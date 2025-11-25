Boris Johnson critică dur „planul de pace” al lui Donald Trump: „O trădare completă a Ucrainei”
SafeNews, 25 noiembrie 2025 07:40
Fostul premier britanic Boris Johnson a lansat critici dure la adresa „planului de pace" propus de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Într-un articol publicat în Daily Mail, citat de Ukrinform, Johnson a susținut că propunerea americană reprezintă, de fapt, o capitulare în fața Kremlinului. Johnson a sugerat că […]
Acum 5 minute
08:00
Un vulcan din nord-estul Etiopiei a erupt pentru prima dată în aproximativ 12.000 de ani, aruncând în atmosferă coloane dense de fum și cenușă de până la 14 kilometri, care s-au extins peste Marea Roșie, în direcția Yemenului și Omanului, transmite The Guardian. Vulcanul Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar, aproape de granița cu Eritreea, […]
08:00
Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova în data de 25 noiembrie, cu temperaturi minime care vor coborî până la -2°C. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud-est, atingând în rafale până la 27 km/h, iar umiditatea aerului se va situa între 65% și 70%. În nordul țării, temperaturile vor […]
Acum 15 minute
07:50
VIDEO | Primul martor în dosarul lui Andronachi, audiat. Ex-deputatul a lipsit de la ședință # SafeNews
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat pe 24 noiembrie. Andronachi nu a fost prezent în sala de judecată, fiind deținut preventiv într-o altă cauză penală. La ședință a participat însă coînvinuitul său, Anatolie Blonschi. Martorul audiat, […]
07:50
35,5 litri de alcool şi 550 de litri de motorină ascunși într-un autocar din Moldova, depistați la frontiera României # SafeNews
550 de litri de motorină ascunși într-un rezervor improvizat al unui autocar înmatriculat în Republica Moldova au fost depistați la Punctul de Trecere Albița. Descoperirea a fost făcută de autoritățile de frontieră din România, în urma unui control amănunțit efectuat asupra vehiculului condus de un bărbat de 40 de ani, cu cetățenie română și moldovenească. […]
Acum 30 minute
07:40
Circa 100 de ruși și moldoveni ar fi obținut ilegal acte românești. Unde au fost depistate ultimele cazuri # SafeNews
În jur de 100 de persoane sunt suspectate că au obţinut certificate false de cetăţenie. În Sectorul 6 al Bucureștiului, Direcția de Evidență a Populației a descoperit șase astfel de cazuri de cetățeni ruși care au obţinut ilegal cetăţenia română, cu scopul de a călători în alte state ale Uniunii Europene. În urmă cu câteva […]
07:40
Fostul premier britanic Boris Johnson a lansat critici dure la adresa „planului de pace” propus de președintele american Donald Trump pentru încetarea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Într-un articol publicat în Daily Mail, citat de Ukrinform, Johnson a susținut că propunerea americană reprezintă, de fapt, o capitulare în fața Kremlinului. Johnson a sugerat că […]
07:40
Alertă aeriană declanşată în toată Ucraina. Oficial ucrainean: „„Dronele Shahed şi rachetele de croazieră inamice sunt în aer” # SafeNews
Explozii puternice au răsunat în Kiev în noaptea de luni spre marţi, după o alertă aeriană declanşată în toată ţara, relatează AFP, citat de news.ro. „Există o ameninţare cu rachete asupra întregii Ucraine", au avertizat forţele aeriene pe Telegram, şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkacenko, raportând o ameninţare cu rachete balistice. „Dronele Shahed şi […]
Acum o oră
07:30
Contractul dintre Energocom și Bulgartransgaz, discutat la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Bulgariei # SafeNews
Semnarea contractului dintre Energocom și operatorul bulgar Bulgartransgaz a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii premierului Alexandru Munteanu cu ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva. Oficialii au subliniat necesitatea finalizării acordului, evidențiind rolul acestuia în consolidarea rezilienței și securității energetice ale țării. Diplomata bulgară a reiterat sprijinul Bulgariei pentru parcursul european […]
07:20
