ANRE: R. Moldova se bazează aproape integral pe importuri petroliere din România, iar motorina-standard acoperă cea mai mare parte a consumului intern
Radio Moldova, 24 noiembrie 2025 17:30
Republica Moldova a importat, în primele nouă luni din 2025, peste 737 de mii de tone de carburanți, cantitate care a fost aproape în totalitate consumată, potrivit unui raport publicat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Motorina rămâne produsul dominant, reprezentând peste 73% din toate importurile, iar România continuă să fie principalul furnizor pentru benzină, motorină și gaz lichefiat.
• • •
Acum 30 minute
17:30
17:20
Primul martor, audiat în dosarul în care fostul deputat Andronachi este învinuit de spălare de bani # Radio Moldova
Primul martor în dosarul în care fostul deputat democrat Vladimir Andronachi este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari a fost audiat la ședința de judecată care a avut loc pe 24 noiembrie. Andronachi a lipsit de la proces, însă la ședință a participat complicele său, Anatolie Blonschi.
Acum o oră
17:00
Măsline de la Cahul sau rodii de la Vulcănești: culturi exotice, cultivate în sudul R. Moldova, cu sprijinul Canadei # Radio Moldova
În 12 localități din sudul R. Moldova - de la Giurgiulești, raionul Cahul, la Etulia, UTA Găgăuzia - vor fi testate mai multe culturi considerate până nu demult exotice pentru regiunea noastră: smochinul, fisticul, rodia, kakiul și chiar măslinul. Proiectul, în valoare de 2.6 milioane de euro și cu o durată de patru ani, va fi susținut de Guvernul Canadei prin intermediul PNUD Moldova.
17:00
Parisul găzduiește un cenotaf dedicat lui Robert Badinter, originar din Basarabia | MAE: „Un gest de recunoaștere națională” # Radio Moldova
Președintele francez, Emmanuel Macron, a inaugurat în amintirea fostului ministru al Justiției din Franța și președinte al Curții Constituționale, Robert Badinter, cu origini din Basarabia, un cenotaf, adică un monument funerar la Panthéon, unde sunt onorate cele mai mari personalități din Franța.
Acum 2 ore
16:40
Ședința finală din dosarul lui Constantin Țuțu, amânată. Inculpatul vrea să vorbească în fața instanței # Radio Moldova
Încă o ședință de judecată în dosarul penal al lui Constantin Țuțu a fost amânată. De această dată, instanța a decis să reprogrameze momentul ultimului cuvânt după ce inculpatul a transmis, prin avocat, că dorește să se adreseze personal magistraților.
16:30
Chișinăul nu reia achizițiile de energie electrică din regiunea transnistreană: precizările Moldelectrica # Radio Moldova
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” infirmă că ar intenționa reluarea importului de energie electrică de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (MGRES) din regiunea transnistreană. Întreprinderea precizează într-un comunicat de presă că lista operatorilor economici precalificați nu reprezintă o listă a furnizorilor selectați.
16:20
Dosarul „kuliok”, blocat din nou: procesul revine la faza inițială. Reacția Procuraturii Anticorupție # Radio Moldova
Dosarul denumit generic „kuliok” (sacoșă - n.r.), în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării partidului din surse ilegale, va fi reexaminat. Decizia a fost luată de magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ), iar prima ședință va avea loc pe 25 noiembrie la Curtea de Apel Centru.
16:20
16:00
Negocierile de pace pentru Ucraina capătă un nou impuls la Geneva, unde discuțiile dintre Statele Unite, Ucraina și reprezentanții Uniunii Europene au continuat și luni, 24 noiembrie, marcând un progres semnificativ, potrivit declarațiilor oficialilor europeni. Potrivit președintelui Consiliului European, Antonio Costa, întâlnirea de duminică „a marcat un progres semnificativ”, iar tonul general al discuțiilor indică o evoluție pozitivă.
15:50
Rețeta unei afaceri de succes în agricultură: un tânăr crește oi aduse din Spania, la Cimișlia # Radio Moldova
La 20 de ani, când alți tineri își cumpărau mașini, el a decis să investească în agricultură. Astăzi, la 31 de ani, conduce o afacere prosperă și este convins că alegerea făcută acum zece ani a fost una inspirată. Jurnalista Veronica Scorpan vă invită să cunoașteți povestea lui Constantin Roșca, proprietarul unei stâne de oi din apropierea orașului Cimișlia.
