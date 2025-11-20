Dublu omor la Nisporeni: Un bărbat a fost reținut după ce ar fi omorât o femeie și pe fiica acesteia
Zugo.md, 20 noiembrie 2025 18:20
Un bărbat suspectat de dublu omor a fost reținut după ce polițiștii din Nisporeni au fost sesizați miercuri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În locuință, oamenii legii au găsit cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o …
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 30 minute
18:20
Acum 6 ore
13:30
Ambasadorul Rusiei, convocat în legătură cu drona care a încălcat spațiul aerian al R. Moldova # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat joi, 20 noiembrie, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, în legătură cu incidentul din noaptea de 19 noiembrie, când spațiul aerian al R. Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ambasadorului i-a fost transmis protestul ferm al părții moldovenești față de această …
13:10
foto | O tânăra a murit după ce mașina în care se afla s-a răsturnat. Șoferul a fugit de la fața locului # Zugo.md
În această noapte, în jurul orei 1:00, poliția din raionul Rîșcani a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul Rîșcani–Mihăileni. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului, oamenii legii au constatat că un Audi înmatriculat în alt stat și condus de un tânăr de 25 de ani a derapat de pe …
Acum 12 ore
09:30
studiu | Alimentele ultra-procesate sunt asociate practic cu toate bolile. „Oamenii nu sunt adaptați biologic să le consume” # Zugo.md
Cea mai amplă analiză științifică la nivel mondial avertizează: consumul de alimente ultra-procesate reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea și bunăstarea globală, informează The Guardian, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Alimentele ultra-procesate (AUP) sunt asociate cu efecte nocive asupra tuturor organelor importante ale corpului uman și reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea …
09:20
Sărutul nu este un comportament specific doar îndrăgostiților din specia umană, ci datează de pe vremea strămoșului primatelor mari, de acum circa 20 de milioane de ani, potrivit unui studiu publicat miercuri, informează Reuters, citat de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Cercetătorii de la Universitatea Oxford și de la Institutul pentru Tehnologie din Florida …
09:10
„Suntem sub atac”. Ministrul italian al apărării avertizează că Europa riscă să-i permită lui Putin să câștige „prin epuizare” # Zugo.md
Ministrul apărării din Italia, Guido Crosetto, avertizează că Europa se confruntă cu un val constant de atacuri hibride lansate de Rusia, care vizează infrastructuri critice și stabilitatea politică. El susține că, în lipsa unei reacții ferme, Vladimir Putin ar putea obține o victorie „prin epuizare", subminând treptat securitatea europeană. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministrul …
09:00
Uniunea Europeană face un pas important spre „Schengenul militar”: Ce înseamnă pentru cetățeni și pentru apărarea Europei # Zugo.md
Uniunea Europeană face pași decisivi către crearea unui „Schengen militar", un sistem care va permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare pe teritoriul statelor membre. Noul pachet prezentat de Comisia Europeană și de Înaltul Reprezentant pentru Politica Externă are ca obiectiv creșterea capacității Europei de a reacționa în situații de criză, în contextul războiului …
08:50
Un deputat a ținut un discurs de 23 de ore pentru a amâna o lege. I-a răsfățat pe parlamentari cu pizza și vafe # Zugo.md
Un deputat belgian a vorbit 23 de ore consecutive în Parlament pentru a întârzia adoptarea unei legi care ar permite autorităților fiscale să verifice rapid datele bancare și de active. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cele din urmă, după ce i s-a atras atenția că se repetă, președintele comitetului a decis să întrerupă discursul …
08:50
Dezvăluiri despre planul de pace negociat în secret de SUA cu Rusia. Ce condiții ar trebui să accepte Ucraina? # Zugo.md
Statele Unite au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un acord elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, care propune ca Kievul să cedeze teritorii și o parte din armament, au declarat miercuri două persoane familiarizate cu discuțiile, pentru agenția de presă Reuters, citat de HotNews. Urmărește-ne pe Telegram …
08:30
8.300 de voluntari au plantat 1.2 milioane de puieți pe 286 de hectare, în 130 de locații în întreaga republică, în ultimul weekend. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ghidați de peste 2000 de silvicultori, la plantare au participat studenți, profesori, silvicultori, angajați ai instituțiilor publice, ONG-uri, agenți economici și reprezentanți ai corpului diplomatic. Cea mai …