În Sankt Petersburg, un grup de deținuți, selectați pentru a fi trimiși pe front, au ucis șoferul mașinii de escortă și au fugit: aceștia erau transportați direct din închisoare pe front. În districtul Vsevolzhsk (la marginea estică a Sankt Petersburgului), un grup de deținuți deosebit de periculoși, care erau transferați din închisoare pentru a fi […]
07:20
Premieră mondială: Un sportiv din Ucraina câștigă pentru prima dată Cupa Imperială la sumo # SafeNews
Pentru prima dată în istoria prestigioasei Cupe Imperiale a Japoniei la sumo, trofeul a fost câștigat de un sportiv originar din Ucraina. Daniil Iavgusișin, în vârstă de 21 de ani, a obținut victoria istorică sub numele său de ring, Aonisiki, un pseudonim în care apare ideograma pentru „albastru" – o trimitere directă la culorile drapelului […]
07:10
Blocaje și acuzații în Consiliul Municipal Chișinău: Proiecte respinse, buget neaprobat și tensiuni între fracțiuni # SafeNews
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) s-a transformat din nou într-un schimb de acuzații, după ce mai multe proiecte de decizie au fost respinse, inclusiv cele privind majorările salariale rezultate din modificările operate la Legea bugetului de stat pentru 2025. Într-o postare publică, consilierul municipal Chiril Moțpan a afirmat că „ședința de astăzi a fost boicotată […]
Acum 2 ore
07:00
Guvernul Australiei a decis ca, începând cu 10 decembrie, rețelele sociale să ia „măsuri rezonabile" pentru a împiedica accesul copiilor sub 16 ani la platformele lor. Conturile existente ale minorilor vor trebui dezactivate sau șterse. Australia devine astfel prima țară din lume care impune un astfel de interdicție, decizia fiind susținută de mulți părinți. Autoritățile […]
06:50
Cadouri de zeci de mii de euro și bijuterii de lux în ultima declarație de avere a Marinei Tauber # SafeNews
La finalul mandatului său de deputat, Marina Tauber a depus declarația de avere în care a menționat cadouri în valoare de zeci de mii de euro și mai multe bunuri de lux. Parlamentara a primit 28.500 de euro de ziua sa de naștere și 17.000 de euro cu ocazia zilei de 8 Martie. Potrivit aceleiași […]
06:40
Un cetățean ucrainean a fost pus sub acuzare în Polonia pentru sprijin acordat autorilor sabotajului de pe calea ferată, inclusiv în colectarea de informații despre zona vizată, informează bbc.com. Bărbatul a fost reținut pe 20 noiembrie, iar instanța a decis plasarea sa în arest preventiv. Incidentelor investigate au avut loc la mijlocul lunii noiembrie. În […]
06:30
13.865 solicitări, dintre care 1.360 au vizat copii, au fost înregistrate de echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească (AMU) în perioada 17–23 noiembrie 2025, informează IMSP CNAMUP. Din totalul apelurilor, 451 au fost considerate inutile, neîncadrându-se în criteriile de urgență medico-chirurgicală. 5.780 pacienți, inclusiv 1.036 copii, au fost transportați la spital după acordarea primului ajutor. […]
06:20
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine” # SafeNews
Rusia consideră prima versiune a planului de pace în 28 de puncte pentru Ucraina propusă de SUA drept un punct de plecare, a declarat președintele Vladimir Putin într-o convorbire telefonică cu premierul turc Recep Tayyip Erdogan. Kremlinul susține că propunerea corespunde discuțiilor de la summitul ruso-american din Alaska și ar putea pune bazele unei soluționări […]
06:10
„Jurnal TV” amendat cu 10 000 de lei pentru încălcarea protecției minorilor la difuzarea serialului „Plaha” # SafeNews
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat postul de televiziune „Jurnal TV" cu 10 000 de lei pentru încălcarea regulilor privind protecția minorilor în timpul difuzării serialului „Plaha". Controlul autorității de reglementare a arătat că, în perioada 15–26 septembrie, postul a difuzat episoadele în orele serii (în jurul orei 21:00) și în reluare la prânz (12:45), cu […]
Acum 4 ore
05:10
Ucrainenii folosesc roboți terestri pentru logistică în zona Pokrovska, sub amenințarea dronelor rusești # SafeNews
