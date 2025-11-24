Directorul APP, la Radio Moldova: „Compania Lukoil Moldova, obligată să vândă activele de la Aeroportul Chișinău”

09:50

Patru civili au fost uciși și cel puțin 13 persoane au fost rănite, între care doi copii, în urma unui atac masiv cu drone lansat asupra orașului Harkov în seara zilei de 23 noiembrie. Dronele au lovit districtele Șevcenkivski și Saltivski, provocând distrugeri semnificative și declanșând mai multe incendii. Trei blocuri de locuințe și un obiectiv de infrastructură au ars, iar echipele Serviciului pentru Situații de Urgență au intervenit cu pirotehniști și psihologi pentru a sprijini populația afectată.