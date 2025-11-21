Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri”
Subiectul Zilei, 21 noiembrie 2025 23:30
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția asupra unei probleme grave — creșterea alarmantă a consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova — însă, în loc să fie discutate soluții, reacția
• • •
Acum 30 minute
23:30
Subiectul Zilei, 21 noiembrie 2025 23:30

Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri"
Acum 6 ore
18:00
Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic # Subiectul Zilei
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii își întăresc cooperarea strategică, punând accent pe investiții și securitate. În cadrul celei de-a patra sesiuni a Dialogului Strategic de la Chișinău, cele două țări au abordat teme precum consolidarea instituțiilor naționale, reziliența la amenințările externe și întărirea cooperării economice. Regatul Unit a anunțat investiții semnificative în capacități
Acum 8 ore
17:40
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sângerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda care nu a respectat distanța de siguranță, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. Din fericire,
17:20
Schimbări la Primărie: doi viceprimari pleacă în Parlament, doi sunt propuși în funcție # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit și viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, care își încheie mandatul la Primărie după ce au obținut funcția de deputat în Parlament din partea Partidului
16:10
Moldova semnează un acord educațional cu China pentru predarea limbii chineze și burse de studii # Subiectul Zilei
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației prin semnarea unui nou acord bilateral. Conform parteneriatului, profesori și voluntari chinezi vor fi trimiși în școlile și universitățile moldovenești, iar cadrele didactice locale vor beneficia de programe de formare și schimb de experiență. Acordul prevede, de asemenea, oferirea de burse de studii în China
Acum 12 ore
15:40
Un accident rutier tragic a avut loc recent pe traseul dintre Comrat și Chirsova, soldat cu decesul unui șofer. Cele două autoturisme implicate s-au ciocnit frontal, iar impactul puternic a făcut ca șoferul, un bărbat de 69 de ani, să moară înainte de a ajunge la spital. Potrivit martorilor, accidentul s-a produs în condiții de
15:00
O autospecială a MAI a ars ca o torță, după ce ar fi fost incendiată chiar în fața secției de Poliție. Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște din cadrul IP Călărași, susțin sursele PulsMedia. Potrivit surselor, ar fi vorba
14:40
Parchetul European (EPPO) s‑a angajat să ofere suport Republicii Moldova prin expertiză și formare profesională, ca parte a consolidării capacității instituționale în lupta împotriva corupției și fraudei. Această colaborare a fost confirmată în cadrul întrevederii dintre ministrul Justiției moldovean, Vladislav Cojuhari, și procurorul‑șef al EPPO, Laura Codruța Kövesi, unde s‑a discutat despre intensificarea cooperării judiciare. Ca parte a sprijinului,
14:30
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru doi ani, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informații confidențiale într-un caz fiscal ce îl implica pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta. În plus, oficialul a fost amendat cu 7 300 de
14:30
Sandu și Berset discută viitoarea președinție a Moldovei la Consiliul Europei și acțiuni concrete pentru consolidarea democrației # Subiectul Zilei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării prin Planul de Acțiune CoE‑Moldova pentru perioada 2025‑2028, care va sprijini reformele democratice, statul de drept și protecția drepturilor omului în
13:00
„Cumpărături sub presiune”: ce riscuri ascund contractele semnate în afara magazinelor # Subiectul Zilei
Contractele negociate și semnate în afara magazinelor — la domiciliu, în stradă sau în alte locuri necomerciale — pot pune consumatorii în situații vulnerabile. Specialiștii atrag atenția că, în astfel de împrejurări, oamenii sunt mai predispuși să cedeze presiunilor comercianților, care pot folosi tehnici insistente pentru a convinge rapid cumpărătorul să semneze. Astfel de contracte
13:00
Chișinău: bărbat reținut după ce la casa lui au fost descoperite droguri PVP și hașiș # Subiectul Zilei
Poliția din Chișinău a efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat, unde au fost descoperite substanțe narcotice: PVP („sare") și hașiș. Autoritățile continuă investigarea cazului pentru a stabili proveniența drogurilor și implicarea celui anchetat. Bărbatul a fost reținut pentru audieri, iar probele ridicate urmează să fie supuse expertizei legale. Pe baza rezultatelor, oamenii legii vor decide