Ucrainenii utilizează roboți terestri (NRK) pentru logistică pe linia frontului din zona Pokrovska, sub amenințarea dronelor kamikaze rusești. Aceste echipamente au fost folosite pe scară largă pentru prima dată în bătălia pentru Pokrovska, permițând transportul rapid al echipamentelor și aprovizionarea unităților militare. Rusia încearcă să întrerupă toate drumurile care leagă Pokrovska și Mirnograd, orașe care […]
04:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită crearea a două comisii parlamentare de anchetă, vizând atât platforma de tranzacționare TUX Moldova, cât și cazurile de contrabandă cu arme și tehnică militară. Deputatul PSRM Marcel Cenușa a prezentat inițiativa de verificare a activității TUX Moldova, despre care socialiștii susțin că ar fi funcționat ca o piramidă […]
Acum 12 ore
21:00
Termoelectrica anunță: Școli, grădinițe și blocuri locative din Chișinău primesc agent termic # SafeNews
Termoelectrica a finalizat conectarea la căldură a consumatorilor din Chișinău, anunță întreprinderea. Agentul termic ajunge acum în 161 de școli și licee și în 143 de grădinițe din municipiu, iar fondul locativ a fost racordat în proporție de 99%. Potrivit comunicatului, căldura este livrată în 4.063 de imobile din totalul de 4.311 conectate la sistemul […]
20:50
Un tânăr ucrainean a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de închisoare în Lituania pentru incendierea unui magazin IKEA din Vilnius, atac comis în mai 2024. Incidentul a fost considerat de instanță „un act de terorism", iar inculpatul, Daniil Bardadim, a fost găsit vinovat și de tentativă de atac terorist la Siauliai, unde […]
Acum 24 ore
17:40
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe", pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca […]
17:40
Ședința în care Constantin Țuțu urma să rostească ultimul său cuvânt în cadrul procesului penal în care este acuzat de escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații a fost amânată. Deși instanța a solicitat confirmarea prezenței inculpatului până pe 21 noiembrie, abia astăzi avocatul acestuia a depus o cerere prin care Țuțu […]
17:30
FOTO | Medalii cu sacrificii: Irina Rîngaci dezvăluie drama nevăzută din spatele performanțelor: „Fiecare competiție din acest an a fost cu anestezie și durere” # SafeNews
Campioana Irina Rîngaci a dezvăluit, într-o postare emoționantă pe rețelele de socializare, drama ascunsă în spatele performanțelor sale din acest an. Tânăra sportivă a mărturisit că medaliile obținute au fost câștigate cu mari sacrificii, durere și suferință fizică, până în momentul în care genunchiul i-a cedat complet și a fost nevoită să accepte o intervenție […]
14:50
„E de rahat”. Părerile ucrainenilor din prima linie despre planul care ar obliga Kievul să renunțe la teritoriu # SafeNews
Soldații ucraineni de pe linia frontului au reacționat la proiectul de propuneri de pace al SUA cu un amestec de sfidare, furie și resemnare. BBC a vorbit cu șase dintre ei, care au trimis opiniile lor prin intermediul rețelelor sociale și al e-mailului, ca răspuns la planul inițial al SUA, ale cărui detalii au fost […]
14:40
Dosarul numit generic „Kuliok", în care este judecat fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, va fi reluat de la zero. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii Supremă de Justiţie. Şedinţele au fost puse pe pauză încă de la sfârşitul lunii iunie, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. […]
14:30
A început montarea carcasei metalice a pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale, unde urmează să fie amenajat principalul spațiu festiv al capitalei în perioada sărbătorilor de iarnă. Bradul va avea aproximativ 20 de metri înălțime, iar lucrările de asamblare se vor desfășura timp de câteva zile, transmite IPN. După instalarea carcasei va fi […]
14:30
Planul european de pace a fost publicat. Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA-Rusia pentru Ucraina # SafeNews
Un nou plan european de pace pentru Ucraina, elaborat de Marea Britanie, Germania și Franța, a fost dat presei. Documentul, cunoscut drept contrapropunerea „E3", răspunde punct cu punct planului în 28 de puncte al administrației Trump, considerat de mulți politicieni occidentali ca fiind prea favorabil Moscovei, transmite Mediafax.ro. Conform planului european, Rusia „va fi reintegrată treptat […]
