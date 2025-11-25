Ministrul Energiei Dorin Junghietu despre tarifele la gaze: „ANRE va decide, noi doar urmărim piața”
Radio Chisinau, 25 noiembrie 2025 08:55
În luna decembrie Energocom va furniza pachetul de date și calculele către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) pentru a evalua oportunitatea de ajustare a prețurilor la gaze, potrivit ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a oferit detalii privind evaluarea prețurilor la gaze pentru consumatorii din Republica Moldova, în cadrul emisiunii În Context, difuzată în această seară la postul public Moldova 1, transmite MOLDPRES.
• • •
Șaptesprezece percheziții, inclusiv la instituții publice, au loc marți dimineață, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, R. Moldova și alte state din fosta URSS. Acuzațiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals și complicitate la fals informatic, în cazul emiterii de documente de identitate românești neconforme cu realitatea, în ceea ce privește domiciliul, dar al dobândirii cetățeniei române.
În această dimineața, Poliția de Frontieră a fost alertată de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind detectarea unei drone de tip Shahed în sudul Republicii Moldova.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 25 noiembrie, cer variabil, fără precipitații. Dimineața în unele zone se va semnala ceață slabă, care poate reduce vizibilitatea.
Planul de pace propus de Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina a produs un șoc geopolitic în întreaga Europă. Departe de a reprezenta un cadru echilibrat de negociere, documentul pare – așa cum observa Bob Seely, fost parlamentar britanic, citat de Daily Mail – „mai degrabă redactat pe antetul Kremlinului decât ca o inițiativă venită de la Washington”. Similaritatea izbitoare dintre condițiile impuse Kievului și vechile cerințe maximaliste ale Moscovei stârnește întrebări grave nu doar cu privire la sustenabilitatea păcii în regiune, ci și la viitorul securității europene. În subsidiar, planul riscă să reconfigureze harta politică a Europei de Est, cu consecințe directe asupra Republicii Moldova.
Vinul Moldovei încheie anul în care a strălucit pe scena mondială, cu o ediție specială a Vernisajului Vinului. Pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului, va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra realizările internaționale care au marcat un an excepțional pentru întreaga industrie. Pe parcursul lui 2025, țara noastră a găzduit două evenimente de talie internațională: cea de-a 46-a ediție a Congresului Mondial OIV, cel mai important forum global științific și tehnic al vinului, și Concours Mondial de Bruxelles, ediția dedicată spumantelor. Astfel, ediția de iarnă a Vernisajului Vinului recapitulează cele mai importante momente, în care „Vinul Moldovei. Uimitor de bun”, a devenit un jucător de talie internațională și și-a consolidat poziția pe harta vinicolă mondială.
Spitalul Ministerului Sănătății ar putea fi transformat într-un Centru republican de excelență # Radio Chisinau
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a avut astăzi, 24 noiembrie, o întrevedere oficială cu Ambasadorul Republicii Cehe în Republica Moldova, Jaromír Plíšek. Discuțiile au vizat proiectele implementate cu sprijinul Guvernului ceh, în special inițiative de modernizare a infrastructurii medicale și de îmbunătățire a accesului la tehnologii moderne.
Parlamentele europene rămân alături de Republica Moldova în procesul de integrare europeană și în implementarea reformelor necesare modernizării statului. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, după discuțiile purtate astăzi, la Stockholm, cu omologii săi din Lituania, Croația și Bulgaria, comunică MOLDPRES.
Ambasadoru Cristian-Leon Țurcanu s-a întâlnit cu ministra muncii Natalia Plugaru. Parteneriatul în domeniul social și al digitalizării serviciilor, pe agenda discuțiilor # Radio Chisinau
Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a avut astăzi o întrevedere oficială cu ministrul muncii și protecției sociale Natalia Plugaru, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău. Întâlnirea a vizat consolidarea cooperării bilaterale între România și Republica Moldova în mai multe domenii de interes comun.
Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există” # Radio Chisinau
Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.
Instituțiile publice ce au contracte cu Lukoil-Moldova riscă să rămână fără carburanți # Radio Chisinau
Autoritățile publice centrale și locale, direcțiile finanțe și trezoreriile regionale au fost atenționate de Ministerul Finanțelor despre necesitatea optimizării consumului de carburanți și gestionarea prudentă a resursele disponibile, după sancțiunile impuse companiei Lukoil de către Statele Unite.
Eugen Osmochescu, la Summitul Global pentru Industrie: Tranziția către energia verde și digitalizarea - esențiale pentru fortificarea economiei naționale # Radio Chisinau
Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, participă la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), evenimente care reunesc lideri guvernamentali și reprezentanți ai sectorului industrial din întreaga lume. În discursul său din deschiderea summitului, ministrul a subliniat că economia mondială se confruntă cu provocări tot mai complexe, iar acestea impun o transformare industrială durabilă, bazată pe leadership guvernamental coerent, instituții solide și un sector privat inovator și adaptabil.