12:10
Vizită terminată cu scandal: reproșurile privind consumul de mâncare și alcool au dus la agresiuni # Subiectul Zilei
O femeie de 50 de ani din Tiraspol a alertat Poliția după ce ar fi fost agresată fizic de o colegă, chiar în propriul apartament. Incidentul a avut loc în urma unei vizite aparent obișnuite, care s-a transformat într-un conflict violent. Potrivit declarațiilor femeii, colega ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în
11:30
Sute de turiști ruși blocați pe croazieră în Turcia după ce Istanbul le-a refuzat acostarea # Subiectul Zilei
Sute de turiști ruși sunt blocați pe vasul de croazieră Astoria Grande, în largul Turciei, după ce autoritățile turceşti au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul, cu peste 600 de pasageri ruși, a ancorat în zona Galataport, dar nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Potrivit surselor, turiștii trebuiau să înceapă debarcarea
11:20
Alarmă națională: Ceban solicită intervenție urgentă a statului împotriva traficului de droguri # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit de mult nivelul unor cazuri izolate și s-a transformat într-o amenințare directă la adresa sănătății publice și a siguranței naționale. „Solicităm instituirea stării de urgență
Acum 24 ore
10:30
Tragedie rutieră la Hâncești-Chișinău: mai multe vehicule implicate, rănit transportat la spital # Subiectul Zilei
Un accident rutier a avut loc pe traseul Chișinău–Hâncești, provocând mobilizarea rapidă a echipajelor de poliție și ambulanță. Incidentul s-a produs în prima parte a zilei, iar traficul în zonă a fost parțial blocat pentru mai multe zeci de minute, până la finalizarea intervențiilor. Potrivit informațiilor preliminare, în coliziune au fost implicate două automobile, iar
10:00
Autoritățile din Republica Moldova au reținut două persoane în legătură cu un dosar de contrabandă cu muniții descoperit la punctul vamal Leușeni. Ancheta este coordonată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră și Inspectoratul Național de Investigații. Potrivit anchetatorilor, urmărirea penală a fost deschisă pentru
09:40
Miss Universe: concurentă din Jamaica, transportată pe targă după o cădere pe scenă # Subiectul Zilei
Momente dramatice au avut loc la competiția Miss Universe, după ce reprezentanta Jamaicăi, Gabrielle Henry, a căzut de pe scenă în timpul prezentării. Incidentul s-a produs în runda în care participantele defilau în rochii de seară, iar căderea a surprins atât publicul, cât și organizatorii. Modelul a fost preluată imediat de echipa medicală și transportată
09:40
Un liceu din Fălești este în doliu după decesul profesoarei de matematică, Margareta Belousov. Colegii, elevii și comunitatea educațională au transmis mesaje de regret și sprijin familiilor îndurerate, subliniind că pierderea este resimțită profund. Profesoara Belousov era apreciată pentru dedicarea sa față de elevi și pasiunea pentru predarea matematicii. Prin activitatea sa, a contribuit semnificativ
Ieri
18:40
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko, în cadrul unei vizite de curtoazie la Ministerul Sănătății. Discuțiile au vizat modernizarea sistemului medical și consolidarea parteneriatului cu UE. Ceban a subliniat că sprijinul constant al Uniunii Europene contribuie semnificativ la implementarea standardelor europene și la dezvoltarea
18:00
Un fost executor judecătoresc, Oleg Casian, a fost condamnat la 9 ani și 6 luni de închisoare pentru delapidarea unei sume importante de bani. În perioada în care activa ca executor, el ar fi încasat peste 2,46 milioane de lei de la o entitate economică, însă a virat doar o parte în contul întreprinderii, restul
18:00
Soroca este reprezentată de cinci fete ambițioase în Parlamentul Tinerilor din 2025 # Subiectul Zilei
Cinci eleve din Soroca vor participa activ la Parlamentul Tinerilor 2025, anunță autoritățile locale. Această inițiativă le oferă oportunitatea de a-și exprima opiniile, de a discuta teme importante pentru comunitatea lor și de a contribui la luarea deciziilor la nivel național. Participarea fetelor la Parlamentul Tinerilor reflectă angajamentul pieței educaționale și civice de a implica tinerii
17:10
O pană masivă de curent a afectat marți întregul sistem electric din Paris, provocând opriri atât la nivel rezidențial, cât și în rețelele de transport în comun. Numeroase locuințe au rămas fără electricitate, iar sistemul de metrou și trenurile au fost paralizate, generând blocaje majore la nivel urban. Autoritățile locale investighează cauza defecțiunii, iar echipe
16:40
Descinderi la Goleni și Cupcini: polițiștii au găsit kilograme de marijuana și plante de canabis # Subiectul Zilei
