în satul Negureni, raionul Telenești.
14:00
15 start-upuri din Moldova vor merge la București pentru a-și prezenta afacerile în fața investitorilor români
Pe 3 decembrie, 15 start-upuri tehnologice din Republica Moldova vor merge în România în cadrul evenimentului Moldova Startups Day: Bucharest Edition, unde își vor prezenta afacerile în fața investitorilor români. Acesta este primul eveniment de scară largă organizat de Startup Moldova în țara vecină.
14:00
Profesorii de limba română din școlile alolingve ar putea să susțină examenul de certificare a competențelor lingvistice
Unii profesori de limba română din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale ar putea să susțină examenul de certificare a competențelor lingvistice. Despre acest lucru a anunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă.
12:00
Studenții și elevii de la colegiile cu profil pedagogic vor putea fi mentori în cadrul programului „Matematica de la egal la egal"
Programul „Matematica de la egal la egal" continuă și în acest an de studii. Astfel, elevii de clasa a IX-a vor fi ajutați de colegii lor mai mari să se pregătească pentru examenul la matematică. O noutate a anului curent de învățământ e că în program vor fi implicați și elevii de colegiu, dar și studenții.
Ieri
11:00
Până în 2027, în programa școlară din Republica Moldova se planifică introducerea unor noi direcții educaționale, care să corespundă cerințelor unei societăți moderne. Este vorba despre elemente de educație financiară, de sănătate și de educație media, precizează ministrul educației și cercetării, Dan Perciun.
10:00
(video) Lista filmelor moldovenești lansate în ultimii cinci ani, potrivit Centrului Național al Cinematografiei
Numărul exact al filmelor lansate în Moldova în ultimii cinci ani este greu de stabilit, pentru că nu există niciun registru oficial. Cu toate acestea, Centrul Național al Cinematografiei colectează date pe cont propriu. Potrivit cifrelor prezentate pentru #diez, între 1 ianuarie 2020 și 1 noiembrie 2025 au apărut 48 de producții. Este vorba despre 28 de filme de ficțiune (14 de lung metraj și 14 de scurt metraj), nouă documentare (două de lung metraj și șapte de scurt metraj), două animații de scurt metraj și opt coproducții minoritare. Lista acestora poate fi văzută mai jos.
21 noiembrie 2025
18:45
Excelența Vinului Moldovei, apreciată la Concursul Național „VINUL MOLDOVEI". Competiția revine în decembrie, la finalul unui an de validare globală
Republica Moldova își desemnează ambasadorii vinului la competiția de excelență a sectorului vitivinicol. În perioada 4–6 decembrie 2025, comunitatea vitivinicolă din Republica Moldova se reunește la Concursul Național „VINUL MOLDOVEI", eveniment menit să evidențieze cele mai reprezentative vinuri produse sub brandul de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun" și să consolideze poziționarea lor atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale.
16:45
Peste 400 de întrebări de cultură generală. Cum arată testele pentru obținerea cetățeniei române
Dacă ai aplicat pentru obținerea cetățeniei române trebuie să știi că autoritățile de la București au complicat puțin procesul. Astfel, înainte de depunerea jurământului vei avea de susținut un test de gramatică, lingvistică și cultură generală. Ultimul conține peste 400 de întrebări.
15:45
Cum vor putea obține elevii alolingvi nota „10" la bac la limba română. MEC explică noua procedură
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea primi nota „10", din oficiu, la proba „Limba și literatura română" din cadrul examenului național de bacalaureat. Facilitatea se va aplica tinerilor care vor promova un nou examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română la nivelul B2 sau superior. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), după ce măsura a fost aprobată de Comisia Națională de Examene.
15:45
Absolvenții de gimnaziu din școlile mici nu vor mai susține examenele în instituțiile de învățământ din care fac parte
Începând cu sesiunea de examene din 2026, absolvenții de gimnaziu din școlile mici nu vor mai susține examenele în instituțiile de învățământ din care fac parte. Astfel, comisiile raionale sau municipale din cadrul direcțiilor de învățământ vor fi obligate să formeze centre de examen pentru fiecare raion sau municipiu. Decizia a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării într-o conferință de presă.
14:45
Dacă ești elev(ă) în clasa a IX-a sau a XII-a, probabil știi deja că în acest an va avea loc, pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea competențelor digitale. Pentru susținerea acestui examen s-au înscris 3.200 de elevi de liceu și gimnaziu. Evaluarea competențelor digitale va avea loc pe 26 noiembrie.