Ședința în dosarul lui Constantin Țuțu, suspectat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, care urma să aibă loc astăzi, a fost amânată, comunică MOLDPRES.
Semnarea contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz, discutată de premierul Alexandru Munteanu și ambasadoarea Bulgariei la Chișinău # Radio Chisinau
Consolidarea rezilienței și a securității energetice a Republicii Moldova, inclusiv importanța semnării contractului dintre Energocom și Bulgartransgaz, a fost discutată deprim-ministrul Alexandru Munteanu și Ambasadoarea Bulgariei la Chișinău Maya Dobreva. Bulgaria și-a reconfirmat sprijinul ferm pentru parcursul european al Republicii Moldova și pentru proiectele care asigură stabilitatea și bunăstarea cetățenilor.
Negocierile de pace SUA-Ucraina de la Geneva s-au încheiat. Zelenski anunță ce urmează # Radio Chisinau
În vreme ce discuțiile din Elveția s-au încheiat pentru moment, negocierile pe tema unui acord de pace continuă, scrie Reuters.
Emmanuel Macron inaugurează un cenotaf în memoria lui Robert Badinter, personalitate cu orgini din Republica Moldova # Radio Chisinau
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul național din centrul Parisului unde sunt omagiate marile personalități ale istoriei franceze. „Este un gest de recunoaștere națională pentru una dintre conștiințele morale ale Europei, o personalitate cu origini din Republica Moldova”, a subliniat Mnisterul Afacerilor Externe.
MALURI DE PRUT | Jurnalistul și omul de radio de la Iași, Florin Bălănescu: Sunt convins că salvarea neamului românesc va veni, ca în 1918, tot de la voi (VIDEO) # Radio Chisinau
Cunoscutul om de radio de la Iași, Florin Bălănescu, autor a peste o mie de interviuri, adunate în mai multe volume, un mare iubitor al Basarabiei, a fost invitatul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
CSJ reia de la zero dosarul „Sacoșa”, în care e judecat Igor Dodon. Marți e prima ședință # Radio Chisinau
Dosarul numit generic „Sacoșa”, în care ex-președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Informația a fost confirmată pentru IPN de șefa Direcției instanței pentru informare și relații cu publicul, Corina Moraru.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Reuniunea liderilor UE. Nicușor Dan: Negocierile de pace privind Ucraina trebuie să țină seama de securitatea R. Moldova # Radio Chisinau
Nicușor Dan a participat, prin videoconferință, la reuniunea liderilor UE privind Ucraina. Potrivit unui mesaj transmis pe X, președintele României a subliniat „legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”, cerând astfel ca „actualele negocieri de pace să țină seama de acest aspect”.
Precizările Moldelectrica privind posibila reluare a importului de energie de la centrala de la Cuciurgan # Radio Chisinau
Întreprinderea de stat Moldelectrica vine cu clarificări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Chișinăul ar relua importul de energie de la Cuciurgan. Instituția precizează că includerea centralei pe lista operatorilor precalificați nu indică o reluare a importurilor, ci reprezintă doar un statut tehnic pe care centrala îl deține încă din 2021, transmite IPN.
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă la conferința ODIHR dedicată integrității parlamentare # Radio Chisinau
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 24–25 noiembrie, la o conferință internațională desfășurată la Erevan, Republica Armenia, dedicată dezvoltării standardelor de integritate parlamentară. Evenimentul este organizat de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).
Începând de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de intrare/ieșire (EES) devine operațional și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea.
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou München 1938”. Senatorii americani critică dur înțelegerea Putin-Trump # Radio Chisinau
Politicienii americani care se opun capitulării Ucrainei în fața agresorului nu s-au zgârcit în weekend cu aprecieri dure la adresa planului „pașnic” susținut de Donald Trump. Documentul, care a fost de fapt redactat de Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, a fost numit „planul lui Putin”, fiind comparat atât cu acordul de la München din 1938, cât și cu retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan în 2021.
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, la Chișinău. Alexandru Munteanu: „Sprijinul Comitetului European al Regiunilor și cel al României rămân decisive pentru avansarea parcursului european” # Radio Chisinau
Peste 100 de primari din Rep. Moldova și din state membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Chișinău pentru a discuta progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul a avut loc în cadrul celei de-a doua ședințe a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, transmite Radio Chișinău.
Carburanții auto se ieftinesc. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 noiembrie.