14:20
Poiana Brașov își menține și în acest an poziția de lider la prețurile pachetelor de
14:20
Baloane din Belarus perturbă traficul aerian la Vilnius: aeroportul și-a reluat activitatea luni dimineață # SafeNews
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a reluat activitatea luni dimineață, după ce fusese închis temporar de două ori în cursul nopții. Închiderea aeroportului a fost cauzată de prezența unor baloane care au determinat devierea mai multor zboruri, potrivit MediaFax.ro. Autoritățile aeroportuare au publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care au explicat că închiderea a fost […] Articolul Baloane din Belarus perturbă traficul aerian la Vilnius: aeroportul și-a reluat activitatea luni dimineață apare prima dată în SafeNews.
14:10
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Totul s-a produs în această dimineață, în apropierea satului Șeptelici, din raionul Soroca. O femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de […] Articolul FOTO | Grav accident, la Soroca. Sunt victime apare prima dată în SafeNews.
13:50
Unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa petrolieră moldovenească, Rompetrol Moldova, ar putea fi vândut anul viitor, alături de alte active deţinute de statul kazah prin intermediul companiei KazMunayGas. Astfel, Agenția pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței din Kazahstan a propus vânzarea a până la 50% din acțiunile KMG International N.V. (KMGI – o […] Articolul Rompetrol Moldova va fi scoasă la vânzare împreună cu activele KazMunayGas apare prima dată în SafeNews.
13:50
Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva / Avertismentul lui Zelenski # SafeNews
„Desigur, urmărim cu atenție știrile din mass-media care au venit din Geneva în ultimele zile, dar nu am primit încă nimic oficial”, a declarat luni Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Reuters. Kremlinul a declarat luni că va aștepta să vadă cum vor decurge negocierile dintre Statele Unite și Ucraina pe tema […] Articolul Kremlinul reacționează la planul „revizuit” de SUA și Ucraina la Geneva / Avertismentul lui Zelenski apare prima dată în SafeNews.
13:40
VIDEO | Minorii implicați în distribuirea drogurilor: trei studenți, depistați în flagrant la Orhei # SafeNews
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în distribuirea substanțelor interzise pe teritoriul raionului. Acțiunea a avut loc în cadrul unor razii desfășurate de oamenii legii în zone cu risc sporit de trafic de droguri. În timpul verificărilor, cei trei […] Articolul VIDEO | Minorii implicați în distribuirea drogurilor: trei studenți, depistați în flagrant la Orhei apare prima dată în SafeNews.
13:40
Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. În cadrul discursului său, Igor Grosu a […] Articolul Grosu, la Platforma Internațională Crimeea: „Lupta pentru democrație este peste tot” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un val puternic de iarnă a lovit Germania, aducând zăpadă, gheață și drumuri alunecoase. Condițiile periculoase au dus la mai multe accidente, iar autoritățile avertizează că riscul continuă. Pe autostrada A93, lângă Maxhütte-Haidhof, în Bavaria, un accident a provocat moartea a trei persoane și rănirea altora. Două camioane și un autoturism au fost implicate. Mașina, […] Articolul FOTO | Trei persoane și-au pierdut viața în primul val de iarnă din Germania apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO | „Vrem salarii! Jos PAS!” Scandări și reproșuri în Primăria Chișinău: „La lucru!” strigă angajații publici # SafeNews
Tensiuni și strigăte s-au auzit astăzi, în holul Primăriei Chișinău, unde funcționarii publici veniți la ședința Consiliului Municipal (CMC) pentru a solicita majorarea salariilor s-au intersectat cu fracțiunea PAS, care urma să susțină o conferință de presă. „La lucru, rușine!”, le-au strigat funcționarii consilierilor PAS, exprimând nemulțumirea față de modul în care aleșii gestionează activitatea […] Articolul VIDEO | „Vrem salarii! Jos PAS!” Scandări și reproșuri în Primăria Chișinău: „La lucru!” strigă angajații publici apare prima dată în SafeNews.