Polițiștii și procurorii din Edineț au destructurat activitatea ilegală a doi bărbați din localitățile Goleni și Cupcini, suspectați de cultivarea și păstrarea drogurilor. În urma perchezițiilor efectuate, au fost ridicate peste 5 kilograme de marijuana, plante de canabis și obiecte utilizate pentru consumul substanțelor interzise. La domiciliul unui bărbat de 48 de ani, anchetatorii au
16:40
Atac devastator la Ternopil — Zelenski anunță bilanț tragic și continuarea căutărilor # Subiectul Zilei
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 22 sunt date dispărute, în urma unui atac lansat de ruși asupra orașului Ternopil, în vestul Ucrainei. Operațiunile de salvare continuă, implicând peste 230 de salvatori din nouă regiuni, dar distrugerile semnificative fac ca intervenția să fie foarte dificilă
15:40
Dezvăluiri bomba: Ilascu ar fi fost înarmat pentru o salvare, dar ar fi trebuit eliminat # Subiectul Zilei
Fostul șef al Serviciilor de Informații și Securitate, Valeriu Pasat, a făcut declarații controversate referitor la rolul fostului președinte Vladimir Voronin în eliberarea lui Ilie Ilascu, liderul grupului de „Tiraspol-3". Potrivit lui Pasat, planul inițial nu era doar de eliberare, ci ar fi existat intenția ca Ilascu să fie înarmat și utilizat într-o „operațiune de
15:40
Carabinierii moldoveni și italieni: un parteneriat consolidat pentru reformă și profesionalizare # Subiectul Zilei
Conducerea Inspectoratului General de Carabinieri (IGC) din Republica Moldova a reafirmat angajamentul de colaborare cu Arma dei Carabinieri din Italia, subliniind importanța parteneriatului pentru modernizarea instituției și alinierea la standarde internaționale. Potrivit conducerii IGC, cooperarea include schimb de experiență, pregătiri comune și sprijin tehnic. Aranjamentul tehnic dintre cele două instituții a fost consolidat recent, reflectând
15:40
Republica Moldova și Franța au semnat o Declarație de Intenție pentru implementarea programului Voluntariat Internațional în Întreprindere (V.I.E.), un mecanism care permite tinerilor profesioniști europeni să desfășoare stagii în companii franceze din țara noastră. Documentul a fost semnat de miniștrii responsabili din ambele state, în cadrul Forumului de Afaceri Franța–Moldova desfășurat la Paris. Oficialii au subliniat
14:30
Ceartă la ședința Consiliului raional Florești: Părinții se opun închiderii a 5 școli # Subiectul Zilei
O ședință a Consiliului raional Florești s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată, după ce pe ordinea de zi
13:20
Ieri, oamenii legii au fost alertați de o persoană care a anunțat descoperirea cadavrului unei tinere strangulate, într-o gospodărie din oraș. La fața locului, polițiștii au găsit în locuință cadavrul unei femei de 42 de ani, prezentând o plagă în regiunea gâtului, iar în curte — trupul neînsuflețit al fiicei acesteia, în vârstă de 19 […] Articolul Dublu omor la Nisporeni: bărbat reținut, suspectat că și-a ucis rudele apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, afirmând că după alegeri societatea se confruntă cu „realități grave” care nu sunt reflectate suficient în presa afiliată puterii. Potrivit lui, autoritățile centrale sunt „plecate prin deplasări”, în timp ce în țară se acumulează probleme majore. Edilul aduce în discuție cinci situații […] Articolul Ceban acuză autoritățile: contrabandă, drone, școli închise și economie în declin apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Igor Dodon îl felicită pe Patriarhul Kiril cu ocazia zilei de naștere și îi mulțumește pentru „întărirea unității Bisericii” # Subiectul Zilei
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere, transmițând un mesaj public în care i-a apreciat activitatea și rolul în viața religioasă ortodoxă. „Îl felicit pe Sanctitatea Sa, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, Kiril, cu ocazia zilei de naștere. Munca […] Articolul Igor Dodon îl felicită pe Patriarhul Kiril cu ocazia zilei de naștere și îi mulțumește pentru „întărirea unității Bisericii” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
O tragedie a avut loc miercuri, 19 noiembrie, în orașul Nisporeni, unde cadavrele unei femei de 42 de ani și ale fiicei ei de 20 de ani au fost descoperite în gospodăria familiei. Apelul la serviciul 112 a fost efectuat în jurul orei 15:07, după ce o persoană venită în vizită a găsit femeia decedată […] Articolul Nisporeni: Mamă și fiică, găsite moarte în propria gospodărie apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Prelungire de măsură preventivă: Ion Creangă, sub control judiciar până în ianuarie # Subiectul Zilei
