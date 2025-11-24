O femeie a „înviat” în sicriu, cu puțin timp înainte de cremare
Subiectul Zilei, 24 noiembrie 2025 17:00
O femeie de 65 de ani din Thailanda, declarată moartă din greșeală, a fost găsită în viață chiar în sicriu, cu puțin timp înainte să fie cremată. În momentul deschiderii sicriului la templu, rudele au observat că aceasta respira și își mișca ușor corpul, iar ceremonia a fost oprită imediat. Femeia fusese declarată decedată din
Acum 30 minute
17:00
O femeie de 65 de ani din Thailanda, declarată moartă din greșeală, a fost găsită în viață chiar în sicriu, cu puțin timp înainte să fie cremată. În momentul deschiderii sicriului la templu, rudele au observat că aceasta respira și își mișca ușor corpul, iar ceremonia a fost oprită imediat. Femeia fusese declarată decedată din
16:50
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele didactice să își poată primi salariile și premiile fără rețineri. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare.
Acum 2 ore
16:00
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # Subiectul Zilei
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate cu
16:00
Salariile și premiile profesorilor din Chișinău, în pericol. Ceban acuză blocaj politic # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au blocat bugetul de opt ori în acest an că pun în pericol drepturile financiare ale profesorilor. Apelul a fost făcut public într-o postare pe rețelele
Acum 4 ore
14:20
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Totul s-a produs în această dimineață, în apropierea satului Șeptelici, din raionul Soroca. O femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de
13:40
Mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite # Subiectul Zilei
Ministerul Energiei a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-gaz, Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție, pe fondul numărului ridicat de sesizări privind facturile la gaze pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025, când mii de consumatori au reclamat consumuri neobișnuit de mari, facturarea în baza unor volume estimate și erori la
Acum 6 ore
13:00
Fosta deputată Marina Tauber a indicat în declarația de avere pentru anul 2025 că a primit zeci de mii de euro cadouri, la scurt timp după eliberarea sa din funcție. Documentul arată că Tauber a beneficiat de 28.500 de euro drept cadou la ziua de naștere și alți 17.000 de euro la 8 martie. Conform
12:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile locale au inițiat lucrări de securizare a clădirii abandonate Hotelul Național, după multiple incidente și semnalări privind pericolele din zonă. Potrivit edilului, echipele Preturii Centru au intervenit pentru a bloca accesul în imobil. Au fost sudate și închise mai multe intrări, au fost instalate gratii
12:40
Polițiștii sectorului Buiucani au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani din Chișinău, suspectat că și-ar fi transformat apartamentul într-un spațiu de consum al substanțelor narcotice. În urma perchezițiilor autorizate, oamenii legii au depistat pachețele cu droguri de tip PVP („sare") și un dispozitiv artizanal utilizat la consumul acestora. În interiorul locuinței
12:00
Judocanii moldoveni au câștigat șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori. Sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur, una de argint și cinci de bronz. Aurul i-a revenit lui Nelu Malic, la categoria de greutate de până la 55 kg, argintul – Mariei Rusu, la categoria de până la 63 kg. Ovidiu
Acum 8 ore
11:10
O femeie a murit, după ce ar fi fost bătută de către concubinul său. Cadavrul victimei a fost găsit duminică dimineață, în jurul orei 08:30, la o stână din localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 58 de ani. Oamenii legii au stabilit că
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-o locuință din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel, cu o suprafață de 72 m², precum și o anexă de aproximativ 24 m². Intervenția promptă a salvatorilor a prevenit o tragedie: patru butelii cu
10:30
Ion Ceban anunță un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat că, în această săptămână, va fi înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova. Potrivit edilului, în prezent nu există un cadru legal clar, ceea ce generează haos în administrarea și taxarea parcărilor, inclusiv în Chișinău. Proiectul va stabili cine gestionează
09:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului
Acum 12 ore
09:10
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a ajuns la 68.977 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În același interval, 28 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția asupra unei probleme grave — creșterea alarmantă a consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova — însă, în loc să fie discutate soluții, reacția
18:00
Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic # Subiectul Zilei
