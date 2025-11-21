Schimbări la Primărie: doi viceprimari pleacă în Parlament, doi sunt propuși în funcție

17:40

Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sângerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda care nu a respectat distanța de siguranță, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. Din fericire, […] Articolul Coliziune gravă la Sângerei: Două mașini, avariate din cauza neatenției la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.