14:45
Fondatorul start-upului CityFarm a reprezentat Moldova pe scena Web Summit, în fața a 70.000 de oameni
La Lisabona, Portugalia a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume – Web Summit. La acest eveniment a fost reprezentată și țara noastră de către 10 start-upuri locale. Unul dintre aceste start-upuri este CityFarm – cea mai mare rețea de sere verticale din Republica Moldova. Fondatorul acestuia, Dmitrii Albot, nu doar că a participat la eveniment, dar a și reprezentat țara noastră pe scena Web Summit, în fața a 70.000 de oameni, purtând drapelul Moldovei, alături de participanți din alte peste 150 de țări.
12:45
Agenda culturală și profesională a Chișinăului devine din ce în ce mai bogată, oferind oportunități diverse pentru cei care vor să își petreacă timpul activ și relevant. În perioada următoare, orașul găzduiește o serie de evenimente care aduc împreună tehnologia, muzica, sănătatea, gastronomia și cultura antreprenorială. Am selectat câteva evenimente care merită atenția publicului larg, alături de o recomandare bonus pentru vara viitoare: un festival în aer liber, deja aflat în faza de presale.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:45
Compania Meta va bloca până pe 10 decembrie accesul adolescenților cu vârsta sub 16 ani din Australia la Instagram, Facebook și Threads, pentru a se conforma noii legi naționale ce interzice minorilor utilizarea rețelelor sociale, transmite Reuters. Potrivit Meta, utilizatorii pe care sistemele companiei îi identifică ca având între 13 și 15 ani au început deja să primească notificări în aplicații, prin e-mail și SMS, prin care sunt informați că accesul lor va fi restricționat. Începând cu 4 decembrie, conturile acestora vor fi dezactivate treptat, iar crearea unor noi conturi de către persoane sub 16 ani va fi blocată.
11:45
Teritoriul Kosovo este situat în sudul Serbiei și, chiar dacă și-a obținut independența acum 18 ani, unele țări în continuare nu recunosc statutul regiunii. Istoria sa este marcată de conflicte etnice, intervenție internațională și multe negocieri. Pentru a înțelege de ce Kosovo și-a dorit independența, cum a obținut-o și de ce nu este recunoscut de toate țările, inclusiv de Republica Moldova și România, #diez a analizat evoluția sa istorică și deciziile diplomatice care au fost luate de-a lungul anilor.
10:45
Kvartirnik la „MilleniuM" este un eveniment de performanță scenică incluziv și accesibil tuturor tinerilor de 14 +. Organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM", evenimentul oferă un spațiu primitor, sigur și deschis, unde tinerii pot exersa, explora și împărtăși abilitățile lor muzicale și artistice.
10:45
Premiera spectacolului „Tristețe și bucurie în viața girafelor" ajunge pe scena Teatrului „Alexie Mateevici"
Premiera în Republica Moldova a coproducției internaționale „Tristețe și bucurie în viața girafelor", de Tiago Rodrigues, va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Mare a Teatrului „Alexie Mateevici". Evenimentul marchează prima colaborare de acest tip dintre Asociația Tangent, Teatrul „Alexie Mateevici" și Teatrul Mic din București și se desfășoară în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Contemporan „Andrei Vartic". Premiera va fi precedată de o conferință de presă și de o serie de activități conexe dedicate publicului.
10:45
În școlile din Moldova va fi lansat procesul de pilotare a programelor de educație multilingvă în învățământul primar și secundar, ciclul I și ciclul II, pentru perioada 2025-2028. Inițiativa are drept obiectiv diversificarea ofertelor educaționale și extinderea predării-învățării în mai multe limbi de instruire, prin modele integrate, adaptate contextului actual și standardelor internaționale.
20 noiembrie 2025
18:30
Masterclassuri, pitch-uri și întâlniri cu experți internaționali: la ce activ
Moldox Lab, platforma educațională a Festivalului Internațional de Film Documentar Moldox, a publicat programul complet al Industry Program@Moldox. Este o serie de evenimente profesionale dedicate regizorilor, producătorilor, editorilor și storyteller-ilor vizuali interesați de cinematografia documentară contemporană. Сообщение Masterclassuri, pitch-uri și întâlniri cu experți internaționali: la ce activități poți participa la Industry Program@Moldox появились сначала на #diez.
17:30
Cum să verificați profesional istoricul unui automobil din SUA înainte de cumpărare dacă locuiți în Moldova? # #diez
Importul automobilelor din Statele Unite rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cumpărătorii din Republica Moldova datorită prețului accesibil, echipării bogate și resursei tehnice mari. Totuși, valoarea reală a unui vehicul poate fi evaluată doar prin analiza detaliată a istoricului său. Piața americană este puternic orientată spre licitațiile de asigurări, iar majoritatea mașinilor vândute au trecut prin evenimente care trebuie verificate cu atenție. În continuare este prezentat un proces profesional de verificare, utilizat de experți în importul auto. Сообщение Cum să verificați profesional istoricul unui automobil din SUA înainte de cumpărare dacă locuiți în Moldova? появились сначала на #diez.
