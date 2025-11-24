Emmanuel Macron inaugurează un cenotaf în memoria lui Robert Badinter, personalitate cu orgini din Republica Moldova
Radio Chisinau, 24 noiembrie 2025 17:35
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a inaugurat un cenotaf în memoria lui Robert Badinter la Panthéon, mausoleul național din centrul Parisului unde sunt omagiate marile personalități ale istoriei franceze. „Este un gest de recunoaștere națională pentru una dintre conștiințele morale ale Europei, o personalitate cu origini din Republica Moldova”, a subliniat Mnisterul Afacerilor Externe.
• • •
Acum 15 minute
17:35
Acum 30 minute
17:20
MALURI DE PRUT | Jurnalistul și omul de radio de la Iași, Florin Bălănescu: Sunt convins că salvarea neamului românesc va veni, ca în 1918, tot de la voi (VIDEO) # Radio Chisinau
Cunoscutul om de radio de la Iași, Florin Bălănescu, autor a peste o mie de interviuri, adunate în mai multe volume, un mare iubitor al Basarabiei, a fost invitatul emisiunii „Maluri de Prut” de la Radio Chișinău.
Acum o oră
17:00
CSJ reia de la zero dosarul „Sacoșa”, în care e judecat Igor Dodon. Marți e prima ședință # Radio Chisinau
Dosarul numit generic „Sacoșa”, în care ex-președintele Igor Dodon este cercetat penal pe patru capete de acuzare, va fi reluat de la zero, din cauza schimbării unui judecător la Curtea Supremă de Justiție. Reluarea procesului a fost decisă de CSJ, iar prima ședință în noua componență este programată pentru marți, 25 noiembrie. Informația a fost confirmată pentru IPN de șefa Direcției instanței pentru informare și relații cu publicul, Corina Moraru.
Acum 2 ore
16:45
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
16:30
Reuniunea liderilor UE. Nicușor Dan: Negocierile de pace privind Ucraina trebuie să țină seama de securitatea R. Moldova # Radio Chisinau
Nicușor Dan a participat, prin videoconferință, la reuniunea liderilor UE privind Ucraina. Potrivit unui mesaj transmis pe X, președintele României a subliniat „legătura directă între securitatea Ucrainei și cea a Republicii Moldova”, cerând astfel ca „actualele negocieri de pace să țină seama de acest aspect”.
16:10
Precizările Moldelectrica privind posibila reluare a importului de energie de la centrala de la Cuciurgan # Radio Chisinau
Întreprinderea de stat Moldelectrica vine cu clarificări în legătură cu informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Chișinăul ar relua importul de energie de la Cuciurgan. Instituția precizează că includerea centralei pe lista operatorilor precalificați nu indică o reluare a importurilor, ci reprezintă doar un statut tehnic pe care centrala îl deține încă din 2021, transmite IPN.
15:50
Deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă la conferința ODIHR dedicată integrității parlamentare # Radio Chisinau
Un grup de deputați ai Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 24–25 noiembrie, la o conferință internațională desfășurată la Erevan, Republica Armenia, dedicată dezvoltării standardelor de integritate parlamentară. Evenimentul este organizat de Biroul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR).
Acum 4 ore
15:35
Începând de astăzi, 24 noiembrie, sistemul de intrare/ieșire (EES) devine operațional și în punctele de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați și Cahul-Oancea.
15:20
„Capitularea totală a Ucrainei”, „Planul lui Putin” sau „Un nou München 1938”. Senatorii americani critică dur înțelegerea Putin-Trump # Radio Chisinau
Politicienii americani care se opun capitulării Ucrainei în fața agresorului nu s-au zgârcit în weekend cu aprecieri dure la adresa planului „pașnic” susținut de Donald Trump. Documentul, care a fost de fapt redactat de Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, a fost numit „planul lui Putin”, fiind comparat atât cu acordul de la München din 1938, cât și cu retragerea haotică a trupelor americane din Afganistan în 2021.
15:00
Grupul de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, la Chișinău. Alexandru Munteanu: „Sprijinul Comitetului European al Regiunilor și cel al României rămân decisive pentru avansarea parcursului european” # Radio Chisinau
Peste 100 de primari din Rep. Moldova și din state membre ale Uniunii Europene s-au reunit la Chișinău pentru a discuta progresele în procesul de integrare europeană, oportunitățile pentru comunitățile locale și pregătirea autorităților locale pentru accesarea fondurilor europene de dezvoltare. Dialogul a avut loc în cadrul celei de-a doua ședințe a Grupului de lucru pentru Moldova al Comitetului European al Regiunilor, transmite Radio Chișinău.