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii își întăresc cooperarea strategică, punând accent pe investiții și securitate. În cadrul celei de-a patra sesiuni a Dialogului Strategic de la Chișinău, cele două țări au abordat teme precum consolidarea instituțiilor naționale, reziliența la amenințările externe și întărirea cooperării economice. Regatul Unit a anunțat investiții semnificative în capacități
17:40
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sângerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda care nu a respectat distanța de siguranță, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. Din fericire,
17:20
Schimbări la Primărie: doi viceprimari pleacă în Parlament, doi sunt propuși în funcție # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit și viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, care își încheie mandatul la Primărie după ce au obținut funcția de deputat în Parlament din partea Partidului
16:10
Moldova semnează un acord educațional cu China pentru predarea limbii chineze și burse de studii # Subiectul Zilei
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației prin semnarea unui nou acord bilateral. Conform parteneriatului, profesori și voluntari chinezi vor fi trimiși în școlile și universitățile moldovenești, iar cadrele didactice locale vor beneficia de programe de formare și schimb de experiență. Acordul prevede, de asemenea, oferirea de burse de studii în China
15:40
Un accident rutier tragic a avut loc recent pe traseul dintre Comrat și Chirsova, soldat cu decesul unui șofer. Cele două autoturisme implicate s-au ciocnit frontal, iar impactul puternic a făcut ca șoferul, un bărbat de 69 de ani, să moară înainte de a ajunge la spital. Potrivit martorilor, accidentul s-a produs în condiții de
15:00
O autospecială a MAI a ars ca o torță, după ce ar fi fost incendiată chiar în fața secției de Poliție. Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște din cadrul IP Călărași, susțin sursele PulsMedia. Potrivit surselor, ar fi vorba
14:40
Parchetul European (EPPO) s‑a angajat să ofere suport Republicii Moldova prin expertiză și formare profesională, ca parte a consolidării capacității instituționale în lupta împotriva corupției și fraudei. Această colaborare a fost confirmată în cadrul întrevederii dintre ministrul Justiției moldovean, Vladislav Cojuhari, și procurorul‑șef al EPPO, Laura Codruța Kövesi, unde s‑a discutat despre intensificarea cooperării judiciare. Ca parte a sprijinului,
14:30
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru doi ani, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informații confidențiale într-un caz fiscal ce îl implica pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta. În plus, oficialul a fost amendat cu 7 300 de
14:30
Sandu și Berset discută viitoarea președinție a Moldovei la Consiliul Europei și acțiuni concrete pentru consolidarea democrației # Subiectul Zilei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării prin Planul de Acțiune CoE‑Moldova pentru perioada 2025‑2028, care va sprijini reformele democratice, statul de drept și protecția drepturilor omului în
13:00
„Cumpărături sub presiune”: ce riscuri ascund contractele semnate în afara magazinelor # Subiectul Zilei
Contractele negociate și semnate în afara magazinelor — la domiciliu, în stradă sau în alte locuri necomerciale — pot pune consumatorii în situații vulnerabile. Specialiștii atrag atenția că, în astfel de împrejurări, oamenii sunt mai predispuși să cedeze presiunilor comercianților, care pot folosi tehnici insistente pentru a convinge rapid cumpărătorul să semneze. Astfel de contracte
13:00
Chișinău: bărbat reținut după ce la casa lui au fost descoperite droguri PVP și hașiș # Subiectul Zilei
Poliția din Chișinău a efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat, unde au fost descoperite substanțe narcotice: PVP („sare") și hașiș. Autoritățile continuă investigarea cazului pentru a stabili proveniența drogurilor și implicarea celui anchetat. Bărbatul a fost reținut pentru audieri, iar probele ridicate urmează să fie supuse expertizei legale. Pe baza rezultatelor, oamenii legii vor decide
12:10
Vizită terminată cu scandal: reproșurile privind consumul de mâncare și alcool au dus la agresiuni # Subiectul Zilei
O femeie de 50 de ani din Tiraspol a alertat Poliția după ce ar fi fost agresată fizic de o colegă, chiar în propriul apartament. Incidentul a avut loc în urma unei vizite aparent obișnuite, care s-a transformat într-un conflict violent. Potrivit declarațiilor femeii, colega ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în
11:30
Sute de turiști ruși blocați pe croazieră în Turcia după ce Istanbul le-a refuzat acostarea # Subiectul Zilei
Sute de turiști ruși sunt bloc
11:20
Alarmă națională: Ceban solicită intervenție urgentă a statului împotriva traficului de droguri # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit de mult nivelul unor cazuri izolate și s-a transformat într-o amenințare directă la adresa sănătății publice și a siguranței naționale. „Solicităm instituirea stării de urgență […] Articolul Alarmă națională: Ceban solicită intervenție urgentă a statului împotriva traficului de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Tragedie rutieră la Hâncești-Chișinău: mai multe vehicule implicate, rănit transportat la spital # Subiectul Zilei