17:30
Te pasionează tehnologia și vrei să faci parte din viitorul digital al țării? Înscrie-te la Tekwill Junior Ambassadors # #diez
Programul național „Tekwill în Fiecare Școală” dă startul unei noi ediții a Tekwill Junior Ambassadors (TJA), cea mai amplă competiție IT dedicată elevilor de 13-19 ani din Republica Moldova. Concursul încurajează tinerii să dezvolte soluții digitale cu impact real pentru comunitățile lor – de la aplicații și site-uri web, până la proiecte bazate pe inteligență artificială, antreprenoriat, design grafic și video storytelling. Сообщение Te pasionează tehnologia și vrei să faci parte din viitorul digital al țării? Înscrie-te la Tekwill Junior Ambassadors появились сначала на #diez.
15:30
Educația financiară prinde viață în școlile din Moldova datorită proiectului „Educație economică și antreprenorială în școlile model”, finanțat de maib # #diez
De la Briceni la Cahul, educația financiară capătă o nouă dimensiune în școlile din Republica Moldova, datorită proiectului „Educație economică și antreprenorială în școlile model”, sprijinit de maib și desfășurat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și AO „Junior Achievement Moldova”, ca partener de implementare. Сообщение Educația financiară prinde viață în școlile din Moldova datorită proiectului „Educație economică și antreprenorială în școlile model”, finanțat de maib появились сначала на #diez.
14:30
Concurs pentru elevii de liceu. Scrie un eseu despre valorile democratice ale UE și câștigă o vizită la Parlamentul European # #diez
Autoritatea pentru Partidele Politice Europene și Fundațiile Politice Europene lansează un concurs pentru elevii din Republica Moldova cu vârsta de cel puțin 16 ani. Participanții sunt invitați să realizeze un eseu și o prezentare video pe tema „Cum poate Uniunea Europeană să susțină valorile democratice într-o ordine mondială tot mai afectată de tendințe autocratice?”. Сообщение Concurs pentru elevii de liceu. Scrie un eseu despre valorile democratice ale UE și câștigă o vizită la Parlamentul European появились сначала на #diez.
14:30
Glovo și Mastercard dau startul campaniei Happy Monday pentru comenzile din aplicație – de la restaurantele tale preferate până la magazine și farmacii. Noiembrie și decembrie vin cu o surpriză pentru cei ce achită cu Mastercard – în fiecare luni, prima comandă prin Glovo este livrată gratuit. Сообщение Happy Monday: livrare gratuită Glovo în fiecare luni, cu Mastercard появились сначала на #diez.
14:30
#SuperCoders 2025: peste 2.000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online # #diez
Ediția 2025 a programului #SuperCoders s-a încheiat cu rezultate remarcabile, reunind în acest an 2.030 elevi, profesori și părinți din întreaga țară. Participanții au descoperit cum funcționează tehnologiile bazate pe inteligență artificială și au învățat cum să navigheze sigur în mediul online. Сообщение #SuperCoders 2025: peste 2.000 de elevi, profesori și părinți au învățat despre inteligența artificială și siguranța online появились сначала на #diez.
13:15
Elevii claselor a IX-a – a XII-a sunt invitați să participe la o simulare academică a ONU. Ce presupune activitatea # #diez
Liceul Teoretic „Dante Alighieri” organizează o nouă ediție a DAMUN – Dante Alighieri Model of United Nations. Evenimentul reprezintă o simulare academică a Modelului Organizației Națiunilor Unite, destinată elevilor pasionați de diplomație, dezbateri, relații internaționale și subiecte globale actuale. Сообщение Elevii claselor a IX-a – a XII-a sunt invitați să participe la o simulare academică a ONU. Ce presupune activitatea появились сначала на #diez.
12:15
Maib – lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii # #diez
Maib își consolidează poziția de lider în inovație și experiență pentru clienți, obținând trei distincții importante în cadrul International Customer Experience Awards 2025, eveniment desfășurat la Londra și la care a participat pentru prima dată. Сообщение Maib – lider în experiența clienților: trei premii internaționale care reflectă excelența în servicii появились сначала на #diez.