14:40
Carburanții auto se ieftinesc. Noile prețuri afișate de ANRE pentru benzină și motorină # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 25 noiembrie.
14:25
Summitul Platformei Crimeea, la Stockholm. Igor Grosu. „Noi știm ce înseamnă să ai o armată străină pe teritoriul tău. Mesajul R. Moldova este clar și consecvent: suntem alături de Ucraina” # Radio Chisinau
Partenerii europeni ai Ucrainei trebuie să țină cont de faptul că Federația Rusă intenționează să obțină o recunoaștere legală a teritoriile ocupate, a atenționat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la cel de-al doilea Summit parlamentar al „Platformei Crimeea”, care se desfășoară la Stockholm. Președintele Legislativului, Igor Grosu, prezent la eveniment, a reafirmat sprijinul Rep. Moldova pentru Ucraina, de care depinde stabilitatea întregii regiuni, transmite Radio Chișinău.
14:15
Hotelul Național va fi supravegheat cu 24 de camere. Autoritățile capitalei au blocat intrările # Radio Chisinau
Autoritățile capitalei anunță instalarea a 24 de camere de monitorizare video a fostului Hotel Național, aceasta fiind una din măsurile luate după decesul unei minore la clădirea abandonată, acum două săptămâni. Primarul Ion Ceban a menționat, la ședința operativă a serviciilor municipale, că setul de camere a fost oferit gratuit de o companie în cadrul proiectului „Orașul meu protejat”, transmite IPN.
13:55
Alexandru Tănase: Dacă Rusia ar obține de la americani un mandat de influență nelimitată în fostul spațiu sovietic, Chișinăul ar trebui să inițieze consultări cu Bucureștiul privind perspectiva viitoare a celor două state românești # Radio Chisinau
Moscova ar putea obține cu ușurință de la americani un mandat de influență nelimitată în fostul spațiu sovietic, în urma unui eventual plan de pace în Ucraina, iar în aceste condiții, există riscul ca Republica Moldova să rămână cu suveranitate limitată și sub controlul Rusiei, a declarat fostul președinte al Curții Constituționale și editorialistul Alexandru Tănase într-un interviu pentru Radio Chișinău. În acest context, autoritățile de la Chișinău trebuie să anticipeze și să contureze încă de pe acum o strategie proprie, în strânsă coordonare cu Bucureștiul, privind perspectiva viitoare a celor două state românești, a opinat expertul în interviul realizat de Cristina Sănduță.
13:50
Acum 6 ore
13:35
O delegație a Legislativului participă la sesiunea Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră # Radio Chisinau
Delegația Parlamentului participă la cea de-a 66-a sesiune plenară a Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră (APCEMN). Evenimentul se desfășoară în perioada 23 – 25 noiembrie curent, la Sofia, Bulgaria.
13:25
Polițiștii de frontieră din România au reținut un cetățean din Republica Moldova urmărit de Interpol # Radio Chisinau
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, România, au depistat și predat autorităților competente un cetățean din Republica Moldova care era urmărit de Interpol.
13:10
Agenția Servicii Publice lansează un nou serviciu electronic ce le permite operatorilor din domeniul cazării turistice să solicite online certificatul de clasificare a structurilor de primire turistică. Cererea poate fi depusă prin platforma de dezvoltare a serviciilor electronice, fără a mai fi necesară deplasarea la subdiviziunile instituției, transmite IPN.
12:50
Operatorii de gaze au termen de 10 zile să raporteze problemele la citirea contoarelor # Radio Chisinau
Chișinău-Gaz și ceilalți operatori de gaze sunt obligați să prezinte în maximum 10 zile un raport privind citirea contoarelor la distanță și accesul consumatorilor. Raportul trebuie să conțină și măsurile aplicate, inclusiv relocarea contoarelor la limita de proprietate, transmite IPN.
12:30
Militarii Armatei Naționale au plecat la București pentru a participa la parada militară # Radio Chisinau
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naționale a României.