Summitul Platformei Crimeea, la Stockholm. Igor Grosu. „Noi știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Mesajul R. Moldova este clar și consecvent: suntem alături de Ucraina” # Radio Chisinau
Partenerii europeni ai Ucrainei trebuie să țină cont de faptul că Federația Rusă intenționează să obțină o recunoaștere legală a teritoriile ocupate, a atenționat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la cel de-al doilea Summit parlamentar al „Platformei Crimeea”, care se desfășoară la Stockholm. Președintele Legislativului, Igor Grosu, prezent la eveniment, a reafirmat sprijinul Rep. Moldova pentru Ucraina, de care depinde stabilitatea întregii regiuni, transmite Radio Chișinău.
Hotelul Național va fi supravegheat cu 24 de camere. Autoritățile capitalei au blocat intrările # Radio Chisinau
Autoritățile capitalei anunță instalarea a 24 de camere de monitorizare video a fostului Hotel Național, aceasta fiind una din măsurile luate după decesul unei minore la clădirea abandonată, acum două săptămâni. Primarul Ion Ceban a menționat, la ședința operativă a serviciilor municipale, că setul de camere a fost oferit gratuit de o companie în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”, transmite IPN.
Alexandru Tănase: Dacă Rusia ar obține de la americani un mandat de influență nelimitată în fostul spațiu sovietic, Chișinăul ar trebui să inițieze consultări cu Bucureștiul privind perspectiva viitoare a celor două state românești # Radio Chisinau
Moscova ar putea obține cu ușurință de la americani un mandat de influență nelimitată în fostul spațiu sovietic, în urma unui eventual plan de pace în Ucraina, iar în aceste condiții, există riscul ca Republica Moldova să rămână cu suveranitate limitată și sub controlul Rusiei, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale și editorialistul Alexandru Tănase într-un interviu pentru Radio Chișinău. În acest context, autoritățile de la Chișinău trebuie să anticipeze și să contureze încă de pe acum o strategie proprie, în strânsă coordonare cu Bucureștiul, privind perspectiva viitoare a celor două state românești, a opinat expertul în interviul realizat de Cristina Sănduță.
O delegație a Legislativului participă la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Radio Chisinau
Delegația Parlamentului participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada 23 – 25 noiembrie curent, la Sofia, Bulgaria.
Polițiștii de frontieră din România au reținut un cetățean din Republica Moldova urmărit de Interpol # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, România, au depistat și predat autorităților competente un cetățean din Republica Moldova care era urmărit de Interpol.
Agenția Servicii Publice lansează un nou serviciu electronic ce le permite operatorilor din domeniul cazării turistice să solicite online certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică. Cererea poate fi depusă prin platforma de dezvoltare a serviciilor electronice, fără a mai fi necesară deplasarea la subdiviziunile instituției, transmite IPN.
Operatorii de gaze au termen de 10 zile să raporteze problemele la citirea contoarelor # Radio Chisinau
Chișinău-Gaz și ceilalți operatori de gaze sunt obligați să prezinte în maximum 10 zile un raport privind citirea contoarelor la distanță și accesul consumatorilor. Raportul trebuie să conțină și măsurile aplicate, inclusiv relocarea contoarelor la limita de proprietate, transmite IPN.
Militarii Armatei Naționale au plecat la București pentru a participa la parada militară # Radio Chisinau
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naționale a României.
Peste 3.800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost depistate în zilele de weekend în întreaga țară.
970 de bucăți de trabucuri depistate de angajații Serviciului Vamal la postul vamal Briceni # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului Vamal au descoperit o tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de trabucuri, contracarată în postul vamal Briceni.
Judocanii moldoveni au câștigat șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori. Sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur, una de argint și cinci de bronz.
Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare.
Istoria unei cântărețe, actrițe, autoare de cântece, considerată a fi cea mai populară cântăreață italiană de muzică ușoară.
Curtea Constituțională (CC) a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost pronunțată în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC).
În luna octombrie, cererea netă de valută a agenților economici a depășit oferta provenită de la persoanele fizice, gradul de acoperire coborând la 82%, față de 83,6% în septembrie, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN.
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025). Sunt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova.
Intervenție de urgență: Pompierii au prevenit o explozie în Dondușeni după evacuarea a patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări # Radio Chisinau
Pompierii din nordul R. Moldova au prevenit o explozie evacuând din interiorul unei locuințe patru butelii de gaz
Republica Moldova își asigură rezervele de gaze pentru iarnă. ANRE confirmă constituirea aproape integrală a stocurilor strategice # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 924 de milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
În perioada 17 - 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei.
Banca Națională a Moldovei a stabilit astăzi, 24 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar.