Ion Creangă – fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului – a primit o prelungire de 60 de zile sub control judiciar. Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani) a decis să mențină măsura preventivă pentru încă două luni. Creangă este acuzat de trădare de patrie și complot împotriva statului. Ancheta susține că, între 2023 și 2024, ar […] Articolul Prelungire de măsură preventivă: Ion Creangă, sub control judiciar până în ianuarie apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Municipiul Bălți devine o ancoră a parteneriatelor internaționale din regiune. Doar în ultimele zile a fost semnat un nou acord de înfrățire și a fost lansat un nou proiect european cultural. Prin semnarea Acordului de înfrățire cu comunitatea teritorială Solotvino din Ucraina, orașul a făcut încă un pas important în dezvoltarea cooperării internaționale. „M-am bucurat să salut în orașul nostru delegația din Transcarpatia, condusă de primarul Vasilii Iovdii. Printre oaspeți […] Articolul Bălți devine centru regional de parteneriate internaționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinău # Subiectul Zilei
De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj în care subliniază importanța protecției copiilor și a investițiilor în serviciile destinate acestora. Edilul afirmă că în capitală trăiesc aproape 170.000 de copii, iar municipalitatea trebuie să asigure condiții sigure, acces la educație, servicii medicale și sprijin social. Potrivit datelor […] Articolul Primarul Capitalei marchează Ziua Drepturilor Copilului: peste 170.000 de copii trăiesc în Chișinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Activist reproșează unui șofer parcarea pe trotuar după ce mașina i-a fost zgâriată # Subiectul Zilei
Un conflict a izbucnit între un activist civic și un șofer care și-a parcat mașina pe trotuar, după ce activistul susține că șoferul i-a zgâriat mașina. Cazul a fost relatat recent, generând discuții aprinse despre parcările ilegale și responsabilitatea șoferilor. Potrivit activistului, parcarea vehiculului pe trotuar nu doar că îngreunează accesul pietonilor, dar a dus […] Articolul Activist reproșează unui șofer parcarea pe trotuar după ce mașina i-a fost zgâriată apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Tinerii și studenții din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține granturi de până la 600.000 lei pentru proiecte inovatoare. Programul este inițiat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Tineret, și vizează susținerea ideilor proactive ale organizațiilor studențești. Finanțarea este structurată după tipul proiectului: Scopul programului este de a întări implicarea […] Articolul Studenții pot obține granturi de până la 600.000 lei pentru proiecte inovatoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Un automobil Mercedes a fost complet ars într-un incendiu produs astăzi, 5 noiembrie 2025, pe un traseu în apropierea satului Lucășeuca, raionul Orhei. Apelul la numărul de urgență 112 a fost recepționat la ora 11:31. La fața locului au intervenit pompierii și salvatorii, care au localizat incendiul la 11:45, iar focul a fost lichidat complet […] Articolul Un Mercedes a ars în totalitate într-un incendiu pe un traseu din raionul Orhei apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis astăzi demersul procurorilor și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv aplicat în privința lui Vladimir Plahotniuc, în cadrul cauzei penale în care acesta este inculpat. Tot astăzi, instanța a dispus începerea cercetării probelor materiale, marcând o etapă importantă în desfășurarea procesului. Următoarea ședință este programată pentru 21 […] Articolul Instanța admite prelungirea măsurii preventive pentru Plahotniuc apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
25 de percheziții transnaționale: patru familii acuzate de exploatare sexuală, România–Italia # Subiectul Zilei
Autoritățile din România și Italia au desfășurat o serie de percheziții, în cadrul unei operațiuni coordonate de Europol și Eurojust, pentru destructurarea unei rețele de crimă organizată acuzate de exploatare sexuală și proxenetism. Investigația vizează o grupare formată din patru familii, cu structură piramidală, care ar fi exploatat zeci de victime, în special pe teritoriul […] Articolul 25 de percheziții transnaționale: patru familii acuzate de exploatare sexuală, România–Italia apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Primarul Chișinăului cere transparență totală în cheltuirea împrumuturilor și deciziile de urgență # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a solicitat public Guvernului să efectueze un audit complex al deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale, în special pentru perioada 2022–2023, când aproape doi ani a fost declarată stare de urgență în Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, membrii