12:50
ȘOCANT | O bătrână din Thailanda s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare # SafeNews
Momente de groază și uimire au avut loc duminică la un templu din Thailanda, după ce o bătrână care fusese considerată decedată s-a trezit în sicriu cu doar cinci minute înainte de a fi incinerată. Rudele au adus trupul femeii la templu pentru ritualurile funerare, după ce aceasta fusese declarată moartă cu o zi înainte, […] Articolul ȘOCANT | O bătrână din Thailanda s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare apare prima dată în SafeNews.
12:50
Polițiștii români de frontieră au reținut duminică un bărbat de 59 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care figura în bazele de date Interpol. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40, la punctul de trecere a frontierei Sculeni, când bărbatul s-a prezentat cu intenția de a părăsi România. În urma verificărilor, autoritățile au constatat […] Articolul Un moldovean căutat de Interpol, reținut la frontiera cu România apare prima dată în SafeNews.
12:30
polițiștii din Rezina au desfășurat controale rutiere pe traseul R20, în apropierea unei stații PECO din satul Țareuca. Un tânăr de 24 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen, a fost depistat cu 0,71 mg/l alcool în aerul expirat, potrivit testului efectuat cu aparatul „Drager”. Pe numele său a fost deschisă o cauză penală. Tot […] Articolul VIDEO | Razii la Rezina: Mai mulți șoferi prinși băuți sau fără permis apare prima dată în SafeNews.
12:30
În această săptămână, fracțiunea parlamentară a lui Ion Ceban va depune în legislativ un proiect de lege care va stabili pentru prima dată reguli clare privind organizarea și funcționarea parcărilor la nivel național. Anunțul a fost făcut de edilul capitalei, în timpul ședinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău. „În Moldova nu există o lege care […] Articolul Ion Ceban: Parlamentul va primi un proiect de lege pentru reglementarea parcărilor apare prima dată în SafeNews.
12:20
FRANȚA | Serviciul militar voluntar ar putea reveni: Recrutări între 10.000 și 50.000 de persoane anual # SafeNews
Franța ia în considerare introducerea serviciului militar voluntar, iar președintele Emmanuel Macron ar putea face anunțul oficial pe 27 noiembrie, potrivit ziarului Le Figaro. „Franța trebuie să rămână o țară puternică, cu o armată robustă”, a declarat Macron în culisele Summitului G20 de la Johannesburg, subliniind importanța unei armate capabile să facă față amenințărilor. Decizia […] Articolul FRANȚA | Serviciul militar voluntar ar putea reveni: Recrutări între 10.000 și 50.000 de persoane anual apare prima dată în SafeNews.
11:50
Alergau în urma avionului, în speranța de a-l prinde. Este vorba despre doi români care au spart geamul unei ieșiri de urgență pe aeroportul din Koln, Germania, pentru a ajunge pe pistă și a prinde zborul Wizz Air spre București, potrivit Bild. Aeronava era deja cu motoarele pornite și se îndrepta spre pistă, când bărbații, […] Articolul VIDEO | Momentul în care doi români aleargă pe pistă pentru a prinde avionul apare prima dată în SafeNews.