Acum 24 ore
22:30
Doi fizicieni de la USM, incluși și în 2025 în clasamentul „Top 2%” al celor mai influenți savanți din lume # Zugo.md
Fizicienii Universității de Stat din Moldova (USM), Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica, au fost incluși și în acest an în clasamentul mondial „Top 2%" al celor mai influenți savanți din lume, realizat de Universitatea Stanford (SUA). Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Clasamentul, publicat anual în baza analizei bazei de date Elsevier, reflectă impactul substanțial al …
18:40
Construcția Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău, realizată în proporție de circa 99% # Zugo.md
Lucrările de construcție și instalare a Liniei Electrice Aeriene Vulcănești-Chișinău sunt realizate în proporție de circa 99%, fiind în lucru ultimul pilon și întinderea ultimului kilometru de conductor. După finalizarea lucrărilor de construcție, pentru a fi conectată la rețea, atât linia, cât și noua infrastructură, echipamentele sunt supuse unor inspecții și teste riguroase. Urmărește-ne pe …
Ieri
15:50
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, rămâne în arest. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus prelungirea mandatului de arest pe numele său cu încă 30 de zile, la solicitarea procurorilor, în dosarul „furtul miliardului". Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat pentru ipn.md că decizia privind …
14:50
doc | 20 noiembrie – zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu. Maia Sandu: „Va rămâne un simbol al rezistenței și al luptei” # Zugo.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a decretat zi de doliu național în memoria lui Ilie Ilașcu, fost luptător pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova și deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ziua de joi, 20 noiembrie, coincide cu data la care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul …
12:20
Gherasimov: Avem semnale foarte pozitive care ne dau speranța că anul viitor am putea reintegra în mod pașnic regiunea transnistreană # Zugo.md
„Avem semnale foarte pozitive, care ne dau speranța că anul viitor vom putea reintegra în mod pașnic regiunea transnistreană". Declarația a fost făcută de vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles. De asemenea, oficiala a apreciat gradul de pregătire al regiunii pentru a se integra în Uniunea Europeană, împreună …
09:30
Premierul Munteanu, întrevedere cu Kaja Kallas: „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme” # Zugo.md
Prioritățile Guvernului și rolul R. Moldova în asigurarea păcii în regiune au fost subiectele discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Suntem pregătiți să avansăm pe agenda de reforme, și nu doar din …
09:30
O dronă ar fi violat spațiul aerian al R. Moldova: România a ridicat avioane militare în aer # Zugo.md
O dronă ar fi intrat în spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 18 spre 19 noiembrie, fiind detectată de Forțele Aeriene române. Ulterior, aparatul ar fi traversat Prutul. Autoritățile din țara vecină au ridicat în aer aeronave militare și au transmis alerte Ro-Alert în mai multe zone din România, scrie tv8.md. Urmărește-ne pe …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Nevoit să găsească bani pentru război, Putin a mărit taxele pentru cetățeni. Legea votată de Parlamentul rus # Zugo.md
Deputații ruşi au aprobat marţi noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Parlamentarii din Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului, au aprobat un proiect de lege …
18:00
video | „Liniște, purcelușo”. Derapaj marca Donald Trump la adresa unei jurnaliste. Întrebarea care l-a înfuriat # Zugo.md
Întrebările reporterului Bloomberg l-au înfuriat pe liderul american, care a scos-o în evidență din grupul de jurnaliști, arătând spre ea și strigând „liniște, purcelușo". Răspunsul furios al președintelui SUA a fost surprins de camerele de filmat în timp ce se întorcea la Washington, scrie Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Izbucnirea sa a fost îndreptată către …
17:50
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai fost în ultimii de 85 de ani # Zugo.md
Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii" din Rusia, recordul pentru 18 noiembrie data din 1940 când s-au înregistrat 9,4 grade Celsius, a transmis agenția EFE …
13:30
Rata copiilor și adolescenților cu hipertensiune arterială la nivel global aproape s-a dublat în ultimii 20 de ani # Zugo.md