Acum 4 ore
15:40
Sistemul european de intrare/eeșire (EES) devine operațional la punctele de trecere Giurgiulești - Galați și Cahul - Oancea # Radio Moldova
Sistemul european de intrare/ieșire (EES) devine operațional, începând cu 24 noiembrie, și la punctele de trecere a frontierei Giurgiulești - Galați și Cahul - Oancea. La această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea automată a datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor din statele non-UE, informațiile fiind introduse direct în bazele de date europene, anunță autoritățile.
15:10
Zeci de mii de facturi cu date eronate privind consumul de gaze: Ministerul Energiei cere explicații de la operatori # Radio Moldova
Un număr foarte mare de consumatori – „între 20 și 30 de mii” - au reclamat date exagerate incluse în facturile privind consumul gazelor naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Ministerul Energiei solicită „corectarea” acestora până la sfârșitul săptămânii curente.
14:50
Ședința CoR | Primarii cer accelerarea reformei administrativ-teritoriale: „Oamenii așteaptă rezultate” # Radio Moldova
Primarii din mai multe localități au cerut Guvernului și Parlamentului să accelereze reforma administrativ-teritorială, să consolideze autonomia locală și să asigure o descentralizare financiară reală, astfel încât administrațiile locale să poată răspunde mai eficient nevoilor comunităților.
14:40
Tot mai mulți tineri inițiază afaceri în agricultură: „Viitorul Republicii Moldova este strâns legat de viitorul agriculturii” # Radio Moldova
Tot mai mulți tineri inițiază afaceri în agricultură, subliniază Andrian Digolean, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Potrivit oficialului, în ciuda provocărilor cu care se confruntă domeniul, Republica Moldova rămâne o țară cu climă favorabilă și sol fertil, iar agricultura este un sector strategic pentru dezvoltarea economică și socială a țării.
14:00
Volumul lucrărilor de construcții, mai mare în 2025: lipsa forței de muncă și costurile mari, principalele provocări ale sectorului # Radio Moldova
Volumul lucrărilor de construcții din Republica Moldova a crescut cu aproape 40 la sută în nouă luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Majorarea se datorează în special construcțiilor noi, întreținerii și reparațiilor celor curente, precum și celor capitale, arată datele Biroului Național de Statistică (BNS). Principalele provocări rămân însă lipsa forței de muncă în sector, unde se înregistrează un deficit de 50 la sută din personalul necesar, și costurile mari pentru materialele de construcție, susțin experții.
13:50
„Suntem alături de Ucraina, de partea dreptății și a responsabilității” - mesajul președintelui Parlamentului la Summitul Platformei Crimeea # Radio Moldova
Republica Moldova își reafirmă solidaritatea fermă cu Ucraina și sprijinul pentru eforturile internaționale de condamnare a agresiunii ruse și de ocupare a Crimeii. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, desfășurat luni, 24 noiembrie, la Stockholm, Suedia.
Acum 6 ore
13:40
Opt deputați noi în Parlament: Curtea Constituțională a validat mandatele candidaților supleanți din partea PAS, PN și „Alternativa” # Radio Moldova
Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) va avea cinci deputați noi, cea a Partidului Nostru (PN) - doi, iar fracțiunea Blocului electoral „Alternativa” - unul. Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați din rândul candidaților supleanți, după demisiile din Legislativ, înregistrate în ultimele săptămâni.
13:40
Arsenal Londra a câștigat Derby-ul Londrei, jucat pe teren propriu cu Tottenham Hotspur, scor 4:1, meci contând pentru etapa a 12-a a primei divizii engleze de fotbal. „Tunarii” au deschis scorul în minutul 36, prin Leandro Trossard, după care a ieșit la rampă Eberechi Eze. Peste 5 minute el a dublat avantajul echipei-gazdă, stabilit și scorul la pauză, 2:0. Imediat după reluare, Eze a înscris a marcat din nou, pentru 3:0. Oaspeții au replicat prin golul brazilianului Richarlison din minutul 55, însă Eze și-a desăvârșit hat-trick-ul în minutul 76 și Arsenal - Tottenham Hotspur s-a terminat cu 4:1.
13:30
Profesori, la capătul puterilor: peste 40% din angajații din sistem trăiesc sub pragul sărăciei # Radio Moldova
Criza din educație devine tot mai evidentă în condițiile în care 41% dintre angajații din sistem sunt plătiți sub pragul național al sărăciei. În cadrul emisiunii „Spațiul Public” de la Radio Moldova, reprezentanți ai sindicatelor și oficiali de la Ministerul Educației au descris o realitate în care salariile mici, deficitul de personal și suprasolicitarea sunt probleme sistemice.
