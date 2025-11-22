Când vor avea loc pretestările pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a

11:45

Compania Meta va bloca până pe 10 decembrie accesul adolescenților cu vârsta sub 16 ani din Australia la Instagram, Facebook și Threads, pentru a se conforma noii legi naționale ce interzice minorilor utilizarea rețelelor sociale, transmite Reuters. Potrivit Meta, utilizatorii pe care sistemele companiei îi identifică ca având între 13 și 15 ani au început deja să primească notificări în aplicații, prin e-mail și SMS, prin care sunt informați că accesul lor va fi restricționat. Începând cu 4 decembrie, conturile acestora vor fi dezactivate treptat, iar crearea unor noi conturi de către persoane sub 16 ani va fi blocată.