Rata copiilor și adolescenților care trăiesc cu hipertensiune arterială la nivel global aproape s-a dublat din cauza unei combinații toxice de diete nesănătoase și niveluri în creștere ale obezității, arată o nouă cercetare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Experții au declarat că cei 114 milioane de copii care au dezvoltat hipertensiune înainte de a ajunge …
13:10
Psihologii atrag atenția asupra „phubbing-ului”, reflexul de a verifica constant telefonul # Zugo.md
Psihologii atrag atenția asupra unui obicei tot mai răspândit, care subminează relațiile fără ca oamenii să realizeze: phubbing-ul. Termenul descrie situația în care cineva își ignoră interlocutorul pentru a se uita la telefon, iar efectele pot fi destul de serioade, de la resentimente în cuplu la deteriorarea legăturii dintre părinți și copii. Urmărește-ne pe Telegram și …
11:00
Atenție! Au loc fraude prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie # Zugo.md
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează despre fraudele prin preluarea controlului telefonului de la distanță prin aplicații de mesagerie. Victimele sunt contactate prin aplicații ca WhatsApp sau Viber de către persoane care pretind că sunt operatori de telefonie mobilă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Escrocii folosesc diverse scenarii pentru a convinge victima să colaboreze …
10:40
Germania va oferi R. Moldova o asistență suplimentară de 24,4 milioane de euro, sub formă de grant, pentru sprijinirea procesului de aderare la UE și modernizare. Anunțul a fost făcut de Ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în cadrul unei întrevederi cu premierul Alexandru Munteanu. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordurile pentru recepționarea finanțării …
10:20
Fostul deținut politic Ilie Ilașcu, ex-deputat în Parlamentul R. Moldova și senator în Parlamentul României, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Anunțul a fost făcut de familie printr-o postare pe rețelele de socializare. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de condoleanțe în care subliniat …
17 noiembrie 2025
17:40
Noi percheziții în domeniul chirurgiei estetice: Angajată a unui salon din Chișinău, depistată cu diplomă falsă # Zugo.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii municipiului Chișinău continuă documentarea schemei de corupție în domeniul medicinii estetice. Mai multe percheziții au fost desfășurate luni, 17 noiembrie, într-un nou episod din același dosar. Investigațiile vizează angajata unui salon de înfrumusețare din capitală, iar în acțiunile de astăzi au fost antrenați și reprezentanți ai Centrului …
16:50
Calea ferată pe care este livrat armamentul din Polonia în Ucraina a fost distrusă. Anunțul premierului Tusk # Zugo.md
Pe calea ferată care duce în Ucraina au fost descoperite avarii. Defecțiunea căii ferate în zona orașului Żychin a fost descoperită de mecanicul trenului, care a reușit să frâneze, a informat poliția poloneză. În momentul incidentului, în tren se aflau doi pasageri și câțiva membri ai echipajului, niciunul dintre ei nefiind rănit în urma frânării …
16:50
Rusia a atacat cu rachete blocuri de locuințe din regiunea Harkov. Trei persoane au decedat # Zugo.md
Un atac cu rachete rusești asupra orașului Balakliia din estul Ucrainei a ucis trei persoane, iar printre cei 10 răniți se află și trei adolescenți, au declarat luni oficialii regionali din Harkov, potrivit Reuters, citată de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Atacul din timpul nopții a avariat blocuri de locuințe cu mai multe et
16:50
Cetățenii din Ecuador au votat duminică împotriva revenirii bazelor militare străine – în special americane – pe teritoriul țării, o propunere promovată intens de președintele Daniel Noboa, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Declarativ, prezența militarilor străini în Ecuador viza combaterea violenței bandelor de traficanți de droguri, care extorchează comunități și ucid politicieni în … The post Țara care a votat împotriva bazelor militare americane first appeared on ZUGO. Articolul Țara care a votat împotriva bazelor militare americane apare prima dată în ZUGO.
16:50
Șeful de la Briceni al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Zugo.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală de învinuire a președintelui oficiului teritorial Briceni al unui partidului politic, fiindu-i incriminată complicitatea la acceptarea finanțării ilegale a partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Cauza penală a fost disjunsă în 2024, de către … The post Șeful de la Briceni al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii first appeared on ZUGO. Articolul Șeful de la Briceni al fostului partid „Șor”, trimis în judecată pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii apare prima dată în ZUGO.