13:10
Actele de moștenire, înregistrate de notari într-un sistem digital, lansat de Ministerul Justiției # Radio Moldova
Notarii din R. Moldova înregistrează actele de moștenire în sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor, lansat de Ministerul Justiției. Potrivit ministrului Vladislav Cojuhari, sistemul, aliniat celor mai noi standarde de securitate cibernetică, simplifică substanțial munca notarilor. În același timp, cetățenii beneficiază de servicii mai rapide și mai calitative.
13:10
Lionel Messi și Inter Miami au acces în semifinalele play-off-ului Major League Soccer. Starul argentinian a fost și de această dată imperial - cu un gol și 3 pase decisive, în victoria, scor 4-0, în fața grupării FC Cincinnati. Messi a înscris un gol cum vezi mai rar - cu o lovitură de cap.
12:50
Trei tineri, studenți în capitală, sunt documentați pentru că distribuiau droguri în raionul Orhei # Radio Moldova
Trei tineri, studenți la un colegiu din municipiul Chișinău, sunt documentați de poliție, după ce au fost prinși când distribuiau substanțe interzise pe teritoriul raionului Orhei.
12:40
O nouă tentativă eșuată de a aproba modificările bugetare la Chișinău: fracțiunea PAS a părăsit ședința CMC în scandal # Radio Moldova
O nouă tentativă de a promova modificări bugetare la Chișinău s-a încheiat cu scandal în ședința Consiliului Municipal Chișinău din 24 noiembrie. Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, care a acuzat presiuni și provocări, a părăsit sala, în timp ce consilierii Mișcării Alternativa Națională (MAN), formațiunea primarului general Ion Ceban, scandau: „Rușine!”.
12:30
„Premiul național pentru tineret”, ediția 2025: dosarele la concurs pot fi depuse până pe 8 decembrie # Radio Moldova
Tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din R. Moldova sunt invitați să participe la concursul „Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
12:30
Primăria Chișinău va distribui cutii cu dulciuri pentru toți copiii din grădinițele situate în capitală # Radio Moldova
Toți copiii care frecventează grădinițele din Chișinău vor primi cutii cu dulciuri procurate din bugetul municipal. Cadourile vor fi repartizate micuților la matineele de Crăciun și Anul Nou care vor fi organizate în instituțiile preșcolare.
12:20
Cristiano Ronaldo a marcat un gol antologic în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite # Radio Moldova
Cristiano Ronaldo face spectacol în campionatul de fotbal al Arabiei Saudite. În etapa a 9-a, portughezul a marcat un gol antologic la ultima fază a meciului câștigat de Al-Nassr pe teren propriu în fața echipei Al-Khaleej, scor 4:1. Execuția din foarfecă a starului lustian este comparabilă cu cea pe care „CR 7” a izbutit-o în 2018, într-un meci din Liga Campionilor cu Juventus Torino.
12:20
Ambasadoarea Iwona Piorko, mesaj pentru primarii din R. Moldova: „Integrarea europeană trebuie ancorată la nivel local” # Radio Moldova
Uniunea Europeană susține reforma administrației locale din Republica Moldova pentru a transforma instituțiile publice în unele mai transparente, eficiente și care să ofere servicii la înălțimea așteptărilor cetățenilor, susține ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piorko. La cea de-a doua ședință a Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe 24 noiembrie, la Chișinău, diplomata europeană a subliniat că țara noastră a înregistrat progrese importante în procesul de extindere.
12:20
Tricolor lângă tricolor: militarii moldoveni vor participa la parada militară din București de Ziua Națională a României # Radio Moldova
Un contingent de militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova a plecat luni, 24 decembrie la București pentru a participa, și în acest an, la parada militară organizată pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României. Participarea militarilor moldoveni a devenit o tradiție anuală, începută în 2014, cu excepția anilor marcați de restricțiile pandemice.
12:00
Profesorii, îndemnați să raporteze la poliție posibile activități legate de droguri observate pe teritoriul școlilor # Radio Moldova
Profesorii din Chișinău sunt îndemnați să intensifice orele educative cu elevi despre pericolul drogurilor, precum și să se implice activ în raportarea eventualelor cazuri de plasare de către traficanții de droguri a substanțelor interzise pe teritoriul școlilor. Solicitarea a fost transmisă de Inspectoratul General al Poliției către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) din capitală.