11:15
Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026 este în proces de realizare. Cum să înscrii evenimentele importante din localitatea ta # #diez
Oficiul Național al Turismului, în colaborare cu Ministerul Culturii, elaborează Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026 – un instrument cheie pentru promovarea Republicii Moldova ca destinație atractivă, autentică și competitivă. Aceasta va include cele mai relevante evenimente din țară, care contribuie la dezvoltarea turismului și la atragerea vizitatorilor. Сообщение Agenda cultural-turistică „Pomul Vieții” 2026 este în proces de realizare. Cum să înscrii evenimentele importante din localitatea ta появились сначала на #diez.
11:15
Designerul moldovean Evgheni Hudorojcov și-a arătat colecția la o prezentare de modă din Dubai # #diez
Designerul moldovean Evgheni Hudorojcov a prezentat una dintre colecțiile sale la evenimentul The Event Dubai din Emiratele Arabe Unite. Anterior, tânărul a participat și la altă prezentare de modă din Dubai. Informația a fost comunicată de către Ambasada Republicii Moldova în EAU. Сообщение Designerul moldovean Evgheni Hudorojcov și-a arătat colecția la o prezentare de modă din Dubai появились сначала на #diez.
10:15
Universitatea Tehnică a Moldovei a fost acceptată oficial în EELISA – European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, una dintre cele mai importante alianțe universitare europene în domeniul ingineriei, științei și inovării. Ceremonia de aderare a avut loc la Istanbul, în cadrul întâlnirilor EELISA Grand Meetings, în prezența rectorului UTM, Viorel Bostan, rectorului Universității Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Mihnea Costoiu, și a prorectorei pentru finanțe și relații internaționale a UTM, Daniela Pojar. Сообщение Universitatea Tehnică a Moldovei, acceptată oficial în Alianța Europeană EELISA появились сначала на #diez.
10:15
Seminarul „Evaluarea curriculumului universitar privind obiectivele învățării legate de rezistența antimicrobiană” # #diez
La data de 19 noiembrie 2025, în cadrul Departamentului Siguranța Alimentelor și Sănătate Publică a facultății de Medicină Veterinară de la Universitatea Tehnică a Moldovei, a avut loc seminarul – instrument cu genericul: ”Evaluarea curriculumului universitar privind obiectivele învățării legate de rezistența antimicrobiană”, organizat de dr. hab., prof. univ. Starciuc Nicolae. Сообщение Seminarul „Evaluarea curriculumului universitar privind obiectivele învățării legate de rezistența antimicrobiană” появились сначала на #diez.
19 noiembrie 2025
18:00
„Pădurea Prieteniei” – ediția II: refacerea ecosistemelor locale și sporirea biodiversității # #diez
Aproape 700 de voluntari s-au reunit în Parcul „Moldova” din orașul Ialoveni pentru a participa la cea de-a doua ediție a acțiunii de plantare „Pădurea Prieteniei”, organizat de Asociația Hai Moldova, cu sprijinul partenerilor Kaufland Moldova, maib, Coca-Cola HBC Moldova, Tucano Coffee Moldova și Primăria orașului Ialoveni. Сообщение „Pădurea Prieteniei” – ediția II: refacerea ecosistemelor locale și sporirea biodiversității появились сначала на #diez.
17:00
Asociațiile studențești din Moldova pot primi granturi de până la 600.000 de lei pentru a implementa proiecte # #diez
Asociațiile studențești din toate universitățile din Republica Moldova pot obține finanțare în sumă de până la 600.000 de lei pentru a-și transforma ideile și inițiativele lor în proiecte. Sunt încurajate proiectele care dezvoltă comunitățile studențești, facilitează participarea în procesele decizionale și creează contexte de cooperare. Сообщение Asociațiile studențești din Moldova pot primi granturi de până la 600.000 de lei pentru a implementa proiecte появились сначала на #diez.
16:00
26 noiembrie este ziua în care circa 3.200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor susține testarea privind competențele digitale. Exercițiul se va desfășura în premieră în Republica Moldova și va avea loc în 74 de școli desemnate centre de testare. Сообщение Când va avea loc testarea națională a competențelor digitale появились сначала на #diez.
15:00
În memoria lui Ilie Ilașcu, joi, 20 noiembrie, va fi declarată zi de doliu în Republica Moldova. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat un decret în acest sens. Сообщение Joi, 20 noiembrie, va fi declarată zi de doliu național în amintirea lui Ilie Ilașcu появились сначала на #diez.
15:00
Anual, în data de 19 noiembrie, marcăm Ziua internațională a bărbaților. Potrivit datelor din anul 2024 de la Biroul Național de Statistică, în Republica Moldova sunt 1,105 milioane de bărbați. Comparativ cu numărul de femei, cel al bărbaților este mai mic cu 171.300. Сообщение Câți bărbați revin la 100 de femei în Moldova și care este speranța de viață a acestora появились сначала на #diez.