12:30
În primele zece luni ale anului 2025, valoarea totală a mărfurilor exportate din Republica Moldova a depășit 97,8 miliarde de lei, anunță Serviciul Vamal al Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Fibre și cabluri, produse agricole și vinurile – sunt doar câteva dintre bunurile care duc numele Republicii Moldova peste hotare, sub supravegherea autorității … The post infografic | Top 5 mărfuri exportate de Republica Moldova în anul 2025 first appeared on ZUGO. Articolul infografic | Top 5 mărfuri exportate de Republica Moldova în anul 2025 apare prima dată în ZUGO.
11:50
Un șofer român care a circulat pe o autostradă din Austria cu viteza de 221 km/h a rămas fără permis și i-a fost și confiscat vehiculul. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acesta a fost prins joi pe autostrada A1 în apropiere de St. Pölten, având o viteză de 221 km/h, relatează kosmo.at, citat de StirileProTV. … The post Ce a pățit un șofer din România, prins circulând cu 221 km/h pe o autostradă din Austria first appeared on ZUGO. Articolul Ce a pățit un șofer din România, prins circulând cu 221 km/h pe o autostradă din Austria apare prima dată în ZUGO.
11:40
video | Magia Crăciunului a învăluit deja Parisul. Sute de mii de oameni au luat parte la aprinderea luminițelor # Zugo.md
Duminică seara magică pe celebrul bulevard Champs-Élysées din Paris. Două sute de mii de oameni au participat la festivitatea aprinderii luminilor de Crăciun. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Actrița franceză Léa Seydoux și artista canadiană Charlotte Cardin au dat startul ceremoniei, sub privirile localnicilor și turiștilor, scrie StirileProTV. Evenimentul marchează an de an, începutul sărbătorilor … The post video | Magia Crăciunului a învăluit deja Parisul. Sute de mii de oameni au luat parte la aprinderea luminițelor first appeared on ZUGO. Articolul video | Magia Crăciunului a învăluit deja Parisul. Sute de mii de oameni au luat parte la aprinderea luminițelor apare prima dată în ZUGO.
11:30
Finlanda se pregătește de război: 1.000 de poligoane de tragere vor întări apărarea împotriva amenințării ruse # Zugo.md
Țara cu 5,6 milioane de locuitori se remarcă pentru cele mai multe arme pe cap de locuitor din lume, arată La Razon, citată de Rador. Finlanda continuă să exploreze modalități de a-și consolida capacitățile de apărare. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La începutul acestei săptămâni Ministerul de Interne a lansat o consultare publică privind crearea … The post Finlanda se pregătește de război: 1.000 de poligoane de tragere vor întări apărarea împotriva amenințării ruse first appeared on ZUGO. Articolul Finlanda se pregătește de război: 1.000 de poligoane de tragere vor întări apărarea împotriva amenințării ruse apare prima dată în ZUGO.
11:20
Văduva primului inginer care a murit în catastrofa de la centrala nucleară de la Cernobîl din 1986 a fost ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev, pe 14 noiembrie, au declarat autoritățile ucrainene. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Vestea a fost anunțată de președintele Volodimir Zelenski, care a declarat că moartea Nataliei Khodemchuk este … The post Văduva primului inginer mort de la Cernobîl, ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev first appeared on ZUGO. Articolul Văduva primului inginer mort de la Cernobîl, ucisă într-un atac cu drone rusești la Kiev apare prima dată în ZUGO.
11:20
Fructele uscate, super-alimentele de iarnă care înlocuiesc dulciurile. Câte calorii au și cum să le consumi corect # Zugo.md
Fructele uscate sunt una dintre cele mai simple și gustoase soluții atunci când vrei să înlocuiești dulciurile clasice cu ceva mai natural. Consumate iarna, acestea pot face minuni, scrie StirileProTV. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Le găsești peste tot, se păstrează bine pe timpul iernii și au un gust intens care satisface rapid pofta de … The post Fructele uscate, super-alimentele de iarnă care înlocuiesc dulciurile. Câte calorii au și cum să le consumi corect first appeared on ZUGO. Articolul Fructele uscate, super-alimentele de iarnă care înlocuiesc dulciurile. Câte calorii au și cum să le consumi corect apare prima dată în ZUGO.