Un accident rutier a avut loc pe traseul Chișinău–Hâncești, provocând mobilizarea rapidă a echipajelor de poliție și ambulanță. Incidentul s-a produs în prima parte a zilei, iar traficul în zonă a fost parțial blocat pentru mai multe zeci de minute, până la finalizarea intervențiilor. Potrivit informațiilor preliminare, în coliziune au fost implicate două automobile, iar […] Articolul Tragedie rutieră la Hâncești-Chișinău: mai multe vehicule implicate, rănit transportat la spital apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Autoritățile din Republica Moldova au reținut două persoane în legătură cu un dosar de contrabandă cu muniții descoperit la punctul vamal Leușeni. Ancheta este coordonată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră și Inspectoratul Național de Investigații. Potrivit anchetatorilor, urmărirea penală a fost deschisă pentru […] Articolul Percheziții la Leușeni: suspiciuni de trafic de arme și muniții, doi reținuți apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Miss Universe: concurentă din Jamaica, transportată pe targă după o cădere pe scenă # Subiectul Zilei
Momente dramatice au avut loc la competiția Miss Universe, după ce reprezentanta Jamaicăi, Gabrielle Henry, a căzut de pe scenă în timpul prezentării. Incidentul s-a produs în runda în care participantele defilau în rochii de seară, iar căderea a surprins atât publicul, cât și organizatorii. Modelul a fost preluată imediat de echipa medicală și transportată […] Articolul Miss Universe: concurentă din Jamaica, transportată pe targă după o cădere pe scenă apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Un liceu din Fălești este în doliu după decesul profesoarei de matematică, Margareta Belousov. Colegii, elevii și comunitatea educațională au transmis mesaje de regret și sprijin familiilor îndurerate, subliniind că pierderea este resimțită profund. Profesoara Belousov era apreciată pentru dedicarea sa față de elevi și pasiunea pentru predarea matematicii. Prin activitatea sa, a contribuit semnificativ […] Articolul Doliu la liceul din Fălești: profesoara de matematică Margareta Belousov a murit apare prima dată în Subiectul Zilei.
20 noiembrie 2025
18:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea sistemului medical și consolidarea parteneriatului cu UE. Ceban a subliniat că sprijinul constant al Uniunii Europene contribuie semnificativ la implementarea standardelor europene și la dezvoltarea […] Articolul Emil Ceban discută modernizarea sistemului medical cu ambasadorul UE apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Un fost executor judecătoresc, Oleg Casian, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea unei sume importante de bani. În perioada în care activa ca executor, el ar fi încasat peste 2,46 milioane de lei de la o entitate economică, însă a virat doar o parte în contul întreprinderii, restul […] Articolul Oleg Casian, fost executor, primit condamnare grea după ce a fugit din țară apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Soroca este reprezentată de cinci fete ambițioase în Parlamentul Tinerilor din 2025 # Subiectul Zilei
Cinci eleve din Soroca vor participa activ la Parlamentul Tinerilor 2025, anunță autoritățile locale. Această inițiativă le oferă oportunitatea de a-și exprima opiniile, de a discuta teme importante pentru comunitatea lor și de a contribui la luarea deciziilor la nivel național. Participarea fetelor la Parlamentul Tinerilor reflectă angajamentul pieței educaționale și civice de a implica tinerii […] Articolul Soroca este reprezentată de cinci fete ambițioase în Parlamentul Tinerilor din 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
O pană masivă de curent a afectat marți întregul sistem electric din Paris, provocând opriri atât la nivel rezidențial, cât și în rețelele de transport în comun. Numeroase locuințe au rămas fără electricitate, iar sistemul de metrou și trenurile au fost paralizate, generând blocaje majore la nivel urban. Autoritățile locale investighează cauza defecțiunii, iar echipe […] Articolul Criză în capitala Franței: un incident energetic paralizează transportul public apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Descinderi la Goleni și Cupcini: polițiștii au găsit kilograme de marijuana și plante de canabis # Subiectul Zilei