14:00
A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. În acest an au apărut trei categorii noi # #diez
Dacă activezi în sfera culturii, poți depune dosarul pentru Premiile în domeniul culturii. Acestea se acordă anual pentru produse de creaţie şi inovaţii artistice cu un impact semnificativ asupra artelor profesioniste, patrimoniului cultural naţional şi internaţional. Сообщение A fost lansat concursul pentru premiile în domeniul culturii. În acest an au apărut trei categorii noi появились сначала на #diez.
14:00
Pneumologia, cea mai dinamică specialitate medicală a secolului, în special după pandemia Covid-19 # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a găzduit primul Congres Național de Pneumologie – eveniment multidisciplinar ce a reunit medici și cercetători științifici pneumologi, interniști, medici de familie, cardiologi, chirurgi, oncologi, precum și alți specialiști de înaltă competență. Сообщение Pneumologia, cea mai dinamică specialitate medicală a secolului, în special după pandemia Covid-19 появились сначала на #diez.
14:00
Young Artist Auction: participă la o licitație silent și susține artiștii tineri din Moldova # #diez
De trei ani, Young Artist Auction susține și promovează arta tânără din Republica Moldova, oferind vizibilitate și oportunități noii generații de artiști. Astfel, în data de 22 noiembrie va avea loc o licitație la care vei putea cunoaște 51 de lucrări ale artiștilor moldoveni. Сообщение Young Artist Auction: participă la o licitație silent și susține artiștii tineri din Moldova появились сначала на #diez.
14:00
35 de ani de colaborare științifică moldo-română prin congresul internațional „Medicină, științe moleculare și de mediu” # #diez
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a găzduit Congresul internațional „Medicină, științe moleculare și de mediu” (MedMolMed - 2025) cu genericul „De la chimie la medicină – 35 de ani de colaborare științifică moldo-română”. Forumul științific s-a desfășurat în perioada 10-15 noiembrie curent, în parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Chimie, Institutul Mamei și Copilului și instituții academice din România (Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „Costin D. Nenițescu”, București și asociațiile profesionale. Сообщение 35 de ani de colaborare științifică moldo-română prin congresul internațional „Medicină, științe moleculare și de mediu” появились сначала на #diez.
14:00
Mergând la pas prin Chișinău, poți observa influențe culturale din întreaga lume: de la restaurante coreene la străzi cu denumiri în cinstea lui Gagarin sau a orașului Paris. Astfel, echipa #diez vrea să vadă cât dintre cele peste 195 de țări însemnate pe glob poate fi descoperit chiar aici, acasă. Mai exact, ne-am propus să explorăm locațiile care oferă o frântură din alte culturi, fie că e vorba despre gastronomie, arhitectură, toponimie, istorie, artă, fie despre cumpărături. Сообщение (foto) Mozart, Swarovski și Julius Meinl. Unde poți găsi Austria în Chișinău появились сначала на #diez.
14:00
O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! # #diez
Orașele luminează în culori calde, aerul miroase a portocale și scorțișoară, iar fiecare clipă e plină de emoție. Așa începe cea mai frumoasă perioadă a anului – Crăciunul. În acest an, maib și Mastercard aduc și mai multă magie în viața ta, cu o promoție care te poate duce chiar în inima Europei. Сообщение O iarnă plină de surprize cu maib și Mastercard. Câștigă călătoria visurilor tale în Europa. Destinația? Tu o alegi! появились сначала на #diez.
13:00
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova i-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa profesorului universitar Florin-Dumitru Mihălțan, doctor în științe medicale, Catedra de pneumologie a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, președinte al Societății Române de Pneumologie. Сообщение Profesorul universitar Florin-Dumitru Mihălțan, Doctor Honoris Causa al USMF появились сначала на #diez.
12:00
Astăzi, 19 noiembrie, în Republica Moldova au căzut primii fulgi din acest sezon. În mare parte, a nins în centrul și nordul țării, iar meteorologii prognozează precipitații în întreg teritoriul Moldovei până la ora 12:00. Сообщение (foto) Cum au surprins internauții prima zăpadă care a căzut în Moldova în acest sezon появились сначала на #diez.
11:00
Din data de 5 decembrie, în centrul capitalei vor fi organizate mai multe activități și manifestări cultural – artistice dedicate sărbătorilor de iarnă. Activitățile vor avea loc în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), în scuarul Arcului de Triumf, în scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, dar și în sectoarele capitalei. Сообщение Programul evenimentelor care vor avea loc în perioada sărbătorilor de iarnă la Chișinău появились сначала на #diez.