11:10
Sute de apeluri despre o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi din Berlin „au luat-o razna” # Zugo.md
Un mesaj care a circulat pe mai multe reţele de mesagerie şi care anunţa presupuse atacuri la circa 20 de şcoli din Berlin a provocat agitaţie în capitala Germaniei, relatează luni dpa. Poliţia a primit peste 900 de apeluri de urgenţă despre presupusa ameninţare, a declarat luni un purtător de cuvânt. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Sute de apeluri despre o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi din Berlin „au luat-o razna” first appeared on ZUGO. Articolul Sute de apeluri despre o presupusă amenințare cu atacuri la zeci de școli. Chat-urile de părinţi din Berlin „au luat-o razna” apare prima dată în ZUGO.
11:00
Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului # Zugo.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că este de acord cu un proiect legislativ susținut de ambele partide din Congres, care ar impune sancțiuni foarte dure țărilor ce cumpără petrol, gaze, uraniu sau alte produse energetice din Rusia. Planul prevede taxe de 500% pe produsele importate de SUA din aceste state, iar legislatorii analizează … The post Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului first appeared on ZUGO. Articolul Trump: „Orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancționată foarte sever”. SUA iau în calcul și includerea Iranului apare prima dată în ZUGO.
08:30
Nawrocki, care a semnat o versiune modificată a proiectului de lege în septembrie, după ce a respins un proiect anterior, a declarat vineri că este „ultima dată” când aprobă o astfel de prelungire, scrie AA.com, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. De la izbucnirea războiului în 2022, Polonia a primit un aflux mare … The post Președintele Poloniei refuză să prelungească ajutoarele pentru refugiații ucraineni first appeared on ZUGO. Articolul Președintele Poloniei refuză să prelungească ajutoarele pentru refugiații ucraineni apare prima dată în ZUGO.
15 noiembrie 2025
18:40
Premierul Alexandru Munteanu, membrii executivului și angajații Guvernului au plantat la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea urmărește reabilitarea fondului forestier degradat și crearea de noi păduri. Aceasta face parte din campania națională „Generația pădurii”, lansată în anul 2023, la inițiativa șefei statului. Urmărește-ne pe … The post Guvernul a plantat 110 de mii de puieți în cadrul campaniei „Generația pădurii” first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul a plantat 110 de mii de puieți în cadrul campaniei „Generația pădurii” apare prima dată în ZUGO.
18:40
Guvernul pregătește o hotărâre prin care va aproba ora oficială pe teritoriul R. Moldova ca fiind UTC+2, scrie Europa Liberă. Autoritățile spun că ora oficială trebuia să fie legiferată încă de la declararea independenței, în 1991, dar este stabilită abia acum, ca angajament în procesul de aderare la UE. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Republica … The post Angajament în procesul de aderare la UE. R. Moldova își va stabili ora oficială ca UTC+2 first appeared on ZUGO. Articolul Angajament în procesul de aderare la UE. R. Moldova își va stabili ora oficială ca UTC+2 apare prima dată în ZUGO.
09:00
Simion Leviev, israelianul cunoscut drept „Escrocul de pe Tinder”, este liber după ce a petrecut două luni în detenție, în Georgia, a anunțat vineri avocata sa, relatează AFP, conform News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Leviev, în vârstă de 34 ani, este învinuit de fraude financiare, în special că a sedus femei pe Internet pentru … The post „Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție first appeared on ZUGO. Articolul „Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție apare prima dată în ZUGO.
00:10
Statul a preluat de la Lukoil, prin comodat, administrarea activelor de la aeroportul din Chișinău # Zugo.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că a fost încheiat un contract de comodat cu compania Lukoil pentru preluarea în administrare a activelor de la aeroportul din Chișinău, cu titlu gratuit. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Au fost purtate negocieri cu o companie românească pentru vânzarea de combustibil către Aeroport, iar aprobarea exportului este așteptată … The post Statul a preluat de la Lukoil, prin comodat, administrarea activelor de la aeroportul din Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Statul a preluat de la Lukoil, prin comodat, administrarea activelor de la aeroportul din Chișinău apare prima dată în ZUGO.
00:00
Primara Orheiului n-a apărut în public de 50 de zile? Consilier: „Ar fi la Moscova, se teme să vină în țară” # Zugo.md
Primara municipiului Orhei, Tatiana Cociu, nu mai semnează documentele oficiale ce țin de administrarea orașului din 23 septembrie și nu a mai fost văzută în spațiul public de mai bine de 50 de zile, afirmă localnici din Orhei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Din punct vedere formal, au ei o găselniță, dar de facto, nu … The post Primara Orheiului n-a apărut în public de 50 de zile? Consilier: „Ar fi la Moscova, se teme să vină în țară” first appeared on ZUGO. Articolul Primara Orheiului n-a apărut în public de 50 de zile? Consilier: „Ar fi la Moscova, se teme să vină în țară” apare prima dată în ZUGO.