11:50
Cetățenii pot depune cereri online pentru eliberarea certificatului de clasificare a structurilor de primire turistică # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova pot solicita încă un document în format electronic de la Agenția Servicii Publice (ASP). Este vorba despre certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică.
11:50
Europa rescrie planul de pace pentru Ucraina și propune o variantă alternativă, fără cedări teritoriale și fără blocarea aderării la NATO # Radio Moldova
Marea Britanie, Franța și Germania (E3) au pregătit o nouă versiune a planului de pace pentru Ucraina, care diferă semnificativ de draftul american elaborat de emisarul Steve Witkoff și oficialul rus Kirill Dmitriev. Documentul european, obținut de Reuters, păstrează formatul în 28 de puncte, dar schimbă elementele esențiale care provocaseră critici puternice la Kiev și în Europa.
Acum 8 ore
11:40
Grupul de lucru al Comitetului European al Regiunilor, reunit la Chișinău: „Drumul european trece prin localitățile din R. Moldova” # Radio Moldova
Relația dintre administrația centrală și autoritățile locale este esențială pentru a avansa în parcursul european, iar „primarii sunt temelia temeliilor din orice țară”, afirmă premierul Alexandru Munteanu. La ședința Grupului de lucru pentru Republica Moldova al Comitetului European al Regiunilor, desfășurată pe 24 noiembrie, la Chișinău, premierul a evidențiat că integrarea europeană nu se produce doar în instituțiile centrale, ci „în fiecare sat și oraș”, prin servicii publice modernizate, infrastructură de calitate și comunități consolidate.
11:30
„Cine și pentru ce răspunde”: Primarul Ion Ceban anunță o inițiativă legislativă pentru organizarea parcărilor # Radio Moldova
Un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto urmează să fie înregistrat în Parlament în această săptămână, a anunțat luni primarul capitalei, Ion Ceban, unul dintre liderii blocului „Alternativa”.
11:30
Echipa națională de tenis masculin a Italiei a cucerit pentru a 3-a oară la rând Cupa Davis. În finală, chiar la ei acasă, în orașul Bologna, italienii au învins reprezentativa Spaniei cu 2-0.
11:30
Rapid București a suferit a doua înfrângere în Superliga românească de fotbal. În derby-ul etapei a 17-a, „alb-vișiniii” au pierdut cu 0:3 în deplasare în fața echipei CFR Cluj. Ardelenii au marcat toate golurile în repriza secundă. CFR-ul a deschis scorul în minutul 48 prin Andrei Cordea, după o combinație cu Luis Munteanu și kosovarul Meriton Korenița. Același Cordea a recidivat în minutul 71. Fotbalistul de 26 de ani a profitat de eroarea portarului Marian Aioani.
11:10
Opt noi deputați își preiau funcțiile după decizia Curții Constituționale. PAS, PN și „Alternativa” își completează fracțiunile # Radio Moldova
Curtea Constituțională a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt noi deputați, care vor completa componența Parlamentului după demisiile înregistrate în ultimele săptămâni. Cinci dintre noii parlamentari provin din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), doi reprezintă Partidul Nostru (PN), iar unul vine din partea Blocului electoral „Alternativa”, ai cărui reprezentanți nu s-au prezentat la ședință.
11:00
Intrările în clădirea fostului hotel „Național” au fost blocate: urmează instalarea camerelor de supraveghere # Radio Moldova
Accesul în clădirea fostului hotel „Național” din centrul Chișinăului a fost blocat, în prezent fiind în desfășurare lucrări de instalare a camerelor de supraveghere pentru monitorizarea zonei. Potrivit primarul general al capitalei, Ion Ceban, „au fost sudate și blocate mai multe intrări”, precum și „montate gratii metalice”.
10:40
ANRE: Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025 - 2026, constituite aproape în totalitate # Radio Moldova
Furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale pentru perioada rece 2025 - 2026 în proporție de 99.96%, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
10:30
Revista presei internaționale | SUA și Ucraina au îmbunătățit planul american de pace; UE propune un plan de pace alternativ, favorabil Ucrainei # Radio Moldova
Presa internațională analizează rezultatele negocierilor de încheiere a războiului ruso-ucrainean purtate ieri la Geneva de delegațiile de la Washington și Kiev. Mai multe publicații scot în evidență planul alternativ de pace propus de europeni, care este mai favorabil Ucrainei decât planul american.
10:20
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia a începu luni, pe 24 niembrie, fiind așteptate perturbări majore în transportul feroviar și aerian, precum și în serviciile publice.