Polițiștii și procurorii din Edineț au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, suspectați de cultivarea și păstrarea drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate peste 5 kilograme de marijuana, plante de canabis și obiecte utilizate pentru consumul substanțelor interzise. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani, anchetatorii au […] Articolul Descinderi la Goleni și Cupcini: polițiștii au găsit kilograme de marijuana și plante de canabis apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Atac devastator la Ternopil — Zelenski anunță bilanț tragic și continuarea căutărilor # Subiectul Zilei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 22 sunt date dispărute, în urma unui atac lansat de ruși asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei. Operațiunile de salvare continuă, implicând peste 230 de salvatori din nouă regiuni, dar distrugerile semnificative fac ca intervenția să fie foarte dificilă […] Articolul Atac devastator la Ternopil — Zelenski anunță bilanț tragic și continuarea căutărilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Dezvăluiri bomba: Ilascu ar fi fost înarmat pentru o salvare, dar ar fi trebuit eliminat # Subiectul Zilei
Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, a făcut declarații controversate referitor la rolul fostului președinte Vladimir Voronin în eliberarea lui Ilie Ilascu, liderul grupului de „Tiraspol-3”. Potrivit lui Pasat, planul inițial nu era doar de eliberare, ci ar fi existat intenția ca Ilascu să fie înarmat și utilizat într-o „operațiune de […] Articolul Dezvăluiri bomba: Ilascu ar fi fost înarmat pentru o salvare, dar ar fi trebuit eliminat apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Carabinierii moldoveni și italieni: un parteneriat consolidat pentru reformă și profesionalizare # Subiectul Zilei
Conducerea Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din Republica Moldova a reafirmat angajamentul de colaborare cu Arma dei Carabinieri din Italia, subliniind importanța parteneriatului pentru modernizarea instituției și alinierea la standarde internaționale. Potrivit conducerii IGC, cooperarea include schimb de experiență, pregătiri comune și sprijin tehnic. Aranjamentul tehnic dintre cele două instituții a fost consolidat recent, reflectând […] Articolul Carabinierii moldoveni și italieni: un parteneriat consolidat pentru reformă și profesionalizare apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Republica Moldova și Franța au semnat o Declarație de Intenție pentru implementarea programului Voluntariat Internațional în Întreprindere (V.I.E.), un mecanism care permite tinerilor profesioniști europeni să desfășoare stagii în companii franceze din țara noastră. Documentul a fost semnat de miniștrii responsabili din ambele state, în cadrul Forumului de Afaceri Franța–Moldova desfășurat la Paris. Oficialii au subliniat […] Articolul Moldova și Franța lansează parteneriatul pentru programul V.I.E. apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli # Subiectul Zilei
O ședință a Consiliului raional Florești s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, după ce pe ordinea de zi a fost inclus subiectul privind închiderea a cinci instituții de învățământ din localitățile raionului. Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care au venit la ședință pentru a-și exprima dezacordul. Mai mulți părinți au luat cuvântul și au cerut autorităților […] Articolul Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19 […] Articolul Dublu omor la Nisporeni: bărbat reținut, suspectat că și-a ucis rudele apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave” care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări”, în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci situații […] Articolul Ceban acuză autoritățile: contrabandă, drone, școli închise și economie în declin apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Igor Dodon îl felicită pe Patriarhul Kiril cu ocazia zilei de naștere și îi mulțumește pentru „întărirea unității Bisericii” # Subiectul Zilei
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere, transmițând un mesaj public în care i-a apreciat activitatea și rolul în viața religioasă ortodoxă. „Îl felicit pe Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere. Munca […] Articolul Igor Dodon îl felicită pe Patriarhul Kiril cu ocazia zilei de naștere și îi mulțumește pentru „întărirea unității Bisericii” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
O tragedie a avut loc miercuri, 19 noiembrie, în orașul Nisporeni, unde cadavrele unei femei de 42 de ani și ale fiicei ei de 20 de ani au fost descoperite în gospodăria familiei. Apelul la serviciul 112 a fost efectuat în jurul orei 15:07, după ce o persoană venită în vizită a găsit femeia decedată […] Articolul Nisporeni: Mamă și fiică, găsite moarte în propria gospodărie apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Prelungire de măsură preventivă: Ion Creangă, sub control judiciar până în ianuarie # Subiectul Zilei
Ion Creangă – fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului – a primit o prelungire de 60 de zile sub control judiciar. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a decis să mențină măsura preventivă pentru încă două luni. Creangă este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Ancheta susține că, între 2023 și 2024, ar […] Articolul Prelungire de măsură preventivă: Ion Creangă, sub control judiciar până în ianuarie apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii. Printre oaspeți […] Articolul Bălți devine centru regional de parteneriate internaționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