14 noiembrie 2025
23:50
„Locul fascismului este în mormântul nefrățesc al istoriei” sau „Al Doilea Război Mondial în presa străină: o încercare de a rescrie istoria?” – acesta sunt două dintre titlurile propuse elevilor moldoveni la un concurs de eseuri anunțat de „Casa Rusă” de la Chișinău. Instituția, aflată sub umbrela unei agenții ruse sancționate la nivel internațional, a … The post Ce se ascunde după „cultura” Casei Ruse de la Chișinău first appeared on ZUGO. Articolul Ce se ascunde după „cultura” Casei Ruse de la Chișinău apare prima dată în ZUGO.
12:40
Viața de cuplu, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco”. Ia-ți bilet la „Arta conviețuirii” # Zugo.md
Sentimentul de frustrare în relațiile de cuplu constituie tema centrală a comediei „Arta conviețuirii”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acțiunea începe în salonul familiei Vallon, unde sosește cuplul Reille, al căror fiu l-a rănit pe Bruno Vallon, provocându-i pierderea a doi dinți. Discuția inițială dintre părinți este civilizată și diplomatică, în încercarea de a păstra … The post Viața de cuplu, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco”. Ia-ți bilet la „Arta conviețuirii” first appeared on ZUGO. Articolul Viața de cuplu, pe scena Teatrului Național „Eugène Ionesco”. Ia-ți bilet la „Arta conviețuirii” apare prima dată în ZUGO.
11:30
Președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), Dmitri Constantinov, a demisionat din funcție motivând probleme de sănătate. Anunțul a fost publicat vineri dimineață pe canalul oficial de YouTube al APG. Constantinov a afirmat că plecarea sa nu are legătură cu presiuni politice. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Decizia vine după ce acum câteva săptămâni, șeful Serviciului … The post video | Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, afiliat lui Șor, a demisionat first appeared on ZUGO. Articolul video | Președintele Adunării Populare a Găgăuziei, afiliat lui Șor, a demisionat apare prima dată în ZUGO.
11:00
Secretarul Apărării al SUA a anunțat joi o operațiune militară care vizează „eliminarea narcoteroriștilor”, în urma unei creșteri a prezenței navale a țării în apele latino-americane, care a stârnit temeri de atacuri terestre și un conflict mai amplu, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Astăzi, anunț Operațiunea SOUTHERN SPEAR”, a … The post SUA anunță declanșarea unei noi operațiuni militare first appeared on ZUGO. Articolul SUA anunță declanșarea unei noi operațiuni militare apare prima dată în ZUGO.
10:40
Fă-ți planuri de weekend! Descoperă intriga comediei satirice „Revizorul” de la Teatrul Național „Eugène Ionesco” # Zugo.md
Intriga comediei satirice Revizorul de Nikolai Gogol îmbină motivul dramaturgic universal „quiproquo” cu motivul specific local al inspecției administrative. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conducerea de vârf a unui orășel provincial rus află despre sosirea incognito a unui revizor din capitală. În urma unor coincidențe bizare, un funcționar mărunt, pe nume Ivan Aleksandrovici Hlestakov, este … The post Fă-ți planuri de weekend! Descoperă intriga comediei satirice „Revizorul” de la Teatrul Național „Eugène Ionesco” first appeared on ZUGO. Articolul Fă-ți planuri de weekend! Descoperă intriga comediei satirice „Revizorul” de la Teatrul Național „Eugène Ionesco” apare prima dată în ZUGO.
10:30
Ministrul polonez de Externe: Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă” # Zugo.md
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat că polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină o colonie rusă”, pe fondul îngrijorărilor legate de expansionismul rus și de războiul în curs al Moscovei în Ucraina, transmite TVP, televiziunea publică de la Varșovia, scrie G4Media. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Într-un interviu publicat săptămâna … The post Ministrul polonez de Externe: Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă” first appeared on ZUGO. Articolul Ministrul polonez de Externe: Polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină colonie rusă” apare prima dată în ZUGO.