comisiei au luat decizii importante în domenii precum energia, justiția, economia, mass-media, infrastructura, […] Articolul Primarul Chișinăului cere transparență totală în cheltuirea împrumuturilor și deciziile de urgență apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Un bărbat a fost reținut de autoritățile de frontieră după ce s-a constatat că transporta peste 90 de articole de parfumerie nedeclarate. Produsele erau ascunse printre bagajele personale, iar declarația vamală depusă de pasager nu reflecta această cantitate. În urma controlului, bunurile au fost ridicate de serviciul vamal și riscă să fie confiscate. De asemenea, […] Articolul Bărbat prins la vamă cu peste 90 de parfumuri nedeclarate apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Polițiștii de frontieră au descoperit asupra unui cetățean moldovean care revenea din Franța o substanță vegetală de culoare verzuie, despre care există suspiciunea că ar fi una interzisă. Persoana a fost reținută pentru cercetări, iar substanța ridicată urmează să fie supusă expertizei pentru a stabili cu exactitate natura ei. Anchetatorii investighează circumstanțele, iar cazul va […] Articolul Droguri depistate asupra unui călător care venea din Franța apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Clădirea fostului Hotel „Național”, lovită de degradare și nesecurizată – copii intrați fără restricții # Subiectul Zilei
Fostul Hotel „Național” din Chișinău rămâne și astăzi un pericol deschis pentru minori, atrag atenția autoritățile de ordine. Clădirea abandonată, aflată în stare avansată de degradare, continuă să fie accesibilă oricui, inclusiv copiilor și adolescenților, care pătrund frecvent în interiorul ei, riscând accidente grave. Poliția declară că a emis în ultimii ani numeroase sesizări către […] Articolul Clădirea fostului Hotel „Național”, lovită de degradare și nesecurizată – copii intrați fără restricții apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Una dintre principalele vulnerabilități la adresa securității țării este lipsa de comunicare între stat și cetățenii săi. Ștefan Țîbuleac, șeful Serviciului Consiliului de Securitate Națională al Administrației Prezidențiale a Republicii Moldova, a declarat acest lucru în cadrul unui discurs susținut miercuri la Forumul de Securitate din Moldova 2025. „Amenințările hibride vizează, printre altele, subminarea relațiilor […] Articolul Oficial: Lipsa de comunicare între stat și cetățean reprezintă o vulnerabilitate apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Primul autobuz restaurat iese pe linie la Bălți – Petkov: „Mai multe vehicule, mai mult confort!” # Subiectul Zilei
Astăzi, la Bălți a fost pus pe rută primul autobuz municipalcomplet restaurat. Vehiculul a fost pregătit pentru exploatare despecialiștii Întreprinderii Municipale „Troleibuzul”, care au efectuat întregul ciclu de reparații și servicii tehnice. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a precizat că în următoarele zile va fi lansat pe linie încă un autobuz restaurat. „Acest autobuz este […] Articolul Primul autobuz restaurat iese pe linie la Bălți – Petkov: „Mai multe vehicule, mai mult confort!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a distrus un lot de 2 000 de kilograme de amidon de cartofi modificat genetic, reținut înainte de a fi pus în vânzare. Autoritățile au identificat în acest lot un element genetic nepermis, ceea ce a dus la decizia de eliminare completă a produsului. Distrugerea a fost realizată prin incinerare, […] Articolul Controlul ANSA împiedică intrarea pe piață a amidonului modificat genetic apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Alexandru Slusari, fost vicepreședinte al Parlamentului și reprezentant al Asociației „Forța Fermierilor”, a criticat practicile supermarketurilor din Republica Moldova, unde produsele autohtone sunt plasate pe rafturile inferioare. Această strategie reduce vizibilitatea și, implicit, vânzările produselor locale, favorizând importurile. Slusari atrage atenția că legea care prevede o cotă minimă de produse autohtone în magazine nu este […] Articolul Produsele autohtone, ascunse pe rafturile de jos în magazinele din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Un tânăr din Republica Moldova a fost prins la vamă cu un act de identitate falsificat, ascuns ingenios în pantof. Poliția de frontieră a descoperit buletinul romanesc contrafăcut în interiorul încălțărilor, iar documentul nu a corespuns normelor legale de formă și fond. Persoana a fost reținută pentru fals material în înscrisuri oficiale, iar asupra sa […] Articolul Tânăr moldovean, prins la vamă cu un buletin românesc fals ascuns în pantof apare prima dată în Subiectul Zilei.