10:00
Revista presei | Relațiile diplomatice dintre R. Moldova și Federația Rusă se află la un nivel minim; Accidentele la locul de muncă, frecvente în RM # Radio Moldova
Presa națională urmărește evoluția relațiilor diplomatice dintre RM și Federația Rusă, în contextul războiului de agresiune dus de Moscova în țara vecină. Din presă mai aflăm că miercuri, în parlament sunt programate audieri în cazul contrabandei cu muniții militare la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, din 20 noiembrie. În atenția mass-media sunt și accidentele la locul de muncă, o problemă care persistă în RM.
09:50
Patru civili au fost uciși și cel puțin 13 persoane au fost rănite, între care doi copii, în urma unui atac masiv cu drone lansat asupra orașului Harkov în seara zilei de 23 noiembrie. Dronele au lovit districtele Șevcenkivski și Saltivski, provocând distrugeri semnificative și declanșând mai multe incendii. Trei blocuri de locuințe și un obiectiv de infrastructură au ars, iar echipele Serviciului pentru Situații de Urgență au intervenit cu pirotehniști și psihologi pentru a sprijini populația afectată.
09:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a nimicit un lot de 1.120 kg de ceai negru după ce a constatat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”.
09:50
MMPS va propune Guvernului stabilirea salariului minim pe țară în sumă de 6.300 de lei pentru anul 2026 # Radio Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) va propune Guvernului aprobarea salariului minim pe țară în anul 2026 în cuantum de 6.300 de lei. Decizia a fost luată la ultima ședință a grupului tehnic de lucru pentru stabilirea salariului minim pe țară, iar Guvernul susține că această sumă a fost „stabilită cu partenerii sociali”. Sindicatele, însă, nu sunt de acord și cer un salariu minim de 8.050 de lei.
Acum 12 ore
09:30
Șapte ani de închisoare pentru o femeie din Rusia care a promis să invite armata ucraineană la un ceai, dacă aceasta ajunge la Moscova # Radio Moldova
O însoțitoare de bord din Rusia, care a promis că va „invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată, pe 23 noiembrie, la șapte ani de închisoare pentru răspândirea de informații false despre forțele armate ruse, potrivit EFE.
08:30
Aeroportul din Vilnius, Lituania, și-a suspendat temporar duminică operațiunile după ce mai multe baloane au fost detectate deplasându-se spre spațiul său aerian, determinând redirecționarea unor zboruri către alte orașe, transmite Reuters.
08:20
07:50
Casa de Cultură din Congazcic intră în renovare: localnicii așteaptă transformarea unui obiectiv esențial # Radio Moldova
În satul Congazcic are loc amenajarea teritoriului din jurul Casei de Cultură. Lucrările sunt finanțate prin programul „Satul European". Oamenii se arată mulțumiți că, în sfârșit, acest obiectiv esențial pentru comunitate capătă o nouă față, iar autoritățile speră să găsească fonduri și pentru etapa următoare - reparația fațadei și creșterea eficienței energetice a clădirii.
07:40
SUA și Ucraina finalizează un nou „document-cadru” pentru pace, după negocierile de la Geneva # Radio Moldova
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au finalizat un „document-cadru actualizat” privind un posibil acord de pace, în urma negocierilor de duminică de la Geneva. Anunțul a fost făcut în declarații sincronizate publicate pe site-urile Casei Albe și Președinției Ucrainei, însă conținutul documentului nu a fost deocamdată dezvăluit. Potrivit comunicatului comun, discuțiile au fost „productive”, iar părțile au convenit că orice viitor acord trebuie să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei și să ofere „o pace durabilă și echitabilă”. Washingtonul și Kievul vor continua „munca intensivă” în următoarele zile și vor coordona pozițiile cu partenerii europeni.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Fără guvern, Bruxelles, „capitala Europei”, e pe cale de a depăși un record mondial # Radio Moldova
Pentru cei din afara Belgiei, poate părea o surpriză că Bruxelles are un statut egal cu cel al Flandrei și Valoniei. Este a treia regiune a Belgiei, cu drepturi egale cu celelalte două. Și, adăpostind principalele instituții europene și euroatlantice, NATO, Regiunea Bruxelles are un guvern propriu, un parlament și o conducere autonomă aparte, în egală măsură cu Valonia și Flandra. Cel puțin în teorie, căci de la ultimele alegeri din iunie 2024 încoace, capitala Europei este lipsită de un guvern local și se auto-administrează pe pilot automat.