12:30
Peste 3.800 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere au fost depistate în zilele de weekend în întreaga țară.
12:15
970 de bucăți de trabucuri depistate de angajații Serviciului Vamal la postul vamal Briceni # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului Vamal au descoperit o tentativă de transportare ilicită a unui lot comercial de trabucuri, contracarată în postul vamal Briceni.
11:55
11:50
Judocanii moldoveni au câștigat șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori. Sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur, una de argint și cinci de bronz.
Acum 8 ore
11:35
Veste bună pentru notari. A fost lansat sistemul digital pentru succesiuni și testamente # Radio Chisinau
Ministerul Justiției a lansat sistemul informațional destinat dosarelor succesorale și testamentelor. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care a subliniat că platforma oferă un acces rapid, sigur și eficient la informațiile necesare.
11:30
Istoria unei cântărețe, actrițe, autoare de cântece, considerată a fi cea mai populară cântăreață italiană de muzică ușoară.
11:20
Curtea Constituțională (CC) a validat luni, 24 noiembrie, mandatele a opt deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Decizia a fost pronunțată în baza sesizării Comisiei Electorale Centrale (CEC).
11:05
În luna octombrie, cererea netă de valută a agenților economici a depășit oferta provenită de la persoanele fizice, gradul de acoperire coborând la 82%, față de 83,6% în septembrie, transmite IPN cu referire la datele Băncii Naționale a Moldovei, transmite IPN.
10:50
Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea concursului pentru Premiul Național pentru Tineret (ediția 2025). Sunt invitați să participe tinerii, profesioniștii și structurile care au demonstrat performanță, implicare și contribuții substanțiale la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova.
10:35
Intervenție de urgență: Pompierii au prevenit o explozie în Dondușeni după evacuarea a patru butelii de gaz dintr-o casă cuprinsă de flăcări # Radio Chisinau
Pompierii din nordul R. Moldova au prevenit o explozie evacuând din interiorul unei locuințe patru butelii de gaz
10:25
Republica Moldova își asigură rezervele de gaze pentru iarnă. ANRE confirmă constituirea aproape integrală a stocurilor strategice # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că furnizorii de gaze naturale de pe piața cu amănuntul au constituit stocurile strategice de gaze naturale prevăzute de noile modificări ale Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale. Măsura urmărește atenuarea posibilelor majorări bruște ale prețurilor și asigurarea funcționării sigure și fiabile a pieței gazelor naturale.
10:10
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 924 de milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
În perioada 17 - 23 noiembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 924,0 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 103,1%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 36,1 miliarde lei.
09:55
Banca Națională a Moldovei a stabilit astăzi, 24 noiembrie 2025, cursul oficial de schimb valutar.
Acum 12 ore
09:40
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a întreprins o vizită de lucru la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, unde a discutat cu angajații instituției și a inspectat șantierul de restaurare al blocului „B” – viitorul sediu al Muzeului Victimelor Deportărilor și Represiunilor Politice.
09:25
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește la București. Pe ordinea de zi se află noua strategie de apărare, care reafirmă angajamentele României față de R. Moldova # Radio Chisinau
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește astăzi, la prânz, la Palatul Cotroceni. Printre subiectele aflate pe ordina de zi se numără strategia națională de apărare a țării pentru următorii cinci ani, document care prevede, între altele, că serviciile de informații vor avea un rol important, însă clar delimitat în lupta împotriva corupției. Ulterior, noua strategie de apărare va fi dezbătută și votată miercuri, în plenul Parlamentului.
09:05
„Neutralitatea nu garantează securitatea, mai ales în circumstanțele noastre” (Revista presei) # Radio Chisinau
Ziarele continuă să relatează despre incidentul de la vama Leușeni-Albița, care ar putea fi o provocare și denotă o breșă în securitate și vulnerabilități din partea instituțiilor statului. Presa reține și declarația ministrului de externe cu referire la situația de securitate care spune că neutralitatea nu ne mai apără în actuale condiții și este nevoie de o discuție în societate la acest subiect.
08:55
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: Câți cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 68.977 de traversări. Totodată, 28 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
08:35
Republica Moldova face pași importanți pentru modernizarea sectorului de acvacultură, prin elaborarea unui nou cadru legislativ armonizat cu standardele Uniunii Europene. Potrivit ministrului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, noile reglementări stabilesc modul de organizare a pieței produselor pescărești și oferă o bază solidă pentru dezvoltarea unei industrii piscicole competitive.
