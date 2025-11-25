VIDEO// Primăria: Fără votul CMC nu pot fi achitate salariile și premiile profesorilor

09:10

Un medic stomatolog din România, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut de poliție după ce ar fi încercat să dea foc cabinetului unui coleg. Incidentul s-a petrecut la o clinică din Pitești, unde bărbatul s-ar fi prezentat având asupra sa o canistră cu combustibil. Potrivit anchetatorilor, stomatologul ar fi lăsat și o […] Articolul Medic stomatolog reținut după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg apare prima dată în Subiectul Zilei.