11:50
Distribuiau droguri pe străzile capitalei. Este vorba despre cinci persoane ajunse pe mâinile angajaților Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) în ultimele zile. În sectorul Botanica, un bărbat de 31 de ani a fost prins pe șoseaua Muncești cu șapte pachețele cu PVP („sare”), declarând că acționa ca și curier. Tot aici, pe strada […] Articolul VIDEO | Distribuiau droguri pe străzile Chișinăului: cinci persoane reținute de poliție apare prima dată în SafeNews.
11:10
”POSIBILĂ AMENINȚARE” Marea Britanie a interceptat o navă de război rusească și un petrolier al Moscovei în largul coastei britanice # SafeNews
Flota britanică a interceptat corveta rusă „Stoiki” și petrolierul „Elnia” în timp ce acestea navigau de-a lungul coastelor Regatului Unit, anunță Ministerul Apărării de la Londra. Nava de patrulare HMS Severn a urmărit mișcarea navelor rusești timp de două săptămâni, prin strâmtoarea Dover și spre vest, înainte ca supravegherea să fie preluată de un aliat […] Articolul ”POSIBILĂ AMENINȚARE” Marea Britanie a interceptat o navă de război rusească și un petrolier al Moscovei în largul coastei britanice apare prima dată în SafeNews.
11:00
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a decis astăzi validarea a opt mandate de deputat, ca urmare a sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC). Mandatele au fost atribuite următorilor candidați supleanți: Decizia vine după ce mandatele respective au rămas vacante ca urmare a demisiilor unor deputați aleși anterior: Maria Acbaș, Constantin Cheianu, Roman Cojuhari, Viorel Bostan și […] Articolul ULTIMA ORĂ | Curtea Constituțională validează opt mandate de deputat în Parlament apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO | Un șofer a încercat să treacă frontiera cu trabucuri nedeclarate. Unde se îndrepta # SafeNews
970 de trabucuri nedeclarate au fost găsite într-un automobil Volkswagen Touareg condus de un nerezident de 42 de ani, care se deplasa spre Ucraina. Inițial, șoferul a declarat că transportă doar bunuri personale, însă, în baza analizei de risc, Poliția de Frontieră, împreună cu funcționarii vamali, a efectuat verificări amănunțite ale vehiculului. În timpul controlului, […] Articolul FOTO | Un șofer a încercat să treacă frontiera cu trabucuri nedeclarate. Unde se îndrepta apare prima dată în SafeNews.
10:50
Sportivii Republicii Moldova au avut o prestație remarcabilă la Cupa Europei de judo pentru juniori, desfășurată între 22 și 23 noiembrie la Thessaloniki, Grecia, câștigând un total de șapte medalii: o aur, una de argint și cinci de bronz. Aurul a fost obținut de Nelu Malic, la categoria 55 kg, iar argintul i-a revenit Mariei […] Articolul PERFORMANŢĂ | Judocanii moldoveni cuceresc șapte medalii la Cupa Europei pentru juniori apare prima dată în SafeNews.
10:50
SINTEZĂ | Peste 3.800 de șoferi sancționați în weekend: Viteza și alcoolul, în topul abaterilor # SafeNews
În zilele de weekend, polițiștii din întreaga țară au constatat peste 3.800 de încălcări ale regulamentului rutier, potrivit unei sinteze a Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP). Cele mai frecvente abateri au fost depășirea vitezei – 1.646 de șoferi – și neacordarea priorității la semafoare sau indicatoare rutiere, înregistrată în 785 de cazuri. De asemenea, […] Articolul SINTEZĂ | Peste 3.800 de șoferi sancționați în weekend: Viteza și alcoolul, în topul abaterilor apare prima dată în SafeNews.
10:30
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a reușit un gol impresionant prin foarfecă în minutul 96 al meciului dintre „Al-Nassr” și „Al-Khaleej”, câștigat de gazde cu scorul de 4-1. Ronaldo a finalizat o pasă a coechipierului Nawaf Al-Boushal, înscriind astfel cel de-al 954-lea gol din cariera sa în meciuri oficiale. Ronaldo […] Articolul Cristiano Ronaldo strălucește în Arabia Saudită și depășește pragul de 950 de goluri apare prima dată în SafeNews.