08:20
METEO | Vreme fără precipitații. Temperaturile prognozate pentru astăzi, 24 noiembrie, în Republica Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează o ușoară încălzire a vremii, cu maxime termice mai ridicate față de zilele precedente.
08:05
SUA și Ucraina finalizează un nou „document-cadru” pentru pace, după negocierile de la Geneva # Radio Chisinau
Statele Unite și Ucraina au anunțat că au finalizat un „document-cadru actualizat” privind un posibil acord de pace, în urma negocierilor de duminică de la Geneva. Anunțul a fost făcut în declarații sincronizate publicate pe site-urile Casei Albe și Președinției Ucrainei, însă conținutul documentului nu a fost deocamdată dezvăluit.
Acum 24 ore
17:50
Noi reguli privind votarea la Eurovision, după controversa de anul acesta când Israelul a obținut cele mai multe voturi de la public # Radio Chisinau
Concursul Eurovision schimbă regulile privind votul și promovarea, în urma controverselor legate de rezultatul obținut de Israel la ediția din acest an, anunță BBC. Unele țări și-au exprimat îngrijorarea după ce Israelul a ocupat primul loc în votul publicului la concursul din luna mai, terminând pe locul al doilea în clasamentul general, după luarea în considerare a voturilor juriului.
Ieri
17:25
Cancelarul german Friedrich Merz s-a angajat să construiască cea mai puternică armată din Europa – un demers dificil pentru o țară care și-a neglijat trupele ani de zile.
17:05
Un nou pachet de debirocratizare în educație va fi prezentat de MEC până la finalul lunii decembrie # Radio Chisinau
Un nou pachet de debirocratizare în domeniul educației va fi prezentat de autorități până la finalul lunii decembrie. Despre aceasta a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care a îndemnat lucrătorii din sistem să vină cu propuneri, transmite MOLDPRES.
16:40
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să returneze toți copiii răpiți # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis duminică o poziție fermă privind condițiile pe care Uniunea Europeană le consideră esențiale pentru orice acord de pace în Ucraina. Declarația vine în contextul discuțiilor de la Geneva, unde oficiali europeni, americani și ucraineni analizează propunerile prezentate de administrația americană.
16:15
„Lucrează cu grijă!” Salariații, încurajați să raporteze încălcările normelor de siguranță # Radio Chisinau
Siguranța trebuie să rămână o prioritate la orice loc de muncă, reiterează autoritățile în contextul unei noi campanii de sensibilizare, cu genericul „Lucrează cu grijă! Cineva drag te așteaptă acasă”. Salariații sunt încurajați să semnalizeze orice încălcare a normelor de securitate, transmite IPN.
15:50
„Agricultorii ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume”. Mesajul lui Alexandru Munteanu de ziua lucrătorului din agricultură # Radio Chisinau
Cu ocazia Zilei naționale a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare, premierul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de felicitare adresat fermierilor din toată țara. Pri-ministrul a subliniat rolul esențial al agricultorilor pentru economia Republicii Moldova și pentru că „ne fac mândri de produsele noastre acasă și în lume”.
15:20
Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva. Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene # Radio Chisinau
Delegațiile trimise de SUA, Europa și Ucraina s-au adunat duminică la Geneva pentru a discuta proiectul planului de încheiere a războiului propus de americani după ce Kievul și aliații săi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce au considerat a fi concesii majore față de țara agresoare, Rusia.
15:05
VIDEO | Furt de proporții la un schimb valutar din Florești. O parte din suma furată a fost găsită în stradă # Radio Chisinau
Un furt de proporții s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 03:00, într-un schimb valutar din orașul Florești. Apelul a venit din partea unei companii private de pază, responsabilă de securitatea sediului.
14:45
Republica Moldova va crea, până în anul 2028, o Agenție Erasmus la Chișinău. Acest lucru va permite oferirea de noi oportunități pentru universitățile și studenții din țara noastră. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, informează MOLDPRES.
14:10
Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Geneva # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că, „în paralel cu calea diplomatică” a discuțiilor de astăzi de la Geneva, „trebuie să se facă totul pentru a consolida apărarea” împotriva „atacurilor josnice ale Rusiei”.
